Premium|First Tribal Woman Leader Maya Ivnate in Rajya Sabha : राज्यसभेतील पहिली आदिवासी महिला नेत्या माया इवनाते; समाजाच्या विकासासाठी नवा अध्याय

नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपने नागपूरच्या माजी महापौर माया इवनाते यांना संधी दिली. महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात राज्यसभेवर जाणाऱ्या माया इवनाते या पहिल्या आदिवासी महिला नेत्या ठरल्या आहेत. नगरसेवक, महापौर, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्य आणि आता थेट संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असा त्यांचा प्रवास आहे. ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी डॉ. राजेश रामपूरकर यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद... तुमच्या महापौर पदाच्या कार्यकाळाची चर्चाही होते. त्यावेळी तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांचाही उल्लेख होतो. महापौर किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या पदांवरून काम करतानाची तुमची भूमिका काय असते?शहराचा विकास म्हणजे केवळ सिमेंट-काँक्रीटची जंगले उभी करणे नव्हे, तर समाजाच्या शेवटच्या रांगेतील माणसाला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे होय. याच विचाराने मी माझ्या महापौरपदाच्या कार्यकाळात कामांना वेग दिला होता. माझ्यासमोर आव्हाने मोठी होती, पण लोकहिताचा संकल्प त्याहूनही दृढ होता. मी महापौर पदाची धुरा सांभाळली, तेव्हा नागपूर शहरासमोर पाणीटंचाई हा सर्वांत तीव्र प्रश्न होता. पाण्यासाठी वस्त्या-वस्त्यांवर रणकंदन माजत असे, रिकाम्या घागरी घेऊन महिलांचे मोर्चे दररोज महापालिकेवर धडकत होते. ही परिस्थिती केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करून सुधारण्यासारखी नव्हती, तर त्याला कायमस्वरूपी तोडग्याची गरज होती. या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विशेष पुढाकारातून मी शहरासाठी २४ तास पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून घेतली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे शहरातील पाणी वितरणात मोठी सुसूत्रता आली आणि पाण्यासाठी होणारा संघर्ष बऱ्याच अंशी निकाली निघाला.भाजपने तुम्हाला राज्यसभेवर संधी दिली आहे. तुमचा राजकीय जीवनाचा प्रवास अतिशय तळागाळातून झाला. त्या प्रवासाविषयी काय सांगाल?माझा राजकीय प्रवास अत्यंत तळागाळातून सुरू झाला आहे. नागपूर महापालिकेत नगरसेवक म्हणून मी सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात केली. जनतेने मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेले असल्यामुळे, जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पूर्ण झोकून देऊन काम करायचा मी निश्चय केला. नगरसेवक म्हणून जनतेच्या विश्वासाला सार्थ ठरायचे आणि सेवेचे व्रत कायम ठेवायचे होते. जनतेकडूनही माझ्या कामाला पोचपावती मिळत होती आणि पक्षाकडूनही त्याची दखल घेण्यात आली. पक्षाने मला महापौर म्हणून संधी दिली. या संधीचाही जनतेच्या सेवेसाठी सोने करायचे म्हणूनच मी काम केले. त्यावेळी केलेल्या कामाला जनता अजूनही विसरली नाही, हे पाहताना अभिमानच वाटतो. महापौर असताना नागपूरच्या प्रत्येक नागरिकाने मला जी मोलाची साथ दिली, तीच माझ्या आयुष्यातील सर्वांत मोठी पुंजी आहे. त्याच प्रेमाच्या जोरावर मी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची सदस्य म्हणून दिल्लीत यशस्वी काम करू शकले. आज पक्षश्रेष्ठींनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे, त्यामागे नागपूरकरांच्या शुभेच्छांची शिदोरी आहे. .महापौर पदाच्या काळात तुम्ही मूलभूत कामांवर भर दिला होता. तो अनुभव कसा होता?पाण्यासोबतच रस्ते, पथदिवे आणि स्वच्छता या नागरी जीवनाच्या अविभाज्य घटकांवर मी विशेष भर दिला. