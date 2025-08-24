Premium| Ukraine war: अलास्का परिषदेनंतर युक्रेन रशिया युद्ध थांबण्याच्या मार्गावर

श्रीकांत परांजपेsaptrang@esakal.com.युद्ध आणि युरोपचे भवितव्ययुक्रेन आणि रशिया यांच्या दरम्यान गेली तीन वर्षे चाललेला संघर्ष नुकत्याच अलास्का येथे झालेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सोव्हिएत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भेटीनंतर थांबण्याच्या मार्गावर असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. त्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि काही युरोपीय नेते ट्रम्प यांच्याबरोबर चर्चा करण्यास तातडीने वॉशिंग्टनला जमले. अलास्कामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर युरोपमधील अस्वस्थता तेथील नेत्यांना वॉशिंग्टनला घेऊन आली आणि यातूनच आता युरोपचे भवितव्य ठरेल...रशिया-युक्रेन संघर्ष रशियाच्या धोरणांमुळे सुरू झाला असे नेहमीच सांगितले जात असले, तरी याबाबतची रशियाची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. युक्रेनमधील रशियाचा हस्तक्षेप दोन संकल्पनांच्या संदर्भात समजू शकतो : एक, हस्तक्षेपाच्या वैधतेच्या मुद्द्याशी संबंधित आहे आणि दुसरा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेशी संबंधित आहे. वैधतेचा मुद्दा १९८९मध्ये पूर्व युरोपमध्ये झालेल्या बदलाच्या प्रक्रियेतून उद्भवतो. पूर्व युरोपीय क्रांती, ज्यामध्ये विघटन आणि नवीन राष्ट्र-राज्यांची निर्मिती झाली ती वांशिक राष्ट्रवाद आणि स्वयंनिर्णयाच्या हक्कांच्या अधिकारावर आधारित होती. या संकल्पनेच्या आधारे युगोस्लाव्हियाचे विघटन, चेकोस्लोव्हाकियाचे विभाजन, जर्मनीचे एकीकरण आणि अखेरीस सोव्हिएत युनियनचे विघटन झालेले दिसते. .एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या युक्रेनमध्ये बहुसंख्य वांशिक जनता युक्रेनियन असली, तरी राज्यात बरीच मोठी रशियन अल्पसंख्याक जनता आहे. ती आपली भाषिक आणि वांशिक रशियन ओळख टिकवून आहे. डोनबास, डोनेस्तक आणि लुहान्स्क या पूर्व युक्रेनियन प्रदेशांत आणि क्रिमियामध्ये रशियन लोकांचे वर्चस्व होते. क्रिमियाने २०१४मध्ये जनमत चाचणीद्वारे युक्रेनपासून वेगळे होण्याच्या आणि अखेर रशियामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा हा युक्रेनच्या भूराजकीय स्थानाशी निगडीत आहे. हा आघाडीचा देश असून, तो उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचे (नाटो) सदस्यत्व मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशियाने ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याच्या युक्रेनच्या प्रयत्नांना विरोध केला आहे, कारण तो त्याला रशियाच्या सुरक्षेसाठी थेट धोका मानतो. ‘नाटो’च्या युक्रेनियन सदस्यत्वाबाबत बोरिस येल्त्सिन आणि पुतीन या दोघांनी विरोध केला होता. युक्रेनमधील रशियन जनतेबाबत २०१५मध्ये मिन्स्क येथे दोन बैठका होऊन समस्या सोडवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. क्रिमियन संकटानंतर २०१४मध्ये रशियाने पूर्व युक्रेनमध्ये फुटीरतावादी बंडखोरीला पाठिंबा दिला होता. रशियन सैन्याची २०२१मध्ये मोठी जमवाजमव दिसून आली होती, परंतु अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील शिखर बैठकीनंतर अखेर सैन्य मागे घेण्यात आले. रशियाने २०२२मध्ये युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप सुरू केला..अमेरिका आणि ‘नाटो’या युद्धामुळे अनेक मुद्दे निर्माण झाले आहेत, जे एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि तरीही त्यांची स्वतःची गतिशीलता आहे. एक म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेवर आधारित रशियाची मागणी, की ‘नाटो’ रशियाच्या सीमेपर्यंत पोहोचू नये. दुसरे, युरोपियन चिंता जी रशियासोबतच्या व्यापारी संबंधांमध्ये रुजलेली आहे. तिसरे ‘नाटो’ने सदस्यत्वाच्या बाबतीत आणि त्याच्या कार्यक्षेत्राच्या बाबतीत भौगोलिक प्रसाराचा विस्तार कसा केला आहे, कारण ‘नाटो’च्या माध्यमातून अमेरिकेला युरोपमध्ये स्वतःचे स्थान राखता