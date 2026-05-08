Premium|Apple Inc Leadership Change 2026 : निरोप 'ऑपरेशन गाय'चा! ॲपलमध्ये १५ वर्षांनंतर मोठे फेरबदल; टीम कूक यांच्यानंतर कोणाकडे धुरा?

डाॅ. मालिनी नायर - nairmalini2013@gmail.comतंत्रज्ञान क्षेत्रात निर्विवाद वर्चस्व राखणारी 'ॲपल इन्क.' कंपनी १ सप्टेंबर २०२६ पासून नवीन नेतृत्वाखाली वाटचाल सुरू करणार आहे. 'ऑपरेशन गाय' अशी ओळख असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक यांच्या समृद्ध नेतृत्वाचा प्रवास १५ वर्षांनंतर थांबणार आहे. त्यांच्या नेतृत्वाचा हा कालखंड सहजसाेपा नव्हता; तर प्रचंड आव्हानांनी भरलेला हाेता. दीड दशकात कूक यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने साध्य केलेला प्रगतीचा चढता आलेख अत्यंत रंजक आहे. त्यांच्यानंतर 'ॲपल' सातत्यावर भर देणार की नवकल्पनांनी नवी भरारी घेणार याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.टीम कूक यांनी ऑगस्ट २०११मध्ये ॲपलचे नेतृत्व स्वीकारले. हा केवळ नेतृत्वबदल नव्हता. कंपनीच्या अस्तित्वाबाबत अनिश्चिततेचा ताे काळ हाेता. स्टीव्ह जाॅब्स यांनी नवकल्पना प्रत्यक्षात आणून दहा वर्षांत नेतृत्व वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले हाेते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीची धाेरणे दंतकथा बनून राहिली. एवढा त्यांचा प्रभाव हाेता. हे केवळ यश नव्हते; तर उद्याेगाला वारंवार नवी दिशा देण्याची क्षमता सिद्ध करणारा हा कालखंड ठरला. नेतृत्वाची नव्याने धुरा हाती घेणाऱ्या कूक यांच्या नेतृत्वात कंपनी नफ्यात राहील की नाही, याची चिंता नव्हतीच. उलट ॲपल ही ॲपलच राहील का, हा खरा प्रश्न हाेता. कूक यांना उत्पादन विकसित करण्याची काेणतीच पार्श्वभूमी नव्हती. आयबीएम आणि काॅम्पॅकमधून आलेले कूक हे परिचालन विभागात पारंगत हाेते आणि तेच त्यांचे बलस्थान हाेते..कूक यांनी सुरुवातीच्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक जाॅब्स यांचे अनुकरण टाळले. त्यांच्या पूर्वसुरींची धाेरणे ही स्वयंप्रेरणा आणि उत्पादनआधारित हाेती. टीम कूक यांनी प्रक्रिया, शिस्त आणि कामाचा आवाका यांना अधिक महत्त्व दिले. यावरून समीक्षकांनी सुरुवातीलाच त्यांना द्रष्टेपणाचा अभाव असल्याचे हिणवले. प्रत्यक्षात ते ॲपलच्या संक्रमण काळातील आवश्यक असलेले धाेरणांचे सुसूत्रीकरण हाेते. कंपनीने आयफाेन आणि आयपॅड यांसारख्या उत्पादनाच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर आधीच दबदबा निर्माण केलेला हाेता. त्यामुळे पुढील काळात नवीन्यपूर्ण संशाेधनापेक्षाही तो कायम राखण्याचे आव्हान हाेते. कूक यांनी हे अचूक ओळखले. बाजार गमावण्याचा धाेका नव्हता; तर जे कमावले आहे ते काैशल्यपूर्ण हाताळण्याची गरज हाेती.कूक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲपलने आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणून झालेले स्थित्यंतर ऐतिहासिक ठरले. कूक यांनी नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा कंपनीचे भांडवली बाजारमूल्य काही शे अब्ज डाॅलरएवढे हाेते. काही वर्षांत ते ट्रिलियन डाॅलरच्या पुढे गेले. आता हे मूल्य तीन लाख काेटी डाॅलरच्या पलीकडे झेपावले आहे. यामागे गुंतवणूकदारांचा विश्वास आहेच; पण ॲपलच्या सक्षम व्यवसाय प्रारूपाची ओळखही अधाेरेखित हाेते. भांडवली बाजारात नाेंदणी असलेली ॲपल ही २०१८मध्ये वन ट्रिलियन डाॅलर मूल्य असलेली पहिली कंपनी ठरली. आज ती ३.