Premium|Thermobaric Weapons : इस्राईलच्या थर्मोबॅरिक शस्त्रांमुळे गाझातील विध्वंसक परिणाम

डॉ. सुरेश कुलकर्णी, डॉ. राजेश ओहोळअतिसंहारक, अतिभयंकर ‘अल जझिरा अरेबिक’ यांनी केलेल्या एका शोध पाहणीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार ‘पॅलिस्टिनी नागरी संरक्षण’ विभागाने ऑक्टोबर २०२३ पासून गाझात २,८४२ पॅलेस्टिनींची ‘बेपत्ता’ म्हणून नोंद केली आहे. तज्ज्ञ व स्थानिकांच्या मते इस्राईलने उच्च तापमानाचे- ‘थर्मोबॅरिक’ बाँब वापरल्यामुळे या व्यक्तींच्या शरीराची वाफ झाली व त्यांचे अवशेषही सापडले नाहीत. जागतिक स्तरावर चर्चिल्या गेलेल्या या बातमीनिमित्ताने या अतिसंहारक शस्त्रप्रणालीविषयी...अधिकृत अहवालांनुसार गाझा येथे झालेल्या इस्राईलच्या युद्धात शेकडो पॅलेस्टिनी लोक मारले गेले आणि त्यांपैकी बरेच जण बेपत्ता असल्याचे आढळून आले. लष्करी तज्ज्ञांना असा संशय आहे, की ‘थर्मोबॅरिक शस्त्रां’सारखी (ही शस्त्रे कधी कधी ‘व्हॅक्यूम’ किंवा ‘एअरोसोल बॉम्ब’ म्हणून ओळखली जातात.) उच्च तापमानाची शस्त्रे इस्राईलने या ठिकाणी वापरली असावीत. अशी शस्त्रे उच्च दाब आणि तीव्र उष्णता निर्माण करतात. त्यांमुळे ती मानवी ऊती जाळून टाकू शकतात आणि मानवी शरीर- सांगाडा सोडून- पूर्णपणे जाळू शकतात. अशा शस्त्रांमध्ये, हवेत मिसळलेले बारीक इंधनाचे थेंब (यालाच ‘एअरोसोल’ म्हणतात.) प्रज्वलित केले जातात. त्यामुळे एक मोठा अग्निगोळा आणि दीर्घकाळ टिकणारी उच्च दाबाची लाट (प्रेशर वेव्ह) तयार होतात. यांचा मारा वेगवेगळ्या लष्करी लक्ष्यांवर (त्यात माणसांचा समावेश आहे.) केला जातो. त्यानंतर व्हॅक्यूम इफेक्ट’ तयार होतो. पारंपरिक स्फोटकांवर आधारित शस्त्रांच्या तुलनेत या प्रकारच्या शस्त्रांचे घटक आणि त्यांनी होणारे नुकसान, दोन्ही खूप वेगळे आहे. या लेखात आपण थर्मोबॅरिक आणि इंधन-हवा स्फोटक शस्त्रांचे कार्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.‘थर्मोबॅरिक’ हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांनी तयार होतो. ‘थर्मो’ म्हणजे उष्णता आणि ‘बारो’ म्हणजे दाब. इंधनयुक्त थर्मोबॅरिक स्फोटके ही पारंपरिक उच्च स्फोटकांच्या तुलनेत अधिक काळ टिकणारा उच्च दाब निर्माण करण्यास सक्षम असतात. .Premium|Trump 2.0 Foreign Policy : गुंतागुंतीचे ‘ट्रम्प २.०’, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत गोंधळ आणि अमेरिकेच्या भूमिकेतील बदल.कसा होतो स्फोट?‘ब्लास्ट वॉरहेड्स’मध्ये १८ ते २५ टक्के प्रमाणात वापरले जाणारे मायक्रॉन आकाराची अॅल्युमिनियम पावडर असलेले स्फोटक मिश्रण टोकाचा उच्च दाब निर्माण करते, परंतु तो जास्त काळ टिकत नाही आणि त्यामुळे दूरच्या लक्ष्यांसाठी ही शस्त्रे कुचकामी ठरतात. पण थर्मोबॅरिक स्फोटकांमध्ये (टीबीई) उच्च दाब निर्माण करण्याबरोबरच प्रचंडप्रमाणात उष्णतादेखील (थर्मल ऊर्जा) निर्माण केली जाते. थर्मोबॅरिक स्फोटकांचे मिश्रण घन किंवा