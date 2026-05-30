Premium|Digital overload analysis : इंटरनेटची जादूची कांडी आता छडी बनू पाहतेय? अथांग डेटाच्या जाळ्यात हरवणारे मानवी आयुष्य

विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.comजगभरातील माहिती आपल्यासमोर असूनही आपल्याला अजून माहिती पाहिजे. आपला शोध थांबतच नाही. माहितीचा साठा अमर्याद आहे. तो वाढतच राहणार आहे. मुद्दा हा आहे, की आपण या माहितीच्या जाळ्यातून आपल्याला पाहिजे ते नेमकं कसं मिळवायचं आणि जे आपल्याला नको आहे त्याकडे दुर्लक्ष कसं करायचं? आता माणसाच्या हातात जादूची कांडी येऊन खूप वर्षं झाली. ती कांडी म्हणजे इंटरनेट. इंटरनेट आलं तेव्हा माणूस चकित झाला. आत्ता आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे विविध कारनामे बघून होतो, अगदी तसं. एका सेकंदाचा अवधी, की लगेच मागणी पूर्ण होते. मग याला जादू नाही तर काय म्हणावे!.Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न.पण, आता ही जादूची कांडी छडी बनू पाहते आहे का? लहान मुलाला एखादं खेळणं आणल्यावर ते काही काळ कुतूहलापोटी त्याकडे बघतं... मग हळूहळू त्याचा रंग, आकार या गोष्टी न्याहाळतं. बराच वेळ ते त्या खेळण्याबरोबर खेळतं. मग, कालांतराने त्या लहान मुलाची त्या खेळण्यातील रुची संपते. ते त्या खेळण्याची आदळआपट करायला लागतं आणि शेवटी ते खेळणं मोडतं. साधारणतः असंच काहीतरी इंटरनेट आपल्याबरोबर करू पाहतंय का? इंटरनेट आपल्या सेवेसाठी निर्माण केलं होतं; पण आता आपणच इंटरनेटच्या सेवेसाठी बनत चाललो आहोत का?इंटरनेटचा वापर नसलेलं क्षेत्र क्वचितच. किंबहुना त्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. इंटरनेटचं महत्त्वाचं काम काय; तर समोरच्याला हवी तेव्हा नेमकी माहिती पुरवणं. माहिती. आत्ता सध्या जगात सर्वात श्रीमंत आणि शक्तिशाली व्यक्ती तोच ज्याच्याकडे सर्वात जास्त माहिती आहे. ज्याला आपण डेटा असंही म्हणतो. तर हे डेटा युग आहे. दिवसेंदिवस या डेटामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे. आपल्याला हवा तेव्हा हा डेटा उपलब्ध आहे. आपण त्याचा उपयोग करतो आहोतच; पण आपली या डेटाची भूक काही केल्या कमी होईना. जणू काही आपण अजून डेटा द्या... अजून डेटा द्या, असा जपच करू लागलो आहोत. याचं एक सोप्पं उदाहरण म्हणजे, सोशल मीडियावरील रील्स. आपण त्या रील्स स्क्रोल करतोच आहोत, करतोच आहोत. अगदी तहान-भूक विसरून, वेळेचं भान हरपून आपण स्क्रोल करतो आहोत; पण आपण स्क्रोल करायचं थांबत नाहीत. म्हणजे काय, तर आपल्याला अजून काहीतरी नवीन डेटा पाहिजे आहे म्हणून आपण स्क्रोल करतो आहोत. जगभरातील माहिती आपल्यासमोर असूनही आपल्याला अजून माहिती पाहिजे. आपला शोध थांबतच नाही. ...आणि दुःखद गोष्ट ही आहे, की हा शोध कधीच संपणार नाही. आपण अशी शर्यत धावतो आहोत, जी कधी संपणार नाही. म्हणजे आपणच योग्य वेळी थांबलं पाहिजे..Premium|Raja Shivaji film trolling debate : 'राजा शिवाजी' सिनेमा आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलधाड; भीती, पीआर आणि कलाविष्काराचा संकोच.