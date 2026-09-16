Premium|Ganeshotsav Cultural Tradition : गणेशोत्सवाचा बदलता चेहरा; सांस्कृतिक समृद्धीपासून व्यावसायिकतेकडे प्रवासाचा आत्मपरीक्षणी वेध

प्रवीण दवणे - sakal.avtaran@gmail.comकधी काळी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गल्लीबोळांतून उलगडणारे सांस्कृतिक विश्व इतके समृद्ध होते, की त्या दहा दिवसांत भक्तीबरोबरच संगीत, साहित्य, नाटक, काव्य, लोककला आणि माणसामाणसांतील आपलेपणाचीही मेजवानी मिळत असे. आज उत्सवाचे स्वरूप बदलले आहे, त्याची साधने बदलली आहेत आणि आनंद व्यक्त करण्याच्या पद्धतीही बदलल्या आहेत... पण आजच्या बदलत्या काळात गणेशोत्सवाच्या मूळ सांस्कृतिक जाणिवेचा आणि मांगल्याचा धागा आपण कुठे हरवून तर बसत नाही ना, हा प्रश्न स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.संदेवा तूंचि गणेशु!सकलार्थमतिप्रकाशुत ज्ञानेश्वर माउलींनी बुद्धीला ज्ञानाचा प्रकाश देणारा तो गणपती, असे म्हटले आहे. त्या विद्यादाता गणरायाचे आगमन होत आहे. गणरायाच्या आगमनाच्या चाहुलीतच, फुलांच्या आणि अष्टगंधाच्या सुगंधातून ते भरून उरले आहेत, याची अनुभूती येते. एकत्र कुटुंबात आमचे बालपण गेल्यामुळे गणपतीचे दिवस, हे केवळ पूजा, आरती किंवा मोदकांच्या प्रसादापुरते मर्यादित नव्हते; तर ते एकमेकांच्या सोबतीने मखर करण्याचे, त्यासाठीच्या स्पर्धांचे आणि संगीतमय वातावरणाचे रम्य क्षण होते. स्वप्नवत वाटणारे असे ते दिवस... एका क्लिकवर रेडीमेड मखर घरात येण्याचे ते दिवस नव्हते. मखर साकार होत असतानाच जणू अरूप आनंदच आकाराला येत असे. स्वयंपाकघरातील गोडधोड करण्याची लगबग! पहाटेची सर्वांची ती जाग! अंगणातील ती सडासंमार्जने! स्त्री आणि पुरुष अशा कुठल्याही रेषा नसलेल्या केवळ नात्यांची आकाश जपणाऱ्या त्या रांगोळ्या! सारे काही प्रसन्न...नाशिकच्या त्या जुन्या वाडा संस्कृतीत गणेशोत्सवाचा आनंद आम्ही समग्रपणे अनुभवला. उत्सवादरम्यान प्रत्येक चौकात आणि वेगवेगळ्या गल्लीबोळांत रस्त्यावर सिनेमा लावला जात असे. रस्त्यावर बसून सिनेमा पाहता येणे ही आता अनुभवताही येणार नाही, अशी एक चैन होती. अनेक जुने-नवे चित्रपट आम्ही असेच रस्त्यावर पाहिले. मधल्या चौकात किंवा एखाद्या भिंतीवर कोणता सिनेमा दाखवणार आहे, ते खडूने लिहिलेले असे. ‘आराधना’, ‘आया सावन झूम के’, ‘कटी पतंग’, ‘हिम्मत’ असे त्या वेळच्या तरुणांच्या दिलाची धडकन असणाऱ्या नट-नट्यांचे सिनेमे अगदी फुकट पाहायला मिळत असत. रस्त्यावरच रात्री नऊ-साडेनऊच्या सुमारास मधे पांढरा पडदा लावून, त्याच्या दोन्ही बाजूंना शेकडो जण अगदी मजेने सिनेमाचा आनंद घेत. गंमत म्हणजे, अनेकदा रिळ तुटले की सिनेमा मध्येच थांबे आणि कर्कश्य शिट्ट्यांचा प्रचंड पाऊस पडे. काळोखात घुमणाऱ्या त्या शिट्ट्यांमध्ये प्रेक्षकांची उत्सुकता दडलेली