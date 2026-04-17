Premium|Women's Reservation Bill 2023 : भाष्य: ‘नारी शक्ती’चा संकल्प अन् संकल्पचित्र

डॉ. संतोष दास्ताने, आर्थिक, राजकीय घडामोडींचे अभ्यासकदेशाच्या संसदेत १९५१ मध्ये फक्त पाच टक्के महिला खासदार होत्या, तर २०२४ मध्ये त्यांचे प्रमाण केवळ १४ टक्केच होते. आताची सुधारणा हा केवळ संख्यात्मक बदल नसून महिलांना सन्मान देण्याचे एक गुणात्मक, विधायक आणि सकारात्मक पाऊल आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२९ मध्ये लोकसभेतील चित्र कसे असेल याचा आढावा. केंद्र सरकारकडून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता ठाम पावले उचलली गेली आहेत. त्यासाठी लोकसभेची सध्याची ५४३ ही खासदारसंख्येची मर्यादा वाढवून ती ८५० पर्यंत नेली जात आहे. त्यात एकूण २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ अर्थात ‘महिला आरक्षण कायदा’ यात सुधारणा प्रस्तावित आहे. असे केल्याने प्रत्येक राज्यातून लोकसभेसाठी आता वाढीव खासदारसंख्या असेल व त्या प्रत्येकात एक तृतीयांश संख्या महिलांसाठी राखीव असेल. उदा. महाराष्ट्रात आजच्या ४८च्या जागी ७२ खासदार २०२९च्या लोकसभेत असतील, उत्तर प्रदेशात ८०च्या जागी १२० खासदार, गुजरातमध्ये २६च्या जागी ३९ खासदार, प. बंगालमध्ये ४२च्या जागी ६३ तर केरळमध्ये २०च्या जागी ३० खासदार लोकसभेत असतील. ही वाढ सर्वत्र साधारणपणे दीड पट असेल; पण अगदी लहान राज्यांमध्ये ती दुप्पटही दिसू शकते. जसे, सिक्कीम, नागालँड, मिझोरम, पुदुचेरी, चंडीगड, अंदमान-निकोबार बेटे, दमण-दिव, लक्षद्वीप अशा राज्यांमधून प्रत्येकी एकच्या जागी दोन खासदार नव्या लोकसभेत असतील. देशातील संसदीय लोकशाहीच्या वाटचालीत ही अत्यंत क्रांतिकारी सुधारणा मानली जाते. महिलांचा संसदेत निश्चित असा सहभाग असावा, अशी मागणी कित्येक दशके होत आहे. पण ती प्रत्यक्षात आली नाही हे सत्य आहे. .Premium|Women's Reservation Bill\n : नारी शक्ती वंदन कायद्यात २७२ नव्या जागांची भर : लोकसभा ८१५ सदस्यांची, पुरुष विरोध शमवण्यामागचा राजकीय डाव कोणाचा?.राज्यांमधील आमदारांची संख्याही अशाच पद्धतीने वाढवली जाणार आहे. त्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८१ आणि १७० यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. उदा. त्यानुसार उत्तर प्रदेशात आता एकूण ६०५ आमदार (सध्या ४०३), तर महाराष्ट्रात ४३२ (सध्या २८८), बिहारमध्ये ३६५ (सध्या २४३) आणि केरळमध्ये २१० (सध्या १४०) आमदार असतील. यात सर्व ठिकाणी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील.लोकसभेतील खासदारांच्या संख्येसाठी राज्यघटनेतील पाचव्या भागातील ८१ आणि ८२ हे दोन अनुच्छेद मार्गदर्शक आहेत. त्यात अनुच्छेद ८१(२)(क) येथे म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याची लोकसंख्या आणि खासदार संख्या यांचे प्रमाण सर्वत्र शक्यतो सारखे राखण्याचे प्रयत्न केले जातील. तसेच अनुच्छेद ८१ (२)(ख) अनुसार प्रत्येक राज्यामध्येही मतदार संघांची रचना अशी केली जाईल की राज्यातील प्रत्येक खासदार शक्यतो समान लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करेल. मात्र हा नियम ६० लाख किंवा त्याहून कमी लोकसंख्या असणाऱ्या छोट्या राज्यांना लागू असणार नाही.) मतदारसंघांच्या सीमा आणि त्यांची संख्या यासाठी अनुच्छेद ८२मधील परिसीमन प्रक्रियेचा आधार घेतला जातो. त्यात म्हटले आहे की ''प्रत्येक जनगणनेनंतर परिसीमन आयोग नेमला जाऊन लोकसभेच्या सर्व मतदारसंघांची पुनर्रचना, राज्यघटनेतील शब्दयोजनेनुसार 'पुनःसमायोजन' केले जाईल.''आतापर्यंत असे चार आयोग नेमले गेले आहेत. शेवटचा आयोग २००२ मध्ये नेमण्यात आला होता. तसेच ८१ आणि ८७ क्रमांकाच्या राज्यघटनेत सुधारणाही या संदर्भात करण्यात आल्या. त्यानुसार २०२४पर्यंतच्या लोकसभेच्या निवडणुकांना १९७१च्या लोकसंख्येचा आधार होता. आता नव्या जनगणनेचे काम सुरू झाले असून तिचा अधिकृत अहवाल २०२७च्या मध्यापर्यंत अपेक्षित आहे. त्यानंतर परिसीमन आयोग नेमला जाऊ शकतो. पण ते काम २०२९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी संपणे अवघड आहे. म्हणून आता लगेचच, म्हणजे जून २०२६च्या सुमारास परिसीमन आयोग नेमून एकूण सर्व विस्तारित मतदार संघांसाठी सीमा निश्चित केल्या जातील. हे करताना देशातील २०११मधील जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी विचारात घेतली जाईल. राज्य घटनेच्या ८७व्या सुधारणेमुळे २०२६पर्यंत जी परिसीमन प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती ती प्रक्रिया आता राज्य घटनेत नवीन सुधारणा करून पूर्ण करता येईल. अशा रीतीने ८५० खासदारांची विस्तारित लोकसभा आणि त्यातील एक तृतीयांश महिला आरक्षण हे सर्व आता विनासायास अमलात आणता येईल..