२ ते ४ ट्रिलियन डाॅलर मूल्याची बनली आहे. ही प्रगती केवळ उत्पादनकेंद्रित नव्हती. ॲपलच्या प्रत्येक उत्पादनाचे मूल्य वाढवणाऱ्या व्यवस्थेमुळे ती साध्य झाली. पुरवठा साखळीच्या व्यवस्थापनातील कूक यांचे काैशल्य या व्यवस्थेचा आधार बनला. या काैशल्यामुळेच स्पर्धक कंपन्यांना ॲपलच्या उत्पादनांशी बराेबरी करण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. याच जाेरावर काेविडच्या साथीच्या काळात विस्कळित जागतिक बाजारातही ॲपलने आपला वरचष्मा कायम राखला. कूक यांनी ॲपलचे भविष्य हे फक्त हार्डवेअर असू शकत नाही, हे ओळखले हाेते. त्यांच्या धाेरणांचे हेच प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले. त्यांनी उपकरणांचे महत्त्व कायम ठेवून विविध सेवांवर भर दिला. याचा कंपनीची महसुली वाढ आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यात तसेच कायम ठेवण्यात माेठा फायदा झाला. ‘ॲपल म्युझिक’ आणि ‘ॲपल टीव्ही+’ या सेवा त्याचे उदाहरण म्हणता येतील. या केवळ मूल्यवर्धित सेवा म्हणून सीमित न राहता व्यापक रणनीतीचा अविभाज्य भाग म्हणून पुढे आणल्या गेल्या. त्यामुळे महसूल निर्मितीच्या त्या प्रमुख शाखा बनल्या. या स्थित्यंतरामुळे ॲपलला ‘हायब्रीड’ संस्था म्हणून स्थान प्राप्त झाले. तंत्रज्ञान उत्पादक आणि डिजिटल सेवा प्रदाता अशी विभागणी कंपनीसाठी गेमचेंजर ठरली..कूक यांनी आणखी एक गाेष्ट केली. ती म्हणजे त्यांनी प्राॅडक्ट डिझाइन आणि नफाक्षमतेच्या पलीकडे जाऊन मूल्यवर्धनाला चालना दिली. त्यांनी गुप्तता हे सुस्पष्ट तत्त्व म्हणून पुढे आणले. तंत्रज्ञान उद्याेगातील डेटाआधारित व्यवसाय प्रारूपाला संतुलित करणारी शक्ती म्हणून स्वत:चे स्थान निर्माण केले. हा पवित्रा नव्या वादाला ताेंड फाेडणारा ठरला. विशेषत: सरकार आणि स्पर्धकांशी संघर्षही उभा राहिला. तरीही तात्त्विकदृष्ट्या कंपनीने स्वत:ची अशी वेगळी ओळख निर्माण केली. याबराेबरच पर्यावरणाविषयी बांधिलकीवर जाेर दिला. त्यात कार्बन न्यूट्रॅलिटीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट, पर्यावरण क्षेत्रात कंपन्यांच्या व्यापक जबाबदारीची समज यांचा समावेश आहे. कंपनी ही काय निर्मिती करते यापेक्षा ती कशाप्रकारे कार्य करते, यानुसार तिचे मूल्यमापन करण्याचा हा कालखंड आहे.टीम कूक यांच्या नेतृत्वाखाली ॲपल अधिक प्रभावशाली आणि विस्तारत असतानाही त्यांच्याविषयी एक कथन कायम राहिले. कंपनी पूर्वीपेक्षा अधिक सावध, टप्प्याटप्प्याने बदल करणारी आणि कमी जाेखीम पत्करणारी झाल्याचा आक्षेप घेतला गेला. काही अंशी ते खरेही मानले गेले. संशाेधनावर भर देणारे नेतृत्व म्हणून कूक यांचा पिंड नाही. त्यामुळेच त्यांच्या काळात ‘ॲपल इंक.’मध्ये फारसे प्रयाेग झालेले दिसत नाहीत. आयफाेनवरील भार कमी करणाऱ्या उत्पादनांच्या बाबतीत हे विशेषत्वाने जाणवते. त्यांच्या नेतृत्वात ‘ॲपल व्हिजन प्राे’ हे महत्त्वाकांक्षी उत्पादन दाखल करण्याचा प्रयत्न फसला हाेता. ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात ते कमी पडले. त्यानंतर ‘ॲपल इंक.’च्या विकासाबाबतची आपलीच रणनीती याेग्य असल्याचा त्यांचा विश्वास पक्का झाला. ही सावधगिरी कूक यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत कायम ठेवली. काही निरीक्षकांच्या मते, कूक यांच्या कालखंडात ॲपलची उत्पादन रणनीती ही क्रांतिकारीपेक्षा उत्क्रांतीशील हाेती. त्यात जाेखीम पत्करण्यापेक्षा सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला.दरवर्षी बाजारात येणाऱ्या आयफाेनच्या नवनव्या मालिका व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी झाल्या असल्या तरी कंपनी त्यावरच सर्वाधिक अवलंबून असल्यावर शिक्कामाेर्तब झाले. त्यामुळे कूक यांच्या कारकिर्दीत कंपनीने धाडसी आणि नवकल्पना राबवण्यात अनुत्सुकता दाखवली का, हा रास्त प्रश्न कायम उपस्थित करण्यात आला. त्याचवेळी समीक्षकांकडून कंपनीच्या शांत; पण माेठ्या विस्ताराकडे झालेली वाटचाल दुर्लक्षित राहिली. २०१५मध्ये 'ॲपल वाॅच' बाजारात दाखल करण्यात आला. जाॅब्स यांच्या कालखंडानंतरचे कंपनीचे हे पहिलेच महत्त्वाचे नवे उपकरण हाेते. व्यावसायिक आणि धाेरणात्मक पातळीवर ते खूपच यशस्वी ठरले. केवळ दुय्यम उपकरण न राहता ॲपल वाॅच हे कंपनीच्या आरोग्य आणि वेलनेस क्षेत्रातील विस्ताराचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे. हृदयगती मोजण्यापासून ते प्रगत फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत विविध सुविधा यात समाविष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे ॲपलची ओळख केवळ तंत्रज्ञान कंपनी न राहता व्यापक आरोग्यसेवा क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे आली. त्याचप्रमाणे एअरपाॅड्सच्या माध्यमातून ॲपलने नवी बाजारपेठ काबीज केली. ॲपलने पूर्वीप्रमाणे अनावरणाचा थाट केला नसला, तरी कंपनीच्या वाढीच्या प्रवासावर त्यांचा प्रभाव निर्विवाद राहिला..ॲपलचे 'इन हाऊस सिलिकाॅन'चे झालेले संक्रमण धाेरणात्मकदृष्ट्या सर्वाधिक परिणामकारक ठरले. कूक यांच्या या निर्णयामुळे चिप बनवणाऱ्या बाह्य घटकांवरील अवलंबित्व कमी हाेऊन कंपनीची कामगिरी, कार्यक्षमता आणि उत्पादनातील एकात्मिकता यावर पकड मजबूत झाली. संगणक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व वाढत असताना या निर्णयाचे येत्या वर्षांत माेठे परिणाम दिसून येतील. हे निर्णय घेत असतानाच ॲपल गुंतागुंतीच्या नियामक वातावरणातून वाटचाल करत हाेती. जगभरातील सरकारांनी कंपनीच्या 'ॲप स्टाेअर' धाेरणांची छाननी केली. ही धाेरणे स्पर्धात्मक वातावरणाला बाधा आणणारी आहेत का, याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या आव्हानांचा दबाव प्रचंड हाेता. याला सामाेरे जाताना बदलल्या कायदेशीर आणि राजकीय अपेक्षांना ताेंड देताना ॲपलच्या व्यवसाय माॅडेलसाठी कसाेटी लागली. कूक यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे कंपनीने ही तणावाची स्थिती याेग्यरीत्या हाताळली. आगामी नेतृत्वालाही या परिस्थितीला ताेंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळेच आगामी नेतृत्व असलेल्या, उत्पादन आणि कार्यप्रणालीवर भर देणाऱ्या जाॅन टर्नस यांच्यापुढे माेठे आव्हान असणार आहे.कूक हे पायउतार झाल्यानंतर काय हाेणार, हा प्रश्न साहजिकच आहे. हा केवळ नेतृत्वबदलाचा प्रश्न नसून सातत्य राखायचे की बदल घडवायचा, यातील हे द्वंद्व आहे. टर्नस यांचे नेतृत्व हे स्थैर्य, अंदाज बांधता येणारी दिशा आणि सातत्यपूर्ण वाढ यावर ताेलली जाईल. गुंतवणूकदारांनी यापूर्वी यावरच विश्वास दाखवला आहे. वरिष्ठ पातळीवरील संक्रमणामुळे अंतर्गत आणि बाह्य अशा दाेन्ही प्रकारचा विस्कळितपणा येण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञान उद्याेग वेगवान बदलातून मार्गक्रमण करत असताना हा धाेका अधिक आहे. ॲपल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मिश्र वास्तव आणि बदलत्या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमींवर भविष्याकडे पाहत असताना हे संक्रमण महत्त्वाचे ठरते.