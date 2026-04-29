Premium|Toxic workplaces मुळे वर्षाला जगभरात ८ लाख ४० हजार जणांचे जीव जातात; आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालातून बाब समोर

पुणे - दिवसाकाठी ज्या ठिकाणी आपले ८ ते ९ तास जातात अशा ठिकाणचं वातावरण चांगलं असणं हे एकूणातच कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाची बाब आहे पण जगभरातील संशोधनाने हे समोर आणलं आहे की हे वातावरण तुमच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत असतं.कामाच्या ठिकाणी चांगलं वातावरण नसल्यामुळे जगभरात दरवर्षी ८ लाख ४० हजार लोकांचे मृत्यू होतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने १११ देशांमधील कामगारांचा अभ्यास करून आपल्या अहवालात याविषयीचे निष्कर्ष मांडले आहेत.कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना नेमका कोणत्या गोष्टींचा त्रास होतो, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो, कोणत्या कारणामुळे हे मृत्यू होतात, भारताची स्थिती काय आहे, जगभरात याविषयीचे कायदे काय आहेत, ते आता बददलले जातायेत का आणि या सगळ्या गोष्टी कमी करायच्या असतील तर उपाय काय अशी सगळी माहिती या सकाळ+ च्या लेखाच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया. .आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालात काय म्हटले आहे..?आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या 'The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action' या जागतिक अहवालात कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू आणि आरोग्यावर होणारा परिणाम, त्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान, कामाचे जास्त तास, हिंसा, छळवणूक याविषयाबाबत माहिती दिली आहे.१) मृत्यू तर होतोच पण आरोग्यावरही गंभीर परिणामILO च्या अहवालातील माहितीनुसार, कामाच्या ठिकाणच्या मानसिक तसेच सामाजिक जोखीम असलेल्या घटकांमुळे दरवर्षी ८ लाख ४० हजारपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू होतो. हे मृत्यू प्रामुख्याने हृदयविकार आणि मानसिक आजारांमुळे होतात. या जोखमींमुळे दरवर्षी सुमारे साडेचार कोटी लोकांचे आयुष्य कमी होणे किंवा कार्यक्षमता घटणे अशा गोष्टी होतात. हृदयविकार आणि मानसिक आजारांमुळे जागतिक स्तरावर दरवर्षी एकूण GDP च्या १.३७ टक्के नुकसान होत असल्याचा अंदाजही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. २) ३५ टक्के कर्मचारी आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करतातदीर्घकाळ काम करणे हा एक मोठा मानसिक तसेच सामाजिक धोका आहे, ज्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. ILO च्या अंदाजानुसार, जगभरातील ३५ टक्के कर्मचारी आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करतात. ३) मानसिक त्रासकामाच्या ठिकाणी होणारी दादागिरी म्हणजेच Bullying आणि छळवणूक ही चिंतेची बाब असल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे. जागतिक स्तरावर २३ टक्के कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नोकरीच्या काळात किमान एकदा तरी हिंसा किंवा छळाचा अनुभव घेतला आहे. यामध्ये मानसिक हिंसा सर्वात जास्त असून त्याचे प्रमाण १८ टक्के आहे. हा अभ्यास किती देशांमध्ये करण्यात आला..?ILO ने या अभ्यासासाठी जगभरातील देशांकडून माहिती मागवली होती. त्यापैकी १११ देशांनी या सर्वेक्षणाला प्रतिसाद दिला आहे. यामध्ये विकसित, विकसनशील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या अशा तिन्ही स्तरांतील देशांचा समावेश आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे.ऑफिसमधील मानसिक आणि सामाजिक वातावरण म्हणजे काय.?Psychosocial Working Environment ही संकल्पना केवळ ऑफिसच्या भिंती किंवा फर्निचरशी संबंधित नाही तर ती काम करण्याची पद्धत आणि कामाच्या ठिकाणचे मानवी संबंध यावर आधारित आहे.सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुमच्या कामाचे स्वरूप आणि तिथली वागणूक तुमच्या मनावर आणि शरीरावर कसा परिणाम करते, याचा हा अभ्यास आहे.नोकरीचे स्वरूप : यामध्ये तुमच्या कामाची मूळ वैशिष्ट्ये येतात. उदा. तुमच्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्या तुमच्या कौशल्यानुसार आहेत का? तुम्हाला आवश्यक ती साधने मिळतात का? तुमचे काम अर्थपूर्ण आहे की फक्त एकसारखेपणा आहे?Management & Organization : तुमचे काम प्रत्यक्षात कसे चालते? तुम्हाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य किती आहे? कामाचा वेग आणि बोजा किती आहे? तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला सहकार्य करतात का? याही गोष्टी ऑफिस वातावरणातील महत्त्वाचा घटक आहेत.