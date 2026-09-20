Premium|US China AI Race : AI नव्या शीतयुद्धाच्या दिशेने...

हर्ष काबरा‘एआय’च्या वर्चस्वासाठी अमेरिका-चीनमध्ये बेभान शर्यत सुरू आहे. या वेगाच्या नादात सुरक्षेची वेसण सुटल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वरदान विनाशाचे कारण ठरू शकते. शी जिनपिंग यांच्या या आठवड्यातील अमेरिका दौऱ्यात ‘एआय’चा मुद्दा अग्रस्थानी राहण्याची शक्यता असून, या तंत्रज्ञानशर्यतीला सुरक्षिततेची चौकट घालण्याचे आव्हान दोन्ही महासत्तांसमोर आहे.अवाढव्य पैसा, बेधडक नफा आणि फुगवलेल्या मूल्यांकनांनी पछाडलेले एआय व्यावसायिक जेव्हा अचानक मानवतेच्या भल्याचा आव आणतात, तेव्हा विस्मय आणि संशयाची अशी काही उकळी फुटते की ती पचवणे जड जाते! अँथ्रोपिकचे प्रमुख डॅरियो अमोडेई यांनी अलीकडेच ‘एआय’च्या बेधुंद वेगाला वेसण घालण्याचा प्रस्ताव मांडला. पुढील दशकात ‘एआय’ सर्व मानवांचा बळी घेऊ शकते, असे सांगत त्यांच्याच कंपनीच्या एका संशोधकाने राजीनामा दिल्यानंतर हा इशारा आला. अमोडेई यांनी अमेरिकेत ‘एआय’साठी समान सुरक्षा नियम, चीनसारख्या देशांशी सहकार्य आणि कंपन्यांवर बाह्य परीक्षकांची देखरेख या तीन गोष्टी सुचवल्या. अंदाधुंद स्पर्धेत सुरक्षेचा बळी जात असल्याच्या त्यांच्या या भूमिकेला ओपनएआयचे प्रमुख सॅम ऑल्टमन आणि ‘एक्सएआय’चे प्रमुख इलॉन मस्क या प्रतिस्पर्ध्यांनीही अनपेक्षितपणे तत्काळ दुजोरा दिला..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे गणितच वेगळे आहे. ‘जो जिंकेल, तोच ‘एआय’वर राज्य करेल,’ असा हट्ट धरत अमेरिकाच या शर्यतीत अव्वल राहावी यावर ते ठाम आहेत. आपल्या सर्वांत मोठ्या भूराजकीय स्पर्धक चीनला ‘एआय’ शर्यतीत जिंकू देणे त्यांना मुळीच मान्य नाही. एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सन हुआंग यांनी आता कंपन्यांनी पूर्ण ताकदीने पुढे पळावे आणि असुरक्षित उत्पादने रोखूनच सुरक्षा साधावी असा सूर आळवला आहे. अर्थात, त्यांचे स्वतःचे व्यावसायिक हित लक्षात घेता ही भूमिका समजण्यासारखीच आहे.‘एआय’वर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे. परंतु जेव्हा जगातील दोन बलाढ्य सत्ता प्रगत ‘एआय’च्या वर्चस्वासाठी आपापसात भिडत असतात, तेव्हा असे सहकार्य दुर्मिळ ठरते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग १० वर्षांनंतर २४ सप्टेंबरला अमेरिकेच्या दौऱ्यावर येऊन ट्रम्प यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या नियोजित भेटीत व्यापार, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक शांतता यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित असताना, ‘एआय’चा मुद्दाही अग्रस्थानी आला आहे.विनाशाची नांदी?