Premium|StorySign app for deaf children : कर्णबधिर मुलांसाठी 'स्टोरीसाइन' ठरतेय वरदान; स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर आता पुस्तके बोलणार सांकेतिक भाषेत

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com

प्रत्येक मुलाच्या लहानपणी एक शांत; पण अत्यंत मौल्यवान असा क्षण येतो ज्याकडे आपण सहसा दुर्लक्ष करतो. तो क्षण म्हणजे, पालकांनी एखादे छानसे चित्रपुस्तक मुलासमोर उघडावे, एका विशिष्ट शब्दावर बोट ठेवावे आणि त्या काळ्या-पांढऱ्या आकृत्यांचे अचानक अर्थपूर्ण शब्दांत रूपांतर होताना मुलाच्या डोळ्यांत येणारा तो तेजस्वी प्रकाश पाहावा. ऐकू येणाऱ्या कुटुंबांमध्ये ही वैचारिक आणि भावनिक देवाणघेवाण अतिशय नैसर्गिकपणे घडते; पण जे मूल जन्मतः कर्णबधिर किंवा कमी ऐकू येणारे असते, त्याच्यासाठी लिहिलेल्या अक्षरांचा आणि त्यांचा अर्थ समजण्याच्या प्रवासाचा दुवा सुरुवातीपासूनच काहीसा तुटका राहतो. बहुतांश कर्णबधिर मुले ही ऐकू येणाऱ्या पालकांच्या पोटी जन्माला येतात आणि या पालकांना अनेकदा सांकेतिक भाषा मुळीच अवगत नसते. त्यामुळे छापील शब्द आणि मुलाची मूळ संवाद पद्धत यांच्यातील दरी केवळ शैक्षणिक अडथळा न ठरता, ती एक आयुष्यभराची भिंत बनू शकते. हा गंभीर तुटलेला दुवा लक्षात घेतल्यावरच सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या जगात एक शांत; पण अर्थपूर्ण बदल दिसू लागला आहे आणि तो एक अतिशय सोपा; पण मूलभूत प्रश्न विचारतो, की जर स्मार्टफोन एखादा मजकूर मोठ्याने वाचू शकतो; पण आवाजात नाही तर सांकेतिक भाषेत का नाही?.या जिवंत प्रश्नाचे उत्तर आहे ‘स्टोरीसाइन’ नावाचे एक आगळेवेगळे ॲप्लिकेशन. हे हुआवेई या नामांकित कंपनीने विकसित केलेले एक विनामूल्य मोबाईल साधन असून, ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑगमेंटेड रिॲलिटी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांना एकत्र आणून कर्णबधिर मुलांना वाचन शिकायला मदत करते. या ॲपची संकल्पना अतिशय सुबक आणि समजायला सरळ आहे. पालक किंवा शिक्षक ॲप उघडतात, फोनचा कॅमेरा समर्थित बालपुस्तकाच्या पानावर धरतात आणि स्क्रीनवर अचानक एक सुंदर ॲनिमेटेड पात्र जिवंत होते. हे पात्र त्या पानावरील शब्दांना प्रत्यक्ष वेळेत सांकेतिक भाषेत व्यक्त करू लागते. त्या पात्राचे हात-वारे आणि चेहऱ्यावरील नेमके भाव जसजसे हलतात, तसतसे पुस्तकातील संबंधित शब्द हायलाइट होत राहतात आणि लिहिलेल्या मजकुराचा तसेच सांकेतिक भाषेचा एक थेट दृश्य दुवा मुलाच्या मनात तयार होतो. हे सगळे शक्य होते ते आधीच अस्तित्वात असलेल्या तांत्रिक थरांमुळे जे पूर्ण समन्वयाने काम करतात. ऑप्टिकल कॅरॅक्टर रिकग्निशन पानावरील मजकूर स्कॅन करून घेते, मग फोन थोडा तिरका धरला असला तरीही ते अचूकपणे कार्य करते. त्यानंतर मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स त्या शब्दांना क्षणार्धात सांकेतिक भाषेच्या ॲनिमेशनच्या संग्रहाशी अचूकपणे जोडतात. ऑगमेंटेड रिॲलिटी तंत्रज्ञान त्या ॲनिमेशनना प्रत्यक्ष पुस्तकाच्या पानावर प्रक्षेपित करते आणि एरवी स्थिर असलेले ते कागदी पान एका जिवंत, संवादात्मक धड्यात रूपांतरित होते. हे सर्व काही सेकंदांत घडते आणि स्मार्टफोन व एक साधे बालपुस्तक यापलीकडे कोणत्याही महागड्या उपकरणाची गरज भासत नाही..