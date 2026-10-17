Premium|UPI MDR Charges 2026 : यूपीआयच्या काही व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क; ग्राहकांवर थेट बोजा पडणार का?

पुरुषोत्तम बेडेकर - psbedekar२१@gmail.com‘यु निफाइड पेमेंट इंटरफेस’ अर्थात ‘यूपीआय’च्या काही मर्यादेपलीकडील व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ शुल्क लागू केल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट बोजा पडणार नाही. व्यवहार शुल्कमुक्त असणे हे ‘यूपीआय’चे एकमेव बलस्थान नाही, तर सोय, वेग, तत्काळ पेमेंट, व्यवहारांची नोंद, सुरक्षितता आणि रोख रक्कम बाळगण्याची गरज नसणे, अशी अनेक बलस्थाने आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करणे आजमितीला ग्राहक आणि व्यापारीवर्गालाही परवडणारे नाही. शेवटी ‘ग्राहक राजा असतो,’ याचा विसर उभयपक्षी पडू देता कामा नये, याची जाणीवही यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सर्वांना होईल.यंदाच्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ अर्थात ‘यूपीआय’च्या काही व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ म्हणजेच ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ लागू होणार असल्याची घोषणा गेल्या महिन्यात करण्यात आली. या घोषणेने ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या मनात असंख्य प्रश्नांचे काहूर उठले..‘‘यूपीआय व्यवहार आता मोफत राहणार नाहीत का?’’‘‘क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे दिले, तर आता ग्राहकाला काही शुल्क द्यावे लागणार का?’’‘‘मी १०,००० रुपये ‘यूपीआयने’ दिले, तर त्यातील काही रक्कम कापली जाईल का?’’‘‘यूपीआय स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याने शुल्क का द्यावे? त्यापेक्षा त्याला रोख पैसे स्वीकारणे सोयीचे होणार नाही का?’’‘‘मग व्यापारी व ग्राहक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील का?’’‘‘छोट्या दुकानदारांनी ‘यूपीआय’ स्वीकारणे बंद केले तर?’’‘‘या ‘एमडीआर’मुळे यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी घट होईल का?’’...आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न‘‘ज्या ‘यूपीआय’मुळे भारतातील कोट्यवधी लोकांसाठी डिजिटल पेमेंट करणे इतके सोपे झाले, त्यावर आता ‘एमडीआर’ लागू करण्याची गरजच का निर्माण झाली?’’ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना पडलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.गेल्या पाच वर्षांमध्ये आपल्या सर्वांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या ‘यूपीआय’ने आपले जीवन खरोखरच खूप सुकर केले आहे. वास्तविक, पूर्वी ‘यूपीआय’वर ‘एमडीआर’ शुल्क आकारले जात होतेच. मात्र, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक जानेवारी २०२० पासून यूपीआय व्यवहारांवरील ‘एमडीआर’ शून्य करण्यात आला. त्यापाठोपाठ नोटांच्या हाताळणीमुळे कोरोनाची महासाथ पसरण्याच्या भीतीने डिजिटल पेमेंट साधनांचा स्वीकार आणि वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. यामुळे बघता बघता भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये अग्रणी बनला..Premium|Study Room : उपवर्गीकरण म्हणजे नेमकं काय? १३ टक्के आरक्षणाची विभागणी होणार का?.‘यूपीआय’ म्हणजे ‘मोफत’ पेमेंट?