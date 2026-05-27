Premium|Thyroid in Marathi : हल्ली सगळ्यांना थायरॉइड का होतंय? मीठ कमी जास्त खाण्याचा थायरॉइडशी काही संबंध आहे का?

पुणे – मला थायरॉइड आहे ना, त्यामुळे माझं वजन वाढतंय, मला थायरॉइडची गोळी सुरू आहे ना त्यामुळे वजन कमी झालंय... असं आजूबाजूला खूप सहजपणे ऐकतो आपण. एका संशोधनात भारतात ४ कोटी २० लाख थायरॉइडचे रूग्ण असू शकतात असं म्हणलं आहे. हे संशोधनही १० वर्षापुर्वीचं आहे. त्यानंतर भारतातल्या थायरॉइडच्या आकडेवारीची फारशी माहिती किंवा अभ्यास प्रसिद्ध झालेले दिसत नाहीत.२५ मे २०२६ रोजी जागतिक थायरॉइड डे पाळण्यात येतो. २०१० मध्ये European Thyroid Association च्या पुढाकारातून या दिनाची सुरूवात केली होती. हा दिवस ठरविण्यामागचं कारण वाढत चाललेल्या थायरॉइडच्या आजाराविषयी जनजागृती निर्माण करणे.शरिरात थायरॉइड कमी जास्त झाल्याने तुमच्या चयापयावर, वजनावर परिणाम होतो. तसेच थकवा, केसगळती, पाळीतील अनियमिता, मूल होण्याचा संबंध या सगळ्याशी याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध येतो.पण हे थायरॉइड नेमकं आहे काय? पुर्वीच्या काळी असा काही आजार असल्याचं ऐकलं नाही मग आताच हा आजार का वाढलाय, या आजाराचा मीठ खाण्याशी काही संबंध आहे का, याविषयीची संशोधनं काय सांगतात, हा पुर्णपणे बरा होतो का, याचं गंभीर स्वरूप काय असू शकतं आणि थायरॉइड होऊच नये म्हणून काय काळजी घ्यायला हवी.. हे सगळं आपण या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..मुळात थायरॉइड म्हणजे काय?थायरॉइड हे कोणत्याही आजाराचं नाव नसून ही आपल्या घश्यामध्ये असणारी ग्रंथी आहे. या ग्रंथीचं काम हे शरीरात आवश्यक असणारी थायरॉइड हार्मोन तयार करणं आहे. हे हार्मोन्स आपल्या रक्तात मिसळतात आणि शरिराच्या चयापयावर नियंत्रण ठेवतात. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण खाल्लेल्या अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर कसे करायचे आणि शरिराने ती ऊर्जा कशी वापरायची हे थायरॉइड ठरवते. याशिवाय थायरॉइड हे व्यक्तीच्या ह्दयाचे ठोके नियंत्रित करते, शरिराचे तापमान योग्य ठेवते, मेंदू, स्नायू आणि इतर अवयवांचे कार्य सुरळीत चालवते.थायरॉइड तुमच्यावर काय परिणाम करतो?जेव्हा या ग्रंथीच्या कामात बिघाड होतो आणि ती योग्य प्रमाणात हार्मोन्स तयार करत नाही, तेव्हा त्याला लोक ढोबळमानाने ‘मला थायरॉइड झाला’ असं म्हणतात. काही वेळा ही ग्रंथी कमी हार्मोन तयार करते तर काही वेळा ही ग्रंथी जास्त हार्मोन तयार करते. कमी हार्मोन तयार होण्याच्या प्रक्रियेला Hypothyroidism म्हणतात तर जास्त होण्याच्या प्रक्रियेला Hyperthyroidism म्हणतात.जेव्हा शरिराच्या आवश्यकतेपेक्षा कमी हार्मोन तयार होतात तेव्हा शरिराचे कार्य मंदावते आणि यातून वजन वाढणे, थकवा येणे, त्वचा कोरडी पडणे, थंडी वाजणे, नैराश्य येणे अशी लक्षणं दिसतात. तर हेच हे हार्मोन वाढले तर शरिराचे कार्य वेगवान होते. वजन अचानक कमी होणे, भूक वाढणे, हृदयाचे ठोके वाढणे, खूप घाम येणे, चिडचिड होणे या गोष्टी होतात..