Premium|Kanchanjunga Biosphere Reserve : सिक्कीमच्या हिमनद्या

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comहिमालयाचा विस्तार प्रचंड आहे. भारतासाठी प्रामुख्याने पश्चिमेकडील हिमालय आणि पूर्वेकडील हिमालय असे ढोबळ दोन भाग करता येतात. सियाचीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हा पश्चिमेकडील भाग तर सिक्कीमपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंतचा प्रदेश हा पूर्वेकडील हिमालय मानला जातो. हे दोन्ही भाग एका विशाल पर्वतरांगेचे घटक असले तरी त्यांचा भूगोल, हवामान आणि निसर्गस्वभाव पूर्णपणे वेगळा आहे.पूर्व हिमालयात प्रवेश केला की सर्वप्रथम जाणवते ती ओलसर हवा. ढग अक्षरशः पर्वतांवर उतरलेले असतात, उतारांवर दाट जंगलं पसरलेली असतात आणि प्रत्येक दरीतून एखादा ओढा किंवा लहान नदी वाहताना दिसते. गढवाल किंवा हिमाचलमध्ये दिसणाऱ्या उघड्या, कोरड्या पर्वतरांगांच्या तुलनेत हा प्रदेश पूर्णपणे भिन्न भासतो. येथे बर्फ दिसण्याआधी हिरवाई दिसते; परंतु या हिरवळीच्या मागे उभी असते एक शांत, अदृश्य पण अत्यंत महत्त्वाची शक्ती-हिमनद्यांचा प्रचंड साठा..Premium|Anil Avchat: ‘आता चढ नाही…’ अवचटांची जीवनकविता आणि वास्तव.कांचनजुंगा पर्वतसमूह हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च पर्वत असून, त्याच्या सभोवतालचा प्रदेश हिमनद्यांनी अक्षरशः विणलेला आहे. विविध वैज्ञानिक आणि उपग्रह अभ्यासांनुसार या परिसरात १२०हून अधिक हिमनद्या आहेत. काही प्रचंड, काही लहान; काही अत्यंत सक्रिय, तर काही संथ गतीने पुढे सरकणाऱ्या. काही विस्तीर्ण दऱ्यांमध्ये पसरलेल्या, तर काही उंच कपारींमध्ये जन्म घेऊन खाली उतरणाऱ्या. या सर्व हिमनद्या मिळून पूर्व हिमालयाची एक गुंतागुंतीची; पण संतुलित जलव्यवस्था तयार करतात. यापैकी अनेक हिमनद्यांवर मानवी पाऊल कदाचित कधीच पडलेले नाही.या प्रदेशातील प्रमुख शिखरांमध्ये कांचनजुंगा, यालुंग कांग, काब्रू उत्तर व दक्षिण, तलुंग, राथोंग, सिम्वो, पांडिम, नरसिंह अशी अनेक भव्य शिखरं आहेत. या प्रत्येक शिखराच्या पायथ्याशी एखादी हिमनदी जन्म घेते. काही हिमनद्या पुढे एकत्र येतात, तर काही स्वतंत्र दऱ्यांना पाणी पुरवतात. उत्तरेकडे झेमू हिमनदी प्रणाली, दक्षिणेकडे यालुंग, पश्चिमेकडे राथोंग आणि तलुंग अशा विविध समूहांमुळे संपूर्ण प्रदेशात जलप्रवाह टिकून राहतो.या सर्व हिमनद्यांचं अंतिम गंतव्य म्हणजे तिस्ता नदी प्रणाली. तिस्ता ही सिक्कीमची मुख्य जीवनरेषा मानली जाते. हिमनद्यांमधून वितळणारं पाणी वर्षभर नदीला प्रवाही ठेवतं. पावसाळ्याच्या आधीचा कोरडा काळ असो किंवा हिवाळ्यानंतरचा उष्ण काळ - नदी आटत नाही. त्यामुळे शेती, पिण्याचं पाणी, जलविद्युत निर्मिती आणि पर्यावरणीय संतुलन यांना स्थैर्य मिळतं..