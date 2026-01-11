Premium|Venezuela US military action : संघर्ष सारा दुर्मीळ खनिजे आणि डॉलरसाठी

व्हेनेझुएलातील अमेरिकेची लष्करी कारवाई हा डॉलरला मिळणारे आव्हान रोखण्याचे पाऊल आहे. डॉलरच्या प्रभावाला कुणीही आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका काहीही कारण काढून त्या सत्ताधीशाला हटवतेच. अमेरिकेचा हाच इतिहास आहे. त्याला आता जोड मिळाली आहे ती दुर्मीळ खनिज चीनला मिळू नयेत या योजनेची. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलात कसल्याही प्रतिकाराविना सरकार उलथवलं. नको असलेल्या निकोलस मादुरो या अध्यक्षांना थेट उचलून अमेरिकेत आणलं आणि अमेरिकी न्यायालय एका सार्वभौम देशाच्या अध्यक्षाचा फैसला करणार आहे, हे सारं धक्कादायक तरीही नको त्या राजवटी उलथण्याच्या अमेरिकेच्या इतिहासाशी सुसंगत. आता मुद्दा ट्रम्प यांना यापुढं काय हवं हा आहे. तिथं त्यांनीच ही यादी सांगूनही टाकली आहे. कोलंबिया, मेक्सिकोला इशारा दिला आहे. क्युबावरची नाराजी स्पष्ट आहे, इराणमध्ये आंदोलनानं सत्ताबदल नाहीच झाला तर कारवाईचा मार्ग मोकळा आहे. ग्रीनलॅंड अमेरिकेला हवं आहे. आपल्या परड्यात म्हणजे मध्य आणि लॅटिन अमेरिका, कॅरेबियन देशात ते कोणाचं कसलंही अस्तित्व मान्य करायला तयार नाहीत, अगदी चीन, रशियालाही तिथे स्थान नाही. हे ट्रम्प वाजवून सांगताहेत. माझ्या शेजारी मी म्हणेल ते झालं पाहिजे, या अमेरिकी दादगिरीची मुळं १८२३ च्या मन्रो डॉक्ट्रिनपासून शोधली जातात. ट्रम्प यांनी ही भूमिका राजनयाच्या भाषेचा आडपडदाही न ठेवता आक्रमकपणे प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली आहे. ती रशियाचा या भागातील प्रभाव आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक विस्तारवादाला शह देणारी आहे. रशियाला युरोशियात आणि चीनला शेजारी असंच रान मोकळं मिळेल काय, हा यातून तयार होणार आणखी एक प्रश्न..Premium|Import Duty Impact: अमेरिकी टॅरिफच्या जाळ्यात भारतीय निर्यात, आत्मनिर्भरतेच्या घोषणांना कृतीत उतरवण्याची वेळ आली आहे.अटक, ताबा की अपहरण ?नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेनं व्हेनेझुएलात लष्करी कारवाई केली. ही कारवाई धक्कादायक याचसाठी, की व्हेनेझुएला अमेरिकेच्या तुलनेत छोटा असला तरी एक सार्वभौम देश आहे. तिथं सरकार कोणाचं असावं याविषयी अमेरिका आणि पाश्चात्त्यांच्या आवडीनिवडी असू शकतात मात्र त्यासाठी थेट लष्कर घुसवून अध्यक्षालाच ताब्यात घेणं, हे सारे आंतरराष्ट्रीय कायदे, संकेत धाब्यावर बसवणारं आहे. राजनयाच्या प्रचलित रिवाजांना फाट्यावर मारणारं आहे. या कारवाईत अध्यक्ष मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अमेरिकेच्या डेल्टा फोर्स या खास दलानं ताब्यात घेतलं. याला अटक म्हणायचं, ताब्यात घेतलं म्हणायचं की अपहरण यावर खल होतो आहे. मदुरो यांना अमेरिकेत हलवलं आणि त्याच्यावर अमेरिकेत खटला दाखल केला जाणार आहे. ताज्या कारवाईतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अमेरिकेनं एकही सैनिक न गमावता व्हेनेझुएलावर अप्रत्यक्ष ताबा मिळवला आणि ट्रम्प आता व्हेनेझुएला आपण चालवू असं म्हणू लागले, हाही ट्रम्प यांची अमेरिका कशाचीच फिकीर बाळगत नाही याची आणखी एक झलक.