असे. पुन्हा सिनेमा सुरू झाला, की जणू विजयाचा आनंद साजरा केल्यासारख्या शिट्ट्या वाजत... परंतु हे होत असताना कोणताही गडबड-गोंधळ किंवा अनुचित प्रकार घडत नसे. तो घडू नये म्हणून कोणतीही पोलिस संरक्षण व्यवस्था लागत नसे. लोक आपोआपच, सहजपणे आनंद घेताना त्याचा रसभंग होणार नाही, याची काळजी घेत असत. आर्थिक ओढगस्तीने पिचलेली माणसे गणपतीच्या दिवसांत तेवढाच मनोरंजनाचा आनंद मनापासून घेत असत. .गणपतीच्या आगमनाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत असू. गणेशोत्सवाच्या दिवसांतच जागोजागी सिनेमाप्रमाणे स्थानिक कलावंतांच्या कलेला प्रोत्साहन देणारे मेळे भरत असत. अगदी या क्षणीही ते मेळे, लाकडी फळ्यांचे साधे स्टेज, स्टेजच्या मागे एक पडदा लावून सुरू असलेली त्या हौशी नव्या कलावंतांची रंगभूषा... ना कुठले मोबाईल, ना सेल्फी... सारे जणू एका आनंदसमाधीत रंगलेले असत. साठ वर्षांपूर्वीचे ते बालपण आजही अगदी मांडी घालून पुढ्यात बसल्यासारखे माझ्यासमोर आहे.आजही आठवतो, आमच्या चव्हाटा विभागातील बुधवार पेठेच्या चौकात होणारा ‘सारंगा संगीत मेळा’... त्या वेळची लोकप्रिय गाणी नवे शब्द घालून त्याच चालीवर मजेशीर विडंबन करून, त्यात तेव्हाच्या सामाजिक समस्या गुंफून बसवली जात. त्यात निखळ गंमत असे आणि त्याचबरोबर वास्तवाचे भानही असे. ‘येऊ कशी कशी मी नांदायला, हो येऊ कशी कशीमी नांदायला!’या लावणीच्या चालीवर‘चला चला हो रेशन आणायला! हो,चला चला हो रेशन आणायला!मिलो नि घासलेट आणायला!भल्या सकाळी रांगा लावायला!’अशा मजेशीर शब्दांत विडंबन सादर केले जायचे.‘मिलो’ म्हणजे दुष्काळाच्या काळात अमेरिकेने नाकारलेली आणि भारतासाठी पाठवलेली ज्वारी! ती मिळवण्यासाठी आमच्यासारख्या अगदी गरीब मंडळींच्या रांगा लागत असत. घराघरातली हीच अडचण गणपतीसमोर अगदी खुबीने, मजेशीर शब्दांत नाचत-गात लोकांच्या भावना त्यात गुंफून सादर होत असे..वर्धापनदिन लेख नंबर ३.स्थानिक हौशी गीतकाराने केलेली ती गंमत ऐकून आणि पाहून लोक पोटभर हसत असत. एखादे गाणे नाचासह टाळ्यांच्या कडकडाटात म्हणून झाले, की त्यातल्या त्यात श्रीमंत माणूस एक-दोन रुपयाची बक्षिसी देत असे. त्याच्या नावासह, ‘बाबुराव धारणकर यांच्याकडून बक्षीस एक रुपया!’ असे जाहीर झाले, की ते कितीतरी वेळ लाल तुऱ्याच्या कोंबड्याप्रमाणे ताठ मानेने वावरत असत... कधी कधी अशा विडंबन गीतांना ‘वन्स मोअर’ही मिळत असे.गणेशोत्सव आणि सांस्कृतिक नात्याचा अनुबंध खरे तर लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाला घरातून सार्वजनिक स्वरूप देण्याचा आरंभ केला, तेव्हापासूनच आहे. गणपतीच्या सजावटीचे स्वरूपही अगदी साधे असायचे. साधेपणातील सात्त्विकता अधिक भावते. उधळपट्टीची रोषणाई डोळे दीपवते; पण नंतर अंधार निर्माण करते. तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी गणेशाची मूर्ती सर्वांना हाती पेलवणारी असे. त्यामुळे पाटावर विराजमान झालेली मूर्ती घेऊन, वडिलांसोबत आम्ही लहान मुले टाळ्या वाजवत, ‘गणपती बाप्पा मोरया...’