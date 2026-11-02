Premium|US Midterm Elections 2026 : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांचा भारतावर काय परिणाम होणार?

पूनम शर्मा - sakal.avtaran@gmail.comअमेरिकेत ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमधून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कारभार किती मोकळेपणाने करता येईल, हे ठरणार आहे. या निवडणुका केवळ ट्रम्प यांच्या सत्तेची कसोटी पाहणाऱ्या नाहीत; तर भारत-अमेरिका व्यापारसंबंध, आयात शुल्क, ऊर्जा सुरक्षा आणि भारतीय तरुणांच्या अमेरिकेतील संधींवरही त्यांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे तेथील सत्तासमीकरणाकडे भारताचे लक्ष लागले आहे.महाराष्ट्रातील एखादा निर्यातदार, पुण्यातील सॉफ्टवेअर अभियंता किंवा अमेरिकेच्या ग्रीन कार्डची प्रतीक्षा करणारे कुटुंब यांना अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका दूरच्या वाटू शकतात. मात्र, ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानामुळे वॉशिंग्टनमधील राजकीय परिस्थिती बदलू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः या निवडणुकीत उमेदवार नाहीत. मात्र, या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी त्यांचीच सत्ता आणि अधिकार आहेत. अमेरिकी मतदार प्रतिनिधीगृहाच्या सर्व ४३५ जागांसाठी आणि सिनेटच्या सुमारे एकतृतीयांश जागांसाठी मतदान करतील. ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष काँग्रेसवरील आपले वर्चस्व टिकवतो की डेमोक्रॅटिक पक्षाला त्यांच्या धोरणांना अडथळे आणण्याची ताकद मिळते, हे या निकालातून स्पष्ट होईल..भारतासाठी या निवडणुकीचे महत्त्व कोण जिंकतो, एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. पुढील दोन वर्षांत व्यापार, आयात शुल्क, स्थलांतर आणि रशियासंदर्भातील धोरणांबाबत वाटाघाटींतून तडजोडी होतील, संघर्ष तीव्र होईल की दीर्घकाळ अनिश्चितता कायम राहील, हेही या निकालावर अवलंबून असेल.सध्या प्रतिनिधीगृहात रिपब्लिकन पक्षाचे काठावरचे बहुमत आहे; तर सिनेटमध्ये त्यांच्याकडे ५३ विरुद्ध ४७ असे संख्याबळ आहे. सिनेटवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला किमान चार जागा वाढवणे आवश्यक आहे. कारण सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ ५०-५० असे झाले; तर उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने निर्णायक मत देऊ शकतात. प्रतिनिधीगृहातील बहुमत मिळवण्याचा डेमोक्रॅटिक पक्षाचा मार्ग तुलनेने अधिक सोपा आहे. मात्र, प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवार, मतदानाची टक्केवारी आणि मतदारसंघांच्या सीमा निकालावर प्रभाव टाकतील.ट्रम्प यांच्यासाठी सध्याचे राजकीय वातावरण प्रतिकूल आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ आणि ‘यूगव्ह’ यांनी १० ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ट्रम्प यांच्या कामगिरीवर केवळ ३४ टक्के लोकांनी समाधान व्यक्त केले; तर ६२ टक्के लोकांनी त्यांच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अमेरिकेतील अनेक सर्वेक्षणांमधून मध्यावधी निवडणुकांत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता दिसते. मात्र, या निवडणुकांमध्ये उमेदवार आणि स्थानिक प्रश्नही तितकेच निर्णायक ठरतात.सिनेटच्या निवडणुकीत मेन आणि नॉर्थ कॅरोलिना या रिपब्लिकन पक्षाच्या ताब्यातील जागा महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. याशिवाय इतर काही ठिकाणीही चुरशीच्या लढती अपेक्षित आहेत. दुसरीकडे डेमोक्रॅटिक पक्षालाही जॉर्जिया आणि मिशिगनसारख्या राज्यांतील आपले तुलनेने असुरक्षित मतदारसंघ टिकवावे लागतील. डेमोक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधीगृह जिंकले; पण सिनेटमध्ये बहुमत मिळवता आले नाही, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही..Premium|Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग, कर्ज आणि टोकाचं पाऊल! हा विळखा सोडवायचा कसा?.ट्रम्प यांचा पराभव झाल्यास काय बदलू शकते?भारतातील लोकसभा निवडणुकीपेक्षा अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहाची निवडणूक वेगळी असते. अमेरिकेत काँग्रेसच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागत नाही. रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला, तरी ट्रम्प अध्यक्षपदी कायम राहतील. त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२९ मध्ये संपणार आहे.मात्र, प्रतिनिधीगृहावरील नियंत्रण गमावल्यास ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कारभारात मूलभूत बदल होऊ शकतात. डेमोक्रॅटिक पक्षाला विधेयके रोखता येतील, महत्त्वाच्या संसदीय समित्यांवर नियंत्रण मिळवता येईल आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावून सरकारच्या निर्णयांची तपासणी करता येईल. सरकारी खर्चासंबंधीच्या वाटाघाटीही अधिक गुंतागुंतीच्या होतील. ट्रम्प यांच्या प्राधान्यक्रमांना विरोध करण्याची आणि त्यांना तडजोडी करण्यास भाग पाडण्याची संधी विरोधकांना मिळेल.डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असल्यास प्रतिनिधीगृह ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करू शकते. मात्र, महाभियोगाचा ठराव मंजूर करण्यासाठी वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेटमधील दोनतृतीयांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते. त्यामुळे या निवडणुकीतील पराभवामुळे ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आपोआप धोक्यात येणार नाही. महाभियोगाच्या वेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेट सदस्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाला साथ दिली, तरच त्यांचे पद जाऊ शकते. मात्र, तशी शक्यता तूर्तास कमी आहे.दुसरीकडे, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना सिनेटची मंजुरी आवश्यक असते. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेटमधील जागा वाढल्यास या नियुक्त्यांमध्ये अडथळे आणता येऊ शकतात. याउलट, रिपब्लिकन पक्षाने दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण राखले; तर ट्रम्प आपल्या धोरणांना जनतेचा नव्याने कौल मिळाल्याचा दावा करू शकतील. कर, सरकारी खर्च आणि स्थलांतरविषयक धोरणांना पुढे नेणारी विधेयके मंजूर करून घेण्याचा त्यांचा मार्गही मोकळा होईल.निकालामुळे कराराची हमी मिळणार नाहीफेब्रुवारीमध्ये जाहीर झालेल्या भारत-अमेरिका आराखड्यानुसार, भारतातून निर्यात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर १८ टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचे ट्रम्प प्रशासनाने सूचित केले होते. मात्र, त्यानंतर या शुल्कासंबंधीची कायदेशीर परिस्थिती बदलली. २० फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ या कायद्याअंतर्गत अध्यक्षांना आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर वॉशिंग्टनने शुल्क लागू करण्यासाठी इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जुलैमध्ये ‘सेक्शन ३०१’अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या उपायांमुळे संबंधित भारतीय आयातींवर अतिरिक्त १० टक्के शुल्क आकारण्यात आले. या विशिष्ट शुल्कातून भारताच्या निर्यातीतील अंदाजे ४५ टक्के निर्यातीला वगळण्यात आले होते. मात्र, विविध क्षेत्रांसाठी स्वतंत्रपणे लागू होणारी शुल्क आणि नेहमीची सीमाशुल्क लक्षात घेतल्यास सर्व भारतीय उत्पादनांना लागू होणारा एकच दर सांगता येत नाही. ऑक्टोबरपर्यंत व्यापारविषयक वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. बाजारपेठेतील प्रवेशासंबंधीचे मतभेद आणि अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या संभाव्य व्यापारविषयक चौकशांमुळे कराराच्या प्रक्रियेत अनिश्चितता कायम होती.प्रतिनिधीगृहावर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व आल्यास आयात शुल्क आणि त्याचा अमेरिकी ग्राहकांवर होणारा परिणाम यांची अधिक कसून तपासणी होऊ शकते. आयातदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडून तक्रारी आल्यास त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार शुल्कात सवलत देण्याची किंवा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर अधिक कठोर मर्यादा घालण्याची मागणी करू शकतात. मात्र, डेमोक्रॅटिक पक्षातील सर्वच नेते कमी आयात शुल्काच्या बाजूने नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसमधील सत्ताबदलामुळे भारताला व्यापारविषयक सवलती मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही.त्याचप्रमाणे निवडणुकीच्या निकालामुळे सध्या लागू असलेली आयात शुल्क आपोआप रद्द होणार नाहीत. ती मागे घेण्यासाठी संबंधित कायद्याचा आधार, अध्यक्षांचे निर्णय, काँग्रेसने केलेले कायदे किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया यांपैकी योग्य मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. काही मर्यादित कार्यकारी व्यापार व्यवस्था व्यापक व्यापार कराराची अंमलबजावणी करणाऱ्या कायद्याप्रमाणे काँग्रेसच्या मतदानाशिवायही पुढे जाऊ शकतात. मात्र, या निवडणुकीत प्रतिकूल कौल मिळाल्यास वॉशिंग्टनच्या वाटाघाटी करण्याच्या भूमिकेत बदल होऊ शकतो. राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या ट्रम्प यांना राजनैतिक यश मिळवण्याची गरज वाटू शकते. उलट, ते भारताकडून अधिक सवलती मिळवण्यासाठी दबाव वाढवू शकतात. यांपैकी कोणतीही शक्यता निश्चित मानता येणार नाही..