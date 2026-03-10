प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांची मध्यवर्ती भूमिका

Role of United Nations in global conflict resolution 2026 : जागतिक युद्धाचे ढग आणि हवामान बदलाच्या संकटात संयुक्त राष्ट्र संघटना शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कळीची भूमिका बजावत आहे. मानवी मदत, संघर्ष निवारण आणि जागतिक आरोग्यासाठी या व्यासपीठाची सुसंगती आजच्या अस्थिर काळात अधिकच अधोरेखित होत आहे.
Role of United Nations in global conflict resolution 2026

Role of United Nations in global conflict resolution 2026

esakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक : गौरव बाळे

आजचे जग अनेक संकटांनी वेढलेले आहे. युरोप आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष, आफ्रिकेतील अन्नटंचाई, आशियातील सामरिक तणाव आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली आपत्ती यामुळे जागतिक पातळीवर अस्थिरता वाढली आहे. विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अलीकडील बातम्यांमधून हे स्पष्ट होते की अनेक देश परस्पर संशय आणि स्पर्धेच्या वातावरणात वावरत आहेत. अशा परिस्थितीत देशांमध्ये संवाद सुरू ठेवण्यासाठी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटना महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या या संघटनेचे मूलभूत उद्दिष्ट जागतिक शांतता आणि सहकार्य राखणे हेच आहे. आजच्या अस्थिर काळात हे उद्दिष्ट अधिकच महत्त्वाचे ठरते.

Loading content, please wait...
usa
War
Conflict
History

Related Stories

No stories found.