Premium|THE World University Rankings 2027: जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत भारताला मोठा धक्का; टॉप २५० मध्ये एकही विद्यापीठ नाही तर सगळ्या आयआयटी टॉप ५००च्या बाहेर!

‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या (टीएचई) वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्स २०२७ मध्ये भारताची कामगिरी काही बाबतीत निराशाजनक तर काही बाबतीत आशादायी आहे. एका बाजूला या क्रमवारीत सहभागी झालेल्या भारतीय विद्यापीठांची संख्या वाढली आहे. पण दुसऱ्या बाजूला भारतातील एकाही विद्यापीठाला जगातील टॉप २५० विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळालेले नाही. म्हणजेच भारतातील विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे, पण जगातील आघाडीच्या विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळवण्याचे आव्हान अजूनही कायम आहे.जागतिक क्रमवारीत भारताच्या १४३ संस्थांचा समावेश२०२७ च्या द वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगमध्ये भारतातील १४३ विद्यापीठांचा समावेश आहे. २०२६ च्या तुलनेत ही संख्या १५ ने वाढली आहे. सलग दुसऱ्यांदा भारत हा आशियातील सर्वाधिक विद्यापीठांचा समावेश असलेला देश ठरला आहे. यंदाच्या जागतिक क्रमवारीत ११८ देशांमधील २,२९७ विद्यापीठांचा समावेश आहे.भारतातील विद्यापीठांची संख्या वाढली असली तरी जगातील टॉप २५० मध्ये एकाही भारतीय विद्यापीठाला स्थान मिळालेले नाही. भारतातील सर्वात वरच्या क्रमांकावर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स म्हणजेच आयआयएससी, बेंगळुरू आहे. आयआयएससीला २०२७ च्या क्रमवारीत २५४ वा क्रमांक मिळाला आहे..आयआयएससी पुन्हा भारतात पहिल्या क्रमांकावर!आयआयएससी बेंगळुरू भारतातील विद्यापीठांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. आयआयएससीला एकूण ५७.० गुण मिळाले आहेत. यामध्ये ‘टीचिंग’ म्हणजे शिक्षणासाठी ६२.१ गुण, ‘रिसर्च एन्व्हायर्नमेंट’ म्हणजे संशोधनाच्या वातावरणासाठी ९८.० गुण, ‘रिसर्च क्वालिटी’ म्हणजे संशोधनाच्या गुणवत्तेसाठी ५८.६ गुण, ‘इंडस्ट्री’ म्हणजे उद्योगाशी संबंधित कामासाठी ९८.० गुण आणि ‘इंटरनॅशनल आउटलुक’ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहभागासाठी ३१.१ गुण मिळाले आहेत.या आकडेवारीनुसार आयआयएससीचे संशोधनाचे वातावरण आणि उद्योगाशी असलेले संबंध मजबूत आहेत. मात्र शिक्षण, संशोधनाची गुणवत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहभाग या क्षेत्रांमध्ये अजून सुधारणा करण्याची संधी आहे..आयआयटींसह इतर संस्थांची क्रमवारी काय?आयआयएससीनंतर चेन्नईच्या सावेथा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल अँड टेक्निकल सायन्सेसला ३२६ ते ३५० हा क्रमांकाचा गट मिळाला आहे. त्यानंतर सोलनमधील शूलिनी युनिव्हर्सिटी ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट सायन्सेसचा क्रमांक ४५१ ते ५०० या गटात आहे. नवी दिल्लीची जामिया मिलिया इस्लामिया, भुवनेश्वरची केआयआयटी युनिव्हर्सिटी आणि जालंधरची लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी या संस्था ५०१ ते ५५० या गटात आहेत.याशिवाय आयआयटी इंदूर ६५१ ते ७००, आयआयटी पाटणा ७०१ ते ८००, तर आयआयटी गांधीनगर आणि आयआयटी मंडी ८०१ ते १००० या गटात आहेत. टीएचईच्या क्रमवारीत अनेक विद्यापीठांना ठरावीक क्रमांक न देता क्रमांकाचा गट दिला आहे. त्यामुळे ३२६ ते ३५० किंवा ५०१ ते ५५० अशा गटात असलेल्या विद्यापीठांचा नेमका क्रमांक या माहितीत दिलेला नाही..कोण वर गेले, कोणाची क्रमवारी घसरली?२०२६ आणि २०२७ या दोन वर्षांची क्रमवारी पाहिली तर काही भारतीय विद्यापीठांच्या क्रमांकात बदल झाला आहे. आयआयएससी बेंगळुरू २०२६ मध्ये २०१ ते २५० या गटात होता. २०२७ मध्ये तो २५४ व्या क्रमांकावर आला आहे. त्यामुळे यंदा आयआयएससी टॉप २५० च्या बाहेर गेले आहे.