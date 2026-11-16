Premium|US China Strategic Rivalry : चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याने अमेरिकेची चिंता वाढवली; ट्रम्प यांच्या धोरणाला शी जिनपिंग यांचे प्रत्युत्तर

जयदेव रानडे - jayvins1@gmail.comअमेरिका आणि चीन यांच्यातील आर्थिक, तांत्रिक व सामरिक स्पर्धा कायम आहे. दोन्ही देश संघर्ष नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चीनने दुर्मिळ खनिजे आणि तंत्रज्ञानातील सामर्थ्याच्या बळावर अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता वाढवली आहे. या बदलत्या परिस्थितीत भारताने कोणत्याही महासत्तेवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारायला हवे. आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि संरक्षण क्षमता वाढवून राष्ट्रीय हित जपणे आवश्यक आहे.अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सध्या नाजूक वळणावर आहेत. दोन्ही देशांमधील स्पर्धा कमी झालेली नसली, तरी आता एकमेकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून सावधपणे पुढे जाण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सुरुवातीला अमेरिकेने चीनची वाढती ताकद रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र चीनने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्याचवेळी महत्त्वाची खनिजे, दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्ये आणि इतर आवश्यक वस्तूंसाठी अमेरिका चीनवर अवलंबून असल्याचेही स्पष्ट झाले. आधुनिक विमाने, प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लष्करी यंत्रणेसाठी या वस्तूंची गरज असते. या परिस्थितीमुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. संघर्ष वाढवण्याऐवजी तो काही काळ नियंत्रणात ठेवणे आणि या काळात स्वतःची ताकद वाढवणे, हे दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे होते.शी जिनपिंग यांनी २०१२मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठे बदल झाले. या बदलांमागे दोन्ही देशांची परस्परविरोधी उद्दिष्टे होती. चीनला आपली राष्ट्रीय ताकद पुन्हा वाढवायची होती. आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर जगातील महत्त्वाच्या निर्णयांवर आपला प्रभाव वाढवायचा होता. दुसरीकडे, अमेरिकेला जगातील आपले सामरिक, आर्थिक आणि तांत्रिक वर्चस्व कायम ठेवायचे होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात या स्पर्धेला उघड स्वरूप आले. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात निर्बंध लादले गेले आणि चीनविषयी अमेरिकेच्या धोरणात मोठा बदल झाला. यापूर्वी दोन्ही देशांमधील संबंधांचा मुख्य भर व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावर होता. मात्र, ट्रम्प यांनी चीनमधील प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची वाढ रोखण्यावर भर दिला. कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात २०१७मध्ये शी जिनपिंग यांनी देशाच्या भविष्यातील प्रगतीची उद्दिष्टे मांडली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढत्या सामर्थ्याला रोखण्याचे धोरण स्वीकारले. चीनने ‘मेड इन चायना २०२५’ कार्यक्रम सुरू केला होता. २०२५पर्यंत जगातील प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशांमध्ये चीनला आघाडीवर नेणे, हे याचे उद्दिष्ट होते. चीनचे अंतिम लक्ष्य २०४९पर्यंत तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभावाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेली महासत्ता बनणे हे होते. २०४९ हे चीनच्या प्रजासत्ताक स्थापनेचे शताब्दी वर्ष असल्याने चीनच्या या महत्त्वाकांक्षेकडे ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला दिलेले आव्हान म्हणून पाहिले. आर्थिक अडचणी, तंत्रज्ञानातील मर्यादा, देशातील काही राजकीय नेते व अभ्यासकांकडून होणारी टीका आणि कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेला अतिरिक्त ताण, अशा अनेक अडचणींचा चीनला सामना करावा लागला; मात्र शी जिनपिंग यांनी माघार घेतली नाही. त्यांनी देशातील राजकीय नियंत्रण अधिक कडक केले. अमेरिकेशी दीर्घकाळ चालणाऱ्या स्पर्धेसाठी तयारीही सुरू ठेवली.अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या जागतिक व्यवस्थेपासून पूर्णपणे दूर राहून चीनला राष्ट्रीय प्रगती साधणे सोपे नाही याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला होती. त्यामुळे अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील स्पर्धा सुरू असतानाच संबंध बिघडू नयेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांना २०१८च्या तुलनेत अधिक तयारी केलेल्या चीनचा सामना करावा लागला. तोपर्यंत चीनने अमेरिकेच्या निर्बंधांना उत्तर देण्यासाठी अनेक उपाय तयार केले होते. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती. दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या जागतिक पुरवठ्यावरही चीनने आपली पकड मजबूत केली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांनी पुन्हा सुरू केलेला आयात शुल्काचा दबाव फार काळ राहिला नाही. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू होऊन दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमधील राजनैतिक संपर्कही वाढला..अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांसाठी २०२६पर्यंत ‘रचनात्मक आणि धोरणात्मक स्थिरता’ हे उद्दिष्ट पुढे आले. याचा अर्थ दोन्ही देशांमधील मतभेद संपले आहेत किंवा दोघांनी एकमेकांशी पूर्णपणे जुळवून घेतले आहे, असा नाही. स्वतःची ताकद वाढवण्यासाठी वेळ मिळावा आणि त्याच वेळी संघर्ष नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये, हा त्यामागील मुख्य हेतू आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा भारतावरही परिणाम होणार आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष कायम तीव्र राहील किंवा दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ सामंजस्य निर्माण होईल, असे गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे भारताने आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण कायम ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी क्षमता वाढवून कोणत्याही एका महासत्तेवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. अमेरिका आणि चीनप्रमाणेच भारतालाही स्वतःची ताकद वाढवण्यासाठी वेळ हवा आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताचे हित जपण्यासाठी या वेळेचा उपयोग आर्थिक सामर्थ्य वाढवणे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होणे आणि संरक्षण व्यवस्था मजबूत करणे यासाठी करावा लागेल.अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या संघर्षाची सुरुवात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातच झाली, असे नाही. या संघर्षाची मुळे त्यापूर्वीच्या घडामोडींमध्ये आहेत. नोव्हेंबर २०१२मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या १८व्या राष्ट्रीय अधिवेशनानंतर शी जिनपिंग यांचा उदय झाला. त्यांच्यासोबत चीनच्या राजकीय आणि लष्करी महत्त्वाकांक्षेतही बदल होऊ लागले. कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस झाल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी आपल्या नेतृत्वाचा संबंध चीनच्या राष्ट्रीय पुनरुत्थानाशी जोडला. २९ नोव्हेंबर २०१२ला ‘पुनरुत्थानाचा मार्ग’ या प्रदर्शनात बोलताना त्यांनी आधुनिक इतिहासात चिनी राष्ट्राला पुन्हा सामर्थ्यवान बनवणे, हे देशाचे सर्वांत मोठे स्वप्न असल्याचे सांगितले. पुढे या विचाराला ‘चायना ड्रीम’ म्हणजेच ‘चीनचे स्वप्न’ असे नाव मिळाले. चीनच्या राजकीय विचारसरणीत या संकल्पनेला महत्त्वाचे स्थान मिळाले.शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमधील राजकीय सत्ता हळूहळू त्यांच्या हातात अधिक केंद्रित होऊ लागली. सरकारी आणि अधिकृत माध्यमांमधून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली जाऊ लागली. त्यांच्यापूर्वीच्या नेत्यांच्या तुलनेत त्यांना अधिक महत्त्व मिळू लागले. ऑक्टोबर २०१७मध्ये झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९व्या राष्ट्रीय अधिवेशनापर्यंत सत्तेचे केंद्रीकरण अधिक मजबूत झाले होते. चीनच्या भविष्यातील विकासाबाबतही अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे मांडली जात होती. शी जिनपिंग यांचे वाढते राजकीय वर्चस्व आणि चीनच्या दीर्घकालीन विकासाची उद्दिष्टे यांची सांगड घातल्यामुळे हे अधिवेशन महत्त्वाचे ठरले. ‘नव्या युगासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादावरील शी जिनपिंग यांचे विचार’ या संकल्पनेचा समावेश कम्युनिस्ट पक्षाच्या घटनेत करण्यात आला. त्याचबरोबर जिनपिंग यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना पॉलिटब्युरो, पॉलिटब्युरोची स्थायी समिती, सचिवालय आणि केंद्रीय लष्करी आयोग अशा महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये प्रमुख पदे मिळाली.अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांच्या दृष्टीने या अधिवेशनातील आणखी एक बाब महत्त्वाची होती. चीनच्या राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचे उद्दिष्ट केवळ आर्थिक विकासापुरते मर्यादित ठेवण्यात आले नाही. त्यात तंत्रज्ञानातील प्रगती, लष्कराचे आधुनिकीकरण, बेल्ट ॲण्ड रोड उपक्रम आणि जगभरातील चीनचा प्रभाव वाढवणे यांचाही समावेश करण्यात आला.चीनचे लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याची योजनाही स्पष्ट करण्यात आली. शी जिनपिंग यांनी मांडलेल्या अहवालानुसार, २०३५ पर्यंत राष्ट्रीय संरक्षण व्यवस्था आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण मूलभूत स्वरूपात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. तसेच या लष्कराच्या स्थापनेला २०२७मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे २०२७पर्यंत पीपल्स लिबरेशन आर्मीला जागतिक दर्जाचे लष्कर बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. युद्ध करण्याची आणि जिंकण्याची क्षमता असलेले लष्कर उभारणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येऊ लागला. चीनचे राष्ट्रीय पुनरुत्थान आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेशी संबंधित शताब्दीची उद्दिष्टे यांचाही पक्षाच्या घटनेत समावेश करण्यात आला. चीन इतर देशांवर वर्चस्व गाजवणार नाही किंवा त्यांचे प्रदेश बळकावणार नाही, असे शी जिनपिंग यांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट केले होते. मात्र, चीनची वाढती आर्थिक ताकद, बेल्ट ॲण्ड रोड उपक्रम, वेगाने होणारे लष्करी आधुनिकीकरण आणि प्रगत तंत्रज्ञानातील प्रगती यांमुळे इतर देशांचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागला.अमेरिकेच्या तोडीचा जागतिक प्रभाव निर्माण करण्याचे चीनचे उद्दिष्टही अधिक स्पष्ट होत होते. त्यामुळे चीन अमेरिकेला मागे टाकण्याची महत्त्वाकांक्षा जाहीरपणे व्यक्त करतो की नाही, हा मुख्य प्रश्न राहिला नाही. चीनच्या वाढत्या ताकदीमुळे जगातील सत्तेचे संतुलन बदलणार का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न बनला..Premium|Health Emergency : नवी उमेद...!.ट्रम्प यांचा पहिला कार्यकाळ आणि चीनडोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच अमेरिकेच्या चीनविषयक धोरणात बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. डिसेंबर २०१६मध्ये अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या ट्रम्प यांनी तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. १९७९मध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी किंवा अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या व्यक्तींनी तैवानच्या अध्यक्षांशी अशा प्रकारे थेट संपर्क साधणे टाळले होते. ट्रम्प यांनी ही परंपरा मोडली. चीनने या घटनेवर सावधपणे प्रतिक्रिया दिली. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचे चीनविषयक धोरण बदलू शकते, असे चिनी अभ्यासकांना वाटू लागले. फेब्रुवारी २०१७मध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या पहिल्या संवादात ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे ‘एक चीन धोरण’ कायम ठेवण्याची ग्वाही दिली. मात्र, त्यांच्या एकूण दृष्टिकोनात आधीच्या अध्यक्षांच्या तुलनेत व्यवहाराला अधिक महत्त्व होते. अमेरिकेची चीनसोबतची व्यापार तूट, तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षेत्र, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हालचाली आणि व्यापारातून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांचे वाटप या मुद्द्यांना अधिक महत्त्व मिळाले.या संबंधांना २०१८मध्ये निर्णायक वळण मिळाले. तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, बौद्धिक संपदा आणि नव्या शोधांबाबत चीनच्या धोरणांची अमेरिकेने ‘सेक्शन ३०१’अंतर्गत चौकशी केली. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सुमारे ५० अब्ज डॉलर किमतीच्या चिनी वस्तूंवर २५ टक्के आयात शुल्क लावले. सप्टेंबर २०१८पासून आणखी २०० अब्ज डॉलर किमतीच्या चिनी वस्तूंवर १० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले. मे २०१९मध्ये हे शुल्क वाढवून २५ टक्के करण्यात आले. हा संघर्ष केवळ व्यापारातील तूट कमी करण्यापुरता मर्यादित नव्हता. चीनचा प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकास रोखणे, हाही अमेरिकेच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता. त्यामुळे ‘मेड इन चायना २०२५’ कार्यक्रमातील अनेक क्षेत्रांवर अमेरिकेने लक्ष केंद्रित केले. त्यात विमाननिर्मिती व अवकाश तंत्रज्ञान, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, यंत्रसामग्री आणि प्रगत साहित्य यांचा समावेश होता. यामुळे अमेरिका-चीन संघर्षाला आर्थिक वादापलीकडे सामरिक महत्त्वदेखील मिळाले.ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील धोरणामुळे अमेरिका आणि चीनमधील संबंधांचे स्वरूप बदलले. आयात शुल्क हा या बदलाचा केवळ दिसणारा भाग होता. परदेशी गुंतवणुकीची अधिक कडक तपासणी, निर्यातीवरील निर्बंध, तंत्रज्ञान कंपन्यांवर वाढलेली नजर, बेल्ट ॲण्ड रोड उपक्रमाबाबतची चिंता आणि आशियातील देशांशी अमेरिकेचे वाढते संबंध, या सर्व घडामोडींमधून चीनकडे पाहण्याच्या अमेरिकेच्या दृष्टिकोनात व्यापक बदल होत असल्याचे दिसले. मात्र, आर्थिक दबावामुळे शी जिनपिंग चीनच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षा कमी करतील, ही अपेक्षा चुकीची ठरली.दबावाखाली शी जिनपिंगअमेरिकेच्या निर्बंधांचा चीनला मोठा फटका बसला. चीनच्या प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रावर झालेल्या परिणामामुळे तेथील नेतृत्वाला धक्का बसला. या क्षेत्रातील चिनी कंपन्या जागतिक बाजारपेठेत आघाडीवर असल्याचा आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याचा दावा करीत होत्या. मात्र, झेडटीई आणि हुआवेई या कंपन्यांच्या उत्पादनांसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या तांत्रिक घटकांसाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते. यातील प्रमुख घटक अमेरिकेतील चार कंपन्यांकडून मिळत होते. त्यामुळे चीनच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वावलंबनाबाबतच्या दाव्यांवर प्रश्न निर्माण झाले. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध सुरू झाले, त्या काळात शी जिनपिंग यांच्यासमोरही अनेक अडचणी होत्या. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावत होती. विद्यार्थी, कामगार आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या माजी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत होता.शी जिनपिंग यांच्या धोरणांवर टीका करणारे अभ्यासक, चिनी जनराजकीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य, कम्युनिस्ट पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या कुटुंबांतून आलेले ‘प्रिन्सलिंग्स’ आणि दोन माजी वाणिज्यमंत्र्यांसह काही वरिष्ठ अधिकारी यांची संख्या वाढत होती. काही नामवंत अभ्यासकांनी निवृत्त ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन शी जिनपिंग यांच्यावर धोरणे बदलण्यासाठी दबाव आणावा किंवा त्यांनी पद सोडावे, अशी मागणी केल्याचे वृत्त होते. बीजिंगमध्ये झालेल्या एका बैठकीत चीनने आपली धोरणे बदलून अमेरिकेला दुखावणे टाळावे, असे मत मांडणाऱ्या अभ्यासकांवर कारवाई करण्यात आली. कम्युनिस्ट पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनीही शी जिनपिंग यांच्या धोरणांवर टीका केली. त्यांनी स्वतःच्या अधिकारांच्या आणि महत्त्वाकांक्षांच्या मर्यादा ओलांडल्याचे या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. पहिल्या बेल्ट अँड रोड उपक्रम मंचच्या वेळी दिसून आलेल्या अतिराष्ट्रवादी भूमिकेवरही काहींनी प्रश्न उपस्थित केले. चीनने आपली आक्रमक भाषा कमी करावी, असा सल्ला देण्यात आला. काही वरिष्ठ चिनी अधिकाऱ्यांनी खासगी चर्चांमध्ये चीन एकटा पडत असल्याची आणि अनेक देश चीनच्या विरोधात असल्याची भावना व्यक्त केली.अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकारी, अभ्यासक आणि सामरिक विषयांचे जाणकार यांनी दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडल्याबद्दल शी जिनपिंग यांना जबाबदार धरले. पक्षाच्या १९व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात चीनची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे जाहीर करणे आणि अमेरिकेविरोधात कठोर भूमिका घेणे ही घाईची व चुकीची चाल होती, असे त्यांचे मत होते. अमेरिकेला आव्हान देण्याइतका चीन अजून सामर्थ्यवान झालेला नाही, असेही काहींचे म्हणणे होते. त्यामुळे शी जिनपिंग यांनी पुन्हा डेंग शियाओपिंग यांच्या ‘आपले सामर्थ्य लपवा आणि योग्य वेळेची वाट पाहा’ या धोरणाचा अवलंब करावा, अशी मागणी करण्यात आली. असा वाढता दबाव असूनही चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने कठोर भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आगामी काळ कठीण असेल याची जाणीव शी जिनपिंग यांनी पक्षातील सदस्यांना आणि जनतेला करून दिली. जूनच्या अखेरीस जिआंग्शी प्रांताच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील पक्ष पदाधिकाऱ्यांना ‘दुसऱ्या लाँग मार्च’साठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. कोविड-१९ महामारीचा २०२०मध्ये उद्रेक झाल्यानंतर चीनवरील आर्थिक आणि राजकीय दबाव आणखी वाढला. काही काळ महामारी आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नांमध्ये गुंतलेल्या चिनी नेतृत्वाने नंतर पुन्हा पक्षांतर्गत विरोधकांना इशारे देण्यास सुरुवात केली.चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षातील मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील पदाधिकारी तसेच संभाव्य विरोधकांना शी जिनपिंग यांनी कठोर संदेश दिला. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत सुरक्षेसाठी एक नवा ‘लघुगट’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या गटाचे नाव ‘सेफ चायना कन्स्ट्रक्शन को-ऑर्डिनेटिंग स्मॉल ग्रुप’ असे ठेवण्यात आले. चीनची अधिकृत वृत्तसंस्था शिन्हुआनुसार, देशाच्या राजकीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवाया रोखणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे, हे या गटाचे घोषित उद्दिष्ट होते.वुहानमध्ये कोरोना महामारी हाताळताना झालेल्या त्रुटींमुळे कम्युनिस्ट पक्षावर आणि स्वतः शी जिनपिंग यांच्यावर समाजातील विविध स्तरांतून टीका होत होती. काहींनी तर शी जिनपिंग यांनी पद सोडावे, अशी मागणीही केली होती. अशा परिस्थितीत या गटाची स्थापना झाली. चीनमधील विद्यार्थी, अभ्यासक, बुद्धिजीवी आणि विशेषाधिकार मिळालेल्या ‘प्रिन्सलिंग्स’ गटामध्ये असंतोष वाढत होता. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध आणि कोविड-१९ महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. बेरोजगारी झपाट्याने वाढली; तर वस्तूंच्या किमती आणि राहणीमानाचा खर्चही वाढला. या सर्व अडचणी आणि स्वतःच्या प्रतिमेला बसलेला धक्का असूनही शी जिनपिंग यांनी माघार घेतली नाही. देशांतर्गत विरोधकांसमोर किंवा अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्याऐवजी त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण अधिक मजबूत केले. नागरिकांवर नजर ठेवणारी यंत्रणा वाढवली आणि सुरक्षाविषयक धोरणे अधिक कठोर केली.या काळात चीनवरील कम्युनिस्ट पक्षाची पकड अधिक घट्ट करण्याचे प्रयत्नही वाढले. अमेरिकेच्या दबावामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कमकुवत बाजू उघड झाल्या. शी जिनपिंग यांच्यावरील टीकाही वाढली; तरीही चीनने माघार घेतली नाही. उलट अमेरिकेशी दीर्घकाळ चालणाऱ्या स्पर्धेला तोंड देण्याची तयारी बीजिंगने सुरू केली.चीनला हवे अमेरिकेसोबत स्थैर्यचीनच्या धोरणात्मक विचारांमध्ये २०२०मध्ये एक विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून आला. चीनच्या समकालीन आंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थेचे अध्यक्ष युआन पेंग यांनी चीन आता जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येत असल्याचे सांगितले. अमेरिकेला चीनचा उदय कायमस्वरूपी रोखता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक व्यवस्थेपासून पूर्णपणे वेगळे राहून चीनला राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचे उद्दिष्ट साध्य करणे जवळजवळ अशक्य आहे, हेही त्यांनी मान्य केले. याचा अर्थ स्पष्ट होता. अमेरिकेशी सर्व संबंध तोडल्यास चीनवरील अमेरिकेचा प्रभाव कमी होऊ शकतो; परंतु त्याच वेळी चीनच्या आर्थिक विकासालाही मोठा धक्का बसू शकतो.चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागाचे माजी वरिष्ठ उपमंत्री झोऊ ली यांनी अमेरिकेसोबतचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तयारी करण्याचे आवाहन केले. पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्यास त्याला तोंड देणे, देशांतर्गत पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, डॉलरवर आधारित आर्थिक व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि बाहेरून येणारा आर्थिक दबाव सहन करण्याची क्षमता वाढवणे, अशा उपाययोजना त्यांनी सुचवल्या. त्याच वेळी अमेरिका आणि चीनमधील स्पर्धा नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये, यासाठी चिनी अभ्यासक आणि अधिकारी मार्ग शोधू लागले. जानेवारी २०२१मध्ये अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर तणाव कमी करण्याची संधी निर्माण झाल्याचे चीनला वाटले.ट्रम्प यांच्यापूर्वीचे अमेरिका-चीन संबंध पुन्हा निर्माण होतील, अशी अपेक्षा फार कमी जणांना होती. जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका चीनबाबत ‘मखमली हातमोज्यातील लोखंडी मुठी’चे धोरण स्वीकारू शकते, असा चिनी अभ्यासकांचा अंदाज होता. म्हणजेच अमेरिकेच्या धोरणांची पद्धत बदलेल; पण चीनकडे सामरिक प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन कायम राहील. त्यामुळे चीनचे उद्दिष्ट जुने संबंध पुन्हा निर्माण करणे एवढेच नव्हते. अमेरिका आणि चीनमधील आर्थिक व तांत्रिक संबंध पूर्णपणे तोडण्यापासून अमेरिकेला परावृत्त करणे आणि स्वतःची आर्थिक व तांत्रिक ताकद वाढवत राहणे, हा चीनचा प्रयत्न होता. या विचारातून २०२३पर्यंत दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्यासाठी सावध प्रयत्न सुरू झाले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी जूनमध्ये चीनला भेट दिली. त्यानंतर अमेरिकेचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही चीनमध्ये गेले. ऑक्टोबरमध्ये चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी वॉशिंग्टनला भेट दिली. या भेटीमुळे सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये शी जिनपिंग आणि जो बायडेन यांच्यात बैठक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.