उत्तर-दक्षिण भेदभावप्रौढ मतदानपद्धती, खुल्या निवडणुका, मतदानाचे वय २१ वरून १८वर आणून तरुणाईलाही दिलेला मतदानाचा अधिकार, स्वायत्त निवडणूक आयोग या सगळ्या गोष्टींमुळे देशातील संसदीय लोकशाही जगात एक आदर्श लोकशाही ठरली आहे. आताचे बदल प्रत्यक्षात आल्यानंतर लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक आणि विशेष करून महिलांना अधिक प्रतिष्ठा देणारी असेल. तथापि खुल्या निवडणूक प्रक्रियेत नजीकच्या गेल्या काही वर्षांत ज्या समस्या जाणवल्या त्यांची सोडवणूक यामार्गे होऊ शकते का तेही पाहिले पाहिजे. त्यापैकी दोन ठळक समस्या पाहू. देशात अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारंपरिक तसेच लोकसंख्याविषयक कारणांनी उत्तरेकडील हिंदी भाषक पट्टा आणि दक्षिणेकडील राज्ये यांत भेद स्पष्टपणे दिसून येतो. दक्षिणेकडील राज्ये तुलनेने उत्तरेपेक्षा अधिक प्रगत आहेत. पण लोकप्रतिनिधींच्या संख्येनुसार संसदेत आणि पर्यायाने राजकारणावर उत्तरेचा अधिक प्रभाव जाणवतो. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाची धोरणे, विकासासाठीचे अग्रक्रम, त्यासाठीचा वित्तपुरवठा यांवर उत्तरेकडील प्रतिनिधींचा प्रभाव पडत राहतो. दक्षिणेकडील मतांना डावलले जाते अशी जुनी तक्रार आहे. त्यातही दक्षिणेकडील केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक अशी राज्ये विरोधी पक्षीयांची तर उत्तर भारत बहुतांशी भाजपच्या नेतृत्वाखाली आहे. त्यामुळे या उत्तर-दक्षिण भेदभावास राजकारणाचेही अंग आहे, ते लपत नाही. लोकसभेतील खासदारांची संख्या गणिती सूत्र वापरून दीडपट केल्याने ही दरी मिटत नाही. पुढील लोकसभेत असेच चित्र सर्वसाधारणपणे असेल. तेव्हा उत्तरेकडील हिंदी पट्ट्यातील खासदारांची संख्या एकूणपैकी अंदाजे ४२ टक्के असेल, तर दक्षिण भारतातील प्रतिनिधींचे हे प्रमाण सुमारे २३ टक्केच असेल. राज्यसभेतही असे असंतुलन त्यानंतर प्रतीत होत राहील..लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्वत्याचप्रमाणे लोकसभेतील एक खासदार किती लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो, हाही नेहमी चर्चेचा व वादाचा मुद्दा ठरतो. प्रत्येक खासदाराच्या मतदार संघाची लोकसंख्या शक्य तितकी एकसारखी असावी असे सूत्र आपली राज्यघटना सांगते. खासदारांची वाढीव संख्या आणि २०११ची लोकसंख्या पाहता २०२९ मध्ये काय चित्र असेल? छोटी राज्ये वगळता इतर सर्व राज्ये आणि खासदारांची संख्या लक्षात घेता त्या वेळेस प्रत्येक खासदार सरासरी १३.७३ लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करेल. ही देशपातळीवरची सरासरी आहे. पण राज्याराज्यांमध्ये तेव्हाही मोठा लक्षणीय फरक दिसणार आहे. उदा. एकीकडे हिमाचल प्रदेशातील खासदार सरासरी प्रत्येकी ११.५ लाख, केरळमधील खासदार प्रत्येकी ११.१३ लाख तर तमिळनाडूतील खासदार प्रत्येकी १२.१० लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतील. तर दुसरीकडे प्रत्येक खासदाराचे प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेशात सरासरी १६.६५ लाख, महाराष्ट्रात १५.६ लाख, राजस्थानात १८ लाख, मध्य प्रदेशात ३४.६ लाख, आंध्रप्रदेशात २२.२ लाख असे प्रतिनिधित्व असेल. हे फरक दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येशी सतत संपर्क ठेवणे, त्यांच्या समस्या मांडणे, त्या सोडवणे अवघड होते, अशी खासदारांची नेहमीची तक्रार आहे. त्यात तथ्यांश आहे हे खरे. पण समाज माध्यमांचा वापर, आधुनिक संपर्क यंत्रणा, बदलते तंत्रज्ञान, आपले नेतृत्व कौशल्य, व्यवस्थापन कौशल्य यामुळे यावर मात करता येते हेही खरे आहे. पुढील लोकसभेचे संकल्पचित्र काहीसे असे असणार आहे. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.