रशियावरील निर्बंध : पक्षीय सीमांच्या पलीकडे जाणारा दबावरशियाकडून विशिष्ट ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर किमान ५०० टक्के आयात शुल्क लादण्याची धमकी देणाऱ्या मूळ निर्बंधविषयक प्रस्तावाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले होते. मात्र, १८ सप्टेंबरला कायद्यात रूपांतरित झालेल्या तरतुदी यापेक्षा वेगळ्या आहेत. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया ॲण्ड इराण ॲक्ट, २०२६’ या कायद्यानुसार रशियन तेल, वायू आणि निर्बंध चुकवण्याशी संबंधित विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या तिसऱ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींमध्ये अध्यक्षांकडून विशिष्ट निर्णय घेणे, काही अपवाद आणि शुल्कातून सूट देण्याचे अधिकार यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे भारतातून पाठवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मालाच्या खेपेवर आपोआप ५०० टक्के शुल्क लागेल, असा त्याचा अर्थ होत नाही.डेमोक्रॅटिक पक्षाला विजय मिळाल्याने हा दबाव कमी होईलच, असे नाही. युक्रेनवरील रशियाच्या युद्धाला विरोध करण्याबाबत अमेरिकी राजकारणात पक्षीय सीमांच्या पलीकडे एकमत आढळते. ट्रम्प यांनी अलीकडेच रशियन डिझेल खरेदी करण्यासंदर्भात केलेल्या करारावर काही रिपब्लिकन खासदारांनीही आक्षेप घेतले आहेत.अध्यक्षांच्या निर्णयांची अधिक कठोर तपासणी करणारी काँग्रेस मॉस्कोला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर प्रश्न उपस्थित करू शकते. तसेच तिसऱ्या देशांमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांवर निर्बंधांची अधिक काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही होऊ शकते. त्यामुळे ट्रम्प यांना निवडणुकीत धक्का बसला म्हणजे रशियाबाबत अमेरिकेची भूमिका भारतासाठी आपोआप अधिक अनुकूल होईल, असे भारताने गृहीत धरू नये.एच-१बी व्हिसा आणि ग्रीन कार्डचा पेचट्रम्प यांनी सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या घोषणेद्वारे काही विशिष्ट एच-१बी याचिकांसाठी एक लाख डॉलर भरण्याची अट २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत वाढवली. प्रत्येक विद्यमान एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यावर दरवर्षी एक लाख डॉलरचे शुल्क आकारले जाते, असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरेल. याशिवाय प्रशासनाने अधिक वेतन मिळणाऱ्या अर्जदारांना प्राधान्य देणारे निवड नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे कंपन्या कोणाला प्रायोजित करतात आणि विशेषतः तरुण व्यावसायिकांना कोणत्या संधी उपलब्ध होतात, यावर परिणाम होऊ शकतो.आता कायमस्वरूपी निवासाच्या प्रक्रियेवरही दबाव वाढला आहे. ८ ऑक्टोबरला प्रशासनाने आठ मोठ्या तंत्रज्ञान आणि सेवा कंपन्यांशी संबंधित ‘पर्म’ (PERM) कामगार प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील स्थगितीची घोषणा केली. या कंपन्यांमध्ये भारतात मोठ्या प्रमाणावर कामकाज असलेल्या काही कंपन्यांचाही समावेश आहे. रोजगाराधारित अनेक ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी नियोक्त्याच्या प्रायोजकत्वाखाली ‘पर्म’ ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेवर निर्बंध आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचा तात्पुरता व्हिसा वैध असला, तरी कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याचा मार्ग विस्कळित होऊ शकतो. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नियंत्रणाखालील प्रतिनिधीगृह या निर्णयांची चौकशी करू शकते, त्यामागील कारणांना आव्हान देऊ शकते आणि कायदेशीर संरक्षणासाठी उपाय सुचवू शकते. मात्र, केवळ संसदीय सुनावण्यांमुळे कार्यकारी निर्बंध रद्द होणार नाहीत. त्यासाठी सामान्यतः कायद्यात बदल, प्रशासनाचा निर्णय किंवा न्यायालयात यशस्वी आव्हान आवश्यक असेल.भारतीय अर्जदारांसमोर आणखी एक संरचनात्मक अडचण आहे. ती म्हणजे व्हिसांची वार्षिक मर्यादा आणि प्रत्येक देशासाठी असलेल्या कमाल मर्यादांमुळे रोजगाराधारित ग्रीन कार्डसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. काँग्रेसमध्ये नवे बहुमत आल्याने हा अनुशेष केवळ घोषणेने दूर होणार नाही. कुशल स्थलांतर आणि इतर देशांतील अर्जदारांवर अशा सुधारणांचा काय परिणाम होईल, याबाबत अमेरिकी खासदारांमध्ये मतभेद आहेत. भारताला व्हाइट हाउस, काँग्रेसमधील नेते आणि दोन्ही पक्षांशी संबंध ठेवावेच लागतील. भारत-अमेरिका धोरणात्मक सहकार्य दीर्घकाळ टिकू शकते; परंतु त्यामुळे व्यापार आणि स्थलांतर हे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणाच्या प्रभावापासून पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकत नाहीत. या निवडणुकीच्या निकालात भारताच्या अनेक समस्यांच्या सोडवणुकीचे गणितही अवलंबून आहे.editor@globalstratview.comलेखिका वॉशिंग्टन डीसी स्थित ‘ग्लोबल स्ट्रॅट व्ह्यू’च्या संपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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