शरिरात थायरॉइड हार्मोनचे प्रमाण कमी जास्त कशामुळे होते?शरिरातील थायरॉइड हार्मोन कमी जास्त होण्यासाठी एकच कारण नसते, त्यामागे अनेक कारणं आहे.Graves' Disease : हा देखील एक ऑटोइम्यून आजार आहे. यात रोगप्रतिकारक शक्ती अशा अँटीबॉडीज तयार करते, ज्या थायरॉइड ग्रंथीला जास्त प्रमाणात हार्मोन्स तयार करण्यासाठी उत्तेजित करतात.Thyroiditis : संसर्ग किंवा इतर कारणांमुळे थायरॉइड ग्रंथीला सूज येते. या सूज आल्यामुळे ग्रंथीत साठलेले हार्मोन्स अचानक रक्तप्रवाहात मिसळतात, ज्यामुळे तात्पुरते हार्मोन्सचे प्रमाण वाढते. Hashimoto's Thyroiditis : हे एक ऑटोइम्यून लक्षण आहे. यामध्ये आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून थायरॉइड ग्रंथीलाच शत्रू समजते आणि तिच्यावर हल्ला करते, ज्यामुळे ग्रंथीचे कार्य मंदावते.शस्त्रक्रिया : काही कारणांमुळे जर शस्त्रक्रिया करून थायरॉइड ग्रंथीचा काही भाग किंवा संपूर्ण ग्रंथी काढून टाकली, तर हार्मोन्सची निर्मिती कमी होते.याशिवाय सततचा मानसिक किंवा शारीरिक ताण शरीरातील कोर्टिसोल हार्मोन वाढवतो, ज्याचा थेट परिणाम थायरॉइडच्या कार्यावर होतो. कुटुंबात आधी कोणाला थायरॉइडचा त्रास असल्यास, पुढील पिढीला हा त्रास होण्याची शक्यता वाढते. हिलांमध्ये गर्भधारणा, बाळंतपण आणि रजोनिवृत्ती दरम्यान होणाऱ्या मोठ्या हार्मोनल बदलांमुळे थायरॉइडची पातळी बिघडू शकते..मीठ खाण्याचा थायरॉइडशी काही संबंध आहे का?हो संबंध आहे. आमच्या लहानपणी (१९९४-२०००) टीव्हीवर एक जाहिरात लागायची. त्यात ''आयोडिन की कमी से गले का खेंगा हो सकता है, खाने में आयोडिन की मात्रा सही होनी चाहिए...'' असं सांगणारी. भारतात १९८३ नंतर 'युनिव्हर्सल सॉल्ट आयोडायझेशन' सक्तीचे केले गेले. म्हणजेच मिठात आयोडीन मिसळण्यासाठी शासनाकडून नियम केले गेले. याचे कारण होतो मोठ्या प्रमाणात होणारा गलगंड. आयोडिनच्या कमतरतेमुळे हा गलगंड होतो असे समोर आल्याने भारताने हा नियम केला. पण...८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या भारत सरकारच्याच पीआयबीने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं की, India has transitioned from iodine deficiency to iodine replete status. म्हणजेच पूर्वी iodine deficiency मोठी समस्या होती; आता भारतात बहुतांश भाग iodine-sufficient झाले आहेत.यात नोटमध्ये पुढे हेही म्हटलं होतं की, iodine supplementation can cause a spurt in autoimmune thyroid dysfunction in susceptible people. म्हणजेच काही genetically susceptible लोकांमध्ये जास्त iodine मुळे autoimmune thyroid disease वाढू शकतो.याचाच अर्थ मीठात असलेलं आयोडिन हे तुमच्या थायरॉइडवर परिणाम करतं. ते कमी झालं तरी आणि जास्त झालं तरी. त्यामुळे ते प्रमाणात असणं गरजेचं आहे..