चा गजर करत चालतच घरी येत असू.आता काळ बदलला. नुसताच बदलला नाही, तर गणराया ट्रकमध्ये उभे राहून येऊ लागले. मूर्तींची उंची वाढली; परंतु गणेशोत्सवाची सांस्कृतिक खोली कमी झाली! गणेशावर प्रेम असलेच पाहिजे; परंतु त्या प्रेमात आदरही हवा. गणरायापुढे आपण कसे नाचतो? कोणती गाणी म्हणतो? यात आपल्या भावना आणि बुद्धीची इयत्ता सामावलेली असते. गणेशाची मूर्ती तर मृत्तिकेची असते. आपण जे नाचू-गाऊ ते ती शांतपणे पाहील आणि विसर्जित केल्यावर जलमय होऊन जाईल... पण आपल्या भक्तांच्या मनातील मांगल्य अनुभवून, त्याच आनंदात गणराया आपल्या घरातून निरोप घेत असतील का, याचा शोध प्रत्येकाने शांत मनाने घ्यायला हवा. व्यावसायिकता सर्वत्र हवेसारखी भरून राहिली आहे. मात्र, या व्यवसायाला मांगल्याची किनार आहे का, हे इतर कोणी सांगण्यापेक्षा प्रत्येकाने या उत्सवाच्या निमित्ताने आपल्या हृदयात शोधायला हवे..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.उत्सवाचे बोट धरून पैसा मिळवताना, त्या पैशात मनःशांतीचा अर्थ आहे का, हे शोधण्यासाठीच उत्सव असतात. आज तो शोध घेण्याची परंपरा जपण्याची गरज आहे. श्री गणेशाचे आगमन होत आहे. दहा दिवसांनी पुन्हा ते आपल्या अवकाशाच्या गावाकडे लाटांची पायरी करून पाण्यात विसर्जित होतील; पण किनाऱ्यावर काय उरेल? कालचा गणेशोत्सव आठवताना आजचा गणेशोत्सव नव्याने, सांस्कृतिकदृष्ट्या अधिक निखळ करण्याची गरज जाणवते आहे. हे सर्व इथे एक मित्र म्हणून सांगण्याचे कारण एकच. मला आठवते, पुढे दहावी-बारावीच्या वयात डोंबिवली-ठाण्याला आल्यानंतर, आठवणीतल्या या गणेशोत्सवाने आणखी प्रगल्भ वळणावर पाऊल टाकले. खरोखर गणेशोत्सवांनी महाराष्ट्राला दिलेले सांस्कृतिक देणे हा महाराष्ट्राचा एक रत्नजडित दस्तऐवजच आहे. या गणेशोत्सवांच्या काळातच, ‘या कार्यक्रमाला जायचे की त्या कार्यक्रमाला?’ अशी पंचाईत होत असे. कारण हे नुसते कार्यक्रम नव्हते; तर गल्लीबोळांना साहित्यिक आणि सांस्कृतिक मेजवानीची अंगतपंगत देणारी छोटी-छोटी साहित्य संमेलनेच होती. डोंबिवली आणि ठाणे ही तर गणपतीच्या कार्यक्रमांची सांस्कृतिक आनंदपेठच होती. डोंबिवलीत रामनगरमध्ये कथाकथन होत असे. या कथा सांगायला कोण येत असत, तर द. मा. मिरासदार, शंकर पाटील, व्यंकटेश माडगूळकर! त्याच वेळी डोंबिवलीच्या गणपती मंदिरात विख्यात कथालेखक वसंत पुरुषोत्तम काळे यांचे कथाकथन असे. विष्णुनगरात भागशाळा मैदानात काव्यवाचनाचा कार्यक्रम होई. ते कवी तरी कोण? तर साक्षात मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट आणि विंदा करंदीकर! इथे जावे की तिथे जावे, हा संमोहक प्रश्नच तेव्हा आम्हाला पडत असे.