टीम कूक यांचा अखेरचा निरोप हा 'ॲपल इन्क.'च्या आधुनिक इतिहासातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या वळणांपैकी एक ठरेल. कूक यांच्या शिस्तबद्ध कार्यप्रणालीमुळे ॲपलने यशस्वी कंपनी ते सर्वाधिक मूल्य असलेली कंपनी असा प्रवास केला. या यशाला प्रामुख्याने त्यांचे नेतृत्व कारणीभूत आहे की त्यांनी निर्माण केलेली संस्थात्मक क्षमता, याचे त्यांच्या निराेपानंतर मूल्यांकन हाेणार, यात शंकाच नाही.कूक यांचे उत्तराधिकारी जाॅन टर्नस यांच्या हाती एकाच वेळी विशेष शक्तिशाली आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मर्यादा असलेल्या कंपनीचा वारसा येणार आहे. ॲपलची इकोसिस्टीम अत्यंत विशाल आहे. तिचा ग्राहकवर्ग अत्यंत निष्ठावान आहे आणि तिची आर्थिक ताकद बेजोड आहे. याच सामर्थ्यांमुळे इतक्या प्रचंड प्रमाणावर सातत्याने वाढ साध्य करण्याचा प्रचंड दबाव निर्माण हाेऊ शकताे. इतिहासात डाेकावून पाहिल्यास फार थोड् तर टीम कूक यांनी ती नव्या चौकटीत बसवली आहे. याबराेबरच आगामी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला विभाजित जागतिक परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. पूर्वी कार्यक्षमतेसाठी उभारलेल्या पुरवठा साखळ्यांना आता भूराजकीय तणाव आणि वैविध्याची गरज लक्षात घ्यावी लागणार आहे. कार्यप्रणालीतील अनुभवामुळे टीम कूक या गुंतागुंती हाताळण्यात विशेष सक्षम ठरले. त्यांचे उत्तराधिकारी जाॅन टर्नस यांनाही खर्च, स्थैर्य आणि धोरणात्मक स्वायत्तता यांचे संतुलन राखण्याची तशीच क्षमता दाखवावी लागेल.कार्यसंस्कृतीचाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा असेल. सहकार्यपूर्ण आणि संतुलित अशा टीम कूक यांच्या नेतृत्वशैलीने गेल्या दशकात ॲपलच्या अंतर्गत वातावरणाला आकार दिला आहे. जाॅन टर्नस ही पद्धत कायम ठेवू शकतात किंवा तिला नव्याने परिभाषित करू शकतात; मात्र दोन्ही मार्गांत धोके आहेत. अतिसातत्यामुळे निष्क्रियतेची प्रतिमा बळावू शकते; तर बदलांच्या अतिरेकामुळे गेल्या १५ वर्षांच्या यशाचा केंद्रबिंदू असलेले स्थैर्य डळमळू शकते.टीम कूक यांच्या वारशाचे मूल्यमापन करताना त्यांची तुलना स्टीव्ह जाॅब्स यांच्याशी करण्याचा मोह होतो; पण अशा तुलना वास्तव झाकून टाकतात. स्टीव्ह जाॅब्स हे ॲपल काय बनू शकते, याची नव्याने कल्पना करणारे दूरदर्शी होते; तर टीम कूक हे त्या दृष्टिकोनाला टिकवून जागतिक पातळीवर विस्तार देणारे कार्यकर्ते होते. जर एकाने पाया घातला; तर दुसऱ्याने त्यावर भव्य रचना उभी केली आणि ‘ॲपल इन्क.’ला तंत्रज्ञानापलीकडे प्रभाव असलेली संस्था बनवले.टीम कूक यांच्यानंतरच्या काळात ॲपल प्रगती करत राहिली, नवकल्पना राबवत राहिली आणि बदलांना जुळवून घेत राहिली, तर याचा अर्थ कूक यांनी केवळ कंपनी चालवली नाही; तर तिची ताकद संस्थात्मक पातळीवर रुजवली, असा हाेईल. कंपनी अडखळली; तर त्यांची उल्लेखनीय कामगिरी त्यांच्या वैयक्तिक नेतृत्वाशी जोडलेली होती, असे म्हटले जाईल. त्यामुळे कोणतीही परिस्थिती तयार झाली तरी त्यांचा प्रभाव सुरक्षित राहील. कूक यांनी केवळ ॲपलचा वारसा जपला नाही; तर त्यांनी तो अधिक मोठा, अधिक सक्षम आणि कदाचित पूर्वीपेक्षाही अधिक प्रभावी बनवला. ‘ऑपरेशन्स गाय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यक्तीने ॲपलला अभूतपूर्व उंचीवर नेले, हे केव्हाच जगमान्य झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 