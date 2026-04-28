Premium|Study Room :जैवमंडल राखीव क्षेत्रे म्हणजे काय?

लेखक : सुदर्शन कुडचेभारत हा विविध प्रकारच्या परिसंस्था, हवामान आणि जैवविविधतेने समृद्ध देश आहे. या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे ही आजची मोठी गरज आहे. याच उद्देशाने जैवमंडल राखीव क्षेत्रांची संकल्पना विकसित करण्यात आली आहे. ही क्षेत्रे अशी असतात, जिथे पर्यावरण संरक्षण, संशोधन आणि शाश्वत विकास यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. जैवमंडल राखीव क्षेत्रे ही मानव आणि निसर्ग यांच्यातील सहअस्तित्वाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. त्यामुळे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आणि जैवविविधतेचे जतन करण्यासाठी या क्षेत्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे..भारतातील महत्त्वाची जैवमंडल राखीव क्षेत्रेनिलगिरी जैवमंडल राखीव क्षेत्र हे भारतातील पहिले क्षेत्र असून ते तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळमध्ये पसरलेले आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथे निलगिरी तहर, सिंहपुच्छ माकड आणि वाघ यांसारख्या प्रजाती आढळतात. विविध प्रकारचे जंगल, गवताळ प्रदेश आणि आदिवासी संस्कृती यांमुळे हे क्षेत्र पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.नंदा देवी जैवमंडल राखीव क्षेत्र उत्तराखंडमध्ये हिमालयीन भागात स्थित आहे. येथे उंच पर्वतरांगा, हिमनद्या आणि दुर्मिळ वनस्पती आढळतात. हिमबिबट्या, कस्तुरी हरिण आणि इतर दुर्मिळ प्राणी येथे आढळतात. कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे हे क्षेत्र तुलनेने कमी मानवी हस्तक्षेप असलेले असून, जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..नोकरेक जैवमंडल राखीव क्षेत्र मेघालयमध्ये स्थित असून दाट सदाहरित जंगलांनी व्यापलेले आहे. येथे रेड पांडा, हुलॉक गिबन आणि विविध दुर्मिळ प्रजाती आढळतात. गारो जमातींचे निवासस्थान असलेल्या या क्षेत्रात जैवविविधता आणि स्थानिक संस्कृती यांचा समतोल दिसून येतो. हे क्षेत्र ईशान्य भारतातील जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे.गल्फ ऑफ मन्नार जैवमंडल राखीव क्षेत्र तामिळनाडूच्या किनाऱ्यावर असून सागरी जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे प्रवाळ भित्ती, सागरी गवत आणि विविध सागरी प्राणी आढळतात. डुगोंग ही दुर्मिळ प्रजाती येथे आढळते. या क्षेत्राचे महत्त्व सागरी परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी आणि मत्स्य व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.सुंदरबन जैवमंडल राखीव क्षेत्र पश्चिम बंगालमध्ये गंगा नदीच्या डेल्टा प्रदेशात आहे. हे जगातील सर्वात मोठे मॅन्ग्रोव्ह जंगल असून रॉयल बंगाल वाघासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे खारट पाण्याची परिसंस्था आणि विविध पक्षी प्रजाती आढळतात. समुद्रपातळी वाढ आणि चक्रीवादळांमुळे हे क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील मानले जाते..ग्रेट निकोबार जैवमंडल राखीव क्षेत्र अंडमान आणि निकोबार बेटांमध्ये स्थित असून उष्णकटिबंधीय जंगल आणि सागरी परिसंस्थेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. येथे खाऱ्या पाण्यातील मगर, डुगोंग आणि विविध समुद्री व पक्षी प्रजाती आढळतात. या क्षेत्रात आदिवासी समुदायही राहतो, ज्यामुळे मानव आणि निसर्ग यांचा समतोल दिसून येतो. जैवविविधतेसोबत सांस्कृतिक महत्त्वही या क्षेत्राला लाभलेले आहे.दिहांग-दिबांग जैवमंडल राखीव क्षेत्र अरुणाचल प्रदेशात असून हिमालयीन प्रदेशातील जैवविविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. येथे उंचीतील मोठ्या फरकामुळे विविध प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राणी आढळतात. टाकिन, रेड पांडा यांसारख्या दुर्मिळ प्रजाती येथे आढळतात. दुर्गम आणि कमी मानवी हस्तक्षेपामुळे हे क्षेत्र नैसर्गिक स्वरूपात टिकून आहे..दिब्रू-सैखोवा जैवमंडल राखीव क्षेत्र आसाममध्ये नदीकाठच्या परिसंस्थेसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे पूरप्रवण प्रदेश असल्यामुळे जलचर आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हे महत्त्वाचे अधिवास ठरते. गंगा डॉल्फिन आणि विविध पक्षी प्रजाती येथे आढळतात. नदी आणि जंगल यांचा समन्वय या क्षेत्राला विशेष बनवतो.अगस्थ्यमलाई जैवमंडल राखीव क्षेत्र केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये असून पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. येथे निलगिरी तहर, हत्ती आणि अनेक स्थानिक प्रजाती आढळतात. पर्जन्यवन आणि डोंगराळ प्रदेशामुळे येथे समृद्ध वनस्पती आढळतात.पन्ना जैवमंडल राखीव क्षेत्र मध्य प्रदेशात असून वाघ संवर्धनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. या क्षेत्रात जंगल, नदी आणि पठारी भाग यांचा समन्वय दिसून येतो, ज्यामुळे जैवविविधतेला पोषक वातावरण मिळते..मानव आणि जैवमंडल कार्यक्रमातील समावेशजगभरातील काही निवडक जैवमंडल राखीव क्षेत्रांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता दिली जाते. भारतातील अठरा क्षेत्रांपैकी बारा क्षेत्रांना ही मान्यता मिळाली आहे. निलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक, पचमढी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचनाकमार-अमरकंटक, अगस्थ्यमलाई, कांचनजुंगा आणि पन्ना ही क्षेत्रे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त आहेत. इतर काही जैवमंडल राखीव क्षेत्रांना अजून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही, परंतु त्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व तितकेच मोठे आहे..निष्कर्षभारतातील जैवमंडल राखीव क्षेत्रे ही देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ही क्षेत्रे जैवविविधतेचे जतन करतात आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत करतात. स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीनेही या क्षेत्रांचा अभ्यास अत्यंत उपयुक्त आहे, कारण त्यामध्ये भौगोलिक, पर्यावरणीय आणि चालू घडामोडींचा समावेश असतो. योग्य नियोजन आणि संवर्धनाच्या उपाययोजनांद्वारे या क्षेत्रांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे.. 