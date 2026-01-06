Premium| Umar Khalid: न्यायालयाने उमर खालिद व शरजील इमाम यांना जामीन का नाकारला?

फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीच्या ईशान्य भागात ज्या दंगली उसळल्या त्या दंगली आजही देशाच्या इतिहासातील वाईट आठवणी म्हणून ओळखल्या जातात. या घटनेत ५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, शेकडो नागरिक जखमी झाले. घरे, दुकाने मालमत्ता याचं जे नुकसान झालं त्याचा तर काही हिशोबच नाही. सर्वसामान्यांच्या जीवनात अचानक आलेल्या या संकटामुळे अनेकांचं जीवन उध्वस्त झालं..याच पार्श्वभूमीवर दोन नावे सातत्याने राष्ट्रीय चर्चेत राहिली. उमर खालिद आणि शरजील इमाम. या गोष्टींमध्ये यांचा कितपत हात होता की यांना या गोष्टींमध्ये विनाकारण अडकवलं गेलं? या वर तेव्हा पासून आज पर्यंत अनेक वाद प्रतिवाद होत आले आहेत. न्यायालयाने त्यांच्या बरोबर असणाऱ्या इतर आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे, मात्र नुकत्याच झालेल्या सुनवणीत यांना मात्र जामीन नाकारला आहे. इतर आरोपींना जामीन मिळालेला असताना, हे दोघे मात्र वर्षानुवर्षे तुरुंगात का आहेत? त्यांच्यावर नेमके असे कोणते आरोप आहेत की सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला? केवळ आंदोलनात सहभागी होणे गुन्हा ठरतो का, की त्यांच्या भूमिकेत काही वेगळे आणि गंभीर घटक होते? न्यायालय आरोप सिद्ध होण्याच्या अगोदर जामीन का नाकारते? या सगळ्या गोष्टी जाणून घेऊ सकाळ+च्या या लेखातून..उमर खालिद व शरजील इमाम यांना का तुरूंगवास झाला?फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीच्या ईशान्य भागात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. या काळात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये ५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. तसेच ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले. या हिंसाचारात घरे, दुकाने आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि त्या भोवती निर्माण झालेले सामाजिक तणाव या पार्श्वभूमीवर हा हिंसाचार घडल्याचे तपास यंत्रणांचे मत आहे.तपास यंत्रणांच्या मते हे दंगे अचानक घडलेले नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार यामागे पूर्वनियोजित आणि संघटित कट होता. या कटाअंतर्गत हिंसाचाराची मानसिक तयारी, रणनीती आणि परस्पर समन्वय करण्यात आला, असा आरोप आहे. काही व्यक्ती किंवा गटांनी एकत्र येऊन दंगली घडवून आणण्यासाठी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली, असा तपास यंत्रणांचा दावा आहे..युएपीए कायद्याचं वेगळेपण काय आहे?UAPA म्हणजेच अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट हा भारतातील एक विशेष दहशतवादविरोधी कायदा आहे. हा कायदा संसदेनं देशाच्या सुरक्षेसाठी मंजूर केला. देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे..या पुर्वीचे दहशतवादविरोधी कायदेयूएपीएच्या आधी भारतात दहशतवादी आणि विघटनकारी कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (टाडा) आणि नंतर दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (पोटा) अस्तित्वात होते. हे दोन्ही कायदे गंभीर दहशतवादी गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणले गेले होते. मात्र, टाडा आणि पोटा हे कायदे अत्यंत कठोर आणि दंडात्मक असल्याची टीका मोठ्या प्रमाणावर झाली. गैरवापराच्या आरोपांमुळे हे दोन्ही कायदे पुढे रद्द करण्यात आले. त्यानंतर दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी यूएपीए हा अधिक व्यापक उपाय म्हणून कायम ठेवण्यात आला..