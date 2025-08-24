Premium| Flag salutation crime: झेंडावंदन केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. स्वातंत्र्यानंतरही नागरिकत्वाची लढाई सुरू राहिली

विवेक पंडितआम्ही स्वतंत्र भारतात होतो. स्वातंत्र्याच्या सदतीस वर्षांनंतर आम्ही झेंडावंदन केलं होतं, तरीही तो गुन्हा ठरला होता आणि आमची व्यथा आम्ही ज्या पोलिसांसमोर मांडली, ज्या न्यायाधीशांसमोर मांडली ते पोलिस आमचे होते, ते न्यायाधीश आमचे होते. ते कुणी ब्रिटिश नव्हते, तरीही त्यांना आमचं झेंडावंदन गुन्हा वाटत होतं, यापेक्षा क्लेशदायक काहीएक नव्हतं. झेंडावंदन केल्याच्या गुन्ह्यासाठी आम्हाला वसई न्यायालयात घेऊन जायचं ठरलं. विरार पोलिस ठाण्याहून पोलिसांचा पिंजरा वसई न्यायालयाच्या दिशेने निघाला. आम्ही सर्व जण मात्र आनंदात होतो. आमची योजना ठरल्याप्रमाणे फलद्रूप होत होती, याचा आम्हाला आनंद होता. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता खरा; परंतु आम्ही काय करू याचा त्यांना अंदाज नव्हता. आम्ही जेव्हा पोलिस ठाण्याला हजर राहण्याचं ठरवलं तेव्हाही त्यांना त्याचा अंदाज आला नाही; परंतु जेव्हा आम्ही अटकेचा आग्रह धरला तेव्हा मात्र सर्व चक्रं फिरायला लागली. वसई-विरारच्या आमदारांसह आमचे विरोधक, खासकरून त्या ठिकाणचे जमीनमालक - भाई पाटील आणि त्यांचे सहकारी यांच्यापर्यंत हा निरोप पोलिसांमार्फत गेला. आमदारांनी जिल्हाधिकारी आणि तत्कालीन महसूल मंत्री शांताराम घोलप यांच्याशीही संपर्क केला. त्यांनाही काही कळेना. यात खूप वेळ जातोय, हे आमच्या लक्षात आलं आणि पोलिस ठाण्यामध्ये असणाऱ्या निरीक्षकांचे रायटर (लिपिक) ए. डी. वनिस यांनीही येऊन आम्हाला सांगितलं, की पोलिसांना गुन्हा दाखल करायला सांगून सरकारने चूक केली आहे. तोपर्यंत प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या हे लक्षात आलं होतं. आता पुढे आम्ही काय करणार, याचा मात्र त्यांना काही अंदाज येत नव्हता. आम्हीही त्यांना त्याचा सुगावा लागू दिला नव्हता. लढाई रस्त्यावरचीच असते, असं नाही. संघर्षाचे डावपेच हाही लढाईचा भाग असतो. रस्त्यावरच्या थेट संघर्षानेही आपला हेतू साध्य होत नसेल, तर गनिमी काव्याने तो साध्य करावा लागतो. प्रसंगी रणनीती आखून व्यवस्थेला जेरीस आणावं लागतं. .जमलेल्यांमध्ये आमच्या बाजूने असणारे अनेक हितचिंतक गलबलून गेले आणि जे आमचे विरोधक होते त्यांना मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. जेव्हा आम्हाला पोलिस तुरुंगात घेऊन जाण्यासाठी पोलिसांच्या पिंजऱ्याकडे निघाले, तेव्हा लोकांनी अत्यंत व्यथेने आणि व्यवस्थेबद्दलच्या त्वेषाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली. लोकांना काहीच सुचत नव्हतं. तिथे उभ्या असलेल्या लोकांना आम्ही समजावून सांगितलं, की आपण महात्माजींच्या मार्गाने लढतो आहोत. शासन गुन्हा मागे घेत नाही आणि चूक सुधारत नाही तोवर आपण तुरुंगाच्या बाहेर येणार नाही, हाच सत्याग्रहाचा खरा मार्ग आहे...