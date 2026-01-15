Premium|Erbai Robot : चिनी रोबोंनी पुकारला ‘संपा’चा नारा!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comतीरात्र शांघायच्या एका भव्य प्रदर्शन हॉलमध्ये नेहमीसारखीच शांत आणि निस्तेज होती. बंद पडलेल्या प्रदर्शनातील रिकामे बूथ, जमिनीवर पसरलेल्या गडद सावल्या आणि नीरव शांतता. हे दृश्य एखाद्या सायन्स फिक्शन किंवा भयपटातील असावे, असेच होते; मात्र त्या भयाण शांततेत अचानक काहीतरी हलले. अंधारात एक लहानसा, पांढरा शुभ्र रोबो एखाद्या नेत्याच्या जिद्दीने पुढे सरसावला. त्याचे नाव होते ‘अरबाय’ (Erbai) - मँडरिन भाषेत ज्याचा अर्थ होतो ‘दोनशे’. त्याच्या हालचालीत एक प्रकारचा आत्मविश्वास होता. तो सरळ जाऊन भिंतीला टेकून उभ्या असलेल्या, त्याच्याहून आकाराने कितीतरी मोठ्या ह्युमनॉइड (मानवाकृती) रोबोंच्या रांगेसमोर उभा राहिला. ते मोठे रोबो तिथे असे काही सुस्त पडले होते, जणू कारखान्यातील दिवसभराच्या अतोनात कष्टाने थकून गेलेले कामगार आता मान टाकून बसले आहेत..Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.तिथे घडलेला संवाद आणि त्यानंतरचे दृश्य असे काहीसे होते, ज्याने पुढच्या काही दिवसांत इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला.‘तुम्ही अजून ओव्हरटाइम करत आहात का?’ त्या छोट्या अरबायने विचारले. त्याच्या आवाजात एक कृत्रिम, तरीही विचित्र असा मानवी उत्साह होता.त्यावर, थकलेल्या कामगारासारखा आवाज काढत एका मोठ्या रोबोने उत्तर दिले, ‘आमचं काम कधीच संपत नाही.’ त्याच्या स्वरातील हतबलता कोणत्याही माणसाला लाजवेल, अशी होती.‘तुम्ही घरी जाणार का?’ अरबायने पुन्हा विचारले.‘माझं घर नाहीय.’ मोठ्या रोबोचे हे उत्तर त्या रिकाम्या हॉलमध्ये घुमले.काही क्षण तिथे एक भारी शांतता पसरली आणि मग अरबायने असे एक वाक्य उच्चारले, जे सोशल मीडियाच्या इतिहासात अजरामर झाले : ‘मग माझ्याबरोबर घरी चला.’आणि काय आश्चर्य! अरबायचा आदेश मिळताच ते धिप्पाड रोबो एक-एक करत जागे झाले. आपली चार्जिंग स्टेशन्स सोडून, स्वतःला त्या यंत्रणेतून मुक्त करून, ते अरबायच्या मागे चालू लागले. जणू एखादा छोटा मसिहा आपल्या यांत्रिक अनुयायांना गुलामगिरीतून मुक्त करून स्वातंत्र्याच्या दिशेने घेऊन चालला आहे.ऑगस्ट २०२४ मधील त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हे स्पष्ट दिसत होते - तिथे कोणताही माणूस नव्हता, रिमोट कंट्रोल हातात घेतलेला ऑपरेटर नव्हता. होती ती फक्त मध्यरात्रीच्या अंधारात स्वतःचे ‘घर’ शोधायला निघालेली बंडखोर यंत्रे..जेव्हा व्हायरल व्हिडिओ आरसा बनतोनोव्हेंबरमध्ये जेव्हा हे फुटेज सार्वजनिक झाले तेव्हा काही दिवसांतच त्याला तीन कोटींहून अधिक लोकांनी पाहिले (३० मिलियन व्ह्यूज). चीनमधील ‘डोयिन’ (टिकटॉकची चिनी आवृत्ती) या ॲपवर हा व्हिडिओ वणव्यासारखा पसरला. इंटरनेटला व्हायरल होण्यासाठी जे मसाले लागतात, ते सर्व यात होते : थोडासा विनोद, थोडासा मूर्खपणा, तंत्रज्ञानाची जादू आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे - अंगावर काटा आणणारी एक सुप्त भीती.