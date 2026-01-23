Premium|Study Room : महासागरातील सर्वात विनाशकारी लाटांनी निर्माण होणारी त्सुनामी!

निखिल वांढेवाऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सामान्य सागरी लाटांपेक्षा त्सुनामी वेगळी असते. अचानक होणाऱ्या पाण्याखालील हालचालेंमुळे पाण्याचे प्रचंड विस्थापन (Displacement) होते, ज्यामुळे या लाटा निर्माण होतात. या विनाशकारी लाटा कशामुळे तयार होतात? आणि पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems) जीव कसे वाचवतात?'त्सुनामी' हा शब्द जपानी भाषेतून आला आहे ‘त्सु’ (Tsu - बंदर) आणि ‘नामी’ (Nami - लाट). हे जपानचा या नैसर्गिक आपत्तींशी असलेला दीर्घ आणि दुःखद इतिहास प्रतिबिंबित करते. २००४ च्या हिंदी महासागरातील त्सुनामीने १४ देशांमध्ये २,३०,००० पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतला होता, ज्यामुळे ती नोंदवलेल्या इतिहासातील सर्वात प्राणघातक नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक बनली. तेव्हापासून त्सुनामी समजून घेणे जगभरातील किनारी समुदायांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे..Premium|Study Room : मानसिक कणखरता असेल तर कोणत्याही संकटावर मात करणे शक्य..!.त्सुनामी कशामुळे निर्माण होते?बहुतेक त्सुनामी पाण्याखालील भूकंपांमुळे होतात, विशेषतः 'सबडक्शन झोन' (Subduction zones) मध्ये जिथे विवर्तनिक भूपट्ट (Tectonic plates) एकमेकांवर आदळतात. जेव्हा सागरतळ अचानक वर किंवा खाली सरकतो, तेव्हा त्याच्या वरच्या पाण्याचे संपूर्ण स्तंभ (Water column) विस्थापित होते, आणि त्यातून सर्व दिशांना पसरणाऱ्या लाटा निर्माण होतात.तथापि, केवळ भूकंपच यासाठी जबाबदार नसतात. पाण्याखालील भूस्खलन (Landslides), ज्वालामुखीचे उद्रेक आणि उल्कापातामुळे देखील त्सुनामी निर्माण होऊ शकते. इंडोनेशियातील १८८३ च्या 'क्राकाटोआ' ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने ४० मीटरहून अधिक उंच लाटा निर्माण केल्या होत्या. अलीकडेच, २०२२ च्या 'हंगा टोंगा' ज्वालामुखी उद्रेकामुळे निर्माण झालेल्या त्सुनामी लाटा जगभरात नोंदवल्या गेल्या. सर्वच पाण्याखालील भूकंपांमुळे त्सुनामी होत नाही. भूकंप उथळ (साधारणपणे ७० किलोमीटरपेक्षा कमी खोल), शक्तिशाली (साधारणपणे ७.० मॅग्नीट्युड किंवा जास्त) आणि सागरतळाचे लक्षणीय विस्थापन करणारा असावा लागतो..त्सुनामी लाटा सामान्य लाटांपेक्षा कशा वेगळ्या आहेत?हेच त्सुनामीला खरोखर भयानक बनवते. सामान्य सागरी लाटा फक्त पृष्ठभागावर परिणाम करतात साधारणपणे काही मीटर खोल. त्सुनामी लाटा मात्र पृष्ठभागापासून सागरतळापर्यंतच्या संपूर्ण पाण्याच्या स्तंभाला (Water column) हलवतात, जे काही वेळा कित्येक किलोमीटर खोल असते. यामुळे त्यांना प्रचंड ऊर्जा मिळते.खोल महासागरात, त्सुनामी लाटा ताशी ८०० किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगाने प्रवास करतात एखाद्या व्यावसायिक जेट विमानाइतक्या वेगाने परंतु त्यांची उंची केवळ एक मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी असते, ज्यामुळे जहाजांवरून त्या ओळखणे जवळजवळ अशक्य होते. तथापि, जेव्हा त्या उथळ किनारी पाण्याकडे येतात, तेव्हा त्यांचा वेग कमी होतो पण उंची भयानक प्रमाणात वाढते, काही वेळा ३० मीटर किंवा त्याहून अधिक होते..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.समुद्राचे पाणी मागे सरणे इतके धोकादायक का आहे?त्सुनामीचे सर्वात फसवं वैशिष्ट्य म्हणजे सुरुवातीला पाणी मागे सरणे. लाट किनाऱ्याकडे येत असताना, अनेकदा लाटेचा खळगा (Trough) आधी येतो, ज्यामुळे समुद्र नाट्यमयरीत्या मागे सरतो आणि सागरतळ उघडा पडतो. यामुळे कुतूहल म्हणून बघणारे लोक आकर्षित होतात, ज्यांना कल्पना नसते की काही मिनिटांतच पाण्याचे प्रचंड लोंढे येणार आहेत. २००४ च्या आपत्तीत यामुळेच अनेक लोकांचा बळी गेला.चेतावणी प्रणाली (Warning Systems) कशा काम करतात?आधुनिक त्सुनामी चेतावणी प्रणाली दोन मुख्य घटकांवर अवलंबून असतात. 'भूकंपमापक' (Seismometers) जे पाण्याखालील भूकंप शोधतात, आणि दाब सेन्सर्ससह सुसज्ज 'सागरी बॉय' (Ocean buoys) जे त्सुनामी लाटांचे मोजमाप करतात. जेव्हा भूकंपमापक समुद्राखालील मोठा भूकंप शोधतात, तेव्हा त्वरित चेतावणी जारी केली जाते.१९४६ मध्ये हवाई येथे १६५ लोकांचा बळी घेणाऱ्या विनाशकारी त्सुनामीनंतर स्थापन झालेले 'पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटर' पॅसिफिक महासागरातील भूकंपांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवते. अशाच प्रकारच्या यंत्रणा आता हिंदी महासागर, कॅरिबियन आणि भूमध्य समुद्रात कार्यरत आहेत..त्सुनामीचे भाकीत करता येते का?भूकंप कधी होईल हे आपण सांगू शकत नाही, परंतु एकदा त्सुनामी निर्माण करणारा भूकंप झाला की, वैज्ञानिक वेगवेगळ्या किनारपट्ट्यांवर लाटा पोहोचण्याची वेळ अचूकपणे सांगू शकतात. यामुळे स्थलांतरासाठी (Evacuation) मौल्यवान वेळ मिळतो दूरच्या किनाऱ्यांसाठी काही तास, तर जवळच्या समुदायांसाठी काही मिनिटे.जगण्याची गुरुकिल्ली सोपी आहे. जर तुम्हाला किनाऱ्याजवळ असताना जोराचा भूकंप जाणवला, तर अधिकृत चेतावणीची वाट पाहू नका. त्वरित उंचावर जा आणि अधिकारी सुरक्षित घोषित करेपर्यंत तिथेच राहा.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.