दोन्ही देशांनी संवाद वाढवण्यावर, संकटाच्या वेळी परिस्थिती कशी हाताळायची यावर आणि मतभेदांचे रूपांतर संघर्षात होऊ न देण्यावर भर दिला. मात्र याचा अर्थ दोन्ही देशांचे संबंध पूर्वीसारखे मैत्रीपूर्ण झाले असा नव्हता. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लष्करी क्षमता, तैवान आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्पर्धा सुरूच होती. बदल एवढाच झाला, की संघर्ष नियंत्रणाबाहेर गेल्यास कोणत्याही देशाचा फायदा होणार नाही, याची जाणीव दोन्ही बाजूंना अधिक स्पष्टपणे झाली. ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर या अनुभवाचे महत्त्व आणखी वाढले..ट्रम्प २.० : अधिक तयारीनिशी चीनचा सामनाडोनाल्ड ट्रम्प २०२५मध्ये पुन्हा सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांच्यासमोर २०१७मधील चीन नव्हता. पहिल्या व्यापारयुद्धात अमेरिकेने कोणती साधने वापरली होती, याचा बीजिंगने अनेक वर्षे अभ्यास केला होता. अमेरिका आणि तिचे मित्रदेश भविष्यात कोणती पावले उचलू शकतात, याचाही चीनने अंदाज घेतला होता. त्यानुसार प्रत्युत्तर देण्यासाठी आवश्यक उपाय तयार केले होते.अमेरिकेकडून अधिक कठोर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन चीन अनेक वर्षांपासून तयारी करीत होता. देशांतर्गत संशोधन आणि नव्या शोधांना प्रोत्साहन देणे, संशोधन व विकासावरील खर्च वाढवणे, शेतीविषयक सुरक्षितता मजबूत करणे, पुरवठा साखळी अधिक सक्षम बनवणे आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवणे यावर चिनी नेतृत्वाने भर दिला होता. ट्रम्प यांचे दुसरे प्रशासन अधिक आक्रमक आणि अनिश्चित असेल, असा चिनी रणनीतिकारांचा अंदाज होता.२०२५ मध्ये दोन्ही देशांतील संघर्ष पुन्हा सुरू होण्यास फार वेळ लागला नाही. ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर पुन्हा आयात शुल्क लादले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही शुल्क वाढवले, कंपन्यांवर निर्बंध घातले आणि निर्यातीवर नियंत्रण आणले. या संघर्षात चीनचे सर्वांत प्रभावी साधन ठरले ते महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीवरील त्याचे वर्चस्व. ४ एप्रिल २०२५ रोजी चीनने मध्यम आणि जड दुर्मिळ मृदा खनिजांशी संबंधित सात प्रकारच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणले. निर्यातदारांना आवश्यक परवाने मिळेपर्यंत या वस्तूंचा पुरवठा विस्कळित झाला. दुर्मिळ मृदा खनिजांचे उत्खनन, शुद्धीकरण आणि प्रक्रिया या क्षेत्रांत चीनचे मोठे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या निर्बंधांचा परिणाम मोटार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर झाला.केवळ दुर्मिळ मृदा खनिजांमुळेच ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. या संघर्षात आयात शुल्क, आर्थिक दबाव, सेमीकंडक्टर, कृषी उत्पादने आणि दोन्ही देशांमधील अंतर्गत आर्थिक परिस्थिती अशा अनेक बाबी महत्त्वाच्या होत्या. मात्र, दुर्मिळ मृदा खनिजांवरील चीनच्या नियंत्रणामुळे वाटाघाटींचे स्वरूप निश्चितच बदलले. रॉयटर्सच्या सप्टेंबर २०२६मधील विश्लेषणानुसार, दुर्मिळ मृदा खनिजांच्या पुरवठ्यावर चीनचे वर्चस्व असल्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक परिणामांचा विचार न करता चीनवरील दबाव वाढवणे कठीण झाले, हा महत्त्वाचा बदल होता. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सेमीकंडक्टर आणि प्रगत तंत्रज्ञानावरील अमेरिकेचे नियंत्रण ही चीनची मोठी कमकुवत बाजू असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, चीनकडेही अमेरिकेवर दबाव आणण्याची आर्थिक साधने होती.चीन अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादने, व्यावसायिक विमाने आणि इतर वस्तू खरेदी करीत होता. त्यामुळे संघर्षाचा फटका अमेरिकी उद्योगांनाही बसू शकत होता. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात चीनने दाखवून दिले, की दोन्ही देश एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे अमेरिकेलाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. त्यामुळे संघर्ष सुरू झाल्यानंतर लवकरच दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी सुरू झाल्या. मे २०२५मध्ये जिनिव्हामध्ये झालेल्या चर्चेत मोठ्या प्रमाणात वाढवलेले आयात शुल्क तात्पुरते कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर लंडन आणि स्टॉकहोममध्ये पुढीलचर्चा झाल्या. शुल्कवाढीला दिलेली तात्पुरती स्थगितीही वाढवण्यात आली.दक्षिण कोरियातील बुसानमध्ये ऑक्टोबर २०२५मध्ये ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची भेट झाली. या बैठकीत आयात शुल्क, अमेरिकेकडून कृषी उत्पादनांची खरेदी, फेंटानिल या अमली पदार्थाच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पूर्वघटकांचा पुरवठा आणि दुर्मिळ मृदा खनिजांसह इतर महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवरील चीनचे नियंत्रण अशा मुद्द्यांवर काही उपाययोजनांना सहमती मिळाली. या चर्चेमुळे दोन्ही देशांतील आर्थिक आणि धोरणात्मक मतभेद पूर्णपणे संपले नाहीत. मात्र, संघर्ष काही काळ कमी करण्याचा मार्ग तयार झाला.आर्थिक दबाव आणण्याच्या क्षमतेत झालेला बदल या घडामोडींमधून स्पष्ट झाला. ट्रम्प चीनवर दबाव आणण्यास तयार होते; पण आता चीनकडेही प्रत्युत्तर देण्याची अधिक क्षमता होती. संघर्ष आणखी वाढवणे अमेरिकेसाठीही महागात पडू शकते, हे बीजिंगने दाखवून दिले. यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकाधिक नेत्यांच्या वैयक्तिक संवादावर अवलंबून राहू लागले. त्याचबरोबर उच्चस्तरीय राजनैतिक संपर्कही वाढला.ट्रम्प, शी जिनपिंग आणि धोरणात्मक स्थैर्याची नवी संकल्पनाट्रम्प यांच्या मे २०२६मधील चीन दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांतील संबंधांबाबतच्या भाषेत लक्षणीय बदल दिसून आला. ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांची जाहीरपणे भरभरून स्तुती केली. त्यांना ‘महान नेते’ असे संबोधले. शी जिनपिंग आणि चीन या दोघांबद्दलही आपल्याला वैयक्तिक आदर असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिनपिंग यांच्याशी आपले संबंध अत्यंत मजबूत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दोन्ही नेत्यांमधील वैयक्तिक संवाद हा मतभेद सोडवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग असल्याचे त्यांच्या विधानांतून दिसून आले. मात्र, या मैत्रीपूर्ण वातावरणाचा अर्थ अमेरिकेने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेत माघार घेतली, असा नाही. ट्रम्प प्रशासनाने तंत्रज्ञान, व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रांत चीनशी स्पर्धा करण्याचे धोरण कायम ठेवले. बीजिंगमध्ये झालेल्या शिखर बैठकीत तैवान, प्रगत तंत्रज्ञान आणि प्रादेशिक सुरक्षेबाबतचे मूलभूत मतभेदही दूर झाले नाहीत. तरीही दोन्ही नेत्यांमधील संवादाचा सूर लक्षवेधी होता.रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, शी जिनपिंग यांची जाहीरपणे प्रशंसा करूनही ट्रम्प बीजिंगमधून फारसे ठोस लाभ मिळवू शकले नाहीत. काही अभ्यासकांनी ट्रम्प यांची चीनबाबतची भूमिका नेहमीपेक्षा अधिक नम्र असल्याचे म्हटले. दुसरीकडे, चिनी अभ्यासकांनी या भेटीत शी जिनपिंग यांना मिळालेल्या प्रतीकात्मक सन्मानाला आणि दोन्ही देशांतील संबंध स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांना महत्त्व दिले. या बैठकीतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे चीन-अमेरिका यांच्यातील रचनात्मक आणि धोरणात्मक स्थैर्याचे संबंध निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर झालेली सहमती.शी जिनपिंग यांनी सप्टेंबर २०२६मध्ये अमेरिकेला दिलेल्या अलीकडील राजकीय भेटीदरम्यान ट्रम्प यांची त्यांच्याबद्दलची विशेष भूमिका पुन्हा दिसून आली. मेरीलँडमधील अँड्र्यूज हवाईतळावर ट्रम्प यांनी स्वतः जिनपिंग यांचे स्वागत केले. अध्यक्षीय प्रोटोकॉलनुसार हा दुर्मिळ प्रकार होता. १९६२नंतर प्रथमच असे घडल्याचे सांगण्यात आले. व्हाइट हाउसने शी जिनपिंग यांच्या स्वागतासाठी विस्तृत कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात औपचारिक स्वागत समारंभ, लष्करी मानवंदना आणि शासकीय भोजनाचा समावेश होता. या घडामोडींचे महत्त्व प्रत्यक्ष परिणामांइतकेच प्रतीकात्मकही होते. सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत दोन्ही देशांच्या अध्यक्षांनी एकमेकांच्या देशांना राजकीय भेटी दिल्या. द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासात असे प्रथमच घडल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले. २४ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान शी जिनपिंग यांनी पुन्हा एकदा रचनात्मक आणि धोरणात्मक स्थैर्याच्या चौकटीवर भर दिला. या मैत्रीपूर्ण वातावरणामुळे चीनला समाधान मिळाले. चीनची वाढलेली ताकद आणि जिनपिंग यांचे वैयक्तिक नेतृत्व यांना मिळालेली मान्यता चीनसाठी महत्त्वाची होती. अमेरिकेने चीनला एक प्रमुख जागतिक शक्ती म्हणून स्वीकारल्याचे बीजिंगने या घडामोडींमधून पाहिले. मात्र, अमेरिकेने चीनला पूर्णपणे समान दर्जाची जागतिक शक्ती म्हणून स्वीकारले किंवा ट्रम्प यांनी धोरणात्मक स्पर्धा सोडून दिली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, लष्करी क्षमता, तैवान, व्यापार आणि जागतिक प्रभाव या क्षेत्रांत अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा कायम आहे. बदल झाला आहे तो या स्पर्धेचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने आर्थिक ताकदीतील असमतोलाचा वापर करून चीनकडून सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळापर्यंत दोन्ही देशांनी एकमेकांना आर्थिक आणि धोरणात्मक नुकसान पोहोचवू शकतील, अशी साधने विकसित केली होती.दुर्मिळ मृदा खनिजांवरील चीनचे नियंत्रण, त्याची मोठी उत्पादनक्षमता आणि प्रचंड अर्थव्यवस्था यांमुळे केवळ एका बाजूने आर्थिक दबाव टाकण्याच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे उच्चस्तरीय चर्चा करण्याची आणि संघर्ष वाढू नये, यासाठी मर्यादा निश्चित करण्याची गरज दोन्ही देशांना अधिक जाणवू लागली. या परिस्थितीत ‘समेट’ या शब्दापेक्षा ‘धोरणात्मक स्थैर्य’ ही संकल्पना अधिक योग्य ठरते. दोन्ही देश एकमेकांचे मित्र किंवा सहकारी बनत नव्हते. त्यांच्यातील स्पर्धा अधिक अंदाज करता येण्याजोगी आणि नियंत्रणात राहावी, हा त्यांचा प्रयत्न होता.चीनचे उद्दिष्ट ट्रम्प यांच्याशी कायमस्वरूपी समझोता करणे एवढेच नाही. काही काळ अमेरिकेच्या दबावातून सुटका मिळवणे, हेही त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. स्थैर्यामुळे चीनला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी, लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि भविष्यातील अमेरिकी दबावाला तोंड देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी वेळ मिळतो.अलीकडील वृत्तान्तांमधूनही जिनपिंग यांना चीनची ताकद वाढवण्यासाठी सध्याची तुलनेने स्थिर परिस्थिती शक्य तितका काळ टिकवून ठेवायची असल्याचे सूचित होते. ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद संपल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीसाठी चीनला स्वतःची तयारी करायची आहे. दोन्ही नेत्यांना आवश्यक क्षमता विकसित करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. मात्र, जिनपिंग यांनी चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा सोडलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे जागतिक नेतृत्व आणि वर्चस्व कमी करण्यास ट्रम्प तयार असल्याचेही दिसत नाही. दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या पद्धतीमुळे आणि करारबद्ध मित्रदेशांनाही नाराज करण्याच्या भूमिकेमुळे अमेरिकेचे अनेक मित्रदेश दूर गेले आहेत. चीनसोबत भविष्यात गंभीर संघर्ष निर्माण झाल्यास अमेरिकेला याच मित्रदेशांच्या पाठिंब्याची गरज भासू शकते. त्यामुळे चीनशी स्पर्धा करताना अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये निर्माण झालेली दरी हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे.अमेरिका आणि चीन यांच्यातील भारताची भूमिकाचीनने आपल्या दाव्यातील प्रदेश बळाच्या जोरावर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रदेशातील प्रमुख शक्ती म्हणून चीनचे वर्चस्व भारताने स्वीकारावे, अशी भूमिका घेतली. तेव्हापासून भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्याच वेळी आशियावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रयत्नही चीनने अधिक तीव्र केले. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात असल्याची भावना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) नेतृत्वात निर्माण झाली. भारताने चीनविरोधात अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे, असेही बीजिंगला वाटते.सीमेवर ठाम भूमिका घेणे, संरक्षण व्यवस्था मजबूत करणे आणि भारताची मोठी बाजारपेठ चिनी वस्तूंसाठी बंद करण्याच्या दिशेने पावले उचलणे यांचा त्यात समावेश आहे. भारताची ही भूमिका चीनला मान्य नसली तरी सध्या भारताकडून गंभीर आव्हान निर्माण झालेले नाही, असे चीन मानतो. सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची चीनची तयारी दिसत नाही; मात्र भारताच्या बाजारपेठेतील व्यापारी आणि आर्थिक संधी कायम ठेवण्यात त्याला रस आहे. त्याच वेळी भारतावर दीर्घकाळ दबाव कायम ठेवण्याचाही चीनचा निर्धार आहे. सीमेबाबत झालेल्या चर्चा आणि चीनचे अध्यक्ष व भारताचे पंतप्रधान यांच्यात झालेल्या बैठकांनंतरही दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. एकमेकांच्या हेतूंबाबत साशंकता कायम आहे.सीमेवरील परिस्थितीतही फारसा बदल झालेला नाही. दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील आघाडीच्या ठिकाणी प्रत्येकी सुमारे ६० हजार ते ७० हजार सैनिक तैनात ठेवले आहेत. २०२५नंतरही चीनने सीमेवरील लष्करी पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने सुरू ठेवली आहे. सैनिकांसाठी निवासव्यवस्था वाढवण्याबरोबरच इतर सुविधांचाही विस्तार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर चीन सीमेवर आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि अतिरिक्त लष्करी तुकड्या तैनात करीत आहे. मात्र, २०२४च्या उत्तरार्धात चीनने भारताबाबतची भूमिका काहीशी नरम करण्यास सुरुवात केली. त्याच काळात चीनमधील आर्थिक अडचणी वाढत होत्या आणि अमेरिकेसोबतचा तणाव तीव्र होत होता. भारताच्या मोठ्या आणि अद्याप पूर्ण क्षमतेने वापरात न आलेल्या बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळवण्यासाठी चिनी नेतृत्वाने प्रयत्न वाढवले. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाकडून चीनमधून होणाऱ्या आयातीत घट होत असताना आणि अमेरिका-चीनमधील तणाव वाढत असताना हे प्रयत्न सुरू झाले. जपान, फिलिपिन्स आणि तैवान यांच्याबाबत चीनने आपली आक्रमक भूमिका मूलतः बदललेली नाही. मात्र, अमेरिका आणि भारताच्या बाबतीत त्याने डावपेच म्हणून अधिक समंजस भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.जगातील दोन सर्वांत श्रीमंत बाजारपेठा असलेल्या अमेरिका आणि युरोपमधून चिनी वस्तूंची आयात कमी होऊ लागल्याने भारतासारख्या पर्यायी बाजारपेठांचे महत्त्व चीनसाठी वाढले. निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या चीनला भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेतील संधी गमावणे परवडणारे नाही. त्यामुळे भारतातील चिनी राजदूत आणि चिनी राजनैतिक कार्यालयांनी व्यापाराशी संबंधित गट तसेच चीनला अनुकूल भूमिका घेणाऱ्या गटांना सक्रिय करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. चर्चेदरम्यान चिनी प्रतिनिधींनी भारताकडे काही मागण्या केल्या. भारताने चिनी नागरिकांसाठी व्हिसा आणि प्रवासावरील निर्बंध शिथिल करावेत, चिनी वस्तूंच्या आयातीला परवानगी द्यावी, विमानसेवा पुन्हा सुरू कराव्यात आणि चिनी पत्रकारांना भारतात काम करण्याची परवानगी द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.चीनमधील वाहन कंपन्यांसह इतर उद्योगांनीही भारतीय बाजारपेठेत आपला प्रवेश वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापैकी बहुतांश वाहन कंपन्यांना ६० ते ९३ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत असल्याचे नमूद केले जाते. विशेष म्हणजे चीनमध्ये तयार होणाऱ्या ‘एमजी’ आणि ‘बीवायडी’सारख्या मोटारी आता भारतात उपलब्ध आहेत. त्या भारतीय कंपन्यांशी स्पर्धा करीत आहेत. त्याचप्रमाणे छत्र्या, दिव्यांच्या छटा, प्रकाशयोजनेची उपकरणे आणि सजावटीच्या मूर्ती यांसारख्या चिनी वस्तूंनीही भारतीय बाजारपेठेत मोठा हिस्सा मिळवला आहे. या वस्तू तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध असल्यामुळे त्यांना मागणी मिळते. या कमी किमतींमागे अनुदानासारखे घटकही आहेत.सीमेवरील प्रश्न पूर्णपणे सुटेपर्यंत भारताने व्यापार आणि इतर मुद्द्यांबाबत सावध भूमिका घेणे आवश्यक आहे. चीनकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अधिकृत तसेच इतर चिनी प्रतिनिधींनी विविध चर्चांमधून बळ दिले. ‘ट्रॅक १.५’ आणि ‘ट्रॅक २’ या अनौपचारिक राजनैतिक संवादांच्या माध्यमातूनही हे प्रयत्न करण्यात आले. ‘ट्रॅक १.५’ संवादात अधिकृत प्रतिनिधी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होतात; तर ‘ट्रॅक २’ संवादात प्रामुख्याने अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि माजी अधिकारी यांच्यात चर्चा होते.चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या संयुक्त आघाडी विभागानेही पत्रकारांना आपल्या बाजूने वळवणे, वृत्तपत्रांमध्ये जागा विकत घेणे आणि ठरावीक लेख प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करणे, अशा मार्गांनी या प्रयत्नांना पाठबळ दिल्याचे नमूद केले जाते. मात्र, व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही चीनला जाण्यासाठी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या भारतीयांपैकी जवळपास ९५ टक्के अर्जदारांना व्हिसा नाकारला जात असल्याची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. यावरून द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी चिनी नेतृत्वाने अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत, असे दिसते..Premium|AI Companion : आईच्या आठवणींत हरवलेली शर्वाणी आणि तिच्या आयुष्यात आलेला एआय कम्पॅनियन.