द्रव असू शकते. सामान्यत: घन मिश्रणात ‘आरडीएक्स’ किंवा ‘एचएमएक्स’ (हाय मेल्टिंग स्फोटक) यांसारखी उच्च स्फोटके ४० ते ६५ टक्के प्रमाणात असतात. ती ‘हायड्रॉक्सी टर्मिनेटेड पॉलिब्युटॅडिन’सारख्या (एचटीपीबी) पॉलिमरिक बाईंडरमध्ये (१५ टक्के) मिसळलेली असतात. शिवाय २० ते ४० टक्के प्रमाणात अॅल्युमिनियम, मॅग्नेशिअम किंवा झिरकोनियमसारखे धातूचे इंधन असते. अतिसूक्ष्म (अल्ट्रा-फाइन) अॅल्युमिनियम पावडर (कणांचा आकार सुमारे १५ ते २० मायक्रॉन) वापरली जाते. म्हणजेच या मिश्रणात इंधन भरपूर आहे. त्याला ज्वलन पूर्ण करण्यासाठी हवेतील ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. पारंपरिक डिटोनेटर वापरून थर्मोबॅरिक स्फोटकाचा स्फोट (ट्रिगर) केला जातो. प्रारंभीच्या स्फोटातून कार्बनडाय ऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साईड, पाण्याची वाफ आणि नायट्रोजनसारखे वायू तयार होतात. ते सभोवतालच्या हवेला दूर ढकलतात. त्यामुळे अतिदाबाची लाट आणि नंतर अंशत: निर्वात पोकळी (व्हॅक्यूम) निर्माण होते. या संयुक्त परिणामामुळे लक्ष्याचे मोठे नुकसान होते. स्फोटाच्या वेळी तापमान सुमारे १५०० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. थर्मोबॅरिक स्फोटकांमध्ये सुमारे ४० टक्के अॅल्युमिनियम असू शकते. प्रारंभिक स्फोटानंतर राहिलेल्या अॅल्युमिनियम पावडरची (सुमारे २२ टक्के) नंतर आजूबाजूच्या हवेशी अभिक्रिया घडून येते. यात अॅल्युमिनियम ऑक्साईड आणि मोठ्या प्रमाणात उष्णता तयार होते. ही ऑक्सिडेशन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वातावरणातील ऑक्सिजन वेगाने वापरला जातो. मानवी शरीरांसह सर्व शक्य स्रोतांमधून ऑक्सिजन शोषला जातो. इमारती, बंकर, बोगदे, गुहा, जमिनीखालील दारूगोळा साठवण सुविधा किंवा काँक्रिट प्लॅटफॉर्म्ससारख्या संरचनांचेही थर्मोबॅरिक स्फोटकांमुळे प्रचंड नुकसान होते. काही प्रसंगी तापमान २५०० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढते. उच्च दाब आणि दीर्घकाळ टिकणारी उष्णता या वैशिष्ट्यांमुळे थर्मोबॅरिक शस्त्रे अत्यंत विध्वंसक ठरतात. त्यांचा उल्लेख अनेकदा ‘गरीबांची अण्वस्त्रे’ असाही केला जातो. रशिया, अमेरिका, इस्राईल आणि चीनसारख्या काही देशांनी अशी शस्त्रे विकसित केली आहेत..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.इंधने कोणती?इंधन आणि हवा अशी प्रणाली वापरणारी ‘फ्युएल-एअर एक्सप्लोझिव्ह्ज’ ही थर्मोबॅरिक शस्त्रांपेक्षा थोडी वेगळी असली, तरी त्यांच्यात काही समानता आहेत. ‘फ्युएल-एअर’ स्फोटकांत सामान्यतः मिथेन, इथेन, इथिलीन, प्रोपिलीन, ॲसिटिलीन, इथिलीन व प्रोपीलीन ऑक्साईड (EO आणि PO) यांसारखे ज्वलनशील वायू वापरले जातात. हे वायू दाबाखाली कॅनिस्टरमध्ये द्रवरूपात साठवले जातात. ‘एअरोसोल’ तयार करण्यासाठी कॅनिस्टरमध्ये भरलेले हे इंधन हवेत सर्व दिशांना विखुरले जाणे आवश्यक असते. म्हणजे कंटेनर उघडून