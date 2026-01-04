Premium|Modern Akbar Birbal Story : बिरबलाची ऑरगॅनिक खिचडी; महाराजांच्या वचनाची परीक्षा

सारिका कुलकर्णीहिवाळ्याचे दिवस होते. सम्राट अकबरांना त्यांच्या लिमोझीन गाडीतून बाहेर चक्कर मारून येण्याची हुक्की आली. बिरबलाला बरोबर घेऊन जाण्यासाठी त्याला बोलावणे पाठवले. बिरबल महाराजांकडे आला तेव्हा संध्याकाळ झालेली होती. आता लिमोझीनमधून बाहेर जाण्यात काहीच अर्थ राहिला नव्हता. हल्ली वाहतुकीचा खोळंबा ही केवढी मोठी अडचण झालेली होती.बिरबल हुशारीने म्हणाला, ‘‘महाराज, कित्येक दिवसांत आपण पायी कुठेच फेरफटका मारलेला नाही. पायी फिरण्याचे खूपच फायदे आहेत. वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी, मधुमेह कमी करण्यासाठी डॉक्टर पायी फिरायला सांगतात. सोशल मीडियावर त्यांचे तसे व्हिडिओज, रील्स फिरत आहेत. आपण आपल्या शाही बागेत पायी फिरायला जाऊया का?’’.Premium| Emotional manipulation: सोशल मीडियावर होतेय भावनिक फसवणूक, सजग कसं रहाल?.अकबर बादशहा लठ्ठपणाने त्रस्त झालेलाच होता. त्यामुळे तो लगेच तयार झाला. महाराज आणि बिरबल बागेत फिरू लागले. कुठेही अजिबातच गर्दी नव्हती. थंडीमुळे लोक घरात बसून राहिले की काय, अशी महाराजांना शंका आली. त्यांनी ती शंका बोलून दाखवली, ‘‘थंडीमुळे लोक कामे करण्याऐवजी घरात थांबून वेबसीरिज बघत बसले की काय?’’बिरबल म्हणाला, ‘‘महाराज, तसे नसावे. गरीब माणसासाठी पैसा ही सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याबाबतीत आपल्या राज्यातील मंत्री आणि गरीब जनता सारखी असेल. पैशासाठी माणूस काहीही करू शकतो.’’महाराज म्हणाले, ‘‘काय सांगतोस बिरबला?’’‘‘होय महाराज,’’ बिरबल अगदी खात्रीपूर्वक म्हणाला.फिरता फिरता ते बागेतील तळ्यापाशी आले. महाराजांनी खाली वाकून तळ्याच्या पाण्यात बोट बुडवले. पाणी अतिशय थंड होते. महाराजांनी पटकन बोट बाहेर काढले. ‘‘तुझा तो गरीब माणूस पैशासाठी या पाण्यात उभा राहील काय?’’बिरबल म्हणाला, ‘‘नक्कीच महाराज.’’‘‘ठीक आहे तर मग. सगळीकडे दवंडी द्या. या पाण्यात जो रात्रभर उभा राहील, त्याला आम्ही आमच्या नवीन ‘आयपीओ’मधील शंभर शेअर्स देऊ.’’‘‘महाराज, शेअर्सच्या ऐवजी सोन्याच्या मुद्रा देऊ या. हल्ली कोणाचा ‘आयपीओ’वर विश्वास राहिला नाही.’’.राज्यभर दवंडी पिटली. दुसऱ्याच दिवशी बिरबलाने एका माणसाला दरबारात हजर केले. माणूस अगदी कृश शरीर, फाटके कपडे असा होता. इतका अशक्त माणूस कसा थंड पाण्यात उभा राहणार? नक्कीच हा आव्हान जिंकू शकणार नाही, असे महाराजांना वाटले.दुसऱ्या दिवशी दरबार भरला. खरे तर कुठलेही महत्त्वाचे मिशन चालू असताना त्याचे लाइव्ह टेलिकास्ट असते,मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची माणसं (त्यातील काही कळो न कळो) पण हे टेलिकास्ट बघत असतात. तसे काहीसे महाराजांना करायचे होते; पण थंडीत जागत बसण्यापेक्षा बिरबलाकडून अपडेट्स घ्यावे म्हणून महाराजांनी बिरबलाला दुसऱ्या दिवशी दरबारात त्याबद्दल विचारले.बिरबल म्हणाला, ‘‘महाराज, तो माणूस रात्रभर थंड पाण्यात अपुऱ्या कपड्यांनिशी उभा होता.’’महाराज आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, ‘‘अपुरे तरी कपडे कशाला दिलेत त्याला? उघडाच पाण्यात उभा करायला हवा होता.’’‘‘महाराज, तसे आधी ठरले नव्हते. पाकीट उघडण्यापूर्वी सगळ्या सूचना आधी वाचायला हव्यात. म्हणजे स्पर्धा ठेवण्यापूर्वीच नियम सांगायला हवेत. असे करून चालणार नाही महाराज.’’‘‘बरं ठीक आहे. कुठे आहे तो माणूस?’’.