भारत-चीन संबंधांपुढील महत्त्वाचे प्रश्नभारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांमध्ये अनेक मूलभूत प्रश्न अद्याप कायम आहेत. त्यात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सीमावाद. दोन्ही देशांना मान्य होईल असा तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची बीजिंगची तयारी दिसत नाही. शक्सगाम खोऱ्याबाबत चीन-पाकिस्तान करारातील अटी बदलण्याचा चीनने अलीकडे घेतलेला निर्णयही भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपीईसी) हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या मार्गिकेमुळे चीनने प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या ताब्याला मान्यता दिली आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. याशिवाय अरुणाचल प्रदेशाच्या समोर ब्रह्मपुत्रा नदीच्या मेडोग येथील ‘ग्रेट बेंड’ परिसरात चीनकडून बांधण्यात येत असलेले विशाल धरणही भारतासाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या धरणामुळे नदीच्या पाण्याच्या वापराबाबत आणि पाण्याच्या प्रवाहाबाबत चिंता निर्माण होऊ शकते. या सर्व घडामोडींचा भारताला आपल्या परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक निर्णयांमध्ये विचार करावा लागेल. चीनशी व्यापार वाढवताना किंवा राजनैतिक संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करताना सीमावाद आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.भारतापुढील संतुलनाचे आव्हानअमेरिका आणि चीन यांच्यात दीर्घकाळ संघर्ष सुरू राहिल्यास वॉशिंग्टनच्या दृष्टीने भारताचे धोरणात्मक महत्त्व वाढू शकते. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी गुंतवणूक आणि वस्तूंच्या पुरवठ्याची व्यवस्था इतर देशांकडे वळवण्याच्या प्रयत्नांनाही त्यामुळे चालना मिळू शकते. मात्र, अमेरिका आणि चीनमधील संबंध अधिक स्थिर झाल्यास भारताला मिळणारी ही संधी काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात कायमस्वरूपी संघर्ष सुरू राहील, या गृहीतकावर भारताला दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरण आखता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही एका देशावर आर्थिकदृष्ट्या अति प्रमाणात अवलंबून राहणेही भारतासाठी योग्य ठरणार नाही.भारतीय उत्पादन क्षेत्र आणि औद्योगिक पुरवठा साखळ्यांसाठी चीन आजही महत्त्वाचा आहे. अनेक उद्योगांना कच्चा माल, सुटे भाग आणि इतर आवश्यक वस्तूंसाठी चीनची गरज भासते. दुसरीकडे, अमेरिका ही भारतासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि संरक्षणविषयक सहकार्याच्या दृष्टीनेही तिचे महत्त्व वाढत आहे. या परिस्थितीत बाहेरून येणाऱ्या दबावाला तोंड देण्यासाठी भारताला स्वतःची क्षमता वाढवावी लागेल. आवश्यक वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, संशोधन आणि विकासाला चालना देणे तसेच नव्या कल्पना आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.भारतीय उद्योगांनी देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादनक्षमता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी दर्जेदार वस्तू तयार करणे आणि उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवणेही आवश्यक आहे. संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रातही भारताला स्वावलंबी होण्याची गरज आहे. विशेषतः विमानांची इंजिने तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रप्रणाली विकसित करणे आणि अवकाश क्षेत्रातील क्षमता वाढवणे या महत्त्वाच्या गरजा आहेत. अखेरीस भारताला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यासाठी किती वाव मिळेल, हे देशाच्या सर्वांगीण सामर्थ्यावर अवलंबून असेल. केवळ अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवले म्हणजे धोरणात्मक स्वायत्तता मिळते, असे नाही.धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणजे आपल्या देशाच्या हितानुसार स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता. कोणत्याही एका महासत्तेवरील अवलंबित्वामुळे भारताच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ नयेत, यासाठी पुरेशी आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध पुढे कोणते वळण घेतील, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा संपणार नाही. संघर्ष वाढला तरी तो कायम त्याच तीव्रतेने सुरू राहील, असेही नाही. त्यामुळे भारताने या दोन्ही शक्यता लक्षात घेऊन आपले धोरण ठरवले पाहिजे. चीनसोबतच्या सीमावादाबाबत ठाम राहणे, अमेरिकेसोबत आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य वाढवणे आणि त्याच वेळी स्वतःची ताकद मजबूत करणे, हा भारतासाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे.भारताचे आर्थिक सामर्थ्य वाढले, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वावलंबन आले आणि संरक्षण क्षमता मजबूत झाली, तर बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताला अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेता येतील. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेचा भारताला फायदा होईल की त्यातून नवी आव्हाने निर्माण होतील, हे मोठ्या प्रमाणात भारत स्वतःची तयारी किती मजबूत करतो यावर अवलंबून असेल.(लेखक भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात अतिरिक्त सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. सध्या ते ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस ॲण्ड स्ट्रॅटेजी’चे अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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