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्याला प्राधान्य दिले. उपनगरातील अंधार दूर करण्यासाठी पथदिव्यांची सोय केली आणि शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनात कडक शिस्त आणली. प्रशासनाची गाडी सुरळीत चालण्यासाठी कर्मचारी समाधानी असणे अत्यंत आवश्यक असते. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे फळ त्यांना मिळायलाच हवे, या भूमिकेतून मी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. माझ्या कार्यकाळातील हा एक मैलाचा दगड ठरला. केवळ भौतिक विकासच नव्हे, तर सामाजिक व शैक्षणिक स्तरावरही मी लक्ष केंद्रित केले. महिला सक्षमीकरण आणि झोपडपट्टीतील मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद केली. गोरगरिबांना उत्तम दर्जाचे आरोग्य उपचार मिळावेत, यासाठी महापालिकेच्या दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण केले.तुम्हाला २०१७मध्ये केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगावर काम करण्याची संधी मिळाली. दिल्लीमध्ये आणि राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा हा अनुभव होता. मात्र, दिल्लीमध्ये काम करताना काही अडचणी आल्या का?दिल्लीत काम करणे हे कोणत्याही प्रादेशिक नेत्यासाठी आव्हानात्मक असते. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे काम करत असताना माझ्या कामाचा ठसा उमटविता आला, हीसुद्धा खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे. या काळात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेले मार्गदर्शन मोलाचे ठरले. दिल्लीत कामाला सुरुवात करताना नितीन गडकरींनी मला मोठ्या भावाप्रमाणे सांभाळून घेतले. संसदेच्या कामकाजातील बारकावे आणि प्रशासकीय पेच कसे सोडवायचे, याचे धडे त्यांनीच दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच मी आयोगाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या अनेक प्रलंबित समस्या मार्गी लावू शकले. दिल्लीतील परिस्थिती आधीपासूनच माहिती असल्यामुळे त्याचा फायदा खासदार म्हणून काम करताना येणार आहे..महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या समस्या खूप वेगळ्या आहेत. तुम्ही मेळघाटातील आदिवासींविषयी काम केले आहे. त्याविषयी काय सांगाल?आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करताना मी विदर्भातील अतिदुर्गम भागांचा दौरा केला आहे. मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा यांसारख्या भागांतील पाड्यांवरील भीषण वास्तव जवळून अनुभवले आहे. मी जेव्हा आयोगाची सदस्य होते, तेव्हा मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये साधी वीजही पोहोचली नव्हती. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना अनेक मैल पायपीट करावी लागत होती. त्या काळात आम्ही शक्य तेवढ्या सोयी-सुविधा पोहोचवल्या. मात्र, तरीही बरेच काही करायचे राहून गेले आहे. खासदार म्हणून आता माझ्याकडे अधिक व्यापक अधिकार आणि संधी आहेत. मेळघाटातील त्या राहिलेल्या कामांची कसर मी आता निश्चितपणे भरून काढणार आहे.आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, मूलभूत सुविधा जंगलापर्यंतच त्यांना पोहोचविण्याची भूमिका तुम्ही मांडता, ती नेमकी काय आहे?आदिवासी समाज आणि निसर्ग यांचे नाते अतूट आहे. आजही हा समाज शहरांच्या गजबजाटापेक्षा जंगलाच्या शांततेत राहणे अधिक पसंत करतो. अनेकदा सरकारी योजना राबवताना या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शहरांकडे स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न होतात, परंतु ते यशस्वी होत नाहीत. जंगल हे आदिवासींचे घर आहे, ते या देशाचे मूळनिवासी आहेत. त्यांना जंगलातच राहायला आवडत असेल, तर आपण त्यांच्यावर शहरांची संस्कृती लादण्याऐवजी प्रगतीची सर्व साधने जंगलात त्यांच्या दारापर्यंत नेली पाहिजेत. रस्ते, शुद्ध पाणी आणि आरोग्य सुविधा तर पोहोचतीलच, पण शिक्षणाचे काय? अशा वेळी मी उपग्रह आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून जंगलातील पाड्यांवरच ‘ई-लर्निंग’ सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मुले जंगलात राहूनही जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेऊ शकतील, अशी व्यवस्था उभी करण्याचा माझा मानस आहे..