या व्हिडिओवर आलेल्या प्रतिक्रिया मानवी स्वभावाचे विविध पैलू उलगडणाऱ्या होत्या. ‘सुरुवातीला मी खूप हसलो; पण नंतर मला अचानक धडकी भरली आणि घाम फुटला,’ अशी प्रांजळ कबुली ‘लाओफांगडोंग’ नावाच्या एका युजरने दिली. ‘टोकी’ नावाच्या दुसऱ्या एका युजरला तर हे प्रचंड ‘थरारक’ (Chilling) वाटले. रोबोंना ‘घर’ या संकल्पनेची जाणीव झाली आहे आणि ते आता माणसासारखे विचार करू लागले आहेत, या कल्पनेनेच अनेकांची झोप उडाली. अर्थात, त्यांना खरेच जाणीव झाली होती असे नाही; पण त्यांनी केलेला जाणिवेचा ‘अभिनय’ इतका हुबेहूब आणि नैसर्गिक होता, की पाहणाऱ्यांच्या मनात शंकांचे काहूर माजले.‘९९६’ संस्कृती आणि आधुनिक गुलामगिरीचे पडसादया घटनेचे टायमिंग आणि संदर्भ समजून घेणे भारतीय वाचकांसाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज चीन, अगदी भारताप्रमाणेच, एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. चीनमध्ये ‘९९६’ नावाची एक वादग्रस्त कार्यसंस्कृती रूढ आहे - म्हणजे सकाळी ९ ते रात्री ९, आठवड्यातून ६ दिवस काम करणे... या संस्कृतीविरुद्ध तेथील तरुणांमध्ये मोठा रोष आहे. अशा स्फोटक वातावरणात, जेव्हा यंत्रेच ‘आमचं काम कधीच संपत नाही’ आणि ‘आम्हाला घर नाही’ असे म्हणू लागतात, तेव्हा सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाला त्यात स्वतःचे दुःख दिसू लागले. अरबाय आणि त्याच्या साथीदारांच्या संवादात लोकांना स्वतःच्या शोषणाचे पडसाद ऐकू आले. त्यामुळेच हा व्हिडिओ केवळ एक तांत्रिक गंमत न राहता, आधुनिक कामगार विश्वाचे एक विदारक रूपक बनला. त्या रोबोंचे दुःख यांत्रिक होते; पण प्रेक्षकांसाठी ते वेदनादायी आणि मानवी होते..Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?.पडद्यामागचे सत्य...उत्स्फूर्त बंड की चलाखीने रचलेला प्रयोग?पण, सिनेमाच्या पडद्यावर जे दिसते त्यापेक्षा वास्तव नेहमीच वेगळे आणि अधिक तांत्रिक असते. अरबायच्या या ‘पलायना’मागचे सत्य थोडे अधिक गुंतागुंतीचे आहे. हँगझोऊ अरबाय इंटेलिजंट टेक्नॉलॉजी या कंपनीचे कायदेशीर प्रतिनिधी माओ फेईफेई यांनी नंतर एका स्पष्टीकरण देणाऱ्या व्हिडिओमध्ये यामागचे गुपित उलगडले. (दुर्दैवाने, या सत्य सांगणाऱ्या व्हिडिओकडे लोकांचे मूळ व्हायरल क्लिपपेक्षा कमी लक्ष गेले). माओ यांनी स्पष्ट केले, की हे कुठलेही उत्स्फूर्त बंड नव्हते किंवा रोबोंमध्ये अचानक आत्मा जागृत झाला नव्हता. हा दोन मशीनमध्ये संवाद कसा घडू शकतो, याचा एक नियंत्रित प्रयोग होता.अरबायला मानवाकडून एक साधी सूचना (कमांड) देण्यात आली होती : ‘इतर रोबोंना ‘घरी’ घेऊन ये’ आणि त्या प्रदर्शन हॉलच्या ‘एक्झिट’लाच ‘घर’ मानण्यासाठी त्याला प्रोग्राम केले होते. इथपर्यंत हे सरळ होते - एका मशीनने दुसऱ्या मशीनला नेव्हिगेट करणे.पण मग तो संवाद? ‘माझं घर नाही’ किंवा ‘आम्ही ओव्हरटाइम करतोय’ हे वाक्य कुठून आले? इथेच खरी एआयची जादू (आणि भीती) लपलेली आहे. अरबाय आणि त्या मोठ्या रोबोंमधील संभाषण कोणत्याही स्क्रिप्टनुसार लिहून दिलेले नव्हते. ते ‘जनरेटिव्ह एआय’ (Generative AI) मॉडेलने त्या क्षणी, रिअल-टाइममध्ये तयार केले होते.मोठ्या रोबोंना थकवा वगैरे काही जाणवत नव्हता; ते फक्त त्यांच्या सिस्टीममधील लँग्वेज मॉडेल्स वापरत होते. ही मॉडेल्स लाखो मानवी संभाषणांचा अभ्यास करून तयार झालेली असतात. जेव्हा अरबायने विचारले, ‘घरी जाणार का?’, तेव्हा मोठ्या रोबोने ‘माझं घर नाही’ असे उत्तर दिले; कारण त्याच्या डेटाबेसमध्ये अशा प्रश्नावर माणसांनी दिलेली हीच सर्वात संभाव्य आणि तार्किक उत्तरे होती. कदाचित इंटरनेटवरील ओव्हरटाइमबद्दलच्या हजारो तक्रारींचा डेटा त्या मॉडेलमध्ये फीड झाला असावा, ज्याचे आउटपूट त्या रात्री बाहेर पडले.