अनेक तज्ज्ञांच्या कल्पनेतील दुःस्वप्नवत भविष्यकाळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतकी अचाट आणि बेफाम बनेल की मानवी कल्पनेच्या पार जाऊन जगाची दाणादाण उडवेल. सायबर हल्ले हे याचे जिवंत उदाहरण. भरकटलेली यंत्रणा वीजप्रवाह, रुग्णालये आणि वित्तीय बाजारांसारख्या पायाभूत सुविधांवर घाला घालू शकते. टोक गाठल्यास, ही महाबुद्धिमत्ता इंटरनेटच्या महाजालाने जोडलेल्या उपकरणांवर ताबा मिळवून संपूर्ण डिजिटल जगाची नाडी हातात घेऊ शकते. अण्वस्त्र यंत्रणेत ‘एआय’चा शिरकाव जागतिक सुरक्षेला सुरुंग लावू शकतो, तर जैविक शस्त्रांच्या आणि प्राणघातक विषाणूंच्या निर्मितीतील त्याचा वापर जगाला महाविनाशाच्या खाईत लोटू शकतो. उदाहरणार्थ, अँथ्रॉपिकने आपल्या ‘क्लॉड’ या ‘एआय’ मॉडेलचा जैविक शस्त्रे किंवा प्रयोगांसाठी गैरवापर होऊ शकणाऱ्या पाच प्रकरणांची माहिती नुकतीच जाहीर केली. गेल्या आठवड्यात ओपनएआयने आपल्या एआय मॉडेल्सकडून चुका लपवणे, खोटी माहिती तयार करणे, परवानगीविना पासवर्ड मिळवण्याचा प्रयत्न करणे आणि अनधिकृतपणे इंटरनेटवर फाइल्स अपलोड करणे, असे प्रकार घडल्याचे मान्य केले. तरीही, मानवता लगेचच अशा अनियंत्रित महाबुद्धिमत्तेच्या आहारी जात आहे, असे नाही..एक धाव, दोन आखाडेअमेरिकेत ही शर्यत प्रामुख्याने मानवी बौद्धिक क्षमतांच्या तोडीस तोड किंवा त्याही पुढे जाणाऱ्या सर्वसाधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल जनरल इंटेलिजन्स (एजीआय) याच्या भोवती केंद्रित आहे. अशी यंत्रणा लष्करी व जैविक शस्त्रे किंवा सायबर हल्ल्यांचे नवे मार्ग शोधून एका देशाला लष्करी, आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण जगावर निर्णायक वर्चस्व मिळवून देऊ शकते. याउलट, या तंत्रज्ञानाकडे थेट महाबुद्धिमत्तेची झेप म्हणून न बघता, चीनचा भर वीज, संगणक किंवा इंटरनेटप्रमाणे ते समाजाच्या कणाकणात रुजवण्यावर अधिक आहे. व्यापाराच्या पटावर प्रमाणाधारित खेळीचे कसब चीनइतके कुणालाही साधलेले नाही. एकाकडे वीज असली म्हणून दुसऱ्याची वीज हिरावली जात नाही, असा चीनचा दृष्टिकोन आहे. तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असले तरी संहारक वळणाचा टप्पा उंबरठ्यावर ठाकला आहे, असे मानण्याचे कारण अद्याप तरी दिसत नाही, असे अनेकांचे मत आहे. धोके डोक्यावर टांगते राहतीलच, पण त्यांना वेसण घालत ‘एआय’चा उपयोग अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि औषधसंशोधनाला अधिक धार आणण्यासाठी सुरु ठेवता येऊ शकतो, अशी त्यांची भूमिका आहे.‘एआय’ शर्यतीत सरस कोण?सर्वांत बलाढ्य ‘एआय’ प्रणालींचा विचार केल्यास अमेरिका आजही आघाडीवर आहे. मात्र, रोजगार बाजाराला पडणारे तडे सावरत, ‘एआय’चा रोजच्या व्यवहारात आणि अर्थव्यवस्थेत ठोस वापर करून घेण्यात चीन बाजी मारताना दिसत आहे. विविध उद्योग क्षेत्रांत ‘एआय’ रुजवण्यासाठी चीनचे व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेत ऑल्टमन किंवा मस्क यांच्यासारख्या मोजक्या धनदांडग्यांच्या हातचे खेळणे बनलेले हे क्षेत्र, चीनमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर सरकारच्या तालावर नाचते. खासगी प्रयोगशाळांनी तेथेही शक्तीशाली प्रणाली विकसित केल्या आहेत, पण नियमांची लगाम तिथल्या धोरणकर्त्यांच्याच हातात आहे. कंपन्यांना नवनिर्मितीची मोकळीक असली तरी अखेर बीजिंगच सर्वेसर्वा आहे, हे प्रत्येकाला पक्के ठाऊक आहे. ‘एआय’चे संस्थापक तिथे कोट्यधीश झाले असून प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचले असले, तरी सरकारने आखून दिलेली लाल रेषा ओलांडण्याची टाप कोणातही नाही.