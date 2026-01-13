Premium|Trump removes Nicolas Maduro : तेलासाठी की सत्तेसाठी? अमेरिकेचा व्हेनेझुएलात थेट हस्तक्षेप; नव्या जागतिक युद्धाची नांदी?

डॉ. अमिताभ सिंग - samitabh@gmail.comव्हेनेझुएलाचे पदच्युत अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावर अमेरिकेने अमली पदार्थांच्या तस्करीचा ठपका ठेवला असला, तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत विध्वंसक असा पायंडा पाडला आहे. आता रशिया आणि चीनदेखील त्यांना धोकादायक ठरू पाहणाऱ्या शेजारील देशांविरुद्ध आपल्या कृत्याच्या वैधतेची पर्वा न करता अशाच पद्धतीने लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.का सार्वभौम देशाच्या विद्यमान अध्यक्षाचे अपहरण करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला चकित केले आहे. अर्थात व्हेनेझुएलामधील त्यांच्या हस्तक्षेपाची तयारी आधीच सुरू झाली असली तरीही ज्या वेगाने कारवाई झाली आणि ज्या मर्यादांचे त्यांनी उल्लंघन केले, ते खरेच आश्चर्यकारक आहे. व्हेनेझुएलाचे आताचे पदच्युत अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी जुलै २०२४ आणि त्या आधीच्या २०१९च्या निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार करून सत्ता राखल्याचे सांगितले जाते. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना पकडून आणि त्यांना पदच्युत करण्याच्या अमेरिकेच्या कारवाईबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायानेदेखील गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा घडामोडींमुळे अत्यंत घातक असा पायंडा पडल्याची प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अध्यक्ष अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन डुजारिक यांनी व्यक्त केली आहेच..व्हेनेझुएलाचे भवितव्य काय?आंतरराज्य युद्धांपासून बराचसा मुक्त आणि दीर्घकाळ जागतिक राजकीय तणावांचा धोका अत्यंत कमी असलेला अशी दक्षिण अमेरिकेची ख्याती. तिथे दोन देशांमध्ये फारशी तीव्र युद्धेही झाली नव्हती; पण मादुरो यांना अमेरिकेने पदच्युत केल्याने त्यावर बोळा फिरला आहे. व्हेनेझुएला म्हणजे दक्षिण अमेरिकेतील मोठा राजकीय प्रभाव असलेला देश असून त्यांच्याकडे जगातील सर्वात जास्त म्हणजे सौदी अरेबियापेक्षाही जास्त तेलसाठे आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेने त्या देशात हस्तक्षेप केला आहे. मादुरो ड्रग्ज रॅकेट चालवत होते आणि ते अमली पदार्थ अमेरिकेत येतात, असा ट्रम्प यांचा दावा हे दुय्यम कारण आहे. आता यानंतर पुढे काय, याबाबतही अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. मादुरो यांच्यानंतर व्हेनेझुएलाचे राज्य कोण सांभाळणार, हा प्रश्न उद्भवला आहे. अर्थात सध्या यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला नाही. कारण अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांनी सूत्रे सांभाळावीत, हे अपेक्षित आहे. व्हेनेझुएलाचा कारभार अमेरिका चालवेल, असे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले असले तरी अजून स्पष्ट चित्र पुढे आलेले नाही. मादुरो यांची जागा सध्या तरी उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्स यांनी घेतल्याचे स्पष्ट आहे. त्यांची अमेरिका विरोधाची भाषा जरा मवाळ होताना दिसत आहे. मादुरो यांनी २०२४ मध्ये गैरप्रकार करून ज्या निवडणुका जिंकल्याचा विरोधकांचा आरोप होता त्यातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी एडमांडो गोंझेलेझ किंवा याच निवडणुकीतील मादुरो यांच्या मूळ प्रतिस्पर्धी, नोबेल पारितोषिक विजेत्या मारिया कोरिना मचाडो, ज्यांना निवडणूक लढवण्यास अध्यक्ष मादुरो यांच्या यंत्रणेने प्रतिबंध घातला होता, त्या आता ट्रम्प यांच्या पंसतीला उतरले नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. ट्रम्प यांनीही या साऱ्या शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत. ‘मारिया यांना देशाचा नेता होणे फार कठीण जाईल. त्यांना देशातून फारसा पाठिंबाही नाही किंवा मानही नाही,’ असे ट्रम्प म्हणाले..Premium|Venezuela US military action : संघर्ष सारा दुर्मीळ खनिजे आणि डॉलरसाठी .डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखेच कृत्य अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी केले होते. त्यांनी पनामाचा हुकूमशहा मॅन्युअल नॉरिगा याला ताब्यात घेण्यासाठी १९८९ मध्ये अमेरिकी सैन्य पाठवले होते. या निर्णयामुळे नंतर तेथे स्थैर्य आले; पण अमेरिकेतील अमली पदार्थांच्या समस्येत काही फारसा फरक पडला नाही. इतिहास पाहिला तर अशा घटनांमधून फजितवडाच होतो, हे दिसून आले आहे. अगदी १९६१ पासून अमेरिकेने दक्षिण अमेरिकेत केलेले लष्करी हस्तक्षेप फसलेच आहेत आणि त्यातून अमेरिकेला काहीही फायदा झालेला नाही. त्याचे कारण शीतयुद्धातील कम्युनिस्ट राजवट हे होते किंवा शीतयुद्धानंतरचा अमली पदार्थ व्यापार होता, यानेही काही फरक पडला नाही. फक्त एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस झालेले स्पेन अमेरिका यांचे युद्ध, हेच या विभागात अमेरिकेला मिळालेले स्पष्ट यश होते.सीआयएने १९५४ मध्ये ग्वाटेमालाचे लोकनियुक्त सरकार उलथवले आणि त्यामुळे तेथे अनेक दशके यादवी युद्ध अन् अस्थैर्य उद्भवले. बे ऑफ पिग्स प्रसंगात अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी क्युबाचे अध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांच्याविरुद्ध बंड घडवून आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला; मात्र त्यामुळे क्युबामध्ये रशियन क्षेपणास्त्रे ठेवण्याचा पेचप्रसंग संपुष्टात आला. १९७३ मध्ये चिलीचे अध्यक्ष साल्वाडोर ॲलेंड यांच्याविरुद्ध अमेरिकेच्या पाठिंब्याने झालेल्या बंडामुळे तेथे ऑगस्टो पिनोचेट यांची क्रूर हुकूमशाही राजवट येण्याचा मार्ग मोकळा झाला व ती १७ वर्षे टिकली आणि त्यामुळे तेव्हाचे अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला. अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी १९८० मध्ये सॅंडिनिस्टांविरुद्ध हस्तक्षेप केल्याने तिथे आणखी एका यादवी युद्धाचा जन्म झाला. अगदी व्हेनेझुएलामध्येच तेव्हाचे अध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांच्याविरुद्ध अमेरिकेने २००२ मध्ये घडवून आणलेले बंड फसले. नंतर चावेझ यांना २०१३ मध्ये कर्करोग असल्याचे उघड झाल्यावर त्यांनी मादुरो यांना आपला वारस म्हणून निवडले..हे खरे आहे, की बहुतांश जग आणि व्हेनेझुएलामधील बहुसंख्य नागरिक निकोलास मादुरो यांना वैध अध्यक्ष मानत नव्हते. अमेरिकेने जरी त्यांच्यावर अमली पदार्थांच्या तस्करीचा ठपका ठेवला असला, तरी ट्रम्प यांनी अत्यंत विध्वंसक असा पायंडा पाडला आहे. आता रशिया आणि चीनदेखील, त्यांना जे शेजारील देशांचे नेते धोकादायक वाटत आहेत (युक्रेन आणि तैवान) त्यांच्याविरुद्ध आपल्या कृत्याच्या वैधतेची पर्वा न करता अशाच पद्धतीने लष्करी कारवाई करू शकतात. सुमारे दोन दशकांपूर्वी अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बूश यांनी इराकचा ताबा घेण्याचे केलेले कृत्य हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा धडधडीत भंग मानला गेला होता आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला करताना त्याचा दाखला दिला होता. अर्थात इराक हल्ल्याच्या वेळी बुश यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेची मान्यता घेण्याचा प्रयत्न केला होता; पण ट्रम्प यांनी आता असे काही करण्याची पर्वा केली नाही आणि त्यासाठीची काँग्रेसची परवानगीदेखील संशयास्पद आहे. एकंदरीत पाहता, ट्रम्प यांनी मे महिन्यात इराणवर केलेली लष्करी कारवाईदेखील संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा काँग्रेस यांच्या परवानगीशिवाय केली होती. त्यामुळे आता व्हेनेझुएलावरील कारवाई म्हणजे ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवल्याचेच चिन्ह आहे. त्यामुळे वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना पदच्युत करण्यास रशियाला आणि तैवानचा ताबा घेण्यास शी जिनपिंग यांना प्रोत्साहन मिळेल..अमेरिकेचे पुढे काय?‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ मोहीम चालवून डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आले. त्यात त्यांनी न संपणारी युद्धे थांबवून परदेशात तैनात केलेले सैन्य कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी त्यासंदर्भात नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांचे परराष्ट्र मंत्री आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी उपस्थित होते; मात्र उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांची अनुपस्थिती उल्लेखनीय होती. व्हान्स यांनी यापूर्वीदेखील दुसऱ्या देशात सशस्त्र हस्तक्षेप करण्यास नेहमीच विरोध दर्शवला आहे. कारण त्यामुळे भविष्यात दीर्घकाळासाठी अमेरिकी सैन्य तेथे ठेवण्याची जरुरी भासू शकते, जे ट्रम्प यांनी नेहमी मांडलेल्या भूमिकेच्या विरोधात आहे. अमेरिका बाहेरच्या देशात सैन्य ठेवण्यास घाबरत नाही, असे ट्रम्प यांनी त्या संदर्भात पत्रकारांना सांगितले; मात्र हा हस्तक्षेप कच्च्या तेलासंदर्भात होता, असेही ते म्हणाले. आता पुढे काय होते, यावरच या प्रकरणाची प्रतिक्रिया किती तीव्र राहील, हे अवलंबून आहे.. 