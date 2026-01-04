Premium|Juror No.2 Movie Review : उत्तम दिग्दर्शकाचे सूचक भाष्य

सुहास किर्लोस्कर‘ज्युरर नंबर २’ चित्रपटामध्ये १२ ज्युरर एका अपघाताची चर्चा करतात, त्याचप्रमाणे ‘ज्युरर नं दोन’च्या मनात एक द्वंद्व सुरू आहे, त्यासंबंधी हा चित्रपट आहे. अर्थातचित्रपट घडतो त्याची ठिकाणे मोजकीच आहेत. नायक-नायिकेचे घर, कोर्ट, अपघात स्थळ. अशा बंदिस्त वातावरणामध्ये दिग्दर्शक आणि सिनेमॅटोग्राफरचे कसब पणाला लागते. दिग्दर्शक क्लिंट ईस्टवूड यांच्या या अभिजात चित्रपटाविषयी...उत्तम चित्रपट कसा ओळखावा? पुढे काय वाढून ठेवले असेल, याचे सूतोवाच पहिल्याच शॉटमध्ये दिसले, तर तीच दर्जेदार चित्रपटाची ओळख ठरते. क्लिंट ईस्टवूड दिग्दर्शित ‘ज्युरर नं. २’ची श्रेयनामावली (टायटल्स) सुरू असतानाच न्यायदेवतेचे वेगळे चित्र दिसते, ज्यामध्ये न्यायदेवतेने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे; परंतु तिच्या हातातील तराजूचे एक पारडे जड आहे. न्यायदेवतेच्या दुसऱ्या हातामध्ये तलवार असते; परंतु चित्रातील तलवार उगारलेली आहे (म्यान केलेली नाही). याचाच अर्थ कोर्टामध्ये न्याय मिळणार आहे की अन्याय होणार आहे? टायटल्सनंतरच्या ओपनिंग सीनमध्ये नायिकेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे. नायक तिच्याच मागे उभा आहे, असा क्लोज-अप शॉट दिसतो. दिग्दर्शक क्लिंट ईस्टवूड अशा शॉटने सुरुवात करतो, याचा अर्थ हा नायक नायिकेला काही बाबतीत अंधारात ठेवणार, हे उघड आहे. नायक नायिकेच्या डोळ्यावरची काळी पट्टी काढतो आणि प्रेक्षकांच्या डोळ्यावरून (म्हणजे कॅमेऱ्याच्या समोरून) ती पट्टी दूर होते, असा शॉट दिसतो. आपलेही डोळे उघडणार आहेत, असा याचा अर्थ असेल? उत्तम दिग्दर्शकाचा चित्रपट कसा ओळखावा? ज्या चित्रपटामध्ये संवाद मोजकेच असतात आणि दृक-श्राव्य (audio visual) माध्यमाचा वापर करून दिग्दर्शक बरेच काही सांगू पाहतो..Premium| Khun Bhari Maang: कबीर बेदी - रूपेरी पडद्यावरचा रुबाबदार खलनायक.भारतामध्ये ज्युरर सिस्टीम नाही; परंतु इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशात आहे, ज्यामध्ये आम जनतेमधून १२ ज्युरर निवडले जातात. खटल्याचा निकाल लावण्याची जबाबदारी या बारा जणांवर असते. त्यांची निवड करताना त्यांना त्याच्या कामाची कल्पना दिलेली असते. त्यांनी कोणाच्याही प्रभावाखाली निर्णय देणे अपेक्षित नसते. त्याचप्रमाणे ते खटल्याच्या घटनेशी संबंधित असू नयेत, अशी पूर्वअट असते, जेणेकरून निर्णय निःपक्षपातीपणे दिला जाईल. ‘ज्युरर नं. २’ चित्रपटामध्ये ज्याची ज्युरर या नात्याने नेमणूक होते, त्याला लवकरच लक्षात येते, की ज्या खुनाची ही केस आहे, त्या कार अपघाताशी त्याचा संबंध आहे. हे लक्षात आल्यावरही तो ‘ज्युरर’ पद का सोडत नाही? ज्युरर पद्धतीमध्ये एकूण प्रकरणाचा उलगडा ज्युररच्या चर्चेमधून होतो. या प्रकारची चर्चा असलेला ‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ हा अभिजात चित्रपट आणि त्यावर आधारित ‘एक रुका हुआ फैसला’ हा बासू चटर्जी दिग्दर्शित चित्रपट बघितला असेल. ‘ज्युरर नंबर २’ चित्रपटामध्ये १२ ज्युरर या अपघाताची चर्चा करतात. त्याचप्रमाणे ज्युरर नंबर दोनच्या मनात एक द्वंद्व सुरू आहे, त्यासंबंधी हा चित्रपट आहे. म्हणजेच चित्रपट घडतो त्याची ठिकाणे मोजकीच आहेत. नायक-नायिकेचे घर, कोर्ट, अपघात स्थळ. अशा बंदिस्त वातावरणामध्ये दिग्दर्शक आणि सिनेमॅटोग्राफरचे कसब पणाला लागते. कॅमेऱ्याचा वापर असा करावा की प्रेक्षकांना तो बंदिस्त असल्याची जाणीव होऊ नये, अन्यथा ते नाटक असल्याचा आभास निर्माण होतो..सिनेमॅटोग्राफर इव्ह बेलेंजर (Yves Belanger) आणि दिग्दर्शक क्लिंट ईस्टवूड यांनी चित्रपटात वेगवेगळे कॅमेरा अँगल सूचकपणे वापरले आहेत, हे विशेष. १२ ज्युरींपैकी एका ज्युरीला वकील विचारतो, की ‘‘यापूर्वी तुम्ही कधी कोणत्याही भांडणामध्ये हाणामारीमध्ये भाग घेतला आहे का?’’ या प्रश्नावर ज्युरी वकिलाला विचारतो, की ‘‘असा प्रश्न तुम्ही प्रत्येक ज्युरीला विचारणार आहात की फक्त मलाच विचारत आहात?’’ या वाक्यावरून त्या व्यक्तीचा स्वभाव विशेष जोनाथन एब्रम्स या पटकथा लेखकाने सांगितला आहे. केसचा निकाल लागल्यानंतर ‘ज्युरर नं. २’ कोर्टाच्या बाहेरच्या बाकावर बसला आहे, सरकारी वकील त्याच्या शेजारी येऊन बसते आणि त्याच्याशी संवाद करते, तो ज्या प्रकारे चित्रित केला आहे, त्यामध्ये दिग्दर्शक बरेच काही सांगून जातो. त्या ज्युररच्या मनामध्ये द्वंद्व सुरू आहे. त्याचवेळी त्याच्या मागच्या बाजूला असलेल्या रस्त्यावरून अनेक कार भरधाव वेगात जा-ये करत आहेत, कारण त्याच्या मनात कार अपघाताविषयी घालमेल सुरू आहे. पडद्यावरील व्यक्ती विचार करते आहे, हे संवादाशिवाय दाखवण्यासाठी अनेक दिग्दर्शकांनी अनेक युक्त्या योजल्या आहेत. ९५ वर्षे वय असलेल्या क्लिंट इस्टवूडने या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करताना कॅमेरा ‘ब्लॉकिंग आणि स्टेजिंग’ तंत्र वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरले आहे.चित्रपटातील दृश्यामध्ये एका फ्रेममध्ये कधी एक ज्युरी दिसतो, कधी १२ ज्युरी दिसतात, कधी दोन-चार ज्युरी दिसतात, त्याचे कारण त्या प्रसंगातील संवादात दडलेले आहे. डेव्हिड कॉक्स यांनी संकलन करताना शहरातील रस्ते दाखवताना पुढील प्रसंगातील संवाद ऐकवले आहेत, कोर्ट कामकाज सुरू होताना ‘We will begin with opening statements’ हे वाक्य आपण कोर्टाच्या बाहेरून ऐकतो आणि प्रेक्षक या नात्याने आपल्याला अप्रत्यक्षरीत्या संदर्भ दाखवले जातात. वकील अपघाताची घटना ज्युरींना विस्ताराने सांगते, त्या वेळी ती घटना आपल्याला वकिलाच्या नजरेतून दिसते. त्यानंतरच्या ऑर्ग्यूमेंटसमधून एकेक धागा उलगडत जातो आणि प्रेक्षकांना आपणच कोर्ट केस सोडवत आहोत, असे वाटू लागते. एखाद्याच्या कपड्यावरून-पेहेरावावरून आपण प्रेक्षक या नात्याने कसे जजमेंटल होतो, याची प्रचिती चित्रपटामध्ये येत राहते. पटकथाकार आणि दिग्दर्शक दोघांनी केस सोडवल्याचे समाधान प्रेक्षकांना दिले आहे; परंतु चित्रपट संपेपर्यंत अजूनही केस सुटलेली नाही, असेही प्रेक्षकांना वाटत राहते, हे विशेष..निकोलस होल्टने साकारलेला नायक, ‘ज्युरर नं. २’ काहीसा अबोल आहे. येथे दिग्दर्शकाने कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नायकाच्या मनात काय चालले असेल, याबाबत प्रेक्षकांना विचार करायला लावले आहे. झोई डॉइच (नायिका), व्हिपलॅश फेम जे. के. सिमन्स (तपास करणारा ज्युरी), टोनी कोलेट (वकील) यांच्या भूमिका उत्तम आहेत; पण या चित्रपटाचे खरे नायक आहेत सिनेमॅटोग्राफर आणि दिग्दर्शक. ७३ चित्रपटांत अभिनय केलेल्या क्लिंट इस्टवूडने ४१ चित्रपटांचे दिग्दर्शन करताना त्या चित्रपटाच्या विषयानुसार दिग्दर्शन शैली बदलली आहे, हे विशेष. एका लेडी बॉक्सरच्या लढाऊ वृत्तीबद्दल ‘मिलियन डॉलर बेबी’, दोन देशांच्या दृष्टिकोनातून एकच युद्ध दाखवणारे दोन युद्धपट ‘फ्लॅग्ज ऑफ ऑवर फादर्स’, ‘लेटर्स फ्रॉम आयवो जिमा’, सॅक्सोफोन वादकाचा बायोपिक ‘बर्ड’, नदीमध्ये उतरवावे लागलेल्या विमानाच्या वैमानिकाची कैफियत ‘सली’, नेल्सन मंडेला यांनी सर्वसमावेशक सरकार चालवण्यासाठी केलेल्या अनोख्या प्रयत्नाची कहाणी ‘इंव्हिक्टस’ ही त्यातील काही उदाहरणे क्लिंट इस्टवूडच्या वैविध्याची साक्ष देणारे आहेत..‘ज्युरर नंबर २’ चित्रपटात कोर्ट केसमुळे कोर्टातील प्रसंगामध्ये चर्चा, वादविवाद होताना दिसतात; परंतु दिग्दर्शक कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून बरेच काही बोलला आहे, ते जाणून घेण्यासाठी हा चित्रपट बघा. कॅमेऱ्याची भाषा एकदा समजू लागली की सुजाण प्रेक्षक होण्याची आपली वाटचाल सुरू होते. हा चित्रपट जिओ हॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.(लेखक संगीत आणि चित्रपटाचे अभ्यासक आहेत.) 