संशोधनातून काय समोर आलं आहे?लॅन्सेटचा अहवाल : प्लास्टिक, नॉन-स्टिक पॅन, कॉस्मेटिक्सThe Lancet Diabetes & Endocrinology मधील Endocrine-disrupting chemicals अभ्यासानुसार, आपण वापरत असलेले प्लास्टिक, नॉन-स्टिक पॅन, कॉस्मेटिक्स आणि सुगंधित वस्तूंमधील Phthalates, तसेच शेतातील कीटकनाशके हे Endocrine Disruptors आहेत. हे केमिकल्स थायरॉइड रिसेप्टर्स ब्लॉक करतात, ज्यामुळे मेंदूला थायरॉइड हार्मोन बनवण्याचा चुकीचा संदेश जातो.Nutrients Journal : प्रिजर्व्हेटिव्ह्ज आणि जंक फूड कसा परिणाम करतात?आजकाल ८०% पेक्षा जास्त हायपोथायरॉईडीझमचे रुग्ण हे Hashimoto's Thyroiditis चे असतात, जो एक ऑटोइम्यून आजार आहे. Nutrients Journal (२०२०) मधील The Role of Nutrition on Thyroid Function रिसर्चनुसार, आपल्या आतड्यातील जिवाणू आणि थायरॉइडचा थेट संबंध आहे. प्रिजर्व्हेटिव्ह्ज आणि जंक फूडमुळे आतड्यातील चांगले बॅक्टेरिया नष्ट होतात. यामुळे Leaky Gut ची समस्या निर्माण होते. आतड्यातून सुटलेले न पचलेले अन्नकण आणि टॉक्सिन्स रक्ताभिसरणात जातात, ज्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती गोंधळते आणि ती थायरॉइड ग्रंथीवरच हल्ला करू लागते. Endocrine Reviews : ताणतणावतेव्हा माणूस सतत क्रॉनिक स्ट्रेसखाली असतो, तेव्हा शरीरात Cortisol हार्मोन सतत स्रवत राहते. Endocrine Reviews मधील संशोधनानुसार, वाढलेले कोर्टिसोल मेंदूतील 'हायपोथॅलेमिक-पिट्यूटरी' यंत्रणेला ब्लॉक करते. यामुळे मेंदू थायरॉइड ग्रंथीला काम करण्याचा संदेश देणे कमी करतो, किंवा T4 चे सक्रिय T3 हार्मोनमध्ये रूपांतर करण्याची शरीराची क्षमता मंदावते.International Journal of Health Sciences : व्हिटॅमिन D ची तीव्र कमतरताInternational Journal of Health Sciences मधील Vitamin D Deficiency and Its Association with Thyroid Disease या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, व्हिटॅमिन D चा थेट संबंध रोगप्रतिकारक शक्ती नियंत्रित करण्याशी असतो. शरीरात व्हिटॅमिन D कमी असल्यास थायरॉइड ग्रंथीला सूज येणे आणि अँटीबॉडीज वाढणे याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. पुर्वीच्या काळी थायरॉइड होता का? आता त्याचं प्रमाण वाढलं आहे का?पुर्वीच्या तुलनेत थायरॉइड आता वाढला आहे किंवा कमी झाला आहे असं भारताच्या बाबतीत तरी आकडेवारी सांगणारा ठोस पुरावा असलेला दिसत नाही. पण परदेशात हा वाढला असल्याचे पुरावे आहेत. मुळात थायरॉइड तपासण्याचं प्रमाण तसेच त्यामध्ये अधुनिक तपासण्यांची भर पडल्यामुळे कदाचित भारतातही हे प्रमाण वाढलेलं दिसत आहे. मात्र पुर्वीच्या काळी असलेला गलगंड हा प्रकारही थायरॉइड या प्रकारातच मोडत होता. त्यामुळेच कदाचित पुर्वीच्या काळी हे प्रमाण अधिक असण्याची शक्यता आहे. .थायरॉइड बरा होऊ शकतो का?