\r\n\r.थेट संघर्ष रोखणं, चिरडणं विरोधकांना अनेकदा सोपं जातं. कारण त्यात ‘पुढं काय काय होऊ शकतं?’ याची पूर्वकल्पना येऊ शकते, ज्यानुसार व्यवस्थेला त्यांच्या पुढील कारवाईची योजना आखता येते. परंतु गनिमी काव्याने केलेल्या डावपेचांमुळे व्यवस्थेला संभ्रमित करता येतं आणि या संभ्रमावस्थेचा फायदा संघर्ष यशस्वी करण्यास करता येतो आणि अन्याय्य व्यवस्थेला वठणीवर आणता येतं. त्यामुळे जामीन न देण्यामागच्या आमच्या कृतीमुळे व्यवस्था संभ्रमित झाली आणि हतबलही! पोलिसांचा पिंजरा वसईच्या दिशेने जात असताना संघटनेची गीतं गात, घोषणा देत आम्ही वसई न्यायालयाजवळ केव्हा पोहोचलो, हे आम्हाला कळलंही नाही..आम्ही पोहोचलो तेव्हा वसई न्यायालयाचा परिसर संघटनेच्या सभासदांनी फुलून गेला होता. सुमारे चारशेहून अधिक आदिवासी वसई न्यायालयाजवळ जमा झाले होते. आमच्या तीन वर्षांच्या मुलीला, स्वप्नाला घेऊन जेव्हा आम्ही पोलिसांच्या पिंजऱ्यातून उतरलो तेव्हा लोकांनी उत्स्फूर्तपणे घोषणा द्यायला सुरुवात केली. न्यायालयाचा परिसर घोषणांनी दणाणून गेला. आमच्या आणि संघटनेच्या ‘जिंदाबाद’ने वसईचा सारा परिसर निनादून गेला. विरार पोलिस ठाण्यात आम्ही गेलो आहोत आणि अटक करून घेण्याचा आग्रह धरलाय, हे तोपर्यंत वसईतल्या जाणकारांना माहीत झालं होतं. त्यामुळे आम्हाला बघण्यासाठी आणि पुढे काय होतंय, या कुतूहलापोटी न्यायालयाच्या परिसरात असणाऱ्या तहसील आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सरकारी कार्यालयातील अनेक जण न्यायालयात जमा झाले. आम्हाला ओळखणारे काही शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, वकीलही न्यायालयात हजर झाले. आम्ही आमच्यासाठी वकील दिले नव्हते. आम्हाला वकील द्यायचेही नव्हते. आम्हाला स्वतःलाच आमची बाजू न्यायालयासमोर मांडायची होती. ॲडव्होकेट किशोर पाटील यांची वसईतील विद्वान वकील अशी ख्याती होती. खरंतर वेठबिगारांच्या अनेक प्रकरणांत सर्व वेठबिगार मालकांचे ते वकील होते. जरी ते आमच्या विरोधी होते, तरी त्यांच्या ज्ञानाबद्दल आणि कर्तृत्वाबद्दल माझ्या मनात आदर होता. ते स्वतःहून माझ्याजवळ आले आणि म्हणाले, ‘‘भाऊ, मी तुमच्यासाठी वकिली करायला तयार आहे.’’ मी त्यांना म्हणालो, ‘‘पाटील साहेब, आपण मालकांचे वकील आहात.’’ ते म्हणाले, ‘‘मी वकील आहे. .वेठबिगारांच्या प्रकरणात मी तुमची बाजू घेणार नाही; परंतु या प्रकरणात मी तुमची बाजू घेऊ शकतो.’’ मी त्यांना म्हणालो, ‘‘पाटील साहेब, आपल्याला गुन्हा कबूल करायचा नाही. आपल्याला तुरुंगात जायचंय.’’ ते मला समजावण्याचा प्रयत्न करीत होते, ‘असं कशाला करता? पोलिसांनी आरोपपत्र तयार करून आणलं आहे. तुम्ही फक्त हो म्हणा, दिवस संपून न्यायालय उठेपर्यंतच्या कालावधीपुरती न्यायालय तुम्हाला शिक्षा देईल आणि केस संपून जाईल. पुन्हा तुम्हाला कोर्टात येण्याचीही आवश्यकता नाही.’’ मी त्यांना स्पष्ट नकार देत म्हणालो, ‘‘नाही, आम्हाला हे मान्य होण्यासारखं नाही.’’ तेवढ्यात न्यायालयात आमच्या नावाचा पुकारा झाला. न्यायालयाने आम्हाला विचारलं, ‘‘तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे का?’’ त्यावर मी न्यायालयाला विचारलं, ‘‘गुन्हा कोणता?’’ न्यायालय म्हणालं, ‘एकत्र जमून, बेकायदेशीर जमाव करून घोषणा दिल्या, हा गुन्हा आहे.’’ मला कळेना. मी न्यायालयाला पुन्हा विचारलं, ‘‘आता बाहेर जमून घोषणा दिल्या, हाही गुन्हा आहे?’’ ‘‘नाही, तुम्ही १५ ऑगस्टला एकत्र जमून मिरवणूक काढून घोषणा दिल्या, हा गुन्हा आहे.’’ त्यावर मी म्हणालो, ‘‘माननीय न्यायालय, १५ ऑगस्टला झेंडावंदनावेळी आम्ही आदिवासींनी जमून घोषणा दिल्या, हे खरंय. या देशात झेंडावंदनाकरिता लाखो लोक एकत्र जमतात आणि घोषणा देतात. लोकांनी झेंडावंदनाकरिता एकत्र जमावं म्हणून शासनाकडून प्रचार केला जातो. .लोकांनी देशभक्तीपर घोषणा द्याव्यात, याकरिता सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतात. आम्ही तर उत्स्फूर्तपणे जमलो, मिरवणूक काढली, घोषणा दिल्या. झेंडावंदनावेळी तुम्हीसुद्धा घोषणा दिल्याच असतील. त्यामुळे घोषणा देण्याचा गुन्हा जर आम्ही केला असेल, तर तुम्ही घोषणा दिल्याच्या गुन्ह्याची शिक्षाही आपण आम्हालाच द्या.’’ न्यायालयाला यावर काही कळेना. पोलिसांनी आणि न्यायालयाने संक्षेपाची सुनावणी (समरी ट्रायल) करण्याचं ठरवलं होतं. त्यांची अपेक्षा होती, की आम्ही गुन्हा कबूल करावा आणि न्यायालय उठेपर्यंत अशी दिवसभराची शिक्षा ते आम्हाला देतील; परंतु आम्ही त्यालाही नकार दिला. ‘‘आम्ही गुन्हा केलेला नाही. आम्ही झेंडावंदन केलं आणि झेंडावंदनावेळी स्वातंत्र्याच्या घोषणा दिल्या आणि हाच जर आमचा गुन्हा असेल, तर तो आम्ही पुन्हा पुन्हा करीत राहणार. तुम्हाला जितकी शिक्षा द्यायची असेल तितकी आम्हाला द्या.’’ न्यायालयाने आम्हाला पुन्हा विनंती केली, ‘‘तुम्ही जामीन द्या. मी तुम्हाला जामिनावर सोडतो.’’ मी त्यांना म्हणालो, ‘‘आम्ही जामीन देणार नाही.’’ मग पुन्हा न्यायालयाने सांगितलं, ‘‘तुम्हाला व्यक्तिगत जात मुचलक्यावर मी सोडतो, तुम्ही फक्त सह्या करा.’’ आम्ही त्यालाही नकार दिला. ‘‘आम्ही सह्यासुद्धा करणार नाही.’’ आता न्यायालया-समोर, जमलेल्या वकिलांसमोर, ॲडव्होकेट किशोर पाटील यांच्यासमोर आणि बाकीचे जे हितचिंतक जमले होते त्यांच्यासमोर प्रश्न उभा राहिला, की आता करायचं काय? कारण जामिनावर सह्या करायला आम्ही नकार दिला म्हणजे आता आम्हाला तुरुंगातच जावं लागणार. आम्ही यावर ठाम होतो, की स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून झेंडावंदन करणं, हा जर गुन्हा असेल तर तो आम्ही केलेला आहे आणि त्यासाठी आम्ही तुरुंगात जाणार. शासनाने गुन्हा दाखल करून आमच्यावर अन्याय केलेला आहे. आम्ही जामीन देणार नाही..आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम होतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या न्यायालयात एखाद्या ब्रिटिश न्यायाधीशासमोर उभं राहावं आणि त्याला १५ ऑगस्टचं झेंडावंदन गुन्हा वाटावा, त्याला झेंडावंदनामागचं आमचं देशप्रेम गुन्हा वाटावं, असं काहीसं चित्रं होतं. परंतु आमच्या मनात वेदना याची होती, की आम्ही स्वतंत्र भारतात होतो. स्वातंत्र्याच्या सदतीस वर्षांनंतर आम्ही झेंडावंदन केलं होतं, तरीही तो गुन्हा ठरला होता आणि आमची व्यथा आम्ही ज्या पोलिसांसमोर मांडली, ज्या न्यायाधीशांसमोर मांडली ते पोलिस आमचे होते, ते न्यायाधीश आमचे होते. ते कुणी ब्रिटिश नव्हते, तरीही त्यांना आमचं झेंडावंदन गुन्हा वाटत होतं, यापेक्षा क्लेशदायक आमच्याकरिता काहीएक नव्हतं. आमची जामीन न देण्यामागची व्यथा मात्र त्यांच्या लक्षात येत नव्हती. आम्ही जामीन न देता आमच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह तुरुंगात जायला तयार होतो. कारण आदिवासीही भारतीय आहेत आणि स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहेत, ही जाणीव आम्हाला यानिमित्ताने संपूर्ण शासन व्यवस्थेला आणि मालकांना करून द्यायची होती. आदिवासींचं नागरिकत्व नाकारणाऱ्या व्यवस्थेला ठिकाणावर आणायचं होतं. आमचा उद्देश आम्हाला स्पष्ट होता, म्हणून आमचा निर्णय ठाम होता..हरिहर बाबरेकर हे ज्येष्ठ पत्रकार होते. प्राध्यापक द. वि. मणेरीकर डी.एड. कॉलेजचे प्रिन्सिपल होते तसेच समाजवादी नेतेही होते. या दोघांचा आणि आमचा जुना स्नेह होता. त्या दोघांनी अक्षरशः डोळ्यात पाणी आणून विनंती केली, की तुम्ही जामीन पत्रावर सह्या करा. न्यायालय तुम्हाला सोडायला तयार आहे. जेव्हा त्यांना आम्ही ठाम नकार दिला तेव्हा त्यांनी विद्युल्लताला तरी नेऊ नका अशी विनंती केली. त्यावर विद्युल्लतानेही सांगितलं, ‘‘मी तुरुंगात जाणार. आणीबाणीतही मी तुरुंगात गेले होते. सरकार अजूनही तशीच दडपशाही करीत असेल, तर मीसुद्धा तुरुंगात जाणार.’’ मग शेवटची विनंती म्हणून आमच्या तीन वर्षांच्या मुलीला, स्वप्नाला तरी सोबत नेऊ नये यासाठी आग्रह सुरू झाला. विद्युल्लताला घेऊन सर्व न्यायाधीशांकडे गेले आणि न्यायालयाने सांगितलं, ‘‘मी तर या सर्वांना सोडायला तयार आहे; फक्त त्यांनी सही करावी.’’ मात्र विद्युल्लताने त्यास साफ नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाची पंचाईत झाली. न्यायालयाने हात जोडून विद्युल्लताला विनंती केली, ‘‘माझ्यासाठी तुम्ही तुमच्या मुलीला घेऊन जाऊ नका.’’ विद्युल्लताने तेही नाकारलं आणि आम्ही आमच्या छोट्या मुलीसह तुरुंगात जाण्याचा निर्णय घेतला.जमलेल्यांमध्ये आमच्या बाजूने असणारे अनेक हितचिंतक गलबलून गेले आणि जे आमचे विरोधक होते त्यांना मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. जेव्हा आम्हाला पोलिस तुरुंगात घेऊन जाण्यासाठी पोलिसांच्या पिंजऱ्याकडे निघाले, तेव्हा लोकांनी अत्यंत व्यथेने आणि व्यवस्थेबद्दलच्या त्वेषाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली. लोकांना काहीच सुचत नव्हतं. तिथे उभ्या असलेल्या लोकांना