भीमराव पांचाळे - sakal.avtaran@gmail.com शब्द तेच असतात; पण उच्चार बदलला, नुक्ता चुकला किंवा विराम चुकीच्या जागी घेतला, की अर्थाचा अनर्थ होतो. गझलेच्या दोन ओळींत अर्थाचा अथांग सागर सामावलेला असतो. शब्दांइतकेच त्यांचे उच्चार आणि विरामही महत्त्वाचे ठरतात. एखादी छोटीशी चूकही अर्थाचा विपर्यास करते; तर कधी विनोदाची पखरण...‘गागर में सागर’... दोन ओळींच्या एकाच शेरात अर्थाचा समुद्र साठवण्याची क्षमता असणारा काव्य प्रकार म्हणजे गझल... प्रश्न पडतो की, अर्थाचे असे महत्त्व जिच्या ठायी आहे अशा गझल काव्यात अर्थाचा अनर्थ किंवा विपर्यास होण्याची शक्यता संभवत असेल का?उत्तर आहे ‘हो’...एखादा शब्द चुकीचा उच्चारला किंवा चुकीच्या पद्धतीने तोडला किंवा पॉज जरी चुकीच्या ठिकाणी घेतला तरी अर्थ बदलतो. अर्थाचा अनर्थसुद्धा होतो. हे सगळ्या भाषांमध्ये घडते; पण उर्दू भाषेत जरा अधिकच, असे माझे निरीक्षण आहे.काही शब्द आणि त्यांचे वाक्यांमध्ये झालेले उपयोग बघू. -आप मेरे अज़ीज़ दोस्त हैं आप मेरे अजीज़ दोस्त हैं बारकाईने बघितले तर लक्षात येईल, की पहिल्या वाक्यात दोन्ही ‘ज’खाली नुक्ते (टिंब) आहेत; तर दुसऱ्यामध्ये एकाखालीच. या नुक्त्यांच्या असण्या आणि नसण्यामुळे पहिल्या वाक्याचा अर्थ होतो - ‘तुम्ही माझे प्रिय मित्र आहात’ आणि दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ होतो - ‘तुम्ही माझे नामर्द मित्र आहात.’आहे की नाही भांडणाला फुकटचे निमंत्रण!असेच काहीसे खालील शब्दांबाबतसुद्धा होईल -अज़ल (म्हणजे अनादिकाल)आणि अजल (म्हणजे मृत्यू)तसेच,कार (म्हणजे काम, कार्य)आणि क़ार (म्हणजे गहराई, खोली... ‘का’खाली नुक्ता) कार्य या अर्थाच्या ‘कार’साठी ‘ग़ालिब’ म्हणतात -हवस को है निशाते - कार क्या क्यान हो मरना तो जीने का मज़ा क्या गहराई या अर्थाच्या ‘क़ार’साठी ‘अदम’ साहेब लिहितात - सतह के शोर से न घबराओक़ारे - दरिया खामोश होता हैअहाहा... क्या कहने!***.कवितेचा योग्य अर्थ लागण्यासाठी पॉज किंवा विराम योग्य ठिकाणी येणे गरजेचे असते. गझल हे काव्याचेच एक रूप असले तरी आकृतिबंधाच्या रचनावैशिष्ट्यानुसार गझलेत दोन ओळींचा एक शेर असतो जो एक पूर्ण कविता असतो. आशयाचे आवर्तन दोन ओळींच्या शेरात पूर्ण होते. याचा अर्थ हा, की गझल ही कवितांची कविता असते. आशयघन शेराच्या अशा कॉम्पॅक्ट बांधणीमुळे योग्य उच्चार, विराम वगैरे गोष्टी इथे अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. चुकीच्या ठिकाणी पॉज घेतल्यावर अर्थाचा अनर्थ कसा होऊ शकतो, याची अनेक उदाहरणे देता येतील.या संदर्भात मिर्झा गालिब यांच्या एका अप्रतिम गझलचा मतला (पहिला शेर) उदाहरणादाखल घेऊ...