गेल्या काही वर्षांत ‘यूपीआय’ म्हणजे वेगवान, सोपे आणि मोफत डिजिटल पेमेंट, असे समीकरण निर्माण झाले. भाजीपाला, किराणा सामान घ्यायचे असो, रेस्टॉरंटचे बिल द्यायचे असो किंवा ई-कॉमर्सवरून कितीही मोठी खरेदी करायची असो... खिशातून मोबाइल काढायचा, क्यूआर कोड स्कॅन करायचा आणि काही सेकंदांत पेमेंट व्यवहार पूर्ण. ग्राहकाच्या दृष्टीने हा व्यवहार सोयीचा आणि खर्चविरहित असतो. परंतु, दोन-तीन सेकंदांच्या या व्यवहारामागे एक प्रचंड यंत्रणा सतत कार्यरत असते. ही यंत्रणा व्यवस्थित चालू ठेवण्यासाठी आणि तिच्या विस्तारासाठी अनेक बाबींवर मोठ्या प्रमाणात नियमित गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक असते. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे- पायाभूत सुविधा, व्यवहार वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नेटवर्क क्षमता, तंत्रज्ञानाचे नूतनीकरण, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंधासाठी उपाय, नवन्मेषी संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे, ग्रामीण आणि निमशहरी विभागांमध्ये विस्तारासाठी गुंतवणूक.आधी डिजिटल पेमेंटचा विस्तार कसा करावा, हा प्रश्न होता आणि आता ‘यूपीआय’साठी उभी केलेली ही प्रचंड यंत्रणा स्वतःच्या पायावर कशी उभी करायची, हे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये याचा भार बँका, एनपीसीआय, पेमेंट ॲप आणि सरकार यांनी उचलला होता; पण आता दरवर्षी जवळपास २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च ही यंत्रणा चालवण्यासाठी येऊ लागला आहे. आता यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण आणि मूल्य इतके मोठे झाले आहे, की त्याच्या व्यावसायिक शाश्वततेचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, निवडक यूपीआय व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.‘यूपीआय’ व्यवहारांचा वाढता आवाकाऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतात ‘यूपीआय’द्वारे सुमारे २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले आणि या व्यवहारांचे एकूण मूल्य जवळपास २९.८२ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजे दररोज सरासरी सुमारे ७९ कोटी व्यवहार झाले. यावरून लक्षात येते, की यूपीआय ही आता भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची पायाभूत व्यवस्था बनलेली आहे. यामध्ये ‘पी टू पी’ आणि ‘पी टू एम’ व्यवहारांचे प्रमाणही खूप महत्त्वाचे आहे. विशेषतः २००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेले ‘पी टू एम’ व्यवहार संख्येने (४ टक्के) कमी असले, तरी त्यांच्या व्यवहारमूल्याचा वाटा (६६ टक्के) मोठा आहे. यामुळेच प्रस्तावित ‘एमडीआर’ची रचना अशा व्यवहारांवर केंद्रित केली गेली आहे. ग्राहकांना ‘एमडीआर’ द्यायचा नसला, तरी ‘एमडीआर’ निश्चित करताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी गरजेचे २००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार ‘एमडीआर’मधून मुक्त ठेवले आहेत..Premium|Seven Letters Mystery : वडिलांच्या मृत्यूचं गूढ, सात पत्रं आणि घरातच लपलेला शत्रू.‘यूपीआय’मध्ये कोण आघाडीवर?ऑगस्ट २०२६ च्या यूपीआय व्यवहारांचे पेमेंट ॲपनुसार विश्लेषण केले, तर चित्र आणखी रंजक आहे.फोन पे आणि गुगल पे मिळून एकूण यूपीआय व्यवहारांच्या जवळपास ७८ टक्के व्यवहार हाताळत आहेत. याचे कारण त्यांनी मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्च करण्याची तयारी ठेवली होती. कारण या व्यवहारांतून उत्पन्न तर काहीच होत नव्हते; पण एकूण यंत्रणा चालवण्यासाठी खर्च मात्र, खूप करावा लागत होता. आता ‘एमडीआर’मुळे पेमेंट ॲपना करावा लागणारा खर्च काही प्रमाणात वसूल करता येणार असल्याने इतर ॲपही या स्पर्धेत उतरू शकतील. