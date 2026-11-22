हर्ष काबराsaptrang@esakal.comट्रम्प, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्या बहुचर्चित त्रिपक्षीय बैठकीत मैत्रीचा गाजावाजा झाला; पण बहुपक्षीयतेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अजेंडाच नसलेल्या बैठकीतून काही ठोस निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षाही नव्हतीच.डोनाल्ड ट्रम्प हे व्लादिमीर पुतीन यांचे आणि पुतीन हे शी जिनपिंग यांचे मित्र असतील, तर ट्रम्प आणि शी जिनपिंग मित्र आहेत का? गणितातील संच सिद्धांतानुसार असे असणे आवश्यक नाही. मात्र, मागील आठवड्यात शी जिनपिंग यांनी चिनी राजशिष्टाचाराला छेद देत विमानतळावर ट्रम्प यांना कडकडून मिठी मारली, तेव्हा अनेक नियम फोल ठरल्याचे भासले. काही दिवसांपूर्वीच दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यावरून अमेरिका चीनवर आगपाखड करत होती, तर प्रगत चिप्सच्या निर्यातीवरील अमेरिकेच्या नियंत्रणाला बीजिंगने ‘आर्थिक दडपशाही’ म्हटले होते. चीनच्या शेन्झेन येथे पार पडलेल्या ‘एपेक’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग, ट्रम्प आणि पुतीन यांची ‘अभूतपूर्व’ म्हणून रंगवलेली त्रिपक्षीय बैठक प्रत्यक्षात फुसका बार ठरली! अजेंडाच नसलेल्या बैठकीतून काही ठोस निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षाही नव्हतीच. पुतीन यांनी बैठकीचा प्रस्ताव मांडला, ट्रम्प यांनी तो उचलून धरला आणि बीजिंगने संमती दिली, एवढेच. .पुतीन यांना युक्रेनवर चर्चा हवी होती. युरोपच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे सह-शिल्पकार म्हणून रशियाला मान्यता मिळवून द्यायची होती. जगाने वाळीत टाकलेल्या अवस्थेतून परतायचे होते. ट्रम्प यांनाही युक्रेनचा मुद्दा उचलायचा होता, पण तोडग्याचा अभाव उघड पाडणारी लांबलचक चर्चा नको होती. असे असले तरी ट्रम्प यांनी द्विपक्षीय बोलणीत तीस मिनिटे पुतीन यांच्याशी युक्रेनवरच चर्चा केल्याने प्रभावक्षेत्रांच्या नव्या वास्तवावर अमेरिकेने शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसून आले. युक्रेन चर्चेत युरोपला स्थान मिळावे, असा शी जिनपिंग यांचा आग्रह तटस्थतेतून आलेला नव्हता. चीनची अर्थव्यवस्था मंदावत असताना, अतिरिक्त उत्पादनासाठी हक्काची बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीचा स्रोत असलेल्या युरोपला दुखवणे त्यांना परवडणारे नाही.ट्रम्प यांना अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाचा करार हवा होता. परंतु, चीन अण्वस्त्रांच्या बाबतीत कायमचा पिछाडीवर राहायला नको म्हणून पाच हजारांहून अधिक अण्वस्त्रे असलेल्या अमेरिका आणि रशियाने आधी आपला साठा कमी करावा आणि मगच सुमारे ६२० अण्वस्त्रे असलेल्या चीनवर मर्यादा घालाव्यात, असा बीजिंगचा पवित्रा आहे. शी जिनपिंग यांना अमेरिकन बाजारपेठेसाठी व्यापारावर चर्चा हवी होती. पण मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवाने खचलेले ट्रम्प व्यापारसवलती देऊन कमकुवत दिसण्यास तयार नव्हते. ट्रम्प यांना इराणमधील युद्ध संपवण्यासाठी दोघांची मदत हवी आहे. मात्र, इराणला पाठिंबा देणाऱ्या