थायरॉईड पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का, याचे उत्तर तो कोणत्या प्रकारचा आहे आणि त्याचे मूळ कारण काय आहे यावर अवलंबून असते. वैद्यकीय विज्ञानानुसार, काही प्रकारचा थायरॉईड कायमचा बरा होतो, तर काही प्रकारांमध्ये तो आयुष्यभर औषधांनी नियंत्रणात ठेवावा लागतो. थायरॉइडचे गंभीर परिणाम काय होतात?थायरॉइड हा औषधांनी व्यवस्थित आणि आयुष्यभरासाठीही नियंत्रणात राहू शकतो. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले तर मात्र थायरॉइडचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. थायरॉईड हार्मोन कमी झाल्यामुळे शरीरातील 'बॅड कोलेस्टेरॉल' प्रचंड प्रमाणात वाढते. यामुळे रक्तवाहिन्या कडक होतात, हृदयाचे ठोके मंदावतात आणि पुढे जाऊन हार्ट फेल्युअर किंवा हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो. तर Myxedema Coma हा हायपोथायरॉईडीझमचा सर्वात धोकादायक आणि जीवघेणा टप्पा आहे. यामध्ये रुग्णाच्या शरीराचे तापमान अत्यंत कमी होते, रक्तदाब खालावतो, श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि रुग्ण कोमामध्ये जाऊ शकतो.मानसिक आरोग्य आणि विसरभोळेपणा, महिलांमध्ये मासिक पाळी पूर्णपणे बिघडणे आणि त्यामुळे गर्भधारणा न होणे असेही परिणाम होतात. Thyroid Storm मध्ये हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होणे, खूप तीव्र ताप, रक्तदाब तसेच वेळीच उपचार न मिळाल्यास रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो. याशिवाय हाडे ठिसूळ होणे, डोळ्यांचे आजार, गरोदरपणात बाळावर परिणाम होतो. भारतात थायरॉइचे प्रमाण किती आहे?Thyroid disorders in India: An epidemiological perspective हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुचर्चित वैद्यकीय अभ्यास जुलै २०११ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism - IJEM या Journal मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. भारताच्या केरळमधील प्रसिद्ध एन्डोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. अंबिका गोपालकृष्णन उन्नीकृष्णन आणि डॉ. उषा व्ही. मेनन यांनी मिळून केला होता. याच अभ्यासात पहिल्यांदा भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील डेटा गोळा करून अंदाज वर्तवण्यात आला होता की, भारतातील सुमारे ४ कोटी २० लाख लोक वेगवेगळ्या प्रकारच्या थायरॉईडच्या आजारांनी ग्रस्त आहेत. त्यानंतर या विषयातील अभ्यासाची आकडेवारी दिसून आली नाही. थायरॉइड होऊच नये म्हणून काय काळजी घ्यायला हवी?जागतिक आरोग्य संघटनेने गलगंडासारख्या आयोडीनच्या कमतरतेमुळे होणारे थायरॉईडचे आजार टाळण्यासाठी आणि संपूर्ण आरोग्यासाठी काही मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्यानुसार..आयोडीनयुक्त मिठाचा वापर: थायरॉईड ग्रंथीचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी आहारातून योग्य प्रमाणात आयोडीन मिळणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. यासाठी स्वयंपाकात नेहमी प्रमाणित आयोडीनयुक्त मिठाचाच वापर करावा. आयोडीन आवश 