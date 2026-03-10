Premium|Study Room : जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांची मध्यवर्ती भूमिका

लेखक : गौरव बाळेआजचे जग अनेक संकटांनी वेढलेले आहे. युरोप आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष, आफ्रिकेतील अन्नटंचाई, आशियातील सामरिक तणाव आणि हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली आपत्ती यामुळे जागतिक पातळीवर अस्थिरता वाढली आहे. विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अलीकडील बातम्यांमधून हे स्पष्ट होते की अनेक देश परस्पर संशय आणि स्पर्धेच्या वातावरणात वावरत आहेत. अशा परिस्थितीत देशांमध्ये संवाद सुरू ठेवण्यासाठी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटना महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या या संघटनेचे मूलभूत उद्दिष्ट जागतिक शांतता आणि सहकार्य राखणे हेच आहे. आजच्या अस्थिर काळात हे उद्दिष्ट अधिकच महत्त्वाचे ठरते..Premium| World Economic Forum : औपचारिक आंतरराष्ट्रीय संस्था नसूनही जागतिक आर्थिक मंच का महत्त्वाचा?.संघर्ष आणि मध्यस्थीची भूमिकारशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध तसेच पश्चिम आशियातील हिंसक संघर्षांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठका वारंवार पार पडताना दिसतात. विविध वृत्तपत्रांच्या अहवालांनुसार युद्धविराम, मानवी मदत आणि कैद्यांची सुटका यांसारख्या मुद्यांवर चर्चा घडवून आणण्यात या संघटनेची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. जरी सर्व निर्णयांवर सर्वानुमते होत नसले तरी संवादाची प्रक्रिया कायम ठेवण्याचे कार्य या संघटनेमार्फत होत असते. अनेकदा युद्धग्रस्त भागांत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शांतिसेना पाठविण्यात आली आहे. आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांतील काही देशांत निवडणुकांच्या काळात तणाव कमी करण्यासाठीही संयुक्त राष्ट्रांनी मदत केली आहे. या प्रयत्नांमुळे संघर्षाचा विस्तार रोखण्यास काही प्रमाणात मदत होते.मानवी मदत आणि विकासकार्यजागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. युद्ध, दुष्काळ, पूर आणि भूकंप यांसारख्या आपत्तीमुळे लाखो लोक विस्थापित होतात. राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतील अलीकडील अहवालांनुसार गाझा पट्टी, सुदान आणि इतर काही भागांमध्ये अन्न व औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न विविध संस्था अन्नधान्य, औषधे आणि निवारा उपलब्ध करून देतात. बालकांचे संरक्षण, महिलांची सुरक्षितता आणि शिक्षणाची सोय यासाठीही प्रयत्न केले जातात. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांना मदत आणि मार्गदर्शन देण्याचे कामही या संघटनेमार्फत सुरू आहे. त्यामुळे केवळ संघर्ष निवारण नव्हे तर मानवी विकासातही तिची भूमिका दिसून येते..हवामान बदल आणि जागतिक आरोग्यहवामान बदलामुळे वाढते तापमान, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे अनेक देश अडचणीत आले आहेत. अलीकडील वृत्तांनुसार हवामान परिषदांमध्ये उत्सर्जन कमी करण्याबाबत आणि हरित उर्जेला प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. या प्रक्रियेत संयुक्त राष्ट्रांचे व्यासपीठ देशांना एकत्र आणते. तसेच जागतिक आरोग्याशी संबंधित संकटांमध्येही या संघटनेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. संसर्गजन्य रोगांच्या प्रसाराच्या काळात माहितीची देवाणघेवाण, लसीकरण मोहिमा आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात तिची भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि पर्यावरण या दोन्ही क्षेत्रांत समन्वय साधण्याचे काम संयुक्त राष्ट्रांद्वारे केले जाते.मर्यादा आणि सुधारणेची गरजजागतिक प्रश्न सोडविताना संयुक्त राष्ट्रांना काही अडचणींनाही सामोरे जावे लागते. काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर सदस्य देशांमध्ये मतभेद दिसून येतात. विशेषतः सुरक्षाविषयक निर्णय प्रक्रियेत काही स्थायी सदस्यांना असलेले विशेष अधिकार अनेकदा चर्चेचा विषय ठरतात. राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतील विश्लेषणांनुसार संघटनेत सुधारणा करण्याची मागणी विविध देशांकडून होत आहे. अधिक प्रतिनिधित्व आणि पारदर्शकता वाढविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. तरीही सर्व देशांना समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारी ही एकमेव जागतिक संघटना असल्यामुळे तिचे अस्तित्व महत्त्वाचे मानले जाते..निष्कर्षजागतिक अनिश्चिततेच्या या काळात संवाद, समन्वय आणि मानवी मदत यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना सर्व प्रश्न सोडवू शकत नसली तरी ती देशांना एकत्र बसून चर्चा करण्याची संधी देते. संघर्ष कमी करणे, मानवी मदत पोहोचविणे आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांवर सामूहिक कृती घडवून आणणे या क्षेत्रांत तिची भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे आजच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांची सुसंगती कायम असल्याचे चित्र समोर येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.