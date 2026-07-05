Premium|Public Safety Crisis : ‘धक्का क्यों मारा’पासून खुनापर्यंत पोहोचलेला हिंसेचा कहर

विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.comलोक व्यवस्थेला जाब विचारत नाहीत; तर शेजाऱ्याला विचारतात, ‘धक्का क्यों मारा?’ मग अरेरावी, शिव्या, हाणामारी आणि एकाचा खून... खूप सवयीचं झालं आहे. घडातून तीन-चार द्राक्षं खाली पडावीत तसे ट्रेनमध्ये लटकलेले लोक पडतात आणि आपल्या जवळचं कोणी नाही ना, याची खात्री करून आपण सुस्कारा सोडतो...एक एक दिवस म्हणजे लॉटरीच झाली आहे. आज जिवंत आहे म्हणजे लागली लॉटरी. उद्या लागेल की नाही, कोणीच सांगू शकत नाही. जिवंत आहात? अभिनंदन... मेलात तर, दोन मिनिटांचं मौन (मेलेल्याच्या नशिबात (?) असेल तर!).Premium|Hridaynath Mangeshkar on Asha Bhosle : दुष्काळ, संघर्ष आणि बहिणीचा आधार; आशा भोसले यांचा भावनिक जीवनपट.जगणं म्हणजे सापशिडीचा खेळ झाला आहे जणू! तुम्ही म्हणाल, आम्हाला नाही खेळायचा हा खेळ; पण असं नाही... तुम्ही इकडे आलात ना मग खेळावाच लागणार. सापशिडी... कधी तुम्हाला साप गिळेल याचा नेम नाही. हा साप कुठेही येऊ शकतो. तो कोणाचंही रूप घेतो. सजीव-निर्जीव कोणाचंही. रस्त्याने चालताना तो अचानक आपल्या समोर उभा राहू शकतो. आपल्या समोरून किंवा मागून चालत येणाऱ्या साध्या माणसाचंही रूप घेतो आणि आपल्याला गिळून टाकतो. पावसात पाण्याचं रौद्र रूप घेतो. मोठमोठ्या गटारांतून वाहून नेतो आणि आपल्याला तडक समुद्रात सोडतो. कधी एखाद्या पुलाचं रूप घेतो आणि आपल्यावर कोसळतो. रस्त्यावरील विजेच्या खांबाचं किंवा एखाद्या ताबा सुटलेल्या बसचं रूप घेतो आणि आपल्या शरीरावर आदळतो. तुम्ही म्हणाल, अरे मी तर गुमान माझ्या वाटेने चाललो होतो; मग माझ्या अंगावर बस का आली? तर याचं उत्तर कोणाकडे नाही. बसच्याही अंगावर एखादं जुनाट झाड (जे झाड तोडण्यासाठी रहिवाशांनी वारंवार तक्रारी, विनंत्या केलेल्या असतात) कोसळतं आणि शाळेतील एखादा निष्पाप, निरागस मुलगा त्यात दगावतो. असं का होतं? माहीत नाही... सापाच्या मनात आलं, की संपलं. आता तुम्ही म्हणाल, पावसाच्या पाण्याचं योग्य नियोजन लावा. नद्या-नाले मोकळे करा, रस्ते मोठे करा... आम्ही म्हणतो, आणखी किती मोठे करायचे रस्ते? तुम्ही म्हणणार नदी, ओढे आणि फुटपाथवरील अतिक्रमण हटवा. मग आम्ही म्हणणार, लोकांच्या उद्योगाचं काय? त्यांच्या पोटापाण्याचं काय? (आणि त्यांच्याबरोबरच आमच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या पोटापाण्याचं काय? कळतंय ना तुम्हाला?) आता तुम्ही म्हणाल, अहो आमच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे!... हो बरोबर; पण इतके लोक वावरत आहेतच की इथे, त्यात एखादी (?) घटना होणार! नशीब, आणखीन काय? हाच तो सापशिडीचा खेळ! आपण फक्त आपला नंबर येऊ नये एवढीच मनोमन इच्छा व्यक्त करायची. साप कोणाच्या रूपात दडून बसलाय कोणालाच माहीत नाही. खेळ..!.अचानक मला अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या ‘तुंबारा’ या पुस्तकातील काही ओळी आठवल्या...दिनांक....आज कलिंगड कापावं तशी एकाची मान कापली. कलिंगड एकदम लाल निघालं. बसमध्ये. तेव्हा कापणाऱ्याकडे सर्वांनी कौतुकानं पाहिलं आणि त्याला सलाम करून त्याला परमवीरचक्र बहाल केल्याचे केविलवाणे हावभाव चेहऱ्यावर दाखवून, शेपूट घालून पळाले. मग तोही निघून गेला. कमिशनरच्या गाडीतून. मऽऽग पोलिस आलेऽ.