Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन

सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नुकतीच चर्चा झाली. पुन्हा एकदा पश्चिम आशियात प्रभाव प्रस्थापित करण्याची संधी म्हणून अमेरिकेसाठी, तर आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारण्याच्या दृष्टीने सौदी अरेबियासाठी ही भेट महत्त्वाची ठरली.डोनाल्ड ट्रम्प आणि सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांच्या भेटीने अमेरिका तसेच पश्चिम आशियाई राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा निर्माण केला. द्विपक्षीय चर्चेच्या शेवटी दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊन जाहीर केलेल्या करारांची व्याप्ती, त्यातील संरक्षण, ऊर्जा, गुंतवणूक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याचा विस्तार आणि अमेरिका-सौदी भागीदारीच्या पुनर्स्थापनेचा संदेश, हे सर्व मिळून गेल्या काही वर्षांपासून ढगाळलेल्या वॉशिंग्टन-रियाध समीकरणाला नव्याने आकार देत आहेत. त्याचे अमेरिकेच्या पश्चिम आशियाविषयक धोरणावर दूरगामी परिणाम होतील. .Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.या बैठकीत जाहीर झालेले संरक्षणविषयक करार सर्वाधिक चर्चेत राहिले. सौदी अरेबियाला ‘प्रमुख बिगरनाटो सदस्य सहकारी राष्ट्रा’चा दर्जा देणे हा प्रतिमा आणि धोरण या दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या दर्जामुळे सौदी अरेबियाला अत्याधुनिक अमेरिकी शस्त्रसामग्री खरेदी करणे, सामायिक प्रशिक्षण, तांत्रिक सहकार्य आणि संयुक्त सराव यासाठी अधिक थेट मार्ग खुले होतात. ट्रम्प प्रशासनाने F-३५ गुप्त-तंत्र फायटर जेट्स, अब्राम्स टँक आणि इतर प्रगत शस्त्रसज्जतेच्या विक्रीची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी सौदीला ‘अमेरिकेच्या सर्वोच्च संरक्षणक्षमतेचा भागीदार’ म्हणून प्रत्यक्षात मान्यता दिली. यामुळे वॉशिंग्टन–रियाध सुरक्षासंबंध वाढतीलच; पण जागतिक शस्त्रबाजारात अमेरिकेचा प्रभावही टिकून राहील.ऊर्जा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील घोषणाही तितक्याच भव्य होत्या. सौदी अरेबियाने आधी घोषित केलेल्या ६०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीपलीकडे जाऊन जवळपास एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत गुंतवणूक वाढवण्याचे आश्वासन दिले. ‘अरामको’ने अमेरिकी कंपन्यांसोबत LNG, प्रगत मटेरियल्स, उत्पादनक्षेत्र आणि औद्योगिक गुंतवणुकांवरील करार करत ३० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या गुंतवणुकीचा परिणाम फक्त आर्थिक क्षेत्रावरच नाही, तर अमेरिकी उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रातील स्थैर्यावरही होईल. गेल्या दहा वर्षांत शेल गॅस, LNG आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेमुळे अमेरिका ऊर्जेत स्वयंपूर्ण होत असताना, सौदीच्या गुंतवणुकीद्वारे ऊर्जा-राजकारणात दोन्ही देश परस्परावलंबी बनत आहेत..दोन्ही देशांनी शांततापूर्ण अणुऊर्जा विकासासाठी सहकार्याच्या चौकटीला मंजुरी दिली. याचा अर्थ सौदी अरेबिया आता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी अमेरिकन कंपन्या आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून असेल. हे सौदीच्या ‘व्हिजन २०३०’चे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यात तेलाच्या उत्पन्नावरील अवलंबित्व कमी करून नवे ऊर्जास्त्रोत उभारण्यावर भर दिला आहे. अमेरिकी विद्वानांच्या मतानुसार, हा करार अमेरिकेला सौदी अणुऊर्जा कार्यक्रमावर आवश्यक नियंत्रण ठेवण्याची संधी देईल, ज्यामुळे इराणच्या विवादित अणू कार्यक्रमामुळे निर्माण झालेल्या प्रादेशिक तणावाला काही प्रमाणात तोडीस तोड उत्तर मिळू शकते. तांत्रिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात झालेले करार अमेरिकी वर्चस्व टिकवण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहेत. सौदी अरेबिया एआय, क्लाउड-कंप्युटिंग, प्रगत चिप-निर्मिती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने वाढ करू इच्छितो. अमेरिकेने सौदी कंपन्यांना NVIDIA आणि AMD सारख्या जगातील अग्रगण्य चिप्स नियंत्रित मर्यादांच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले. या ‘सुरक्षित प्रवेश’ मॉडेलचा उद्देश स्पष्ट आहे- सौदीच्या तांत्रिक प्रगतीला अमेरिकीन ढांचा देणे, पण कोणतेही संवेदनशील तंत्रज्ञान चुकून किंवा जाणूनबुजून चीनकडे वळू नये, याची कडक दक्षता घेणे. या करारामुळे प्रादेशिक एआय-तंत्रस्पर्धेत सौदीची झेप वाढेल, आणि अमेरिकेला चीनच्या वाढत्या तांत्रिक प्रभावाला आवर घालण्यासाठी नवीन भागीदार मिळेल..