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणारी सेवा आणि तंत्रज्ञान अधिक चांगले होण्याची अपेक्षा ठेवता येईल आणि एकूणच डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टीम अधिक प्रभावी ठरू शकेल.डिजिटल पेमेंटवरील तुलनात्मक ‘एमडीआर’रोख व्यवहारापेक्षा डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण वाढत आहे. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डवरील प्रचलित आणि ‘यूपीआय’वरील प्रस्तावित ‘एमडीआर’ दरांचा विचार केला, तर ‘यूपीआय’वरील ‘एमडीआर’ तुलनेने खूपच कमी आहेत.कार्ड व्यवहारांमध्ये ॲक्वायर म्हणजे व्यापाऱ्याची बँक आणि वापरले जाणारे नेटवर्क यांच्यातील व्यावसायिक करारानुसार ‘एमडीआर’ दर बदलतात. मात्र, व्यापक विचार केला, तर ‘यूपीआय’वरील ०.४० टक्के ‘एमडीआर’ कार्डआधारित पर्यायांपेक्षा कमी आहे. तसेच, ‘यूपीआय’च्या ७५,००० रुपये किंवा त्यापुढील पात्र व्यवहारासाठी ‘एमडीआर’ची ३०० रुपयांची कमाल मर्यादाही यूपीआय ‘एमडीआर’बाबत एक महत्त्वाचा घटक ठरतो.‘एमडीआर’ म्हणजे नेमके काय?मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात ‘एमडीआर’ म्हणजे ग्राहकाने केलेल्या डिजिटल पेमेंटच्या प्रक्रियेसाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क. नव्या यूपीआय एमडीआर व्यवस्थेनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून पात्र ‘पी टू एम’ म्हणजे ‘पर्सन टू मर्चंट’ अर्थात ग्राहक ते व्यापारी व्यवहारांमध्ये २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.४० टक्के ‘एमडीआर’ लागू होईल. ७५,००० रुपयांपेक्षा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारासाठी एमडीआर ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील.ग्राहकांवर भार नाही!दोन व्यक्तींमधील म्हणजे पी टू पी कितीही रकमेचे यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच शुल्कमुक्त असतील. तसेच, २००० रुपयांपर्यंतचे सर्व पी टू एम व्यवहार ‘एमडीआर’च्या कक्षेबाहेर असतील आणि पी टू पीएमचे निकष पूर्ण करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांनाही २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर ‘एमडीआर’ द्यावा लागणार नाही. म्हणजेच यूपीआयवर सरसकट ‘एमडीआर’ लावला जाणार नाही. ‘एमडीआर’ मुख्यत्वे उच्च-मूल्य असलेल्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवरच लागणार आहे.व्यापारी रोख व्यवहारांकडे वळतील?‘एमडीआर’च्या नव्या नियमांमुळे व्यापारी २००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेसाठी ग्राहकांकडून यूपीआयऐवजी रोख व्यवहार करण्याचा आग्रह धरतील का? सध्या काही जणांनी, जसे पेट्रोल पंपचालकांनी, अशी विधाने केली आहेत; पण हा भावनिक नव्हे, तर पूर्णपणे व्यावसायिक निर्णय असला पाहिजे आणि प्रत्येक पात्र व्यापाऱ्याने पूर्ण विचारांती हा निर्णय घेतला पाहिजे. अर्थात, यूपीआय व्यवहार नाकारणे हे नियमांविरुद्धच असणार आहे. समजा, एका व्यापाऱ्याला महिन्यात एमडीआरपात्र यूपीआय व्यवहारांतून १० लाख रुपये मिळतात. याचा एमडीआर ०.४० टक्क्यांच्या दराने साधारण ४००० रुपये होऊ शकतो. अर्थात, व्यवहारांच्या स्वरूपानुसार कमाल मर्यादा आणि इतर नियमही लागू होतील. ग्राहकांचा कल डिजिटल पेमेंटकडे असल्याने व्यापाऱ्यांनी डेबिट/क्रेडिट कार्डापेक्षा यूपीआयचा एमडीआर कमी आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.