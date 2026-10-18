Premium|Trump Russia Diesel Deal : ट्रम्प यांची रशियाबाबतची भूमिका बदलली; डिझेल करारामुळे युक्रेनच्या अडचणी वाढणार?

अचानक ट्रम्प यांनी रशियातून डिझेल खरेदीवर निर्बंध हटवण्याचा पवित्रा घेतल्याने रशियाला युद्धबंदीसाठी भाग पाडण्याच्या अमेरिकेच्याप्रयत्नांवरच प्रश्नचिन्ह तयार झालं. युक्रेनसह युरोपातील देश या बदलत्या भूमिकेला विरोध करत आहेत. मात्र ट्रम्प त्याची फिकीर करतील ही शक्यता नाही. त्यावर कडी करणारा बाॅम्ब त्यांनी टाकला तो म्हणजे युक्रेननं नवा नेता निवडावा, असं सागून टाकलं. हेच पुतीनही युद्ध सुरू झाल्यापासून सांगत आले आहेत.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी निर्णयप्रक्रियेविषयी आता नव्यानं काही सांगावं असं काही नाही. मात्र त्यांनी नुकताच रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय जगाच्या भुवया उंचावणारा होता. खरंतर अमेरिकेनं नेहमीच आपल्या सोयीनं जागतिक राजकारणात भूमिका घेतलेल्या आहेत, मात्र त्यातही एक सूत्र राहिले. ट्रम्प यांच्याबाबतीत नेमका कसलाच अदाज बांधता येणार नाही, अशी कार्यपद्धती हेच वैशिष्ट्य बनलं आहे. एका बाजूला अमेरिकी काॅंग्रेसनं रशियाकडून तेल घेणाऱ्या देशांवर १०० टक्के पर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा कायदा मंजूर केला, त्यानुसार ट्रम्प यांना रशियाची कोंडी करण्यासाठी आयात शुल्काचा वापर करण्याचे अधिकार मिळाले. आता हे अधिकार ते चीन आणि भारताविरोधात वापरतील काय, अशी चर्चा सुरू असताना त्यांनीच रशियाकडून डिझेल खरेदीला मान्यता द्यावी हे अक्रीत घडलं. रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युक्रेन दीर्घकाळ रशियाचा प्रतिकार करतो आहे, त्यामागे अमेरिकेचं सामर्थ्य आहे. रशियाशी थेट युद्धात न गुंतता रशियाचा शक्तिपात करण्याचं धोरण बायडेन यांच्या प्रशासनानं अवलंबलं, त्याला ट्रम्प क्रमानं तिलांजली देताहेत. रशियासोबत युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी युक्रेन बव्हंशी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ट्रम्प युक्रेन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांना सातत्यानं अपमानास्पद वागणूक देत आले. आता तर त्यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी तडजोड करण्यास युक्रेनने नेते बदलावा म्हणजे झेलेन्स्की यांना हटवावं असं सांगायला सुरुवात केली. हे दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत बाबीत उघड हस्तक्षेप करणारं आहे. मात्र कोणत्याच नियम कायद्यांची पत्रास न बाळगणारे ट्रम्प असले राजनयाचे संकेत पाळतील, ही शक्यता नाही. ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका जिंकणं, किमान मोठा पराभव टाळणं हेच तातडीचं उद्दिष्ट आहे आणि अमेरिकेतील डिझेलच्या वाढत्या किमती निवडणुकीवर परिणाम घडवू शकतात. एवढ्यासाठीच त्यांनी अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणाला सोडचिठ्ठी देणारा निर्णय घेतल्याचं दिसतं. यातून झेलेन्स्की यांना ट्रम्प यांच्यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला, यांची बोचरी जाणीव झाली असेल..