ज्याची मान कापली तो तिथून हलला नाही. पोलिसांनी प्रयत्नपूर्वक त्यालाच ताब्यात घेतले. एकाने शिताफीनं कलिंगड पिशवीत टाकलं. अशा प्रसंगी मला कोणीही पकडले असते, तर मी वाट्टेल ते मान्यकेले असते...किरकोळ कारणावरूनच वाद चालू होतो; पण त्याचा शेवट मात्र गंभीर होतो. एवढा गंभीर, की आयुष्य संपतं, माणूस मरतो, एक कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. मुलं पोरकी होतात, बायका विधवा होतात (प्रसंगी त्याही हिंसेच्या बळी होतात), आई-वडील उघड्यावर पडतात.का होतं आहे असं? आणि कधीपर्यंत चालू राहणार आहे हे? माणसाच्या जीवाला काहीच किंमत नाही का? की माणसं खूप आहेत, म्हणून त्यांचा भाव ‘पडला’ आहे? कोणी जाब विचारत नाही. एवढी गर्दी एकाच ठिकाणी का झाली? कोणी केली? का केली? तुम्ही कुठेही जा, गर्दी आहे. चालायला गर्दी, पळायला गर्दी, जेवायला गर्दी, कामाला गर्दी, बागेत गर्दी, हॉस्पिटलमध्ये गर्दी, बसमध्ये गर्दी, रेल्वेत गर्दी... गर्दी एवढी सवयीची झाली आहे, की लोकांना ती किरकोळ वाटू लागली आहे. गर्दी घुसत राहते गर्दीच्या पोटात आणि वाढतच जाते. लोक व्यवस्थेला जाब विचारत नाहीत; तर शेजाऱ्याला विचारतात, ‘धक्का का मारला?’ ‘धक्का क्यों मारा?’... मग अरेरावी, शिव्या, हाणामारी आणि एकाचा खून... खूप सवयीचं झालं आहे. घडातून तीन-चार द्राक्षं खाली पडावी तसे ट्रेनमध्ये लटकलेले लोक पडतात. आपण किंवा आपल्या जवळचं कोणी नाही ना, याची खात्री करून सुस्कारा सोडतो; पण किती दिवस असा सुस्कारा सोडणार? लोकांना लटकून प्रवास का करावा लागतो आहे हे कोण विचारणार? बाहेरचा नेहमीप्रमाणे, ‘चलो ना अंदर... अंदर जगा है...’ दारात उभा असलेला नेहमीप्रमाणे, ‘अरे नाही है जगा...’ बिचारे एकमेकांना बोलतात. व्यवस्थेला सांगा, ‘अंदर जगा नाही है...’ आपल्या हे लक्षात येत नाही की, आपण व्यवस्थेला जाब विचारला पाहिजे, एकमेकांना नाही. किती उदाहरणं आहेत, सार्वजनिक ठिकाणी किरकोळ कारणावरून भांडण चालू झालं आणि त्याचं रूपांतर गंभीर गुन्ह्यात झालं. याला आपण जसे जबाबदार आहोत तशीच ही व्यवस्थाही जबाबदार आहेच की! एक उदाहरण घेऊयात... ट्रॅफिकमध्ये गाडीला गाडी घासली म्हणून हिंसा होते. आता यामध्ये एक गाडी दुसऱ्या गाडीच्या एवढी जवळ का आली? तर, आणावी लागली. कारण, वाहनांची संख्या प्रमाणाच्या बाहेर वाढली आहे; पण रस्त्यांची रुंदी तेवढीच आहे किंबहुना कमीच झालेली आहे. रस्त्यांची रुंदी वाढवू शकत नाही मान्य आहे; पण वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकते ना व्यवस्था. सार्वजनिक वाहतुकीचा स्तर सुधारून. कित्येक वेळेस हिंसा या सार्वजनिक सुविधांच्या कमतरतेवरून झालेल्या आहेत. बस, रेल्वे, सार्वजनिक बाग, रस्ते, सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणं... यात प्रवासाच्या ठिकाणी हिंसेचं प्रमाण जास्त आहे. स्वरूप थोड्याफार प्रमाणात बदलतं; पण हिंसा कायम राहते. शाब्दिक, शारीरिक... आणखी किती बळी जाणार आहेत? आणि हे किती वेळा विचारायचं?या सापाची भीती प्रत्येकाच्या मनात आहे. खोल दडलेली. ही भीती कमी झाली पाहिजे. आपण निर्भय झालो पाहिजे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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