व्यापारी म्हणू शकतो, ‘‘मी यूपीआयऐवजी रोख रक्कम स्वीकारली, तर माझे ४००० रुपये वाचतील.’’ प्राथमिकदृष्ट्या हा हिशेब योग्य वाटतो; पण रोख रक्कम हाताळण्यासाठी खर्च येत नाही का? रोख रक्कम हाताळण्याच्या एकूण प्रक्रियेचा विचार केला, तर काही व्यवसायांमध्ये आणि हाताळाव्या लागणाऱ्या रकमेनुसार असा खर्च किमान चार टक्के इतका येऊ शकतो. म्हणूनच, योग्य तुलना यूपीआय = ०.४० टक्के आणि रोखीने व्यवहार = ०% अशी नाही, तर योग्य तुलना ‘यूपीआय’वर द्यावा लागणारा एमडीआर विरुद्ध रोख रक्कम हाताळण्यासाठीचा एकूण खर्च अशी असली पाहिजे. यामध्ये रोख रक्कम मोजण्यासाठी, बँकेत जमा करण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी वापराव्या लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा अनुपातिक खर्च, वाहतूक खर्च, विमा, बँकेकडून आकारण्यात येणारे कॅश डिपॉझिट चार्जेस आणि जोखीम या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केला पाहिजे. याचा समग्र विचार केला, तर बहुतेक व्यापारी रोखीपेक्षा यूपीआय व्यवहारांना प्राधान्य देतील. हा झाला व्यापाऱ्यांच्या बाजूने विचार.ग्राहकांचा विचारज्यावेळी यूपीआय व्यवहारांची सुरुवात झाली होती, त्यावेळी आपण जे व्यापारी यूपीआय पेमेंट स्वीकारतील, त्यांना प्राधान्य देत होतो. आताही दुकानात शिरतानाच आपली खरेदी २००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर आधीच यूपीआय पेमेंट स्वीकारणार का, याची चौकशी केली पाहिजे. स्वीकारणार नसतील, तर दुसऱ्या दुकानात जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. शेवटी, ग्राहक राजा असतो, याचा विसर पडू देता कामा नये.एनपीसीआय/सरकारकाही व्यापारी यूपीआयऐवजी रोख रकमेने व्यवहार करण्याचा आग्रह धरू शकतात. नियमाने असे करता येणार नाही, असे सांगितले जात असले, तरी अशा घटनांची तक्रार किंवा सूचना ऑनलाइन नोंदवण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था केली गेली पाहिजे. सुरुवातीच्या काही काळामध्ये असे होणे अपेक्षित असले, तरी डिजिटल पेमेंटमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात घट होईल, असे वाटत नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी विभागांमध्येही यूपीआय व्यवहारांच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याने तेथील व्यवहारही वाढतील, यात शंका नाही. यूपीआयचे बलस्थान केवळ व्यवहार शुल्कमुक्त असणे नाही, तर इतरही अनेक आहेत. यामध्ये सोय, वेग, तत्काळ पेमेंट, व्यवहारांची नोंद, सुरक्षितता आणि रोख रक्कम बाळगण्याची गरज नसणे यांचा समावेश होतो.‘एमडीआर’मधून मिळू शकणारे प्रस्तावित उत्पन्न अब्जावधी व्यवहार हाताळणारी यूपीआय प्रणाली अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी वापरले जाईल, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी एनपीसीआय आणि सरकारचीच असेल. यूपीआय व्यवहार अधिक सुगम आणि सुरक्षित होतील, अर्थव्यवस्थेला गती देतील आणि भारताचे डिजिटल पेमेंटमधील अग्रस्थान अबाधित ठेवतील, अशी आशा करू या.(लेखक बँकिंगतज्ज्ञ, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत. ७५०६३७८३७७)पेमेंट ॲप ऑगस्ट २०२६ व्यवहार अंदाजे वाटाफोन पे ११.१९ अब्ज ४५.६ टक्केगुगल पे ७.९१ अब्ज ३२.३ टक्केपेटीएम १.९७ अब्ज ८.० टक्केनावी १.०८ अब्ज ४.४ टक्केसुपर मनी ०.४२ अब्ज १.७ टक्केइतर १.९४ अब्ज ७.९ टक्केएकूण यूपीआय २४.५१ अब्ज १०० टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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