जगात रोज नवनवीन माहिती येणार आहे; पण त्यातील किती माहिती खरंच माझ्या उपयोगाची आहे? जी माहिती बघण्यासाठी मी तासन्तास वेळ घालवतो आहे तेवढा वेळ मी त्या माहितीसाठी देणं गरजेचं आहे का? ती माहिती मिळाल्याने माझ्या आयुष्यात काय बदल होणार आहे? माझी काय प्रगती होणार आहे? हे प्रश्न आपण स्वतःला विचारतो का? जेव्हा मी माझ्या मोबाईलवर रील्स बघतो आणि त्यामध्ये एक रील अशी येते, की उत्तर प्रदेशमध्ये एका मोकाट बैलाने भररस्त्यात हैदोस घातला आहे. माणसं सैरावैरा धावत आहेत. त्या बैलाने एका वृद्ध व्यक्तीला आपल्या शिंगाने जखमी केलं आहे. ही किंवा अशा प्रकारची रील आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी बघितली असेल. आता, ही माहिती आपल्या काय कामाची? आणि तुमचं म्हणणं असेल, की असं कसं? समाजात काय चालू आहे हे आपल्याला कळायला नको का? तर काय करणार आहोत आपण हे कळल्यानंतर? आपण त्या मोकाट बैलाला बांधायला जाऊ शकत नाही किंवा आपण प्राणीप्रेमी असलो तरी त्या बैलाला समजावयालाही जाऊ शकत नाही... आणि समजा, आपण मानवाधिकारप्रेमी असू तर त्या वृद्ध व्यक्तीला वाचवायलाही जाऊ शकत नाही. म्हणजे, आपण जी माहिती बघतो आहोत, त्यात आपण काहीच करू शकत नाही किंवा ती माहिती आपल्यासाठी काहीच करू शकत नाही. आपण ती रील बघत असताना नुसती हळहळ व्यक्त करू शकतो. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशा खूप रील, व्हिडिओ, माहिती आहे जिचा आपल्या दैनंदिन जगण्याशी काहीच संबंध नाही. .मग आपण आपला मौल्यवान वेळ का वाया घालवायचा? या अतिरिक्त माहितीचं काय करायचं? या अतिरिक्त माहितीचं ओझं झालं आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का? का आपण सतत बिनकामाची माहिती घेत राहायचं? तुमचं म्हणणं असेल, की आहे आमच्याकडे खूप वेळ! पण खरंच आहे का आपल्याकडे खूप वेळ? की आपण पळतो आहोत आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून आणि लपतो आहोत या रील्सच्या ढिगाऱ्यात? या बिनकामाच्या अतिरिक्त माहितीमुळे आपण आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या माहितीपासून दूर तर जात नाही ना? ही गोंधळ निर्माण करणारी माहिती आपल्याला आपल्या ध्येयापासून दूर तर नेत नाही ना? आपल्यापैकी किती तरी विद्यार्थी असतील जे या रील्स बघण्यामध्ये आपला अत्यंत महत्त्वाचा वेळ वाया घालवत असतील. अगदी छोट्या पदावर काम करणारी व्यक्तीसुद्धा आपल्या कामाच्या सहाय्याने देश निर्माण करण्यासाठी मदत करत असते. या अतिरिक्त माहितीच्या भडिमाराने ती व्यक्ती आपलं योग्य ते योगदान देऊ शकत असेल का? खूप गोष्टी साठवून ठेवल्याने आवश्यक गोष्टींचं महत्त्व कमी होऊ शकतं. अगदी तसंच अनावश्यक माहितीमुळे आवश्यक माहितीचं महत्त्व कमी होऊ शकतं. आपल्याकडे असलेल्या वेळेला मर्यादा आहेत; पण जगात असलेल्या माहितीला कसल्याच मर्यादा नाहीत. माहितीचा साठा अमर्याद आहे आणि तो वाढतच राहणार आहे. मुद्दा हा आहे, की आपण या माहितीच्या जाळ्यातून आपल्याला पाहिजे ते नेमकं कसं मिळवायचं आणि जे आपल्याला नको आहे त्याकडे दुर्लक्ष कसं करायचं? कारण हे डेटा युग आहे, यामध्ये जो गाफील राहिला तो संपला आणि जो सतर्क राहिला तो जिंकला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.