वॉशिंग्टनची भीतीअमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझंट यांनी या स्पर्धेचे अत्यंत भयावह चित्र रेखाटत नुकताच इशारा दिला, की ‘एआय’च्या या शर्यतीत चीन जिंकला, तर अमेरिकेचा उद्याचा दिवसच उजाडणार नाही. दीड लाख कोटी डॉलरचे संरक्षण बजेट असो वा आयर्न डोम हे क्षेपणास्त्रविरोधी कवच; चीन ‘एआय’मध्ये पुढे गेला तर बाकी कशालाच अर्थ उरणार नाही, असा त्यांच्या भूमिकेचा रोख आहे. ही विचारसरणी शीतयुद्धातील अण्वस्त्रांच्या दाखल्यांवर आधारित आहे; पण ‘एआय’ त्या साच्यात बसत नाही. अण्वस्त्रांचे नियंत्रण शस्त्रनिर्मितीयोग्य युरेनियमसारख्या विशिष्ट घटकांवर अवलंबून असते, तर ‘एआय’ सामान्य चॅटबॉटपासून थेट जैविक हत्यारांपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे शर्यतीत पुढे कोण राहते, यापेक्षा ‘एआय’चे धोके सांभाळत त्याची ताकद कोण किती हुशारीने वापरते, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते..Premium|AI Tax : एआयमुळे नोकऱ्या धोक्यात? रघुराम राजन आणि बिल गेट्स का भिडले.हात मिळवणी की हातघाई?ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच नियमांची बंधने झुगारून देण्याची भूमिका घेतली आहे. माजी अध्यक्ष जो बायडन यांचा २०२३मधील ‘एआय’ सुरक्षाकायदा, पदभार स्वीकारल्याच्या अवघ्या तीन दिवसांतच ट्रम्प यांनी रद्द केले. २०२५मध्ये त्याची जागा घेणाऱ्या ‘एआय’ कृती आराखड्यात या तंत्रज्ञानाला नोकरशाहीच्या विळख्यात अडकवण्याऐवजी अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व अबाधित ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘एआय’मध्ये तथाकथित पुरोगामी किंवा वैचारिक म्हणजे ‘वोक’ अजेंडा शिरणार नाही, यावरही ट्रम्प यांचा विशेष कटाक्ष आहे. वैचारिक पक्षपात असणाऱ्या प्रणालींवर त्यांनी बंदी घातली; इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या ‘एआय’ उद्दिष्टांच्या आड येणाऱ्या कायद्यांना चाप लावण्यासाठी विशेष कृती दलही स्थापन केले. विशेषतः, अल्गोरिदममधील भेदभावाला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यांवर त्यांनी थेट निशाणा साधला. अशा कायद्यांमुळे ‘एआय’ प्रणालींना चुकीचे निष्कर्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यांच्या मते, फक्त बालकांच्या सुरक्षेसाठी केलेले नियमच काय ते योग्य; बाकी सगळे व्यर्थ!ट्रम्प प्रशासनाने धोकेदायक ‘एआय’ प्रणालींच्या तपासणीसाठी आराखडा आणण्याचे संकेत दिले असले, तरी नियमांमुळे अमेरिकन कंपन्या पिछाडीवर पडतील, अशी भीती ट्रम्प अजूनही सातत्याने व्यक्त करत आहेत. २०२५मध्ये जाहीर झालेल्या योजनेनुसार, अमेरिकेने ‘एआय’ उत्पादने बाजारात आणण्यापूर्वी शासकीय सुरक्षामूल्यांकनासाठी पाठवण्याचे मार्ग निवडले खरे, पण ही प्रक्रिया कंपन्यांसाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आली. नियमांना बगल देण्यासाठी चीनचा बागुलबुवा केला जातो; अमेरिकेने बेधुंद वेग न घेतल्यास चीन बाजी मारेल, असा युक्तिवाद करत वॉशिंग्टन धोक्यांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत कंपन्यांना मोकळे रान देत आहे. मात्र, हा दृष्टिकोन ‘एआय’ला निव्वळ आर्थिक शर्यतीपुरते मर्यादित ठेवतो आणि या तंत्रज्ञानाच्या हाताबाहेर जाणाऱ्या गुंतागुंतीच्या धोक्यांकडे डोळेझाक करतो. वॉशिंग्टनसह जगाने याचे गांभीर्य ओळखणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक सुरक्षेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य देण्याच्या या वृत्तीवर सर्वत्र शंका उपस्थित केली जात आहे.