Premium|Female Genital Mutilation: जगात २० कोटींहून अधिक स्त्रिया ज्याला बळी पडल्यात ते स्त्री जननेंद्रिय विकृतीकरण म्हणजे काय..?

पुणे – यंदाच्या ८ मार्च रोजी आपण ११५ वा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करतो आहोत.. पण तरीही आज स्त्रियांविषयीच्या अशा अनेक प्रथा आहेत ज्या अजूनही पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. स्त्रियांच्या लैंगिक भागात बदल करणे किंवा तो कापणे असे क्रूर प्रकार अजुनही जगात घडतायेत. Female Genital Mutilation म्हणजेच स्त्री जननेंद्रिय विकृतीकरण केलेल्या २० कोटींपेक्षाही जास्त स्त्रिया या पिडेसह जगत असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी सांगते आहे. या आकडेवारीत अजूनही दरवर्षी भरच पडते आहे.हा सगळा प्रकार काय आहे, भारतासह आणखी कोणत्या देशात ही प्रथा सुरू आहे, हा प्रकार कोणकोणत्या पद्धतीने केला जातो आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटना तसेच स्थानिक पातळीवर या गोष्टी थांबण्यासाठी काय प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत.. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून....स्त्री जननेंद्रिय विकृतीकरण म्हणजे काय..?स्त्री जननेंद्रिय विकृतीकरण म्हणजे महिलांच्या बाह्य जननेंद्रियांवर म्हणजे स्त्रियांच्या लैंगिक भागावर वैद्यकीय कारणांशिवाय केले जाणारे हानिकारक बदल करणे किंवा तो भाग कापून टाकणे. याला इंग्रजीत Female Genital Mutilation (FGM) असे म्हणतात.या प्रथेमध्ये मुलींच्या किंवा महिलांच्या बाह्य जननेंद्रियांचे काही भाग कापणे, नुकसान करणे किंवा बंद करणे यांसारख्या प्रक्रिया केल्या जातात. या प्रक्रिया बहुतेक वेळा वैद्यकीयदृष्ट्या नाही तर त्या त्या समाजातील, देशातील प्रथांमुळे त्या केल्या जातात. FGM चे मुख्य प्रकार कोणते.?१) क्लिटोरिसचा काही भाग किंवा पूर्ण भाग कापणे२) क्लिटोरिस व लॅबिया (योनीभोवतीचे त्वचेचे भाग) कापणे३) योनीचा उघडलेला भाग शिवून अरुंद करणे४) इतर हानिकारक पद्धती (भोसकणे, जाळणे, कापणे इ.) किती वयाच्या मुलींबाबत ही प्रथा चालते..?अगदी लहान वयापासून ते १५ वर्ष वयापर्यंतच्या मुलींबाबत ही प्रथा पाळली जाते. ० ते ५ वर्ष वयात जास्त प्रकार झाल्याचे आढळून येतात. आरोग्यावर परिणाम• तीव्र वेदना व रक्तस्त्राव• संसर्ग• लघवी किंवा मासिक पाळीच्या समस्या• प्रसूतीवेळी गुंतागुंत• मानसिक आघात . कोणत्या देशांमध्ये ही प्रथा जास्त आढळते?जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार Female Genital Mutilation (FGM) प्रामुख्याने आफ्रिका आणि काही मध्य-पूर्व व आशियाई मधील ३० देशांमध्ये आढळते. यामध्ये सोमालिया, सुदान, इथोपिया, इजिप्त, मली, नायजेरिया तसेच भारताही काही ठिकाणी चालते. आरोग्य व्यवस्थेवर परिणामWHO च्या मते या घटनेमुळे स्त्रियांना त्रास होण्यासोबतच जागतिक आरोग्य यंत्रणेवर दरवर्षी तब्बल १२ अब्ज ८७ कोटी रूपयांचा ताण येतो आहे. आणि जर वेळीच या गोष्टींवर काम केलं नाही तर दिवसेंदिवस हा आकडा वाढत जाईल. कायदेशीर व सामाजिक स्थितीजगभरातील अनेक देशांमध्ये ही प्रथा बेकायदेशीर आहे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानली जाते. World Health Organization, UNICEF आणि United Nations यांसारख्या संस्थांनी ही प्रथा थांबवण्यासाठी मोहीम चालवली आहे. धार्मिकता आणि परंपरा...जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, ही प्रथा केवळ आरोग्याशी संबंधित नसून ती प्रतिष्ठा, परंपरा आणि स्त्रीच्या शरीरावर नियंत्रण मिळवण्याच्या सामाजिक मानसिकतेशी जोडलेली आहे. अनेक देशांमध्ये परंपरा पाळण्याच्या प्रचंड सामाजिक दबावापोटी ही प्रथा पाळली जाते. तर काही ठिकाणी ही प्रथा झाली म्हणजे मुलगी आता लग्नासाठी तयार झाली असे मानण्यात येते. विवाहापूर्वी तिचे कौमार्य टिकवून ठेवणे आणि विवाहनंतर पतीशी एकनिष्ठ राहण्यास प्रोत्साहन देणे, अशा विचारांचा यामध्ये समावेश आहे. .Premium|Domestic violence in marriage : दिल्या घरी तू 'सन्माना'ने राहा....