येते. हे युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने ज्यो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली युक्रेनला पाठिंबा जाहीर केला आणि आर्थिक तसेच लष्करी मदत सुरू केली. ही मदत ‘नाटो’मार्फत केली जात असली, तरी ‘नाटो’ला अधिकृतपणे सहभागी केले नव्हते. या युद्धामुळे अडचण युरोपियन राष्ट्रांची झाली, कारण ते रशियावर तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी बऱ्यापैकी अवलंबून होते. जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी सुरुवातीला मध्यस्थी करून हे युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न केले, मात्र त्याला फारसे यश आले नाही आणि मग पुढे अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या दबावामुळे त्यांनी रशियाविरुद्ध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. मीडियामध्ये त्याची मांडणी करताना आपण लोकशाहीच्या बाजूने लढत आहोत असे मानले जात होते आणि पुढे रशियावर अनेक निर्बंध टाकण्यास सुरुवात झाली. हे युद्ध जसजसे चिघळत गेले आणि प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक व वित्तीय हानी होऊ लागली, तेव्हा युक्रेनला आर्थिक आणि लष्करी मदत देण्यात आली. .अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प यांनी ‘मी जिंकून आल्यास काही दिवसांतच हे युद्ध थांबवीन,’ अशी घोषणा केली होती. ट्रम्प निवडून आल्यानंतर या युद्धाबाबत अमेरिका काय भूमिका घेईल त्याची चिंता युरोपीय राष्ट्रांना ग्रासू लागली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत युरोपच्या संरक्षणविषयक धोरणांवर प्रचंड टीका केली होती, ट्रम्प यांच्या मते युरोपीय राष्ट्रे स्वतःच्या संरक्षणावर खर्च करीत नाहीत, ते ‘नाटो’च्या छत्राखाली सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे हा संरक्षण खर्च संपूर्णतः अमेरिकेला सोसावा लागतो. त्यावेळी त्यांनी ‘नाटो’मधून बाहेर पडण्याची धमकी देखील दिली होती. ट्रम्प यांनी कार्यभार हातात घेतल्यानंतर लगेचच युक्रेनला देण्यात येणारी लष्करी मदत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आणि युक्रेनवर युद्ध थांबविण्याचा दबाव आणायला सुरुवात केली, तसेच पुतीन यांच्याशी संवाद साधला. रशियाविरोधी भूमिका घेणारे, त्या विरोधी निर्बंध घालणारे युरोप हे युद्धादरम्यान आणि आज देखील रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करीत राहिला. ट्रम्प यांनी परस्पर पुढाकार घेऊन रशियाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केल्यावर युरोपीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेतून आपल्याला बाजूला टाकले गेले आहे, याची खदखद युरोपमध्ये जाणवायला लागली. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना देखील आपल्याला विचारात न घेता ट्रम्प आणि पुतीन संवाद साधतील याची भीती वाटत होती आणि म्हणून ते युरोपियन युनियनकडे मदतीसाठी सतत धाव घेत होते. या पार्श्वभूमीवर अलास्का येथे ट्रम्प आणि पुतीन यांची शिखर परिषद भरली. .अलास्का परिषदअलास्का शिखर परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने पुतीन यांचे स्वागत केले ते पाहता आता ही दोन राष्ट्रे एकत्रितपणे युरोपचे भविष्य ठरवतील आणि घडवतील ही भीती युरोपियन युनियनच्या राष्ट्रांना जाणवली. या भेटीदरम्यान काय निर्णय झाले किंवा कशावर चर्चा झाली याहीपेक्षा हे दोन नेते भेटले, युक्रेनबाबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आणि आपसांत संवाद सुरू ठेवण्याचे निश्चित केले याला जास्त महत्त्व आहे. कारण ही भेट म्हणजे रशियाची युरोपबाबतची जी भूमिका होती, त्याला अमेरिकेने अप्रत्यक्ष मान्यता दिली असे मानले जाते. त्यात युक्रेनला ‘नाटो’चे सभासद करून न घेणे, क्रिमियाबाबत प्रश्न उपस्थित न करणे आणि युक्रेनची बदललेली भौगोलिक स्थिती मान्य करणे हे रशियाचे म्हणणे होते. मुख्य म्हणजे, इतके दिवस ट्रम्प जो आग्रह धरत होते, की आधी युद्धबंदी केली पाहिजे आणि मग बोलणी करू, ती भूमिका त्यांनी सोडली आणि रशियाचा जो आग्रह होता की चिरस्थायी शांतता करार केला पाहिजे पाहिजे, तो ट्रम्प यांनी मान्य केला! केवळ युद्धबंदी झाली असती तर रशियाच्या मागण्या तशाच प्रलंबित राहिल्या असत्या आणि त्यात युरोपियन युनियनने आपला सहभाग निश्चित करून वेगवेगळ्या मागण्या केल्या असत्या आणि शांततेची बोलणी चिघळली असती. युरोपियन राष्ट्रांची अडचण ही होती, की एकीकडे त्यांना सहभागी न केल्याचा राग होता, मात्र त्याचबरोबर शांतता निर्माण होऊ शकत असल्यास आपण त्याच्यात आडकाठी केली, ही टीकाही त्यांना नको होती. युक्रेनसह युरोपियन राष्ट्रांना बाहेर ठेवल्यामुळे आणि तिथल्या निर्णयाबद्दल काहीच कल्पना नसल्यामुळे ही सर्व चिंताग्रस्त राष्ट्रे वॉशिंग्टनमधील परिषदेसाठी लगबगीने आलेली दिसतात. .झेलेन्स्कींचे पर्याय संपले...वॉशिंग्टन येथे झालेल्या शिखर परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपले म्हणणे सर्वांच्या गळी उतरवलेले दिसते. रशियाच्या आग्रही मागण्यांबाबत युक्रेनला जुळवून घ्यावे लागेल, विशेषतः ज्या प्रदेशाची मागणी रशिया करत आहेत त्याबाबत लवचीकता दाखवावी लागेल; युक्रेनने ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याचे स्वप्न सोडून द्यावे, मात्र त्या बदल्यात सुरक्षिततेची हमी दिली जाईल आणि याबाबत चर्चा करण्यासाठी पुतीन आणि झेलेन्स्की यांची बैठक घेतली जाईल, ज्यात गरज पडल्यास ट्रम्प सहभागी होण्याची शक्यता आहे.प्रत्यक्ष बैठकीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली असली, तरी युरोपीय नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या मागणीला फारसा विरोध केला नाही, असे सांगितले जाते. त्या बैठकीनंतर मात्र जर्मनी आणि फ्रान्स या नेत्यांनी प्रदेशाबाबतच्या लवचिकतेसंदर्भात आपला विरोध स्पष्ट केला, तसेच रशिया आणि युक्रेन यांच्या बैठकीच्या वेळेस युरोपियन राष्ट्र हजर असण्याच्या गरजेबद्दल ते बोलले. झेलेन्स्की यांनी मात्र प्रदेशाबाबतची बोलणी खासगीत पुतीन आणि त्यांच्या दरम्यानच झाली पाहिजे, असे स्पष्ट सांगितले आहे. सुरक्षिततेच्या हमीबाबत युरोपियन राष्ट्रांच्या मते तिथे अमेरिकन सैन्य तैनात होण्याची गरज आहे, परंतु ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्य तिथे वापरले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. युक्रेनच्या युद्धादरम्यान पुतीन एकाकी पडले आहेत असे सांगण्यात येत होते, मात्र ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे हा समज किती चुकीचा आहे हे स्पष्ट झाले. .Premium | Apple Foxcon China :भारतातल्या आयफोन उत्पादनात चीनचा खोडा, शेकडो चिनी इंजिनीअर मायदेशी रवाना!.सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांनी युरोपबाबत घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आज युक्रेनची समस्या निर्माण झाली आणि ज्यो बायडेन यांनी ती पुढे राबविली. त्याला ट्रम्प यांनी अडसर घातलेला दिसतो. ट्रम्प सत्तेवर असते तर युक्रेनचे युद्ध झाले नसते, या त्यांच्या म्हणण्याला पुतीन यांनी देखील साद दिली आहे. त्यांचे ‘नाटो’ आणि युरोपच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबतीची परखड मते युरोपियन राष्ट्रांना जाचक वाटतात, परंतु अमेरिकेवर वेगवेगळ्या कारणाने अवलंबून असल्यामुळे त्यांना फार विरोध करता येत नाही. त्याचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान जो आयात शुल्काबाबत (टेरिफ) करार झाला, ज्यामध्ये युरोपियन युनियनने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य केल्या, हे आहे. पुढच्या काळात हे युद्ध थांबण्याची शक्यता वर्तवली जाते, त्यात कदाचित तथ्य असेल देखील, कारण झेलेन्स्की यांना आता फार पर्याय उरलेले दिसत नाहीत. मग प्रश्न येतो की गेली तीन वर्षे हा चिघळत चाललेला संघर्ष करून युक्रेनने नक्की काय साध्य केले आणि त्यांना पाठिंबा देऊन युरोपने काय मिळवले किंवा काय गमावले? कारण युरोपियन सुरक्षाव्यवस्थेची पारंपरिक चौकट बघितल्यास तिची रचना केवळ युरोप आणि अमेरिका करू शकणार नाही, त्या व्यवस्थेमध्ये रशियाचा सहभाग हा अनिवार्य आहे, हे ऐतिहासिक सत्य युरोपीय राष्ट्रांनी जाणून घेऊन वास्तवाला सामोरे जाण्याची गरज आहे.(लेखक संरक्षणशास्त्रविषयक तज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.