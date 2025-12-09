Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

ब्रिजेश सिंहआज अनेक कंपन्या खर्च आणि वेळ वाचवण्यासाठी ‘एआय अवतार’चा वापर करत आहेत. ते इतके वास्तववादी आहे, की माणसाशीच बोलत असल्याचा भास होतो. प्रश्न हा आहे, की जिथे उमेदवाराने आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध करायचा आहे तिथे समोरच्या बाजूला एक ‘खोटा’ चेहरा असणे कितपत नैतिक आहे?सप्टेबर २०२५ ची एक सकाळ. एका नोकरीसाठी उत्सुक उमेदवाराला नेहमीप्रमाणे ई-मेल आला. मुलाखतीची व्हिडिओ लिंक, कॅलेंडर आमंत्रण आणि एका मोठ्या कंपनीत चर्चा करण्याचे आश्वासन - सर्व काही सामान्य होते; पण स्क्रीनवर लॉग-इन करताच काहीतरी विचित्र जाणवले. समोरची महिला हसत होती, मान डोलावत होती आणि प्रश्न विचारत होती; पण तिच्यात ‘माणुसकी’चा स्पर्श नव्हता. तिचे हास्य अतिशय मोजके, पापण्यांची हालचाल एका ठरावीक तालात आणि बोलणे इतके सफाईदार की जणू ती अदृश्य टेलिप्रॉम्प्टरवरून वाचत असावी. तिच्या बोलण्यात अडखळणे नव्हते, विचार करण्यासाठी घेतलेला विराम नव्हता. ती परिपूर्ण होती - आणि हीच गोष्ट भीतीदायक होती..Premium|Personal finance EMI trap : या गोष्टी माहित असतील तर तुम्ही सुध्दा सहजरित्या कर्जाच्या दलदलीतून बाहेर पडू शकता.एआयने उघड केलेले रहस्यसंशयी उमेदवाराने एका युक्तीने पडताळणी केली. त्याने त्याच वैचारिक प्रश्नाचे उत्तर त्या ‘महिले’ला तीन वेळा विचारले आणि आश्चर्य म्हणजे, प्रत्येक वेळी तिने अगदी तेच उत्तर, त्याच सुरात, त्याच शब्दांत आणि त्याच वेगाने दिले. जणू ऑडिओ कॅसेट पुन्हा लावली असावी! त्यानंतर स्क्रीन क्षणभर गोठली आणि काही सेकंदांनी मुलाखत पुन्हा सुरू झाली. हा अनुभव सायन्स फिक्शनमधला नसून आजच्या वास्तवाचा आहे. उमेदवाराने हा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आणि ‘ती व्यक्ती माणूस नव्हतीच!’ अशा शीर्षकाखालील ती पोस्ट एका रात्रीत व्हायरल झाली.‘डीपफेक’चे कॉर्पोरेट रूप : स्वस्त नोकरभरतीसंबंधित घटनेने नोकरी शोधणाऱ्या हजारो तरुणांच्या मनात दडलेल्या भीतीला वाचा फोडली. आज अनेक कंपन्या खर्च आणि वेळ वाचवण्यासाठी अशा ‘एआय अवतार’चा (AI Avatars) वापर करत आहेत, जे इतके वास्तववादी आहेत, की माणसाशीच बोलत असल्याचा भास होतो. हे तंत्रज्ञान ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञानाचेच कॉर्पोरेट रूप आहे. ज्याप्रमाणे सोशल मीडियावर खोटे व्हिडिओ बनवले जातात, तसेच हे तंत्रज्ञान आता नोकरभरतीच्या जगात वापरले जात आहे - फरक इतकाच, की याला कायदेशीर आवरण आहे; पण प्रश्न हा आहे, की जिथे उमेदवाराने आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध करायचा आहे तिथे समोरच्या बाजूला एक ‘खोटा’ चेहरा असणे कितपत.नैतिक आहे?हे आजचे ‘डिजिटल रिक्रूटर्स’ जुन्या काळातील चॅटबॉट्ससारखे नाहीत. २०२५ मधील हे अवतार जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्सवर आधारित आहेत. ते रिअल-टाइममध्ये संवाद साधतात, तुमच्या आवाजातील चढ-उतार, चेहऱ्यावरील सूक्ष्म हावभाव (Micro-expressions) वाचतात आणि तुम्ही ब्राउझरची टॅब बदलली तरी त्यांना समजते. ‘ग्लोबलडेव्ह’सारख्या कंपन्यांनी ‘जेनिया-एआय’ (Genia-AI) सारखे प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहेत, जे मानवी इंजिनिअर्स झोपलेले असतानाही रात्रभर शेकडो तांत्रिक मुलाखती घेऊ शकतात. जिथे एका मुलाखतीला १४० ते २१० डॉलर्स खर्च येत असे, तिथे आता तो शून्यावर आला आहे. हजारो अर्ज येणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे वरदान आहे, कारण हे अवतार थकत नाहीत किंवा त्यांच्यात मानवी पूर्वग्रह नसतात, असा दावा आहे; पण या कार्यक्षमतेच्या नादात मानवी प्रतिष्ठेचा बळी तर जात नाहीय ना? या सर्व प्रक्रियेतील सर्वात मोठी समस्या तंत्रज्ञान नसून ‘फसवणूक’ ही आहे. त्या उमेदवाराला कोणीही सांगितले नव्हते, की तो एका मशीनशी बोलत आहे. मुलाखतीला जाताना दोन माणसे एकमेकांचा अंदाज घेतात, हा अलिखित करार असतो. तुम्ही तुमच्या क्षमता, आशा घेऊन जाता आणि समोरच्या व्यक्तीकडून मानवी प्रतिसादाची अपेक्षा करता; पण कंपनी ‘एआय अवतार’ वापरते आणि त्याबद्दल स्पष्ट कल्पना देत नाही, तेव्हा ती या विश्वासाला तडा देते. उमेदवाराने केलेली ती ‘तुलना चाचणी’ (Turing Test) - एकाच प्रश्नाची पुनरावृत्ती - ही एआयच्या मर्यादा उघड करणारी ठरली. अवताराचे ते परिपूर्ण, यांत्रिक उत्तर हे सिद्ध करते, की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही प्रगत झाली तरी तिच्यात ‘मानवी स्पर्श’ (Human Touch) नसतो. माणूस अनपेक्षित उत्तरावर हसू शकतो किंवा चर्चेचा ओघ बदलू शकतो; एआय मात्र फक्त संभाव्यतेच्या गणितावर चालते.येथे एक गंभीर धोरणात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो. कॅलिफोर्नियासारख्या राज्यांनी एआय रिक्रूटमेंटसाठी कडक कायदे केले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झालेल्या या कायद्यानुसार, अल्गोरिदम वंश, लिंग किंवा अपंगत्वाच्या आधारावर भेदभाव करत असेल तर ते बेकायदा मानले जाते आणि उमेदवाराला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक केले आहे; पण आपल्या देशात, जिथे बेरोजगारी हा ज्वलंत प्रश्न आहे, तिथे अशा तंत्रज्ञानावर कोणाचे नियंत्रण आहे? जर एआयने एखाद्या तरुणाला त्याचे हावभाव ‘पुरेसे उत्साही’ नाहीत म्हणून नाकारले, तर त्याला जाब विचारण्याची सोय कोठे आहे? एआय प्रणाली ‘ब्लॅक बॉक्स’सारखी असते - निर्णय कसा घेतला हे अनेकदा बनवणाऱ्यांनाही सांगता येत नाही. अशा वेळी, एका अल्गोरिदमच्या हातात माणसाचे नशीब देणे योग्य आहे का?.दुटप्पीपणाची कॉर्पोरेट संस्कृतीनोकरभरती प्रक्रियेतील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे हा ‘ऑथेंटिसिटी पॅराडॉक्स’... कंपन्या उमेदवारांकडून पूर्ण पारदर्शकतेची अपेक्षा ठेवतात. मुलाखतीदरम्यान एआय साधने वापरली आहेत का, हे तपासण्यासाठी खास सॉफ्टवेअर वापरले जाते आणि उमेदवारांवर खोटे न बोलण्याचे नैतिक बंधन लादले जाते; पण हा दुटप्पीपणा (Hypocrisy) तेव्हा उघड होतो, जेव्हा कंपनी स्वतः मात्र उमेदवाराची मुलाखत घेण्यासाठी एक खोटा, कृत्रिम चेहरा वापरते! उमेदवाराने यंत्राची मदत घेऊ नये; पण यंत्राने मात्र माणसाचे मूल्यमापन करावे, ही विषमता अन्यायकारक नाही का?या कॉर्पोरेट संस्कृतीत, कंपनी स्वतः कृत्रिमता वापरत असताना उमेदवारांकडून ‘माणुसकी’ची (Authenticity) मागणी करणे हा विश्वासघात आहे. यामुळे नैतिकतेचे निकष ढासळतात आणि रिक्रूटमेंट प्रक्रियेतील मानवी आधार हरवून जातो. हा दुटप्पीपणा केवळ अन्यायकारक नाही, तर तो कंपनी आणि उमेदवार यांच्यातील विश्वासाच्या संबंधांवर (Trust Relationship) गंभीर परिणाम करणारा आहे..Premium|AI Third Network Revolution India : ‘ज्ञाना’चा नित्यानित्यविवेक.