व्यापक धोरणे आणि नियम : कंपनीचे नियम काय आहेत? कामाच्या वेळा, पगाराची पद्धत, पदोन्नतीची प्रक्रिया आणि मुख्य म्हणजे हिंसा किंवा छळवणूक रोखण्यासाठी कंपनीकडे काय यंत्रणा आहे?हे सगळं मिळून ऑफिसचं वातावरण ठरवलं जातं. या समस्या केवळ कर्मचाऱ्यांच्या..?या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक समस्याच सांगितल्या नाहीत यासोबतच त्यावरील उपाययोजनांचाही उहापोह केला आहे. या अहवालात सांगितल्याप्रमाणे, कंपन्यांची जबाबदारी आता फक्त कर्मचाऱ्याचे मानसिक आरोग्य जपण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर मानसिक आणि सामाजिक परिणाम रोखण्याकडे वळविणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. मानसिक आरोग्य जपण्यात अनेकदा कर्मचाऱ्यालाच स्वतःचा ताण व्यवस्थापित करण्यास सांगितले जाते. पण या गोष्टी होऊच नयेत यासाठी कामाची पद्धतच अशी बदलणे की ज्यामुळे ताण निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीच्या उपययोजनांवर भर देण्यास सांगितले आहे. अनेक देशांनी पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) ला कामाशी संबंधित आजार म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यावर आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने काय उपाय सुचविले आहेत?ILO ने ILO-OSH २००१ मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करण्यासंदर्भात सुचविले आहे. यानुसार कामाच्या ठिकाणी केवळ शारीरिक धोक्यांची गणना केली जाते परंतू कंपन्यांनी या सोबतच मानसिक धोक्यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. असे धोके दूर करण्यासाठीचे नियोजन केले पाहिजे. कामामध्ये, कामाच्या पद्धतीत बदल करताना कर्मचाऱ्यांचा सल्ला घेणे आणि त्यांना सहभागी करून घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. HR विभाग आणि आरोग्य विभाग यांनी एकत्रितपणे काम करणेही आता आवश्यक आहे.दीर्घकालीन धोरणांमध्ये नोकरीच्या स्वरूपाची पुनर्रचना करणे किंवा जुन्या पद्धती बदलणे आवश्यक आहे. कोणताही उपाय करताना तो सामूहिक असावा. वैयक्तिक स्तरावर कर्मचाऱ्यांना ताण हाताळण्यास मदत करणे ही चांगली गोष्ट आहे, पण तो संस्थात्मक सुधारणांना पर्याय असू शकत नाही. राबवलेल्या उपायांचा किती फायदा झाला, याचे वेळोवेळी ऑडिट केले पाहिजे. यामुळे नवीन उद्भवणाऱ्या समस्या वेळेत ओळखता येतात. प्रगत देशांमध्ये काय स्थिती..?अहवालानुसार, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील देशांमध्ये मानसिक तसेच सामाजिक शक्यातांबाबतचे कायदे अधिक प्रगत आहेत. युरोपियन युनियन मधील फ्रान्स, जर्मनी आणि नॉर्डिक देशांमध्ये 'बर्नआउट' आणि मानसिक छळाबाबत कडक नियम आहेत. तर उत्तर अमेरिका आणि कॅनडामध्ये कामाच्या ठिकाणच्या हिंसेबाबत विशेष धोरणे आहेत. अहवालानुसार, जगभरातील विविध करारांपैकी केवळ १८ टक्के करारांमध्ये मानसिक आरोग्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. २०१५ नंतर मात्र तणाव, Work-life balance आणि डिजिटलायझेशन या विषयांवर चर्चा वाढली आहे. भारत तसेच आशियातील देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे.?आशियाई देशांमध्ये, विशेषतः भारत आणि चीनमध्ये, कामाच्या जास्त तासांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. भारतात कामगार कायदे २०२० अंतर्गत काही सुधारणा सुचवल्या आहेत, मात्र मानसिक आरोग्याबाबतच्या प्रश्नांची कायदेशीर अंमलबजावणी अजूनही प्राथमिक स्तरावर आहे. तर जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये कारोशी म्हणजेच जास्त कामामुळे होणारा मृत्यू ही मोठी समस्या असल्याने तिथे यावर आता विशेष कायदे केले जात आहेत.भारताने अद्याप ILO च्या 'कन्व्हेन्शन १९०' म्हणजेच हिंसा आणि छळवणूक रोखण्यासाठीचा कायद्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही, तरीही भारतातील POSH Act जो कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखणारा कायदा आहे या कायद्यातील नियमांची दखल अशा जागतिक अहवालात घेतली गेली आहे. भारतातील ९० टक्के पेक्षा जास्त कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, त्यांच्यासाठी मानसिक आरोग्याची कोणतीही सुरक्षा नाही, याकडे हा अहवाल लक्ष वेधतो.एकूणातच या अहवालात केवळ समस्यांवर चर्चा न करता उपाययोजनांवर देखील भर देण्यात आला आहे. मात्र या जागतिक अहवालावरून भारतात कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य या विषयावर अधिक लक्ष देण्याची गरज या अहवालातून अधोरेखित होते आहे. 