खनिजे, विशेषतः बॅटरी आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असलेले दुर्मीळ धातू, यांबाबतच्या करारामुळे अमेरिकेच्या पुरवठासाखळीत सौदीची भूमिका वाढेल. या सर्व करारांची प्रादेशिक सुरक्षारचनेवर छाप पडणार आहे. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात २०२३ मध्ये चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या शांतता करारानंतर रियाधने स्वतःला तटस्थ, संवादाधारित प्रादेशिक मध्यस्थ म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘एमबीएस’कडे अमेरिकेसोबत अणुकरारावर नव्याने चर्चा सुरू करण्याची विनंती केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. सौदी युवराजांनीही अमेरिकेला या चर्चेत साथ देण्याची ग्वाही दिली. यामुळे इराण-अमेरिका संबंधांमध्ये सौदी हा एक दुवा बनतो आहे. ट्रम्प यांनी इराणवरील पूर्वीच्या अमेरिकन हवाई हल्ल्यांचा उल्लेख करून, ‘त्यामुळे सौदी अधिक सुरक्षित झाला’ असे म्हटले. हा संदेश स्पष्ट आहे. वॉशिंग्टन आणि रियाध आता इराणविरोधी रणनीतीवर पुन्हा जवळ आले आहेत. येमेनचा मुद्दा मात्र चर्चेतून जवळजवळ गळून पडला. गेल्या दशकात येमेनमधील युद्धामुळे सौदीची प्रतिमा मलिन झाली होती आणि अमेरिका–सौदी संबंधांवरही त्याचा भार जाणवत होता. पण या भेटीत मानवाधिकार वा नागरी हानींचे प्रश्न बाजूला ठेवले गेले. ट्रम्प प्रशासनासाठी सध्या प्राधान्यक्रम इराण, इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्ष आणि सौदी गुंतवणूक हे आहेत; मानवीहक्कांचा मुद्दा नव्हे..पॅलेस्टाईनचा प्रश्नइस्राईल-सौदी सामान्यीकरणाचा प्रश्न चर्चेत आला; पण ठोस प्रगती झाली नाही. सौदी अरेबियाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, इस्राईलसोबत औपचारिक नाते तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या स्थापनेबाबत विश्वसनीय प्रस्ताव आणि कृतिआराखडा सादर केला जाईल. अमेरिकेला हे अपेक्षित नव्हते; ट्रम्प यांनी ‘अब्राहम करारा’चा विस्तार करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, सौदीची भूमिका बदललेली नाही. पॅलेस्टिनी प्रश्न सुटल्याशिवाय सामान्यीकरण नाही. या सर्व घडामोडींचा चीन आणि रशिया या दोन महत्त्वाच्या बाह्य शक्तींवर परिणाम होणार हेही स्पष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत सौदी अरेबियाने दोन्ही देशांशी ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा क्षेत्रात संबंध वाढवले होते. चीनने २०२३ मधील सौदी-इराण शांततेसंधीचे मध्यस्थी करून रियाधमधील आपला प्रवेश अधिक ठळक केला होता. रशियाशी ऑपेक + माध्यमातून तेलउत्पादन नियंत्रणाचे सहकार्य सौदीने राखले आहे. त्यामुळे ट्रम्प-एमबीएस करार हे अमेरिकेचे प्रयत्न असल्याचे दिसते. रियाधला पुन्हा आपल्या कक्षेत आणणे आणि बीजिंग-मॉस्को या दोघांच्या वाढत्या प्रभावाला रोखणे. एआय करारातील ‘चिप्स चीनकडे जाऊ नयेत’ या अमेरिकेच्या अटी याच उद्देशाचे प्रतिबिंब आहेत. .या ऐतिहासिक भेटीचा अंतिम अर्थ असा की, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया आज पुन्हा नव्या सामरिक समीकरणात प्रवेश करत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाला गुंतवणूक, इस्रायल-अरब समीकरणातील सौदीची भूमिका आणि इराणविरोधी धोरण यात सौदी भागीदारी अपेक्षित आहे. सौदी युवराजांना स्वतःची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारायची आहे. शिवाय अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रवेश हवा आहे. आणि ‘व्हिजन २०३०’साठी मोठ्या प्रमाणात सहकार्याची आवश्यकता आहे. या भेटीत दोन्ही बाजूंनी परस्परांना हवे ते मिळवले- प्रतिमा, गुंतवणूक, सुरक्षाआश्वासन आणि जागतिक शक्ति-संतुलनात स्वतःचा प्रभाव वाढवण्याची संधी. तरीही एक सावधगिरी महत्त्वाची आहे. या भेटीत जाहीर झालेले बहुतेक करार हे सामंजस्यकरार किंवा प्राथमिक रूपरेषा आहेत. त्यांची अंमलबजावणी दीर्घकालीन, गुंतागुंतीची आणि अनेकदा राजकीय अडथळ्यांनी भरलेली असेल. मानवी हक्क, पॅलेस्टिनी प्रश्न, सौदीच्या आतल्या सुधारणा आणि काँग्रेसचे मत या सगळ्यांमुळे या करारांचा प्रवास पुढे कसा होईल हे अद्याप अस्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 