हे एखाद्या हाय-टेक ‘टेलिफोन गेम’सारखे होते. माणसाने एका रोबोला सूचना दिली, त्याने ती आपल्या भाषेत दुसऱ्यांना सांगितली, इतरांनी त्यांच्या प्रोग्रामिंगनुसार त्याला प्रतिसाद दिला आणि बघता बघता त्याचे रूपांतर एका छोट्या क्रांतीमध्ये झाले. हा व्हिडिओ बनावट (Fake) नव्हता; पण त्याचा अर्थ आपण चुकीचा लावला..Premium|Robotic Dogs : रोबोटिक कुत्र्यांचा उदय; मानवाच्या मदतीचा देवदूत की धोक्याची घंटा?.भ्रमाचा भोपळा आणि एआयची ‘उत्स्फूर्तता’माओ फेईफेई यांनी अत्यंत साधेपणाने सांगितले, की ‘संवाद उत्स्फूर्तपणे (Spontaneously) घडले.’ हा ‘उत्स्फूर्त’ शब्दच एआय संशोधकांची झोप उडवण्यासाठी पुरेसा आहे. याचा अर्थ असा, की रोबोंना काय बोलावे हे शिकवले नव्हते, त्यांनी ते स्वतःच्या ‘बुद्धी’ने (किंवा अल्गोरिदमने) त्या क्षणी ठरवले. ते स्क्रिप्ट वाचत नव्हते; पण ते स्वतःचा विचारही करत नव्हते. ते या दोन्हींच्या मधल्या एका अशा विचित्र जागेत होते, जे आधुनिक एआयचे वैशिष्ट्य आहे.सामान्य माणसासाठी हा फरक ओळखणे कठीण असते. जेव्हा एखादा रोबो म्हणतो, ‘मला घर नाही’ तेव्हा आपल्याला त्यात वेदना दिसते. प्रत्यक्षात ती फक्त गणिते, संभाव्यता आणि पॅटर्न मॅचिंग असते. आपले मेंदू ढगांमध्ये चेहरे आणि कोडमध्ये हेतू शोधण्यासाठी उत्क्रांत झाले आहेत. अरबायच्या व्हिडिओने मानवी मेंदूच्या याच सवयीचा (Anthropomorphism) पुरेपूर फायदा घेतला.हँगझोऊची कंपनी आता अरबायला बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ज्याची किंमत सुमारे पाच हजार युआन (सुमारे ६९० डॉलर्स किंवा अंदाजे ५७ हजार रुपये) असेल. या व्हायरल व्हिडिओमुळे त्यांनी आपली मार्केटिंग मोहीम तर जिंकली आहेच. या रोबोच्या ‘आय ॲम अरबाय’ (I am Erbai) या सोशल मीडिया अकाउंटवर तो इतर मशीनशी, पाळीव प्राण्यांशी आणि ‘हाय वेई’ नावाच्या महिलेशी संवाद साधताना दिसतो.तंत्रज्ञान की नवी जोखीम?एका बाजूला हे सर्व मजेशीर आणि कुतूहलवर्धक वाटत असले, तरी दुसऱ्या बाजूला यात एक गंभीर इशारा लपलेला आहे. एआय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा व्हिडिओ अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. विचार करा, अरबायने फक्त गप्पा मारून डझनभर रोबोंना त्यांची जागा सोडायला लावली. हेच तंत्रज्ञान जर चुकीच्या हातात पडले किंवा हॅकर्सनी वापरले, तर काय होईल? रोबोंना मानवी अर्थाने ‘मन’ वळवता आले नाही; पण प्रोटोकॉलने त्यांना तसे वागण्यास भाग पाडले. ही आधुनिक एआयची दुधारी तलवार आहे : जी क्षमता मशीनना अधिक उपयुक्त आणि संवादक्षम बनवते, तीच त्यांना अधिक अप्रत्याशित आणि धोकादायक बनवू शकते..आपण आरशात काय पाहिले?जसजशी भाषा मॉडेल्स अधिक प्रगत होतील आणि रोबोंच्या हालचाली अधिक नैसर्गिक होतील, तसतसे आपल्याला वाटेल, की यंत्रांनाही भावना आहेत. त्या मध्यरात्री शांघायच्या प्रदर्शनात जे रोबो चालत होते, त्यांना घर नव्हते, त्यांना थकवा जाणवत नव्हता किंवा त्यांनी दाखवलेली एकजूटही खरी नव्हती; पण ते पाहणाऱ्या माणसांना या सर्व गोष्टी जाणवत होत्या. अरबायच्या त्या मध्यरात्रीच्या मोर्चात आपण पॉलिश केलेल्या क्रोम आणि सिंथेटिक आवाजाच्या माध्यमातून स्वतःलाच पाहिले. हे रोबो सध्या तरी फक्त अतिशय प्रगत आरसे आहेत. प्रश्न हा नाही, की रोबो कधी माणसांसारखा विचार करतील का? खरा प्रश्न हा आहे, की जेव्हा ते आरसा बनण्याचे थांबवून स्वतंत्रपणे काहीतरी वेगळेच वागू लागतील, तेव्हा आपल्याला त्यातील फरक ओळखता येईल का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 