उमेदवारांच्या एआय ओळखण्याच्या टीप्ससोशल मीडियावर या विषयावर आता उघड चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक उमेदवार आता एकमेकांना एआय ओळखण्याच्या टीप्स देत आहेत : ‘मुद्दाम विचित्र प्रश्न विचारा’, ‘बॅकग्राउंडमध्ये आवाज करून बघा’, ‘अवताराला गोंधळवून टाकणारे वाक्य बोला’ - असे सल्ले दिले जात आहेत. हे एक प्रकारचे सायबर युद्धच आहे, जिथे उमेदवार आणि कंपन्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण या सगळ्यातून ‘संवाद’ हरवला आहे. काही तज्ज्ञांनी याही पुढे जाऊन भीतीदायक शक्यता वर्तवली आहे : आज जर एआय तुमचा इंटरव्ह्यू घेत असेल, तर उद्या एआय तुमचा बॉस का असणार नाही? तुमचे काम, वागणूक आणि मूल्यमापन जर फक्त डेटा पॉइंट्सवर ठरणार असेल, तर आपण माणसांना कामावर ठेवतोय की रोबोंना?याचा अर्थ तंत्रज्ञान वाईटच आहे, असा नाही. योग्य पारदर्शकता असेल तर एआय नक्कीच उपयुक्त ठरू शकते. दिव्यांग व्यक्तींसाठी, दुर्गम भागातील उमेदवारांसाठी किंवा मोठ्या प्रमाणावर भरतीप्रक्रियेसाठी हे अवतार फायदेशीर ठरू शकतात; पण त्यासाठी कंपनीने पहिल्याच वाक्यात स्पष्ट केले पाहिजे : ‘तुम्ही ज्याच्याशी बोलत आहात तो एक एआय अवतार आहे.’ ही प्रामाणिकता विश्वास निर्माण करते. ‘ग्लोबलडेव्ह’सारखी कंपनी तांत्रिक चाचण्यांसाठी याचा वापर करते, तेव्हा त्यांनी हे सांगणे नैतिकतेचे लक्षण आहे; पण दुर्दैवाने, अनेक कंपन्या हे लपवून ठेवतात; कारण सत्य समजल्यावर उमेदवार मुलाखत गांभीर्याने घेणार नाहीत, अशी त्यांना भीती वाटते.मानवी अस्तित्वाची लढाईआपण एका अशा वळणावर उभे आहोत जिथे ‘डीपफेक’ तंत्रज्ञान केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते आपल्या रोजच्या जगण्यात, उपजीविकेच्या साधनांमध्ये घुसले आहे. एका बाजूला आपण ‘फेक न्यूज’ आणि ‘फेक व्हिडिओ’बद्दल चिंता व्यक्त करतो आणि दुसरीकडे कॉर्पोरेट जगतात त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘फेक रिक्रूटर्स’ तयार केले जात आहेत.जर आपण आताच यावर प्रश्न विचारले नाहीत, तर भविष्यात आपली मुले कदाचित अशा जगात नोकरी शोधतील जिथे त्यांना कधीच खऱ्या माणसाचा चेहरा बघायला मिळणार नाही. तिथे फक्त अल्गोरिदम असतील, जे ठरवतील की तुम्ही लायक आहात की नाही. नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून पाहता, हा मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जेव्हा आपण एका यंत्राशी डोळ्यात डोळे घालून बोलतो आणि त्याला माणूस समजून भावना व्यक्त करतो, तेव्हा आपण स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान करत असतो का? की आपण हळूहळू अशा समाजाकडे चाललो आहोत, जिथे माणसाचे महत्त्व फक्त डेटा निर्माण करण्यापुरते उरले आहे?.कार्यक्षमता विरुद्ध विश्वास : भविष्याचा प्रश्नतंत्रज्ञानाने आणलेली कार्यक्षमता (Efficiency) नक्कीच महत्त्वाची आहे; पण ती विश्वासाच्या (Trust) मूलभूत मूल्याला बाधक ठरू नये. एआय-आधारित मुलाखतींमुळे कंपन्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, यात शंका नाही; मात्र जर या यांत्रिक प्रक्रियेतून नोकरी शोधणारे आणि देणारे यांच्यातील मानवी नाते आणि संवाद संपुष्टात येणार असेल, तर ही प्रगती आहे की अधोगती?जेव्हा एआय अवतार वापरून मुलाखत घेतली जाते आणि उमेदवाराला याची माहिती दिली जात नाही, तेव्हा हा खोटा चेहरा संवाद अर्थहीन बनवतो. एका माणसाला आपले कौशल्य दुसऱ्या माणसासमोर प्रामाणिकपणे सिद्ध करायचे असते; पण समोरचे कृत्रिम अस्तित्व (Artificial Entity) असेल, तर त्या प्रयत्नाचा आणि प्रतिसादाचा अर्थच राहत नाही.प्रत्येक तरुणाने आणिनोकरी देणाऱ्या मालकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे : अर्थहीन संवादाच्या पायावर आपण शाश्वत भविष्य आणि उत्पादक कार्यसंस्कृती निर्माण करू शकतो का? केवळ कार्यक्षमतेसाठी प्रामाणिकतेचा बळी देणे धोकादायक ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.