भाजपने तुम्हाला राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर केली, तेव्हा अनेक जणांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तुमची प्रतिक्रिया काय होती?राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर झाल्याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन करून दिली आणि शुभेच्छाही दिल्या. इतकेच नाही, तर तातडीने कागदपत्रे जमा करून मुंबईला पोहोचण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. तरीही, पक्ष इतकी मोठी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर टाकत आहे, यावर विश्वास वाटत नव्हता आणि मी स्वप्नात आहे का, असे वाटत होते. मात्र, भाजप हा एकमेव असा पक्ष आहे जो अगदी सामान्य कार्यकर्त्यालाही एवढी मोठी संधी देऊ शकतो. मी एक अत्यंत सामान्य कार्यकर्ती आहे. राज्यसभेवर जाईन असा विचार मी स्वप्नातही केला नव्हता, परंतु पक्षाने जो विश्वास माझ्यावर दाखवला आहे, त्याला पूर्णपणे सार्थ ठरवण्याचा मी प्रयत्न करेन.तुम्हाला राज्यसभेसाठी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती का?मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आमदारकीबाबत नक्कीच विचारणा केली होती, मात्र तेव्हा पक्ष आणि नेते माझ्यासाठी एवढा मोठा विचार करत असतील, याची पुसटशी कल्पनाही मला नव्हती. एका छोट्या कार्यकर्त्याला थेट राज्यसभेवर पाठवण्याची योजना पक्ष आखत होता, हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे..आता तुम्हाला राज्यसभेमध्ये संधी मिळणार आहे. आदिवासींचे प्रश्न देशाच्या संसदेत मांडू शकणार आहात. तरीही तुमची आदिवासींच्या विकासाविषयी काय अपेक्षा आहे?आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर त्यासाठी आर्थिक पाठबळही आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये आदिवासी समाजाचा वाटा नऊ टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पात या समाजासाठीची तरतूदही याच प्रमाणात असावी, यासाठी मी संसदेत आग्रही राहील. निधीचे वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर झाल्यास प्रत्येक पाड्याचा आणि प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाचा विकास करणे सुलभ होईल. सध्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आदिवासी बांधवांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल, यावर मी अभ्यास करत आहे.आदिवासी समाज संघटित नसल्यामुळे त्यांचे प्रश्न योग्य तीव्रतेने मांडले जात नाहीत, असा अनुभव आहे. आता आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही काय कराल?आदिवासी समाज हा भौगोलिकदृष्ट्या विखुरलेला आहे. या विखुरलेल्या शक्तीला एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. येत्या काळात समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना संघटित करणे ही काळाची गरज आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘डीबीटी’द्वारे योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आणि समाजाचा विश्वास वाढला. आता या विश्वासाच्या बळावर एक ‘बळकट समाज’ निर्माण करण्यासाठी मी अहोरात्र कष्ट करेन..माया इवनाते यांचा प्रवास२००२ : भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडणूक जिंकली आणि आपल्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात झाली२००७ : नागपूरच्या महापौरपदी निवड२०१२ : भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी पक्ष संघटनेत सक्रिय जबाबदारी पार पाडली२०१७ : सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग२०२६ : नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी प्रभाग १२मधून भाजपच्या नगरसेवक म्हणून विजयी२०२६ : नागपूर महापालिकेच्या अग्निशमन समितीच्या सभापती. 