याउलट सावेथा इन्स्टिट्यूटने सुधारणा केली आहे. २०२६ मध्ये ही संस्था ३५१ ते ४०० या गटात होती. २०२७ मध्ये ती ३२६ ते ३५० या गटात आली आहे. म्हणजेच तिच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे.केआयआयटी युनिव्हर्सिटीच्या क्रमवारीतही मोठी सुधारणा झाली आहे. २०२६ मध्ये ही संस्था ६०१ ते ८०० या गटात होती. २०२७ मध्ये ती ५०१ ते ५५० या गटात आली आहे.दुसरीकडे जामिया मिलिया इस्लामिया २०२६ मधील ४०१ ते ५०० या गटातून २०२७ मध्ये ५०१ ते ५५० या गटात गेली आहे. शूलिनी युनिव्हर्सिटी देखील २०२६ मधील ४०१ ते ५०० या गटातून २०२७ मध्ये ४५१ ते ५०० या गटात आली आहे..टॉप २०० मध्ये प्रवेशासाठी भारताला काय सुधारणा कराव्या लागतील?या क्रमवारीतून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते. भारतातील विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे, पण त्यापैकी एकाही विद्यापीठाला जगातील टॉप २५० मध्ये स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे फक्त विद्यापीठांची संख्या वाढणे पुरेसे नाही. संशोधनाची गुणवत्ता, शिक्षण, उद्योगाशी संबंध आणि इतर देशांतील विद्यापीठांसोबतचे सहकार्य या क्षेत्रांमध्येही सुधारणा करणे गरजेचे आहे.आयआयएससीच्या गुणांकडे पाहिले तर ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होते. आयआयएससीच्या ‘रिसर्च एन्व्हायर्नमेंट’ आणि ‘इंडस्ट्री’ला ९८.० गुण मिळाले आहेत. मात्र ‘इंटरनॅशनल आउटलुक’ला ३१.१ गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे भारतीय विद्यापीठांना जागतिक क्रमवारीत आणखी वर जायचे असेल तर संशोधनासोबतच इतर देशांतील विद्यापीठांसोबतचे सहकार्य, जागतिक शैक्षणिक संपर्क आणि संशोधनाचा प्रभाव यावरही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे..आशियातील विद्यापीठांचा वाढता दबदबाद वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्स २०२७ मध्ये आशियातील विद्यापीठांची ताकद जगासमोर आली आहे. यंदाच्या क्रमवारीत आशियातील १,००३ विद्यापीठांचा समावेश आहे. त्यापैकी भारतातील १४३ विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे आशियात सर्वाधिक विद्यापीठांचा समावेश असलेला देश म्हणून भारत पुढे आहे.आशियातील टॉप १० विद्यापीठांमध्ये चीन, सिंगापूर, जपान, दक्षिण कोरिया आणि हाँगकाँगमधील विद्यापीठांचा समावेश आहे. चीनच्या चिंगहुआ युनिव्हर्सिटीने जगात ११ वा क्रमांक मिळवला आहे. तिने १२ व्या क्रमांकावरील ईटीएच झुरिचला मागे टाकले आहे. चीनची पेकिंग युनिव्हर्सिटी १३ व्या क्रमांकावर आहे. तर सिंगापूरची नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूर म्हणजेच एनयूएस १५ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच आशियातील तीन विद्यापीठे जगातील टॉप १५ मध्ये आली आहेत.दक्षिण कोरियातील सोल नॅशनल युनिव्हर्सिटी, केएआयएसटी आणि सुंगक्युनक्वान युनिव्हर्सिटी यांच्या क्रमवारीतही सुधारणा झाली आहे. तसेच हाँगकाँगमधील पाच विद्यापीठे टॉप १०० मध्ये आहेत.आशियातील विद्यापीठांच्या या प्रगतीमागे संशोधनाची गुणवत्ता, उद्योगांसोबतचे सहकार्य, परदेशी विद्यार्थी आणि संशोधकांची वाढती संख्या तसेच सरकारकडून मिळणारा निधी आणि शिक्षणविषयक धोरणे हे महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. विशेषतः चीनने संशोधन आणि उच्च शिक्षणासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे तेथील विद्यापीठे जागतिक क्रमवारीत वर येत आहेत.मात्र भारतासमोर अजूनही मोठे आव्हान आहे. भारतातील १४३ विद्यापीठांचा या क्रमवारीत समावेश असूनही एकाही भारतीय विद्यापीठाला जगातील टॉप २५० मध्ये स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठांची संख्या वाढण्यासोबतच संशोधनाची गुणवत्ता, इतर देशांतील विद्यापीठांसोबतचे सहकार्य आणि जगभरातील विद्यापीठांमध्ये भारताची ओळख वाढवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठे कोणती? पाहा टॉप १०द वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्स २०२७ मध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डने सलग ११व्या वर्षी जगातील पहिल्या क्रमांकाचे विद्यापीठ म्हणून आपले स्थान कायम ठेवले आहे. एमआयटी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटी आणि स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी संयुक्तपणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. स्टॅनफर्डने गेल्या वर्षीच्या पाचव्या क्रमांकावरून यंदा सुधारणा केली आहे.