ट्रम्प यांची सगळीकडेच अरेरावीट्रम्प यांच्या सगळ्या भूमिका लगेच लाभ कशात यावर ठरतात. ते स्वतःला डिलमेकर म्हणून घेतात आणि आपलं हे व्यापारी कौशल्यच अमेरिकेला पुन्हा महान बनवेल, असा त्यांचा विश्वासही आहे. व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण किंवा देशाचं सर्वांगीण धोरण यात काही फरक असतो, असला पाहिजे हे मानायची ट्रम्प यांची तयारी नाही. म्हणूनच सुमारे २० वर्षे भारतासोबतचे संबंध क्रमानं सुधारण्याकडं अमेरिकेचे सारे अध्यक्ष वाटचाल करीत आले. त्यात ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीचाही समावेश करता येईल, मात्र त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी ही दिशा बदलली. भारताशी संबंध व्यूहात्मक पातळीवर नेणं ही अमेरिकेच्या चीनला रोखण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाची गरज होती. त्यापेक्षा ट्रम्प यांना भारतासोबतचा व्यापारतोटा अधिक महत्त्वाचा वाटतो. शिवाय त्यांचं स्व प्रेमात पडलेला असणेही या बदलाचं कारण आहेच. केवळ भारतच नाही तर कॅनडासारखा अमेरिकेसोबत आर्थिकदृष्ट्या घट्ट जोडलेला देश त्यांच्या धोरणामुळं आता सवयीची जागतिक रचना कोसळते आहे, असं सांगू लागला. अमेरिकेच्या संरक्षण छत्रावर विसंबून अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाच्या खेळाला संमती देत आलेले युरोपातील देश किंवा नाटो सदस्य देश यांनाही ट्रम्प यांच्या लहरीपणाचा आणि प्रत्येक गोष्ट तातडीच्या आर्थिक लाभातच मोजण्याच्या वृत्तीचा फटका बसला आहे. अगदी असंच अमेरिकेवर विसंबलेल्या सौदी अरबसह सगळ्या अरब देशांनाही ट्रम्प यांनी कोड्यात टाकलं आहे. अमेरिकेचं सामर्थ्य पाहता ट्रम्प यांच्या अरेरावीला कोणी थेट भिडत नाही, मात्र अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणातील भूमिकेसमोर त्यातून प्रश्नचिन्ह तयार होतात. अमेरिकेचा सारा प्रभाव अमेरिकेनेच तयार केलेल्या नियमांवर आधारित रचनेवर आधारलेला आहे. त्यात अमेरिका आपल्या मित्र आणि स्पर्धकांशी कसा वागेल याचे काही ठोकतळे असतात, ते रोज बदलणार असतील, तर प्रश्न मित्रांसमोर तयार होतात आणि स्पर्धकांसमोरही.मध्यावधी निवडणुकांची भीतीबेभरवशाच्या वर्तनाला ट्रम्प आपलं हत्यार बनवत आहेत. अगदी अलीकडेपर्यंत ते रशियाची आर्थिक निर्बंधातून कोंडी करण्याच्या बाजूने होते म्हणजे त्यांची पुतीन यांच्याविषयीची भूमिका आधीच्या अध्यक्षांइतकी कठोर नाही. किंबहुना ट्रम्प यांचे लोकशाहीवादी नेत्यांपेक्षा एकाधिकारशाहीवादी नेत्यांशी अधिक जमते हे उघड आहे. त्यांना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे पुतीन, उत्तर कोरियाचे किम उल जोंग यांच्या विषयी आकर्षण अधिक. तुलनेत अमेरिकेशी धोरणात्मक मैत्री असलेल्या ब्रिटन, जपानपासून जर्मनी, फ्रान्सपर्यंतच्या देशांच्या नेत्यांना ते धक्के देत आले आहेत. आता रशियाकडून डिझेल घेताना त्यांनी युक्रेनची अशीच पंचाईत करून टाकली. या निर्णयाचं एक स्पष्ट दिसणारं कारण आहे ते अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका.अमेरिकेच्या सगळ्या अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यकाळात दोन वर्षे संपताना तेथील प्रतिनिधिगृहाच्या निवडणुकांत आपल्या पक्षाचं बहुमत राहील, याची बेगमी करावी लागते. ती अध्यक्षांच्या लोकप्रियतेची कसोटी मानली जाते. ट्रम्प यांना आपल्याहून अमेरिकेत कोणी लोकप्रिय असूच शकत नाही, असा विश्वास असतो. तो अनाठायी ठरू शकतो असं वाटण्यासारखी स्थिती अमेरिकेत साकारते आहे. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने सातत्याने राहिलेल्या भागातही विरोधातील डेमोक्रॅटिक पक्षाला संधी मिळण्याची चिन्हे मत चाचण्यातून दिसतात. ट्रम्प म्हणजे त्यांचा पक्ष या निवडणुकीत हरला तर त्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर ब्रेक लावण्याची संधी विरोधकांना सिनेट आणि काॅंग्रेसमध्ये मिळू शकते. ट्रम्प यांना त्यांच्या निर्णयावर सगळ्यांनी मम म्हणावं इतकंच अपेक्षित असतं. संसेदतील हे चित्र बदललं तर ट्रम्प यांच्या अडचणीत वाढ होईल. त्यांच्या इराण युद्धाच्या निर्णयापासून ते व्हेनेझुएलातील एकतर्फी कारवाई, इस्राईलला बिनशर्त पाठिंबा, ग्रीनलॅंडवर दावा सांगण्याची भूमिका या सगळ्यांवर आक्षेप घेतले जातील. अगदी ट्रम्प यांचे सर्वाधिक आवडतं धोरण असलेल्या टॅरिफच्या निर्णयाचीही चिकित्सा होऊ लागेल, हे त्यांना टाळायचे आहे..रशियांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताणनिवडणुकांत तयार होत असलेलं विरोधाचं वातावरण बदलायचं, तर देशातील महागाईचा काच कमी करावा लागेल, हे त्यांनी ओळखलं आहे. डिझेलचे वाढते दर ही अमेरिकेत निवडणुकीत परिणाम घडवू शकणारी बाब बनते आहे. ही दरवाढ होण्यात इराणमधील युद्धाची कोंडी हे एक प्रमुख कारण आहे. ही कोंडी ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळेच तयार झाली आहे. इराणही मध्यावधी निवडणूक होईतोवर हा दबाव कमी करण्यास तयार नाही. यावरचा उपाय म्हणून रशियातून डिझेल आयात केल्यास दर उतरतील आणि निवडणुकीतील हा मुद्दा विरोधकांच्या हातून काढून घेता येईल, ही ट्रम्प यांची अटकळ आहे. ट्रम्प यांचं राजकारण कितपत यशस्वी होतं हे निवडणुकात दिसेल पण त्यासाठी त्यांनी घेतलेला धोरणात्मक यु टर्न अधिक चर्चेचा बनला. युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यानंतर युक्रेन काही आठवड्यांत माघार घेईल, हा अंदाज युक्रेननं चुकवला. याचं कारण त्या देशाच्या चिवट प्रतिकारात आहे, त्याहून अधिक अमेरिकेच्या पुढाकारानं रशियाला रोखण्याच्या जागतिक रणनीतीतही आहे. रशियाच्या विरोधात युक्रेन जिंकण्याची शक्यता नाही, मात्र रशियाला झुंजवत गलितगात्र करण्याची खेळी या निमित्तानं आखली गेली. त्यात अमेरिकेने रशियावर एका बाजूला कमालीचे आर्थिक निर्बंध लादले. दुसरीकडे युक्रेनला लढण्यासाठी हत्यारं, पैसा आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीचा पुरवठा सुरू केला. युरोपात यांच्या आक्रमकतेविषयी चिंता होती. त्याचा लाभ घेत बायडेन प्रशासनानं रशियाच्या विरोधात नाटो देशांतील ऐक्य घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. रशियाची राजनैतिक पातळीवरही कोंडी सुरू झाली. यात सर्वाधिक परिणाम आर्थिक आघाडीवरचा आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा खर्च आणि निर्बंधांमुळे प्रचंड ताण आला आहे..नवा नेता निवडण्याची भाषारशियाकडून निर्यात होऊ शकणारा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे तो तेल आणि गॅस. या इंधनाचे सर्वांत मोठे ग्राहक भारत आणि चीन आहेत. तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल रशियासाठी युद्धाच्या काळातील एक आधार आहे. रशियाचे तेल बाजारात येत राहावं यासाठी सुरुवातीला भारतानं ते घ्यावं आणि शुद्धीकरण करून युरोपात पाठवावं, यासाठी अमेरिकेनं प्रोत्साहनही दिलं. ट्रम्प यांनी मात्र तेलापासून मिळणारा पैसा रशिया युद्धासाठी वापरतो असं सांगत रशियातून तेल घेणाऱ्या देशांवर निर्बंधांचे सूतोवाच केले. झेलेन्स्की यांची भूमिकाही रशियातून तेलखरेदी युक्रेनवरील हल्ल्यांना बळ पुरवणारी असल्याचे सांगणारी आहे. अचानक ट्रम्प यांनी रशियातून डिझेल खरेदीवर निर्बंध हटवण्याचा पवित्रा घेतल्याने अमेरिकेच्या रशियाला युद्धबंदीसाठी भाग पाडण्याच्या प्रयत्नांवरच प्रश्नचिन्ह तयार झालं.व्यापक समीकरणांना वेगट्रम्प यांचा नवा पवित्रा रशियाकडं आणखी झुकणारा आहे. हा युरोपातील देशासाठीही चिंतेचा मुद्दा आहे. त्या देशात रशियाविषयीचा अविश्वास स्पष्ट आहे. युक्रेन युद्धात रशिया युद्धबंदीसाठी कधीच पुढं येत नाही. कायमचं युद्ध थांबवणं हे पुतीन यांचे उद्दिष्ट असल्याचं सांगितलं जातं. त्यासाठी त्यांच्या अटी झेलेन्स्कींची सत्ता घालवणे, युक्रेनचं जवळपास नि:शस्त्रीकरण आणि रशियानं दावा सांगितलेला भाग जोडून घेणं अशा प्रकारच्या आहेत. हे यु्क्रेनला मान्य करणं शक्य नाही. मात्र ट्रम्प क्रमानं त्याच दिशेनं युक्रेनला ढकलत आहेत. यातून अमेरिका-रशिया यांचे संबंध सुधारले तर त्याचे परिणाम व्यापक भू-राजकीय समीकरणांवर होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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