पुतीन आणि शी जिनपिंग यांना हे युद्ध अमेरिकेचीच डोकेदुखी वाटत आले आहे. बीजिंगच्या हिशेबानुसार, पश्चिम आशियातील युद्धात गुंतलेल्या अमेरिकेला तैवान ते दक्षिण चीन समुद्रापर्यंतच्या चीनच्या हालचालींकडे लक्ष देण्यास उसंत न मिळालेली बरी. आखाती इंधनाची चिंता असूनही ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यावर नाचल्याचे चित्र शी जिनपिंग यांना टाळायचे होते. आपल्या प्राधान्यांसाठी इतरांनी किंमत मोजावी, अशी प्रत्येक नेत्याची इच्छा होती. त्यामुळे ठोस कराराऐवजी ही परिषद केवळ प्रतीकात्मकता आणि तिघांच्या छायाचित्रापुरतीच मर्यादित राहिली..स्वार्थांचे तोकडे फलितमग या नव्वद मिनिटांच्या ‘महाबैठकीतून’ अखेर काय निष्पन्न झाले? तर चीन, रशिया आणि अमेरिकेने एक संयुक्त निवेदन जारी केले. या निवेदनात धोरणात्मक स्थैर्य आणि जागतिक सुरक्षेची प्रतिज्ञा आहे. पण पुतीन यांचे युक्रेनमधील युद्ध, ट्रम्प यांच्या इराणवरील लष्करी कारवाया आणि शी जिनपिंग यांनी जवळपास प्रत्येक शेजारी देशाशी जिवंत ठेवलेले वाद पाहता, अस्थिरतेला खतपाणी घालणाऱ्या या तिघांकडून स्थैर्याची भाषा ऐकणे निव्वळ विडंबनात्मक आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या नावाखाली परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढवण्याची भाषाही राजकीय स्वार्थातूनच आली आहे. मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प यांना स्वस्त इंधन हवे आहे, निर्बंधांनी खचलेल्या रशियाला तेलाचा पैसा हवा आहे, तर पश्चिम आशियातील तेलावर अवलंबून असलेल्या शी जिनपिंग यांना सुरक्षित पुरवठा हवा आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) आपल्या अधिकारक्षेत्राचा गैरवापर करू नये, या मुद्द्यावरही या तिघांचे एकमत झाले. तथापि, परकीय हस्तक्षेपापासून अमेरिकेचे सार्वभौमत्व जपण्याचा आव आणणाऱ्या ट्रम्प यांना, युक्रेनमधील कथित युद्धगुन्ह्यांप्रकरणी स्वतःविरुद्ध आयसीसीने जारी केलेले अटक वॉरंट फेटाळण्यासाठी पुतीन यांना, तर शिनजियांग, हाँगकाँग किंवा तैवानवरून संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी शी जिनपिंग यांना हा मुद्दा सोयीचा ठरतो..‘अणुयुद्ध जिंकता येत नाही आणि लढताही कामा नये,’ असा शहाणपणाचा डोसही या निवेदनात पाजण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र पुतीन अण्वस्त्र संघर्षाचा धोका पत्करून युद्ध सुरू ठेवतात, ट्रम्प इराणला अण्वस्त्र कारवाईची धमकी देतात आणि तिघेही अण्वस्त्र धाकावरच विसंबून राहतात, या विरोधाभासाकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित करतानाही या तिघांना स्वतःचा नकाराधिकार कायम ठेवून, जबाबदारी टाळत आणि जागतिक नियमांची सूत्रे आपल्या हाती ठेवत ‘शांततादूत’ बनण्याची सोय हवी असल्याचे जाणवले. महासत्तांना मोकळे रान देणारी ही ‘सुधारणा’ म्हणजे स्वतःच्याच मनमानीला दिलेला कायदेशीर मुलामा! संवाद हाच मार्ग म्हणणारे ट्रम्प-पुतीन या दोघांनाही युक्रेन व इराणमध्ये संवादाचा विसर पडल्याचे दिसते..