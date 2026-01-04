प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Marathi Poetry : मना, मनस्वीपणा कशाला...

Mental Peace and Discipline : मनाचा उथळपणा सोडून शांतता, कृतज्ञता आणि संयमाने जगण्याचा सल्ला देणारी, संदीप खरे यांची ही एक बोधपर कविता आहे.
सप्तरंग टीम
संदीप खरे - saptrang@esakal.com

मना, मनस्वीपणा कशाला असा करावा?

स्वतःस आणि दुसऱ्यालाही जो डाचावा?

दैवे दिधले सद्‍गुण-त्यांचा पाऊस व्हावा

आनंदे घे वेचुन; त्याचा भार नसावा!

जरी तुझी वा परक्याचीही छळु दे तुजला

