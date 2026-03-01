Premium|Kathak Dance History : कथक आणि बिरजू महाराज!

प्रभा जोशी - saptrang@esakal.comभारतीय शास्त्रीय नृत्यकलेचा इतिहास खूप प्राचीन आणि पुरातन आहे. ही नृत्यकला केवळ एक अभिव्यक्ती नाही. संपन्न सांस्कृतिक वारसा, सौंदर्य शास्त्र, आणि आध्यात्मिकता याचा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलीत संगम झालेला दिसतो. भरतनाट्यम, कुचीपुडी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी या भारतीय शास्त्रीय नृत्यकलेच्या प्रादेशिकतेने बहरलेल्या विविध शाखा आहेत. प्रत्येक शाखेचा इतिहास शेकडो वर्ष जुना आहे. परंतु या सर्व शाखांमधले भारतीय पौराणिक कथा सूत्रांचे, आध्यात्मिकतेचे मूलभूत तत्त्व सामावलेले आहे..यातली प्रत्येक नृत्यशैली, त्या नृत्यशैलीत प्राविण्य मिळवणारे दिग्गज कलाकार असे अनेक स्वतंत्र लघुपट फिल्म्स डिव्हिजनने वेळोवेळी बनवले. यात कथक नृत्य शैलीविषयीचे दोन लघुपट उल्लेखनीय आहेत. एस. सुखदेव हे भारतातील लघुपट निर्मिती क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिभावंत दिग्दर्शक. सामाजिक राजकीय परिक्षेत्रात एस. सुखदेव यांनी विविध विषयांवर बनवलेले लघुपट असामान्य आणि अलौकिक म्हणावे असेच आहेत. एस. सुखदेव यांचे लघुपट हा फार मोठा विषय आहे, परंतु आज त्यांनी १९७०मध्ये दिग्दर्शित केलेल्या कथक नृत्यशैलीचा मागोवा घेणाऱ्या लघुपटाची माहिती घेऊया.अन्य नृत्य शैलींप्रमाणेच कथक नृत्याचा उगम ब्रम्हा, शिव, नटराज आणि त्यानंतर भरत मुनींच्या नाट्यशास्त्राकडे जातो. पडद्यावर द्रुतलयीत तत्कार पदन्यास दिसू लागतो. प्राचीन पट्टचित्र आणि निवेदन यांतून नृत्य, शरीर, मनाचा संगम आहे आणि तो प्राचीन काळी मंदिरामध्ये उगम पावला ही माहिती मिळते. मंदिरातील नृत्य मंडपात भारतातील ज्येष्ठ कथक नर्तिका दमयंती जोशी नृत्य करताना दिसतात. ही आद्य कथक नृत्यशैली आहे. पुढे भक्ती संप्रदायाचा प्रसार होऊ लागला आणि मंदिरातून नृत्यविचार खुल्या जागेत, निसर्गाकडे आला. कृष्ण, राधा, गोपिका यांच्या प्रेम आणि भक्तिरचना लिहिल्या आणि गायल्या जाऊ लागल्या. कथक नृत्याचा त्या मुख्य आधार बनल्या हे निवेदनातून कळते..Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .लघुपटात कथक नृत्याचा पुढचा प्रवास राधा, कृष्ण, गोपिका यांच्या मिनीएचर पेंटिंगमधून स्पष्ट होतो. बासरी, सतार आणि तबला याची देस रागातील द्रुतगत ऐकू येते. राधा आणि कृष्ण यांच्या रूपात कथक नर्तक सुदर्शन धीर आणि नर्तिका उमादेवी यांच शैलीदार नृत्य दिसते. पारंपरिक कथक नृत्याची सुरुवात गणेश वंदनेने होते. पंडित बिरजू महाराज यांचे पिता वंदनीय अछ्न महाराज आणि काका शंभू महाराज यांच्याकडे कथक शिकलेल्या दमयंती जोशी साडी हा वेश परिधान करून गणेश परण सादर करतात. थाट, आमद, गत निकास, मुद्रा आणि तत्कार सादरीकरणाने नृत्य समारोप होतो.शेकडो वर्षांपूर्वी मुघल आक्रमण झाल्यावर सगळीकडे जे बदल घडले, त्यात कथक नृत्यशैलीतही काही बदल घडून आले. कथकमध्ये सलामी आली, विषय आशय यापेक्षा अमूर्ततेला महत्त्व आले, वेशभूषा बदलली असे लघुपटात निवेदक सांगतो तेव्हा मागे मुघल दरबाराची चित्रे दिसतात. मागच्या शतकातील प्रसिद्ध कथक नर्तिका रोशन कुमारी या नव्या ढंगात, वेशभूषा आभूषण लेऊन नृत्य सादर करू लागतात. लखनौ नबाब वाजिद अली शाह यांचे पोर्ट्रेट दिसते. त्या बरोबरच त्यांनी राजाश्रय दिलेले ठाकूर प्रसाद, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, भैरव प्रसाद यांचीही चित्र दिसतात. ही कथक नृत्यशैली आज सर्वत्र अनुसरली जाते. लघुपटात पुढे कालका प्रसाद यांचे नातू शंभू महाराज ‘रोकत डगर नंदलाल’ ही बिंदादीन महाराजांची ठुमरी सादर करतात. वार्धक्याच्या सर्व खुणा उमटलेला हा वृद्ध कलाकार नेमक्या मुद्रा अभिनयाने अक्षरशः खिळवून ठेवतो. रास खेळणाऱ्या गोपिका आणि कृष्ण याच्या भावमुद्रा आणि नंतर कृष्णजीवनातील अजून एक प्रवेश नर्तक सुदर्शन धीर लघुपटात सादर करतात. कालिया मर्दन गत तांडव नृत्यशैलीत सुरू होते. कथक नृत्याचाच हा अजून एक संपन्न आविष्कार. या द्रुत नृत्याच्या तत्कार पदन्यासाने लघुपट संपतो. तत्कार हे कथक नृत्याचे महत्त्वाचे लय तत्त्व. लघुपटाची सुरवात आणि शेवट येथे ते योजून दिग्दर्शक एक तानता साधतात. हा लघुपट कथक नृत्याची परंपरा सांगतो तसेच गेल्या शतकातील महान कथक कलाकारांचे दस्तऐवजीकरणही करतो..