मैत्रीचे मृगजळट्रम्प पुतीन यांना ‘कणखर’ आणि ‘जिनियस’ म्हणतात, तर १४० कोटी लोकांवर ‘लोखंडी मुठीने’ राज्य करणाऱ्या शी जिनपिंग यांना ‘हुशार’ मानतात. या तिघांनाही एकमेकांमध्ये स्वतःचेच प्रतिबिंब दिसते. इतिहासातील कथित अपमानांचा वचपा काढण्याचा ध्यास पुतीन आणि शी जिनपिंग यांना एकत्र बांधतो. गेलेला राष्ट्रीय सन्मान परत मिळवण्यासाठी पुतीन यांनी युद्धाचा मार्ग स्वीकारला आहे; युक्रेननंतर आता जॉर्जिया आणि मोल्दोव्हाचा नंबर लागू शकतो. दुसरीकडे, ‘राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनाच्या’ नावाखाली शी जिनपिंग तैवानसह दक्षिण चीन समुद्रावर दावा ठोकत आहेत. ‘कोरिया पूर्वी चीनचाच भाग होता,’ असे म्हणत ट्रम्प यांनीही या विस्तारवादाला जणू दुजोराच दिला आहे. याच तर्कावर कॅनडा, ग्रीनलँड आणि पनामावर वर्चस्व गाजवण्याची ट्रम्प यांची महत्त्वाकांक्षा लपलेली नाही. स्वतःला देशाच्या भाग्याचे मूर्त रूप मानणारे ट्रम्प, एकोणिसाव्या शतकातील ‘मॉनरो सिद्धांता’लाच नव्या रूपात ‘डॉनरो सिद्धांत’ म्हणून अवतरवत, संपूर्ण पश्चिम गोलार्धावर स्वतःचीच मक्तेदारी सांगतात. ट्रम्प, पुतीन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी मैत्रीचे दावे करत असले, तरी या दोघांनीही ट्रम्प यांच्या मनसुब्यांना केराची टोपलीच दाखवली आहे. ट्रम्प यांच्या शांततेच्या आवाहनाला न जुमानता पुतीन यांनी युक्रेनमधील नागरिकांवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत, तर पाश्चात्त्य निर्बंधांतून चीनने रशियाला आर्थिक संजीवनी दिली आहे. दुसरीकडे, निर्बंध आणि आयातशुल्काचे धोरण यांवरून शी जिनपिंग व पुतीन यांनी ट्रम्प यांना वारंवार लक्ष्य केले आहे. मुत्सद्देगिरीचा कुटिल मानदंड .बहुध्रुवीय जगाच्या ध्यासात रशिया आणि चीन अमेरिकेची कोंडी करण्याची एकही संधी दवडत नाहीत. पण या तीन देशांचा नियमाधिष्ठित सहकार्याकडे पाहण्याचा तिटकारा लक्षात घेता, बहुध्रुवीय जगाच्या उदयाबरोबर बहुपक्षीय व्यवस्थेची गच्छंती होणार का, हा सवाल रास्तच आहे. जगातील तीन बड्या अण्वस्त्रसत्ता लहान देशांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून परस्पर समझोत्याच्या दिशेने वाटचाल करतील, ही भीती कायम आहे. या त्रिकुटाकडून पुन्हा जगाचे आपापल्या प्रभावक्षेत्रांत तुकडे पाडले जाण्याची चिंता भारतासह अनेक देशांना सतावत आहे. अशा व्यवस्थेत रशियाला युक्रेन युद्धासाठी मोकळे रान मिळेल, तर अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या अंगणात ढवळाढवळ न करण्याचे मान्य करतील. पुढील त्रिपक्षीय बैठकांसाठी हाच साचा ठरला, तर जागतिक राजकारणासाठी तो मुत्सद्देगिरीचा नवा मानदंड बनेल. किमान हे जागतिक नेते एकमेकांशी बोलताहेत तरी, एवढाच काय तो दिलासा! परंतु अशा बैठकांचे सत्र सुरू राहिले, तर जगभरातून प्रदेशांची वाटणी करण्याचे मनसुबे आखले जातील. युक्रेनच्या शरणागतीसोबतच रशियाला पोलंड आणि बाल्टिक देशांतून ‘नाटो’ सैन्यही हटवायचे आहे. दुसरीकडे, आशियात तैवान, दक्षिण कोरिया आणि जपानसारखे अमेरिकेचे मित्रदेश वाऱ्यावर सोडले जाण्याच्या भीतीने धास्तावले आहेत; तर पश्चिम आशियाचे भवितव्यही या तिघांच्याच चर्चांवर टांगणीला लागले आहे. जागतिक नियमांची पायमल्ली करून शांतता आणि न्याय पायदळी तुडवण्याची संधी त्यांना देता कामा नये, हा या परिषदेचा स्पष्ट संदेश आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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