पूर्व हिमालयातील हिमनद्या पाश्चिमात्य हिमालयातील हिमनद्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत. येथे मॉन्सूनचा प्रभाव मोठा असल्याने हिमवर्षावाबरोबरच पर्जन्यमानही जास्त असतं. उंच भागात प्रचंड हिम साठतो, तर खालच्या भागात वितळणं तुलनेने वेगाने होतं. संचय आणि वितळणं या दोन प्रक्रियांतील सतत बदलणारा समतोल हिमनद्यांच्या वर्तनावर प्रभाव टाकतो. ढग, पाऊस, बर्फ, तापमान आणि भूभाग यांचा गुं गुंतीचा खेळ येथे कायम सुरू असतो.कांचनजुंगा जैवविविधता उद्यान हा या संपूर्ण प्रदेशाचा पर्यावरणीय केंद्रबिंदू आहे. जागतिक वारसा दर्जाप्राप्त या उद्यानात हिमनद्या, उच्च हिमालयीन वनस्पती, दुर्मिळ प्राणी आणि उंचीनुसार बदलणाऱ्या परिसंस्था यांचं अद्वितीय सहजीवन दिसतं.२०१९मध्ये गिरिप्रेमी संस्थेने कांचनजुंगा शिखरावर एक भव्य नागरी मोहीम आयोजित केली होती. ती पर्यावरणपूरक इको मोहीम होती. मोहिमेदरम्यान विविध उंचींवरून दगड, माती आणि पाण्याचे नमुने गोळा करण्यात आले. ते आघारकर संशोधन संस्था, वाडिया हिमालयीन भूविज्ञान संस्था आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांना देण्यात आले. पुढे त्यावर संशोधन होऊन हिमनद्यांची रचना, भूवैज्ञानिक इतिहास, जलरसायनशास्त्र आणि हवामान बदलाचे संकेत यांचा अभ्यास करण्यात आला.या मोहिमेतून महत्त्वाची जाणीव झाली - हिमनदी हा स्वतंत्र घटक नसून, संपूर्ण परिसंस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. उंचीवर जमा झालेला बर्फ संथपणे वितळतो, त्यातून नदी निर्माण होते, त्या नदीवर जंगलं, शेती आणि मानवी जीवन अवलंबून असतं. म्हणजेच हिमनदी ही जीवनसाखळीची सुरुवात आहे..Premium|Glacial Lake: इम्जा त्शो: एव्हरेस्टच्या पायथ्याशी लपलेला धोकादायक हिमनदी तलाव.कांचनजुंगा परिसरातील असंख्य हिमनद्यांमध्ये एक हिमनदी विशेष महत्त्वाची ठरते - झेमू हिमनदी. कांचनजुंगाच्या उत्तरेकडील उतारांवरून सुरू होणारी ही हिमनदी सुमारे २६ किलोमीटर लांबीची असून, पूर्व हिमालयातील सर्वांत मोठ्या हिमनद्यांपैकी एक मानली जाते. उत्तर सिक्कीमच्या जलप्रणालीचा मुख्य आधार हीच हिमनदी आहे.झेमूकडे जाण्याचा प्रवास हा जंगलातून बर्फाकडे होणारा क्रमिक बदल अनुभवण्यासारखा असतो. सुरुवातीला दाट वनराई, ओलसर माती आणि पक्ष्यांचे आवाज असतात. पुढे झाडं विरळ होतात, गवताळ उतार दिसू लागतात आणि शेवटी उघडा खडकाळ प्रदेश सुरू होतो. एका वळणावर अचानक हिमनदीचा विशाल पांढरट-करडा पट्टा समोर उघडतो. ती दरीतून वाहणाऱ्या गोठलेल्या नदीसारखी दिसते.झेमूच्या वरच्या भागात अजूनही सघन हिमसाठा दिसतो. सतत ढगाळ वातावरण आणि हिमवर्षावामुळे संचय क्षेत्र सक्रिय आहे. खालच्या भागात वितळणं अधिक असल्याने विविध स्तर दिसतात - ताज्या बर्फाचं आवरण, जुन्या बर्फाचे सघन थर आणि काही ठिकाणी उघडा निळसर बर्फ. सूर्यप्रकाश पडला की हे स्तर चमकू लागतात आणि हिमनदी जिवंत असल्याची अनुभूती येते.