Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन

Middle East Geopolitics and US Foreign Policy : सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीमुळे संरक्षण, ऊर्जा, गुंतवणूक, अणुऊर्जा आणि एआय क्षेत्रात मोठ्या करारांवर स्वाक्षऱ्या होऊन वॉशिंग्टन-रियाध संबंधांना नवी दिशा मिळाली.
मनीष दाभाडे
सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नुकतीच चर्चा झाली. पुन्हा एकदा पश्चिम आशियात प्रभाव प्रस्थापित करण्याची संधी म्हणून अमेरिकेसाठी, तर आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारण्याच्या दृष्टीने सौदी अरेबियासाठी ही भेट महत्त्वाची ठरली.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांच्या भेटीने अमेरिका तसेच पश्चिम आशियाई राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा निर्माण केला. द्विपक्षीय चर्चेच्या शेवटी दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊन जाहीर केलेल्या करारांची व्याप्ती, त्यातील संरक्षण, ऊर्जा, गुंतवणूक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याचा विस्तार आणि अमेरिका-सौदी भागीदारीच्या पुनर्स्थापनेचा संदेश, हे सर्व मिळून गेल्या काही वर्षांपासून ढगाळलेल्या वॉशिंग्टन-रियाध समीकरणाला नव्याने आकार देत आहेत. त्याचे अमेरिकेच्या पश्चिम आशियाविषयक धोरणावर दूरगामी परिणाम होतील.