जगाचा फौजदार - न्यायाधीशहीमादुरो यांच्यावरील कारवाईचं समर्थन करताना अमेरिकेला त्यांच्या सत्तेचा धोका होता, असं ट्रम्प सांगतात. म्हणजे काय तर खुद्द मादुरो ड्रग्ज माफियांच्या टोळ्या चालवतात. त्या माध्यमातून अमेरिकेत ड्रग्जची तस्करी केली जाते, हा एक आरोप आणि दुसरा त्यांची राजवट मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत बेकायदा स्थलांतरितांना पाठवते. त्याच्यापासून अमेरिकेला धोका आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षेला जेमतेम तीन कोटी लोकसंख्या असलेला, आर्थिकदृष्ट्या गांजलेला आणि लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेच्या पासंगाला न पुरणारा देश धोका ठरू शकतो हाच मोठा विनोद आहे. या घटनाक्रमाकडं केवळ अमेरिकेची दादगिरी आणि ट्रम्प यांच्या लहरीपणा एवढ्या अंगानं पाहणं अमेरिकेच्या धोरणाचं अपुरं आकलन ठरू शकतं. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अमेरिका तमा बळगते ते सोयीचं असेल तोवरच. अमेरिकी काँग्रेसची अनुमती घेऊन इराकवर केलेलं आक्रमण रास्त आणि अशा अनुमतीविना व्हेनेझुएला ताब्यात घेण्याचा प्रकार अयोग्य हा अगदीच तकलादु युक्तिवाद आहे. कोरिया, व्हिएतनाम, इराक, लिबिया, सीरिया, अलीकडं इराण अशा अनेक ठिकाणी अधिकृतपणे युद्धाची घोषणा न करता संरक्षणात्मक कारवाई म्हणत याआधीही अमेरिकेनं हल्ले केले आहेत. तेव्हा तेथील काँग्रेस किंवा सुरक्षा परिषदेच्या अनुमतीची औपचारिकता केवळ अभ्यासकांच्या चर्चेपुरती उरते. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या आणि जिथं मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे, अशा देशात अमेरिका आपलं वर्चस्व कायम राहील यासाठी उघड किंवा छुप्या कारवाया करीत आला आहे. लॅटिन अमेरिकेतील समाजवादी राजवटी उलथवणं हा अमेरिकी धोरणकर्त्यांचा आवडता छंद असतो. क्युबातील अमेरिकी कारवाया हा तर स्वतंत्र अध्यायच आहे. व्हेनेझुएलात मादुरो यांनी ज्या रितीनं निवडणुकीचा फार्स उरकला तो लोकशाहीवादी नक्कीच नव्हता, त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडवणारी वाटचाल केली हेही खरं, मात्र त्यासाठी त्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार तिथल्या जनतेला, न्यायालयांना असू शकतो. अमेरिका जगाचा फौजदार, वकील आणि न्यायाधीश एकाच वेळेस कशी बनू शकते ?.डॉलरला आव्हानहेच अमेरिकेने इराक, लिबियासारख्या देशात घडवलं. सद्दाम किंवा लिबियाचे मुअम्मर गद्दाफी यांच्या राजवटी उलथवून सामान्यांची हुकूमशाहीतून सुटका केल्याचा अमेरिकेचा आव होता. मात्र त्यात त्या देशांची धूळधाण उडाली. हे नेते हुकूमशाहीवादी असले तरी त्यांच्यात एक समानता होती, ते अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडत नव्हते. मध्यपूर्वेत किंवा वेस्टर्न हेमिस्फिअर म्हटलं जातं त्या अमेरिकेलगतच्या भागात अमेरिकेला खुपतात ते अमेरिकेशी सुसंगत न वागणारे नेते. लोकशाही वगैरे फक्त बोलचाच भात प्रकारातील बतावणी असते. ट्रम्प यांना तसली बतावणी करायचीही गरज वाटत नाही, इतकाच काय तो फरक. व्हेनेझुएलात अमेरिकी तेलकंपन्या अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक घेऊन जातील. तेथील तेल उत्पादनांची मोडलेली व्यवस्था