भारतात ही प्रथा कुठे आणि कशी केली जाते..?भारतात दाऊदी बोहरा समाजामध्ये अशी प्रथा आढळते असे अनेक अभ्यासांनी तसेच काही सामाजिक संघटनांनी सांगितले आहे. हा समुदाय प्रामुख्याने मुंबई, सुरत, उदयपूर, इंदौर या ठिकाणी राहतो. या समाजात या प्रक्रियेला खफ्ज किंवा खतना असे म्हटले जाते.मुलगी साधारण सहा ते सात वर्षांची असताना कुटुंबातील महिला किंवा पारंपरिक व्यक्ती ही प्रक्रिया पार पाडते. काही ठिकाणी ही प्रथा घरातच केली जाते तर काही ठिकाणी ही प्रथा छोट्या क्लिनिकमध्ये जाऊन केली जाते. यामध्ये जनेंद्रियाचा छोटासा भाग कापला जातो. भारतात याविरोधात कोणती न्यायालयीन लढाई सुरू आहे..?भारतात या सर्वोच्च न्यायालयात वकील असणाऱ्या सुनिता तिवारी यांनी २०१७ साली याचिका दाखल केली आहे.ही प्रथा मुलींच्या शारिरीक स्वातंत्र्याचा आणि मानवी हक्कांचा भंग करते आहे. भारतात ही प्रथा पूर्णपणे बंद करावी, या प्रथेला गुन्हा म्हणून घोषित करावे असे सांगितले आहे. यातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा ५ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाकडे पाठवला. परंतू अद्यापपर्यंत या विषयात अद्यापर्यंत कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध झालेला नाही. भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने न्यायालयात सांगितले की, अशा घटनांची आमच्याकडे अधिकृत आकडेवारी आलेली नाही. दरम्यान याबाबत अनेक युक्तीवाद झालेले आहेत. तरीही अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.'सहियो' या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या अभ्यासातून हे समोर आले आहे की, ८० टक्के महिलांनी हे सांगितले की, त्यांच्यासोबत खतना केला गेला आहे.हा अभ्यास तुम्हाला सविस्तर वाचायचा असेल तर खालील लिंकवर क्लिक करा..Premium|Human Trafficking: बाल तस्करी, लैंगिक शोषण आणि आधुनिक गुलामगिरीचे भयाण वास्तव जे आजही अनेकांना माहित नाही.या विषयावर जागतिक पातळीवर काय काम सुरू आहे..?२००८ मध्ये World Health Assembly ने स्त्री जननेंद्रिय विकृतीकरण नष्ट करण्यासाठी 'WHA61.16' हा ठराव मंजूर केला. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, वित्त, न्याय आणि महिला व्यवहार अशा सर्व क्षेत्रांनी एकत्रितपणे पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.याशिवाय ही हानिकारक प्रथा नेमकी काय आहे, ती का केली जाते आणि ती संपवण्यासाठी नेमके कोणते उपाय प्रभावी ठरतील, हे समजून घेण्यासाठी WHO नवनवीन पुरावे आणि माहिती गोळा करते आहे.FGM ची प्रक्रिया डॉक्टर किंवा परिचारिकांकडून करून घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे, याला विरोध करण्यासाठी WHO ने इतर संस्थांसोबत मिळून एक जागतिक धोरण तयार केले आहे आणि विविध देशांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.५ फेब्रुवारी हा दिवस International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation म्हणून जागतिक पातळीवर पाळला जातो. या माध्यमातून एक जागतिक चळवळ निर्माण केली जात असून या प्रथा थांबविण्यासाठी शाश्वत प्रयत्न केले जात आहेत.तुम्ही जर या प्रथेविरोधात आवाज उठवू इच्छित असाल तर खालील संस्थांच्या माध्यमातून तुम्हाला मदत मिळू शकते.सहयोhttps://www.google.com/search?q=https://sahiyo.orgWeSpeakOuthttps://www.wespeakout.org/नारी समता मंच070301 17701 