केंब्रिज युनिव्हर्सिटी तिसऱ्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी सहाव्या, कॅलटेक सातव्या आणि इम्पिरियल कॉलेज लंडन आठव्या क्रमांकावर आहेत. यूसी बर्कले आणि येल युनिव्हर्सिटी संयुक्तपणे नवव्या क्रमांकावर आहेत. टॉप १० मध्ये अमेरिकेची सात आणि ब्रिटनची तीन विद्यापीठे आहेत. ऑक्सफर्ड आणि एमआयटीच्या एकूण गुणांमध्ये फक्त ०.१ गुणांचा फरक आहे..विद्यापीठांची क्रमवारी ठरते तरी कशी?द वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्स २०२७ मध्ये जगभरातील विद्यापीठांचे मूल्यांकन १७ निर्देशकांच्या आधारे केले जाते. हे निर्देशक शिक्षणाचे वातावरण, संशोधनाचे वातावरण, संशोधनाची गुणवत्ता, आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि उद्योगाशी संबंध या पाच मुख्य भागांमध्ये विभागले आहेत. प्रत्येक भागाला विशिष्ट महत्त्व दिले जाते..१. शिक्षणाच्या वातावरणाला २९.५ टक्के महत्त्वया भागात विद्यापीठातील शिक्षणाची गुणवत्ता आणि वातावरण पाहिले जाते. यामध्ये शिक्षणाची प्रतिष्ठा, एका शिक्षकामागे किती विद्यार्थी आहेत, डॉक्टरेट आणि पदवीचे विद्यार्थी यांचे प्रमाण, शिक्षकांच्या तुलनेत किती डॉक्टरेट पदव्या दिल्या जातात आणि विद्यापीठाचे उत्पन्न अशा गोष्टी पाहिल्या जातात. यामध्ये शिक्षणाच्या प्रतिष्ठेला १५ टक्के वजन आहे. जगभरातील प्राध्यापकांकडून विद्यापीठाच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत घेतलेल्या मतांचा यासाठी वापर केला जातो..२. संशोधनाची ताकद कशी मोजली जाते?या भागात विद्यापीठाची संशोधन करण्याची क्षमता, संशोधनासाठी मिळणारा निधी आणि संशोधनातील प्रतिष्ठा पाहिली जाते. यामध्ये संशोधनाची प्रतिष्ठा, संशोधनातून मिळणारा निधी आणि किती संशोधन प्रकाशित केले जाते, या गोष्टींचा विचार केला जातो..३. संशोधनाच्या गुणवत्तेला ३० टक्के महत्त्वहा सर्वाधिक वजन असलेला भाग आहे. यात विद्यापीठाच्या संशोधनाचा जगभरातील इतर संशोधकांवर किती प्रभाव आहे, हे पाहिले जाते. संशोधनाला किती वेळा संदर्भ दिला जातो, चांगल्या दर्जाच्या संशोधनात विद्यापीठाचे किती संशोधन आहे आणि त्या संशोधनाचा प्रभाव किती आहे, याचा विचार केला जातो..Premium|Student Mental Health : गुणांच्या स्पर्धेपलीकडे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार का गरजेचा?.४. परदेशी विद्यार्थी आणि संशोधकांमुळे मिळतात ७.५ टक्के गुणया भागात विद्यापीठात इतर देशांमधून किती विद्यार्थी आणि शिक्षक येतात, तसेच वेगवेगळ्या देशांतील संशोधकांसोबत विद्यापीठ किती संशोधन करते, हे पाहिले जाते. म्हणजेच विद्यापीठाचे इतर देशांशी किती शैक्षणिक संबंध आहेत, याचा विचार केला जातो..५. उद्योगांशी संबंधांचाही क्रमवारीवर परिणाम - ४ टक्केया भागात विद्यापीठाचे उद्योगांशी असलेले संबंध पाहिले जातात. उद्योगांकडून संशोधनासाठी किती निधी मिळतो आणि विद्यापीठाच्या संशोधनातून किती पेटंट तयार झाले आहेत, याचा विचार केला जातो..Premium|NITI Aayog Education Report : धोरण कागदावर, शिक्षण वाऱ्यावर!.६. एकूण गुण कसे ठरतात?विद्यापीठांकडून मिळालेली माहिती, संशोधनाची माहिती आणि इतर उपलब्ध माहितीचा वापर केला जातो. वेगवेगळ्या माहितीचे एकसमान पद्धतीने मोजमाप केले जाते. त्यानंतर प्रत्येक भागाला दिलेले वजन लक्षात घेऊन ० ते १०० या प्रमाणात एकूण गुण ठरवले जातात. या गुणांच्या आधारे विद्यापीठांची क्रमवारी ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal 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