या गुन्ह्याला जामीन का मिळत नाही?यूएपीए मधील कलम ४३डी(५) हे जामिनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कलमानुसार, जर न्यायालयाला असे वाटले की आरोप प्राथमिक स्वरूपात खरे आहेत, तर आरोपीला जामीन देता येत नाही. याचा अर्थ असा की न्यायालय आरोपपत्र, केस डायरी आणि तपासातील पुरावे पाहूनच निर्णय घेते. या टप्प्यावर आरोपीच्या बाजूने सविस्तर युक्तिवाद किंवा साक्ष ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे यूएपीए अंतर्गत जामीन मिळणे अत्यंत कठीण ठरते..'प्रायमा फेसि' प्रकरण म्हणजे काय?'प्रायमा फेसि' म्हणजे प्रथमदर्शनी उपलब्ध पुराव्यांवरून आरोपीने गुन्हा केल्याची शक्यता दिसून येणे. न्यायालयाला ही शक्यता विश्वासार्ह वाटल्यास केवळ त्या आधारावरही जामीन नाकारला जाऊ शकतो. हा निकष सामान्य फौजदारी कायद्यापेक्षा अधिक कठोर आहे. त्यामुळे यूएपीए प्रकरणांमध्ये आरोपीला खटला सुरू होण्यापूर्वीच दीर्घ काळ तुरुंगात राहावे लागण्याची शक्यता वाढते..आरोपीच्या हक्कांवर परिणामसामान्य भारतीय फौजदारी कायद्यात जामीन हा नियम मानला जातो. मात्र यूएपीए अंतर्गत जामीन हा अपवाद ठरतो. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक हित या कारणांमुळे आरोपीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा कायद्याला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे अनेक आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात. खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यास किंवा पूर्ण होण्यास मोठा विलंब होत असतानाही जामीन मिळत नाही, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत..इतरांना जामीन पण उमर खालिद व शरजील इमाम यांना जामीन का नाही?उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. या दोघांवर दंगलींसाठी कट रचल्याचा मुख्य आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, प्रथमदर्शनी या दोघांची भूमिका केवळ सहभागापुरती मर्यादित नव्हती.ही भूमिका इतर आरोपींपेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पाच इतर आरोपींना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या आरोपींची भूमिका तुलनेने कमी गंभीर होती. जामीन देताना केवळ कोठडीचा कालावधी पाहिला गेला नाही. तर आरोपीची नेमकी भूमिका आणि उपलब्ध पुराव्यांची तीव्रता याचा सखोल विचार करण्यात आला..तपास यंत्रणांनी काय आरोप केले आहेत?दिल्ली पोलिसांनी तपासादरम्यान चॅट्स, भाषणे, बैठकींची माहिती आणि टेलिकॉम डेटा (सीडीआर) सादर केला. या आधारे आरोपी एकत्र काम करत होते, असा दावा करण्यात आला. तपास यंत्रणांच्या मते, ठरवून आखलेल्या वेळेनुसार हिंसाचार पसरवण्यात आला. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी भाषणांचे उतारे, व्हॉट्सॲप संदेश, गुप्त बैठकींच्या नोंदी आणि साक्षीदारांचे जबाब पुरावे म्हणून सादर केले. या पुराव्यांमधून कटाचे विविध टप्पे आणि आरोपींची भूमिका स्पष्ट होते, असा तपास यंत्रणांचा दावा आहे..भविष्यातील यूएपीए प्रकरणांवर होणारा परिणामया निर्णयामुळे भविष्यातील यूएपीए प्रकरणांमध्ये प्रत्येक आरोपीची भूमिका आणि पुराव्यांची ताकद अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ दीर्घ कारावास किंवा खटल्यातील विलंब यावर जामीन देण्यात येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणात केस-दर-केस न्यायालयीन समीक्षा केली जाईल. त्यामुळे भविष्यात जामिनाबाबतचे निर्णय आरोपीच्या गुन्ह्यातील भूमिकेवर अधिक अवलंबून राहतील.. 