‘‘त्याला इकडेच बोलावले आहे. रात्रभराच्या थंडीमुळे जरा काकडला आहे. टर्मरिक लाटे पिऊन येतो म्हणाला. शिवाय, रात्रभरात कित्येक लोकांनी त्याचे पाण्यात उभे असलेले रील्स शूट केले आहेत. न्यूज चॅनेल्सना त्याचे बाइट्स हवे आहेत. ते देऊन येईलच एवढ्यात.’’गरीब माणूस दरबारात हजर झाला.महाराजांनी त्याला विचारले, ‘‘रात्रभर बर्फासारख्या थंड पाण्यात तू उभा राहिलास. आज आमच्यासमोर धडधाकट उभा आहेस. तुला हे कसे काय जमले?’’गरीब माणूस म्हणाला, ‘‘मलाही हे जमणे अवघडच वाटले. महाराज, आधी मी काकडलो. बधिर झालो. माझे मनोधैर्य खचू लागले, तोच मला रस्त्यावरील खांबावर एक ट्यूबलाइट लागलेली दिसली. आपण त्या ट्यूबच्या अगदी जवळ आहोत, त्यातून आपल्याला ऊर्जा मिळतेय, अशी कल्पना करत मी रात्र काढली.’’‘‘ती ट्यूब सोलरवरची होती की विजेवरची?’’ महाराजांनी विचारले.‘‘सोलरवरचीच असणार महाराज. इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या विजेवर चालणारे कुठलेच दिवे इथल्या रस्त्यावर चालत नाहीत,’’ माणसाने उत्तर दिले..Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...‘‘अरे, सोलरवरच्या दिव्याकडून ऊर्जा मिळाली म्हणजे जवळपास तुला सूर्याकडूनच ऊर्जा मिळाल्यासारखे आहे. तू फसवणूक केलेली आहेस. तू थंडीत रात्र न घालवता उष्णतेत रात्र घालविली आहेस. तुला आम्ही सुवर्णमुद्रा देऊ शकत नाही,’’ असे म्हणून महाराज ताड्कन उठून महालात निघून गेले.दुसऱ्या दिवशी सभा भरली. सम्राट अकबर दरबारात आले. बघतात तर काय? आज चक्क सगळे मंत्री वेळेवर हजर होते; पण बिरबलच नव्हता.महाराजांनी त्यांचा इंडिया मेड आयफोन काढला. त्यावरून बिरबलाला फोन लावला. न येण्याचे कारण विचारले, तसे बिरबल म्हणाला, ‘‘महाराज, माझा स्वयंपाकी ब्लॉक लिव्हवर आहे. त्यामुळे मी स्वतः स्वयंपाक करतोय. झाला की दरबारात येईन.’’पुष्कळ वेळ गेला; पण बिरबल आला नाही. अजून स्वयंपाक झाला नसल्याचे कळले.कंटाळून महाराजांनी त्याला फोन करून विचारले, ‘‘बिरबला, तू काय सेवन कोर्स मील तयार करतो आहेस का?’’‘‘नाही महाराज, तांदूळ-मुगाची खिचडी करतो आहे,’’ बिरबलाने शांतपणे उत्तर दिले.‘‘एवढा वेळ तर आमच्या महाराणींना किटी पार्टीसाठी तयार व्हायलादेखील लागत नाही. बरं एक सांग, तांदूळ कुठला घेतला आहेस? आंबेमोहर की बासमती.’’‘‘छे छे महाराज, तब्येतीसाठी हानिकारक असे मी काहीच खात नाही. ऑरगॅनिक ब्राऊन राइस आहे. त्यामुळेच बहुधा शिजायला वेळ लागत असेल.’’.हे संभाषण होऊनदेखील दोन तास झाले. शेवटी कंटाळून महाराज बिरबलाच्या घरी गेले. बघतात तर घरात एक चूल मांडलेली होती. त्यावर एक भांडे होते. त्यात डाळ, तांदूळ आणि पाणी होते. बिरबल त्याकडे बघत बसलेला होता.महाराज जरासे वैतागूनच म्हणाले, ‘‘बिरबला, अरे तू चूल तर जाळलीच नाहीस. खिचडी कशी होणार?’’बिरबल म्हणाला, ‘‘महाराज, ही साधीसुधी नव्हे. सोलरवरची चूल आहे. ती आता सूर्याकडून शक्ती घेईल. मग माझी ऑरगॅनिक खिचडी शिजेल.’’‘‘अरे पण त्यासाठी ती उन्हात ठेवायला हवी. अशी घरात ठेवून कशी त्याला ऊर्जा मिळणार?’’‘‘तशीच महाराज, जशी काल त्या माणसाला थंड पाण्यात रात्रीच्या वेळी सूर्य नसताना मिळाली होती. आपण महाराज आहात. दिलेली वचने पाळणे आपले काम आहे. निवडणुकीनंतर दिलेली आश्वासने विसरून जायला तुम्ही काही प्रजेने निवडून दिलेले कोणी मंत्री नाहीत. जे ठरले ते करायला हवे!’’महाराजांना आपली चूक समजली होती. शंभर सुवर्णमुद्रा आणि थंडीच्या सीझनमधील गजल मुशायराच्या कार्यक्रमाचे पासेस त्या गरीब माणसाला महाराजांनी दिले.तात्पर्य ः खिचडी करायची झाल्यास ब्राऊन तांदळाची केल्यास ती तब्येतीस चांगली असते.लेखिका ः बिरबलाची लांबची मावस बहीण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 