शर्यत कितीही टोकाची असली, तरी सुरक्षेची वेसण नाकारता येत नाही. अमेरिका-चीनमधील आगामी चर्चा हे या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल ठरू शकते; पण ही बैठक म्हणजे एकदाच भेटले नि हात हलवत मोकळे झाले, असा देखावा ठरण्याचा मोठा धोका आहे.‘एजीआय’ किंवा त्यावरील नियंत्रणाच्या मूलभूत व्याख्यांवर दोन्ही देशांत एकमत नसले, तरी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर एकत्र बोलणे हाच आशेचा किरण ठरेल. यातूनच हळूहळू विश्वासाचे नाते आणि सहकार्याची भक्कम चौकट उभी राहू शकते. आधी आपापल्या घरातील नियमांची विस्कटलेली घडी नीट बसवल्यावरच उद्याचा महाविनाश रोखण्यासाठी ‘एआय’वर चाप लावणारा एखादा द्विपक्षीय किंवा सार्वभौम करार आकारास येऊ शकेल..शीतयुद्धाचा धडाअमेरिका आणि चीन एकत्र येतील याबद्दल शंका असणे साहजिक आहे. पण शीतयुद्धाचा इतिहास एक मोठा भूराजकीय धडा देऊन जातो. त्याकाळी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनने एकमेकांवर अण्वस्त्रे ताणून धरली असतानाही, अथांग विनाश डोळ्यांसमोर दिसताच अविश्वास आणि वैराचा कडवटपणा बाजूला सारून अण्वस्त्र नियंत्रण करारांवर सह्या केल्या. स्पर्धा वाईट नाही, ती नवनिर्मितीला खतपाणी घालते. पण दोन देशांच्या आडमुठेपणामुळे संपूर्ण जगाने ‘एआय’च्या महाविनाशात भरडले जाणे मूर्खपणाचे ठरेल. या दोन्ही महासत्तांनी द्विपक्षीय करारासह आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या धर्तीवर अधिक वेगवान आणि पारदर्शक जागतिक यंत्रणा उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.‘एआय’चे वरदान आणि वाढते धोके हाताशी आल्यावरच कदाचित दोन्ही देश संवादाकडे वळण्यास भाग पडतील. ‘एआय’ची ही शर्यत एका रात्रीत रोखणे कदाचित शक्य होणार नाही, पण जगाला विनाशाच्या गर्तेत जाण्यापासून रोखण्यासाठी परस्परांमध्ये आवश्यक विश्वास निर्माण करणे हीच खरी सुरुवात ठरेल.तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी‘एआय’ क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीच्या बाबतीत अमेरिका अजूनही चीनच्या खूपच पुढे आहे, कारण चीनमध्ये सरकारी निधींची मोठी भूमिका आहे; २०२५मध्ये अमेरिकेने चीनपेक्षा तब्बल २३ पटीने अधिक, म्हणजेच २८५.९ अब्ज डॉलर ओतले, तर चीनची गुंतवणूक अवघी १२.४ अब्ज डॉलर होती. तरीही, मार्च २०२६पर्यंत आघाडीच्या ‘एआय’ मॉडेल्समधील दोघांमधील फरक अवघ्या २.७ टक्क्यांवर आला असून, अमेरिकेच्या ५९ मॉडेल्सच्या तुलनेत चीनने ३५ मॉडेल्स तयार केले आहेत. संशोधनाच्या शर्यतीत मात्र चीनने बाजी मारली आहे; जगभरातील ‘एआय’ संदर्भांमध्ये चीनचा वाटा २०.६ टक्के आहे, तर अमेरिकेचा १२.६ टक्के. शिवाय, जगात नोंदवल्या गेलेल्या एकूण पेटंटपैकी ७४.२ टक्के म्हणजेच ९७,२०६ पेटंट एकट्या चीनच्या नावावर आहेत. गुंतवणूक आणि ताकदवान मॉडेल्समध्ये अमेरिका आघाडीवर असली, तरी संशोधन आणि पेटंटच्या जोरावर चीनने आपला पाया भक्कम केला आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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