ठाण्याला घंटाळी देवी मंदिराच्या प्रांगणात पंडित राम मराठे, प्रभाकर कारेकर यांचे नाट्यसंगीताचे कार्यक्रम होत. कोपिनेश्वर मंदिरात नामवंत कीर्तनकारांची कीर्तने रंगत. भाषाप्रभू शिवाजीराव भोसले, रामभाऊ शेवाळकर यांच्या प्रबोधनपर ज्ञानदिवाळी आम्ही गणपतीसाक्षीने अनुभवत असू. प्रत्येक दिवशी जणू आयुष्याचा एक संगीतसोहळाच शब्द आणि कवितेने मन मंत्रमुग्ध करून जाई. गणेशोत्सवाने असे वातावरण आम्हाला दिले. भावगीत गायक गजाननराव वाटवे, अरुण दाते यांचे सूर ऐकायला मिळाले. इतकेच काय, तर नाट्यसंगीतातील ऋषितुल्य पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचे गायनही आमच्या घडत्या श्रवणांनी तेव्हा अनुभवले.एरवी आमच्यासारख्या, पाच तारखेलाच तीस तारीख येणाऱ्या अतिनिम्न मध्यमवर्गीयांना हे ऐश्वर्य कुठून परवडणार! परंतु गणपतीला समोर ठेवून, बुद्धिदात्याच्या मांगल्याला साजेसे कार्यक्रम आपोआपच होत असत. गणेशोत्सवाचा वापर कोणत्याही राजकीय शक्तिप्रदर्शनाचा भाग म्हणून होत नसे. घराघरातील मांगल्य बाहेरच्या नगरांत, पेठांमध्ये ओसंडून वाहत असे..काही वेळा नेमके सांगता येत नाही; परंतु उमलत्या बालपणात इतके नामवंत कलावंत सलगपणे ऐकणे, हेच जणू माझ्यातील कलावंताला घडवणारे एक मुक्त विद्यापीठ असावे. गणपतीच्या सुमंगल साक्षीने अशा आठवणी केवळ स्मरणरंजन व्हावे म्हणून सांगितल्या जात नाहीत; तर आज वर्तमानात आपल्या बदललेल्या सणसंस्कृतीकडे पुन्हा एकदा नव्या जाणिवेने आणि काहीशा साक्षेपाने पाहण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.आपला आनंद साजरा करताना त्याची इतर कुणाला दहशत वाटणार नाही, अशा सुसंस्कृत वातावरणाची आरास वर्तमानातील गणेशोत्सवाला असण्याची गरज आहे. कोणताही ईश्वर केवळ मूर्तीच्या रूपात प्रार्थनेसाठी मखरात विराजमान होत असेल; पण त्या मूर्तीची खरी पूजा असते ती अमूर्तात! भक्तीच्या मांगल्यात! मानवतेच्या साकल्यात!भारतीय साहित्यात, मग ते साहित्य असो, काव्य असो, नाट्य-लोकनाट्य असो किंवा अगदी परंपरेतील स्तोत्रे असोत, या सगळ्यांचा आरंभ श्री गणेशाच्या स्मरणाने होतो. काय असावे याचे कारण? बुद्धी म्हणजे प्रकाश असेल, तर बुद्धीलाही प्रकाश देणारा तो अनाहत ओंकार म्हणजे श्री गणेश! आपल्या पहिल्या मुळाक्षरांची सुरुवातही आपण ‘श्री गणेशाय नमः’ याच मंगल उच्चाराने केलेली असते. आरंभी मांगल्य असेल, तर ते अखेरपर्यंत झिरपत जाते. आपल्या नव्या वास्तूची घरभरणी असो की नवी वाहनखरेदी, प्रत्येक नव्या गोष्टीच्या आरंभी श्री गणेशाचे शुभारंभस्थान असते. त्याचे कारणही हेच, की आपल्या प्रत्येक वर्तनाला श्री गणेशाचे अधिष्ठान असावे आणि त्याला साजेसे आपले आचरण असावे! यंदाही अशाच मंगल आणि अभिरुचीसंपन्न भक्तीच्या दूर्वा श्री गणरायाच्या चरणी वाहून त्याला प्रसन्न करावे आणि त्यानेच तसा मतिप्रकाश आपल्या ठायी निर्माण करावा, हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना!dilkhulass@rediffmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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