इंधन मध्य अक्षाभोवती एकसारखे पसरावे लागते. अशा स्फोटकांमध्ये कॅनिस्टरच्या मध्यभागी ‘बर्स्टर चार्ज’ (म्हणजे कॅन फोडण्यासाठी छोटा स्फोट घडवायची यंत्रणा) ठेवला जातो. हा ‘बर्स्टर एक्सप्लोझिव्ह चार्ज’ म्हणजे ‘नायट्रोग्वानिडाइन’सारखा (NQ) पदार्थ असतो. बर्स्टर चार्ज ‘ट्रिगर’ केल्यावर वायू हवेत एकसारखा पसरतो आणि ढग तयार करतो. इंधन हवेत मिसळण्यासाठी थोडा वेळ (काही मिलिसेकंद/ सेकंद) द्यावा लागतो. तो वेळ पूर्ण झाला की पारंपरिक डिटोनेटर वापरून स्फोट घडवून आणला जातो.पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात गॅस टँकरचा अपघात होऊन वाहतूक ३२ तास ठप्प झाली होती. प्रोपिलिन वायूगळतीच्या त्या प्रसंगाचे येथे उदाहरण द्यावेसे वाटते. त्याबाबत कठोर कारवाई होणे आवश्यक होते. प्रोपिलीन वायू हवेपेक्षा जड असल्याने तो हवेत मिसळून ज्वलनशील मिश्रण तयार झाले आणि मोठ्या भागात पसरले. जाणूनबुजून किंवा अनवधानाने ते पेटवले गेले असते तर ‘फ्युएल-एअर’ बाँबचीच परिस्थिती निर्माण झाली असती! इंधन आणि हवेच्या मिश्रणाची ज्वलनशीलता कमी होण्यासाठी वाट पहावी लागली.‘फ्युएल-एअर’ स्फोटके आणि थर्मोबॅरिक स्फोटके यांचे मिश्रण, तसेच स्फोट घडून येण्याची प्रक्रिया वेगळी असली, तरी मूळची संकल्पना एकच आहे. आजूबाजूच्या ऑक्सिजनचा वापर करून अधिक विध्वंसक स्फोट घडवला जातो..जगाचे लक्षसध्या या शस्त्रांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे.रशिया-युक्रेन युद्धथर्मोबॅरिक रॉकेट डागण्यासाठी ‘TOS-1A हेवी फ्लेमथ्रोअर सिस्टिम’ वापरल्याचा रशियावर आरोप आहे.इस्त्राईल-पॅलेस्टाइन युद्ध‘युरो-मेड’ ह्युमन राईट्स मॉनिटर आणि ‘अल जझिरा’च्या अलीकडील अहवालांमध्ये इस्त्राईलने गाझाच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात थर्मोबॅरिक शस्त्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे.भूतकाळातील वापरअफगाणिस्तान व इराकमधील लष्करी कारवायांदरम्यान गुहा-संकुलांना (केव्ह कॉम्प्लेक्स) लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकेने ‘फ्युएल-एअर स्फोटकां’चा वापर केल्याचे नोंदले गेले आहे.निर्बंधअशा विध्वंसक स्फोटकांच्या वापराबाबत आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि जिनिव्हा कराराअंतर्गत नियम आहेत.अविवेकी हल्ल्यांवर बंदीदाट लोकवस्तीच्या, नागरी भागात किंवा त्याजवळ फ्युएल-एअर स्फोटकाचा वापर करणे कराराचे उल्लंघन ठरू शकते. कारण या स्फोटांत विध्वंस होणारे क्षेत्र विस्तृत व प्रभाव मोठा असतो आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण असते.प्रमाण किती?या शस्त्रांचा वापर केल्यावर अपेक्षित लष्करी परिणामापेक्षा अधिक नागरी हानी झाली, तर तो युद्धातील गुन्हा मानला जाऊ शकतो.भयंकर परिणामकाही तज्ज्ञ व मानवाधिकार गट फ्युएल-एअर स्फोटकांमुळे होणाऱ्या भयंकर शारीरिक दुखापतींकडे लक्ष वेधतात. (उदा. फुफ्फुसे आणि अंतर्गत अवयव फुटणे.)