या ॲप्लिकेशनमागची मूलभूत विचारधारा ही केवळ तांत्रिक नावीन्य दाखवण्यापेक्षा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशकता साधण्यावर आधारलेली आहे. हा ॲप कर्णबधिर समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जागतिक संस्था, ज्यात युरोपियन युनियन ऑफ द डेफचा समावेश आहे, तसेच अनुभवी प्रकाशक आणि ॲनिमेशन स्टुडिओ यांच्या सक्रिय भागीदारीत तयार करण्यात आल्या आहेत. यामुळे हे ॲप फक्त तंत्रज्ञानाचा एक चमकदार नमुना न राहता प्रत्यक्ष शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणारे एक महत्त्वाचे साधन ठरते. विकासाच्या आरंभापासूनच निर्मात्यांनी एक सत्य मान्य केले, की सांकेतिक भाषा ही संपूर्ण जगभर एकसारखी नसते. ब्रिटिश सांकेतिक भाषा, फ्रेंच सांकेतिक भाषा आणि इतर अनेक देशांमधील सांकेतिक भाषा या प्रत्येकाची स्वतःची स्वतंत्र व्याकरणरचना, शब्दसंग्रह आणि विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ असतात. हा ॲप या विविधतेचा आदर करत अनेक सांकेतिक भाषांचे पर्याय देतो आणि वापरकर्त्यांना त्यांच्या प्रदेशाशी सुसंगत भाषा निवडण्याची संधी देतो. त्याचबरोबर हा ॲप प्रत्यक्ष वापरातील छोट्या; पण महत्त्वाच्या मानवी अडचणीही लक्षात घेतो. घरात मुले आणि पालक पुस्तक नेहमीच ताठ किंवा सरळ ठेवून, स्टुडिओसारख्या लख्ख प्रकाशात वाचत नसतात. म्हणूनच ॲपमधील कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुस्तकाचा कोन मोजून त्याची आवश्यक दुरुस्ती करणारी आणि प्रतिमा अधिक स्पष्ट करणारी वैशिष्ट्ये वापरते, ज्यामुळे रोजच्या साध्या कौटुंबिक परिस्थितीतही मजकूर नीट ओळखला जातो. हे तपशील वरकरणी किरकोळ वाटू शकतात; पण नेमके हेच घटक ठरवतात, की एखादे साधन घरात रोजच्या वापरात आनंदाने राहणार की काही दिवसांनंतर एखाद्या कोपऱ्यात पडून राहणार....समृद्ध, सक्षम आणि मूल्याधिष्ठित मावळ.अशा प्रकारचे नवकल्पनात्मक साधन केवळ पाश्चिमात्य जगापुरते मर्यादित राहत नाही; तर भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशासाठी त्याचे महत्त्व अधिकच वाढते. जिथे भाषा, अपंगत्व आणि शिक्षण यांचा संगम मोठी आव्हाने आणि तितक्याच मोठ्या संधी घेऊन येतो. जगातील अपंग व्यक्तींच्या सर्वात मोठ्या लोकसंख्यांपैकी एक भारतात आहे आणि त्यामध्ये कर्णबधिर मुले हा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. सांकेतिक भाषेच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत व्यवस्था देशभर समान किंवा सर्वव्यापी नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शहरी व अर्धशहरी पट्ट्यात स्मार्टफोनचा विस्तार अफाट झाला असून डिजिटल साक्षरता झपाट्याने वाढत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय सांकेतिक भाषेला अनुरूप स्थानिकीकरण केलेला आणि मराठीसह प्रादेशिक साहित्याशी जोडलेला असा ॲप या व्यवस्थेतील एक गंभीर पोकळी भरून काढू शकतो. तो शिक्षकांना किंवा वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाला पर्याय ठरणार नाही; पण पालकांना त्यांच्या मुलांच्या साक्षरतेच्या प्रवासात सुरुवातीपासूनच सक्रिय भागीदार बनवण्याची ताकद नक्कीच देऊ शकतो. अशी लवकर सुरू झालेली साथ अनेकदा त्या नाजूक फरकाची रेषा ठरते जिथे एका बाजूला वाचलेले नीट न समजून धडपडणाऱ्या मुलाचा प्रवास असतो आणि दुसरीकडे आत्मविश्वासाने शिकणाऱ्या वाचकाचा प्रवास असतो..राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने म्हणजेच एनईपी २०२० ने समावेशक शिक्षणाची आणि विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली आहे. भारतीय सांकेतिक भाषेचे मानकीकरण आणि तिचा प्रसार हीदेखील या धोरणाची स्पष्ट दिशा आहे. मजकुराचे सांकेतिक भाषेत रूपांतर करणारे प्लॅटफॉर्म्स ही त्या दृष्टीशी पूर्णपणे सुसंगत दिशा दाखवतात आणि पारंपरिक अध्यापनाला पूरक असा मार्ग उपलब्ध करून देतात. महाराष्ट्र सरकारनेही समावेशक शाळांची संकल्पना पुढे नेत ऐकू न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही शाळांमध्ये सांकेतिक भाषा शिकवण्याचा मार्ग स्वीकारला असून विविध परीक्षा सवलतीदेखील लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये एक खोल मानवी प्रश्नही हाताळला जातो; कारण कर्णबधिर मुलांचे अनेक ऐकू येणारे पालक स्वतःला एकाकीपणाच्या अनुभूतीत सापडलेले जाणवतात. मुलाला साथ द्यायची आहे; पण संवादाची भाषा अवगत नसल्याने हतबलता येते. असा दुवा जोडणारे ॲप केवळ वाचन शिकवत नाही; तर ते कुटुंबातल्या ‘एकत्र वाचनाचा’ तो आनंदी अनुभव पुन्हा जिवंत करते. तंत्रज्ञानाचा रोख असा सहानुभूतीपूर्ण असेल तेव्हा ते फक्त एक गॅजेट न राहता शिकण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणारा एक जिवंत सहप्रवासी बनते.अर्थात, अशा साधनांच्या मर्यादांचे वास्तवही आपण समजून घेतले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही सामर्थ्यशाली असली, तरी ती मानवी नातेसंबंध किंवा प्रशिक्षित शिक्षकांच्या कौशल्याची जागा घेऊ शकत नाही. मुलांचे स्क्रीनसमोरचे वेळापत्रक हे खेळ आणि प्रत्यक्ष सामाजिक अनुभवांशी संतुलित राहणे गरजेचे आहे. डिजिटल साधनांना जर प्रशिक्षित शिक्षकांची जोड लाभली, तरच त्याचा पूर्ण लाभ समाजाला मिळू शकतो. यात स्थानिकीकरण ही मोठी जबाबदारी असून भारतीय सांकेतिक भाषेतील प्रादेशिक भेद ओळखून अचूक ॲनिमेशन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत आवश्यक आहे. उपकरणांची सुसंगतता आणि इंटरनेटची उपलब्धता हे प्रश्न आजही काही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांसमोर उभे आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून विविध शैक्षणिक सहाय्य योजना राबवल्या जात असल्या, तरी डिजिटल साधने प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवणे हे एक ध्येय आहे जे सावध नियोजनातून साध्य करावे लागेल. ही तंत्रज्ञानाची उणीव नसून ते समतेचे साधन बनावे यासाठीची एक महत्त्वाची अट आहे.या ॲपचे खरे बळ त्याच्या संयमात आहे; कारण तो पुस्तकांची किंवा पालकांची जागा न घेता केवळ शैक्षणिक वातावरणाला अधिक सुलभ बनवतो. स्मार्टफोनचा कॅमेरा दुभाष्यामध्ये बदलून तो कुटुंबांना संस्थात्मक सुधारणांची प्रतीक्षा न करता मुलांना ज्ञानाशी जोडण्याचा एक वापरण्याजोगा मार्ग देतो. हा तत्काळपणा महत्त्वाचा आहे; कारण बालसाक्षरतेचा प्रवास धोरणात्मक चर्चांसाठी थांबत नाही..मानवी केंद्रित दृष्टिकोनातून मार्गदर्शित झालेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता माणसाचा सन्मान कमी न करता त्याला अधिक सक्षम बनवू शकते. आज आपण ऑटोमेशन आणि अल्गोरिदम्सच्या धोक्यांवर चर्चा करतो; पण त्याच वेळी तंत्रज्ञानाची रचना कोणाला बाहेर ठेवण्यासाठी नव्हे, तर आत सामावून घेण्यासाठी करणारे उपक्रम अधिक महत्त्वाचे ठरतात. जेव्हा एखादे मूल अखेर पुस्तकातील शब्दांच्या गतीशी जुळू लागते, तेव्हा विजय सॉफ्टवेअरचा नसून त्या मुलाच्या आत्मविश्वासाचा असतो. महाराष्ट्राचा समावेशक शिक्षणाकडे जाणारा प्रवास हा दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि सातत्यपूर्ण शिक्षकांचे प्रशिक्षण यावर अवलंबून आहे. भारतीय सांकेतिक भाषेला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांइतकेच स्थानिक वास्तव ओळखणाऱ्या डिजिटल उपाययोजना या प्रवासाला गती देऊ शकतात. सुलभता ही केवळ सोय नसून तो शिक्षणाचा पाया असला पाहिजे. 'स्टोरीसाइन'सारख्या पुढाकारातून ही भूमिका स्पष्टपणे समोर येते. काळजीपूर्वक राबवलेली एक साधी कल्पना कशी शांत पानाला अर्थपूर्ण संवादात बदलू शकते हे यातून दिसते. तंत्रज्ञानाचा खरा मापदंड हा त्यात किती फीचर्स आहेत यापेक्षा ते किती आयुष्यांचे बंद दरवाजे उघडते, हा असायला हवा. वाचन शिकणाऱ्या कर्णबधिर मुलांसाठी हा दरवाजा एका साध्या शब्दापासून उघडू लागतो आणि तो हळूहळू त्यांचे हात, डोळे आणि मनापर्यंत पोहोचतो. 