हजारो वर्षांच्या संथ हालचालीमुळे या हिमनदीने संपूर्ण दरीचं रूप घडवलं आहे. खडक झिजले, दरी रुंदावली आणि भूभागाला विशिष्ट आकार प्राप्त झाला. झेमू परिसरात मानवी वस्ती कमी असल्याने थेट हस्तक्षेप मर्यादित आहे; तरीही हवामान बदलाचे परिणाम दिसून येतात. हिमनदीचा आकार, पृष्ठभागातील बदल आणि प्रवाहातील चढ-उतार यावरून हे स्पष्ट होतं; मात्र उंच भागात हिमसंचय सुरू असल्याने ही प्रणाली अजूनही सक्रिय आहे.झेमू हिमनदीचं नावही तिच्या स्वरूपाइतकंच अर्थपूर्ण आहे. स्थानिक लेपचा आणि भूटिया भाषांमध्ये ‘झेमू’ किंवा ‘झो-मू’ या शब्दाचा अर्थ ‘हिमाने भरलेलं खारं’ असा होतो. हिमनदी ज्या दरीतून वाहते, त्या भूभागावरूनच हे नाव पडलं असावं. ब्रिटिश काळात हे नाव नकाशांमध्ये अधिकृत झालं; पण स्थानिक समाजात ते आजही मूळ उच्चारानेच वापरलं जातं.ही हिमनदी लाचेन चू नदीला जन्म देते, जी पुढे तिस्ता नदीत मिसळते. तिस्ता खोऱ्यातील अनेक जलविद्युत प्रकल्प आणि मानवी वस्ती या पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे झेमू ही केवळ भौगोलिक रचना नसून ऊर्जा, शेती आणि जीवनाशी निगडित अशी जीवनवाहिनी आहे.हवामान बदल आणि प्रदूषणाचा परिणाम येथेही दिसतो. वातावरणातील काळा कार्बन बर्फावर साचल्याने परावर्तन कमी होते आणि वितळण्याचा वेग वाढतो. त्यामुळे हिमनदीच्या पुढील भागात पाण्याचे साठे तयार होऊ शकतात. अशा साठ्यांपासून तयार होणारे हिमनदी तलाव अचानक फुटल्यास प्रचंड पूर निर्माण होऊ शकतो, ज्याला ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड म्हणतात. वैज्ञानिक या प्रक्रियेवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.हिमनदीतील बदलांचा परिणाम कांचनजुंगा जैवविविधता उद्यानावरही होतो. पाण्याचा प्रवाह बदलला तर माती, वनस्पती आणि प्राण्यांचे अधिवास बदलू शकतात. त्यामुळे हा प्रदेश पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो..तरीही झेमू हिमनदी आजही भव्य, शांत आणि सक्रिय आहे. उंच भागात सतत हिमसंचय होत असल्याने तिचं अस्तित्व टिकून आहे. संध्याकाळच्या वेळी हिमनदीच्या काठावर उभं राहिलं, की एक विलक्षण शांतता जाणवते. दूरवर कांचनजुंगाचं शिखर ढगांमधून चमकत असतं आणि खाली बर्फाचा संथ प्रवाह पसरलेला असतो. त्या दृश्यात भव्यता आहे; कांचनजुंगा परिसरातील हिमनद्या आणि विशेषतः झेमू हिमनदी या केवळ बर्फाचे साठे नाहीत; त्या संपूर्ण प्रदेशाच्या जीवनाचा पाया आहेत. त्यांच्या बर्फात भूतकाळ साठलेला आहे, त्यांच्या पाण्यात वर्तमान वाहत आहे आणि त्यांच्या संतुलनावर भविष्य अवलंबून आहे. पूर्व हिमालय समजून घ्यायचा असेल, तर या हिमनद्यांकडे पाहणं अपरिहार्य आहे. कारण त्या मोठ्याने बोलत नाहीत; पण शांतपणे संपूर्ण जगाला जीवन देत राहतात.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक आणि गिरिप्रेमी आहेत.) 