बिरजू महाराजकथक शीर्षकाचा हा रंगीत लघुपट १९७०मध्ये फिल्म्स डिव्हिजनसाठी एस. सुखदेव यांनी सादर केला, त्या नंतर दोनच वर्षांनी चित्रपट समीक्षक आणि दिग्दर्शक चिदानंद दासगुप्ता यांनी फिल्म्स डिव्हिजनसाठी ‘बिरजू महाराज’ हा कृष्णधवल लघुपट बनवला. हा लघुपट म्हणजे एका महान कलाकाराची त्याला अभूतपूर्व प्रसिद्धी मिळण्याआधीची जीवनगाथा आहे.१९७२मध्ये ३४ वर्षे वयाचे बिरजू महाराज कथक नृत्यकलाकार म्हणून प्रसिद्ध होते. परंतु तेव्हा त्यांचे वलय मोठे नव्हते. त्यामुळे एक निखळ साधेपणा आणि घरेलू वावर असलेला हा लघुपट तरुण वयातील बिरजू महाराजांची एक वेगळी बाजू मांडतो. लघुपटाच्या सुरुवातीला एक आकर्षक गत तबल्यावर वाजत असते आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर कथक नृत्य करणाऱ्या कलाकारांची अत्यंत लयबद्ध रेखाचित्र पडद्यावर उमटू लागतात. ही जिवंत वाटावीत अशी रेखाचित्रे भारतातील एक थोर रेखाचित्रकार शिवाक्ष चावडा यांनी काढली आहेत. पुढे येणाऱ्या उमद्या तरुण नर्तकाच्या रसरशीत नृत्याची ही जणू नांदीच. मग बिरजू महाराजांची संक्षिप्त माहिती समोर येते. पाठमोरे बिरजू महाराज त्यांच्या नृत्यवर्गाच्या बाहेर दिसतात. मग दरवाजा उघडून आत येतात. नृत्यवर्ग सुरू असतो. तिथे नर्तक, नर्तकी, वादक यांना बिरजू महाराज मार्गदर्शन करतात. लयबद्ध नर्तक नर्तिकांचे तत्कार घुमतात. नृत्यवर्गाच्या भिंतीवर शंभू महाराज, कालका प्रसाद, बिंदादीन महाराजांचे फोटो दिसतात. नृत्यवर्ग संपल्यावर बिरजू महाराज ‘श्याम मुरत मन भाये’र ही रचना गातात. भिंतीवरच्या फोटोकडे बघत बिरजू महाराज हळूहळू घरातील नृत्यपरंपरा सांगतात. रामपूर संस्थानात झालेला प्रदीर्घ वास्तव्य, लहानपण, तिथले घर येथे कॅमेरा घेऊन जातो. घरातील ज्येष्ठ मंडळींशी बिरजू महाराज संवाद करताना दिसतात. तिथेही त्यांचा कलाप्रवास उलगडतो..या लघुपटात बिरजू महाराज ‘प्रगटे ब्रज नंदलाल’ ही बिंदादीन महाराजांची रचना अत्यंत भावपूर्ण नृत्य करत सादर करतात. बिरजू महाराजांचा अनौपचारिक संवाद मग परत नृत्य याच क्रमाने लघुपट पुढे जातो.मूळ कथक नृत्य परंपरेत मुघल आक्रमणानंतर झालेले बदल येथेही सहज दिसतात. बिरजू महाराजांची ‘कृष्णायन’ सादर करतानाची वेशभूषा आणि नंतर ‘मिर्झा गालिब’ सादर करतानाची वेशभूषा यात स्वाभाविक फरक दिसतो. बदल घडले तरी मूळ नृत्यकला लोप पावली नाही हे जाणवल्या खेरीज रहात नाही.तरुण वयातील बिरजू महाराजांची शैलीदार नृत्ये बघता येणे हे या लघुपटाचे मोठे आकर्षण आहे. लघुपटाच्या शेवटी बिरजू महाराजांची दोन वेगळ्या वेशभूषेतील जुगलबंदी हा कळसाध्याय आहे. लघुपटाच्या सुरवातीला दिसणाऱ्या रेखचित्रातील लय आणि शेवटी दिसणारे बिरजू महाराजांच्या गतिमान नृत्यमुद्रा यात नाते आहे, असे वाटत राहते. लघुपटाची कलात्मकता कशी दृश्यपूरक असावी याचा वस्तुपाठ इथे दिग्दर्शक चिदानंद दासगुप्ता समोर ठेवतात. या कृष्णधवल लघुपटाचे नंतर पुण्याच्या राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाने रिस्टोरेशन केल्यामुळे त्याची उत्कृष्ट प्रत बघण्यासाठी उपलब्ध आहे.अशा लघुपटांचे ऐतिहासिक महत्त्व त्याच्या दस्तऐवजीकरणात आहे. हा लघुपट नसता, तर तरुण बिरजू महाराजांचे नृत्यकौशल्य कल्पनेने पाहावे लागले असते. तोच तर्क कथक या लघुपटातील कलाकारांनाही लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 