नुक्तची है, ग़मे-दिल उस कोसुनाये न बनेक्या बने बात, जहाँ बात बनाये न बनेग़ालिब साहेबांच्या एकतर्फी प्रेमाची ही कैफियत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की माझी ‘ती’ जरा नुक्तची आहे. जरा काही बोललं, विचारालं की रागावते, चिडते. माझ्या या प्रेमग्रस्त दुःखी हृदयाची कैफियत तिला सांगू तरी कशी? नाही सांगितली तर तिला समजणार कशी आणि नाही समजली तर माझ्या प्रेमाची नैय्या पार लागणार कशी?मुळात तिने ऐकून तर घ्यायला हवे ना!बात बने तो बने कैसे?‘नुक्तची है’, इथे विराम हवा आणि त्यानंतर ‘ग़मे-दिल उस को सुनाये न बने’ हा त्या मिसऱ्याचा उर्वरित भाग येतो. मिसरा तसा वाचला गेला तरच खरा, अपेक्षित अर्थ गवसतो. मात्र ‘नुक्तची है ग़मे दिल’... इथे पॉज घेतला जातो, त्यामुळे ‘ती’ नव्हे; तर ग़मे-दिल नुक्तची होतो आणि होतो अर्थाचा अनर्थ!ग़ालिब साहेबांची शायरी तशीही आकलनासाठी महाकठीण. त्यांच्या एकेका शेराचा अर्थ लावणे म्हणजे महासागरात गोते लावण्यासारखे असते. त्यात असे गोंधळ म्हणजे त्या बिचाऱ्या मरहूम शायराला त्याच्या कबरीतही बेचैन करण्यासारखे आहे. असे गोंधळ करण्यात खासकरून आम्ही गायक मंडळी आघाडीवर असतो. शब्दांपेक्षा गायकीकडेच अधिक लक्ष दिल्यामुळे असे होत असावे. असो!***.Premium|Values Beyond Wealth : श्रीमंतीपेक्षा माणुसकी मोठी; पैसा, प्रामाणिकपणा आणि जीवनमूल्यांची गोविंदकाकांची प्रेरणादायी कहाणी.चुकीच्या म्हणण्यापेक्षा नको त्या ठिकाणी पॉज घेतल्यामुळे झालेल्या अद्भुत गोंधळाचा किस्सा (आदरणीय भाई - पुलं यांनीच सांगितलेला असावा बहुधा) लोटपोट करणारा आहे.संगीत संशयकल्लोळ नाटकातील पद -कर हा करी... धरिला शुभांगीसुदिनी रमाकांतासमोरी... कर हा करीपहिल्या ओळीत गायक महोदय व्यवस्थित होते. दुसऱ्या ओळीत मात्र त्यांनी ‘सुदिनी रमा’वर पॉज घेतला, त्यावरच आलापी करून तानांशी मनसोक्त खेळत बसले आणि कांत मात्र मोरीत अडकून पडले!***कधी कधी तिरकस प्रश्नाला त्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी शब्दच्छल छान उपयोगी पडतात. आपले चाचा ग़ालिब तर त्यात माहीर होते.‘गधे भी’ला ‘गधे ही’ असे हजरजबाबी उत्तर देऊन त्यांनी प्रश्नकर्त्याला गपगार केले होते..प्रसंग असा होता, की आंबे खाण्याचे प्रचंड शौकीन असलेले ग़ालिब मित्रांसोबत आंब्यांचा मनसोक्त आस्वाद घेत होते. खाल्लेल्या आंब्यांच्या कोय आणि छिलक्यांचा ढीग बाजूला जमा झालेला होता. काही गाढवे तिथे चरत होती; पण टरफलांना तोंडसुद्धा लावत नव्हती. तेथून चाललेला ग़ालिब साहेबांचा एक प्रतिस्पर्धी खोचकपणे बोलला,‘देखा गालिब साहब, आप आम खाने मे इतने मसरूफ हो और उधर गधे भी आम नहीं खाते.’ग़ालिब साहेबांनी आंबा खात खातच तुरंत उत्तर फेकले - ‘सही है जनाब, गधे ही आम नहीं खाते.’आज इतकेच.bhimraopanchale@yahoo.co.inलेखक गझलनवाज म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मराठी गझल गायकीला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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