आम्ही समजावून सांगितलं, ‘‘आपण महात्माजींच्या मार्गाने लढतो आहोत. आपल्या झेंडावंदनावर आणलेली बेकायदा बंदी आपल्याला मान्य नव्हती. त्यामुळे ती आपण जाणीवपूर्वक मोडली, म्हणून आपण जामीन द्यायला नकार दिला. शासन गुन्हा मागे घेत नाही आणि चूक सुधारत नाही तोवर आपण तुरुंगाच्या बाहेर येणार नाही, हाच सत्याग्रहाचा खरा मार्ग आहे. आपण बाहेर राहण्यापेक्षा तुरुंगात राहिल्याने मालकांची नि सरकारची दडपशाही संपणार असेल, तर तो मार्ग आपण अवलंबतो आहोत. सरकारने केलेल्या बेकायदा कृत्याची सजा सरकारला मिळालीच पाहिजे, म्हणूनच आपण आत्मक्लेश करून सत्याग्रह करून जातो आहोत.’’ मी बोलत होतो; परंतु माझं बोलणं लोकांच्या समजण्यापलीकडील होतं. लोक सरकारवर चिडलेले होते. आम्ही त्यांना शांत केलं. आम्हाला घेऊन पोलिसांचा पिंजरा ठाण्याच्या दिशेने निघाला..आम्हाला निरोप देताना जमलेला प्रत्येक जण आपले डोळे पुसत होता. पोलिसांचा पिंजरा दिसेनासा होईपर्यंत हात हलवून आम्हाला निरोप देत होता. पुन्हा घोषणा देत, गाणी म्हणत आमच्या सत्याग्रहाच्या मस्तीत आम्ही कधी ठाणे कारागृहाजवळ पोहोचलो, हे आम्हाला कळलंही नाही. संध्याकाळचे सात वाजून गेले असतील. आम्हाला सात जणांना ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात आणण्यात आलं, तर विद्युल्लता आणि स्वप्नाला आर्थर रोड कारागृहात नेण्यात आलं. आम्हा साऱ्यांना या दोघींची अधिक काळजी होती. कारण त्या आर्थर रोड कारागृहात एकट्या होत्या. आम्ही दिवसभराचे उपाशी होतो. त्यामुळे भूक लागली होती. काही लोकांनी आमच्यासाठी भाकरी आणल्या होत्या. मध्यवर्ती तुरुंगाचा मुख्य दरवाजा उघडेपर्यंत बाहेर पटांगणात बसून आम्ही कोरड्या भाकरी खाल्ल्या. आम्हाला घेऊन आलेल्या पोलिसांनाही आम्ही जेवणात सहभागी करून घेतलं. मला आणि विद्युल्लताला कारागृह नवा नव्हता; परंतु आमच्यासोबतच्या सहकाऱ्यांना तो नवा होता. कारागृहाच्या मुख्य दरवाजापाशी बसून ते सारे कुतूहलाने कारागृहाच्या उंच दगडी भिंतीकडे पाहात बसले होते. त्या उंच मोठाल्या दगडी भिंतींमागचं जग नेमकं कसं असेल, याची त्यांना उत्सुकताही होती आणि थोडं भयही. स्वातंत्र्याचा अर्थ त्यांना आजवर संघटनेच्या लढ्यांतून कळला होता; परंतु स्वातंत्र्याचं मूल्य कारागृहाच्या त्या उंचच उंच दगडी भिंतींमागे उलगडणार होतं, हे दगडी भिंतींच्या अलीकडे बसलेल्या संघटनेच्या त्या आदिवासी सहकाऱ्यांना अद्याप ज्ञात नव्हतं. देश पारतंत्र्यात असताना कारागृहाच्या या दगडी भिंतींच्या आत अनेक इतिहास घडले, अनेक क्रांती झाल्या, अजरामर साहित्यनिर्मिती झाली, कारागृहाबाहेर चाललेल्या सत्याग्रहाच्या असंख्य डावपेचांची रुजवात झाली, पारतंत्र्याच्या अनंत अनामिक वेदना फासावर चढवल्या गेल्या, क्रांतीची गीतं रचली गेली... कारागृहाच्या मुख्य दरवाजाबाहेर तुरुंगात जाण्याच्या प्रतीक्षेत बसलेले आमचे आदिवासी मात्र या साऱ्यांपासून अनभिज्ञ होते...(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.). 