सुधारतील आणि अमेरिकेसाठी पैसा कमावतील. हे ट्रम्प यांचं सांगणं अजिबात न लाजता व्हेनेझुएलात अमेरिकी हितसंबंध हे तेल कंपन्यांच्या व्यापारात कारवाईचं रहस्य असल्याचं उलगडून दाखवतं. सद्दाम, गडाफी आणि मादुरो यांनी एक अशी खेळी केली जी अमेरिकेला झोंबणारी असते. इराकनं तेलाच्या किमती युरोमध्ये करायला सुरुवात केली होती. गडाफी आफ्रो डॉलर नावानं चलन आणू पाहत होते. व्हेनेझुएलातून अमेरिकी निर्बंधातून वाट काढून चीनला तेल विकलं जात होतं, त्याची किंमत युआन, रुबलमध्ये अदा केली जात होती. अमेरिकेनं पेट्रो डॉलर व्यवस्था आणल्यानंतर इंधन किंमत डॉलरबाह्य भागवली जाणं डॉलरच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देणारं बनतं. ट्रम्प ब्रिक्सचा रागराग करतात त्याचं एक प्रमुख कारण ही संघटना डॉलरबाह्य चलनात व्यवहार करू लागेल ही भीती. मादुरो यांनी अमेरिकेची ड्रग तस्करी आणि घुसखोरीची चिंता समजून घेणारी विधानं केल्यानंतरही त्यांना घालवण्याकडं चलनस्पर्धा आणि विचारसरणीचा धागाही जोडलेला आहे. मादुरो यांना तडाखा देताना ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमकपणे चीन, रशियालाही आमच्या शेजारी नजरही टाकू नका असा इशारा दिला आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन क्षेत्रात चीन आपली गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अमेरिका आता यातील काही खपवून घेणार नाही असा याचा अर्थ. जगातील सुमारे २० टक्के तेलसाठे व्हेनेझुएलात आहेत. तेलासोबत सोनं, तांबे, कोळसा यांचेही मोठे साठे आहेत. तिथंही अमेरिकेचा डोळा असेलच.नव्या पायंड्यांचे संकेतमादुरो यांना हटवणं, संपवणं हे उद्दिष्ट काही अमेरिकेनं लपवून ठेवलं नव्हतं. ट्रम्प यांनी तेथील सत्तेचं योग्य रीतीनं हस्तांतर होईपर्यंत व्हेनेझुएला नावाचा प्रदेश आम्ही चालवू असं वक्तव्य केलं आहे. ते नवा पायंडा पाडणारं ठरू शकतं. एकदा ज्याच्या हाती ससा तो पारधी हे सूत्र प्रस्थापित झालं, की चीन, रशिया किंवा आपापल्या प्रभावक्षेत्रात अन्य कोणी ताकदवान देशांनी असेच सत्तापलट करून देशच आम्ही चालवू अशी भूमिका घेतली, तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर ज्या तत्त्वांच्या आधारे शांतता ठेवायचा प्रयत्न झाला, ती उधळून लावली जातील. ट्रम्प यांचं व्हेनेझुएलातील धाडस चीनला तैवानवरचा दावा मजबूत करताना दाखला म्हणून उपयोगाचं बनू शकतं. मन्रो डाक्ट्रिनच्या आधारे आमच्या शेजारी आमचा वट असेल, असं अमेरिका सांगते आहे. हेच रशिया युरोशियाच्या बाबतीत करू पाहतो आहे. युक्रेनवरील आक्रमणासाठी हाच युक्तिवाद असतो..Premium|Import Duty Impact: अमेरिकी टॅरिफच्या जाळ्यात भारतीय निर्यात, आत्मनिर्भरतेच्या घोषणांना कृतीत उतरवण्याची वेळ आली आहे.आता ग्रीनलॅंडची मागणीव्हेनेझुएला पाठोपाठ ट्रम्प यांचा वरवंटा आणखी कुठं फिरणार हा आता प्रश्न आहे. ट्रम्प यांनीच कोलंबिया, मेक्सिको, क्युबा आणि इराण यांची नावे घेतली आहेत. शिवाय डेन्मार्कचा भाग असलेला ग्रीनलॅंड हा स्वायत्त प्रदेशही त्यांना हवा आहे. पनामा कालव्यावर जमेल तेवढं नियंत्रण हवं आहे. ट्रम्प यांच्या एकतर्फी पवित्र्याचा एक पॅटर्न आहे. ते लष्करी कारवाईसाठी लक्ष्य करताहेत त्यातील कोणताही देश अमेरिकेसमोर कोणत्याही आघाडीवर टिकाव धरणं कठीण आहे. मात्र हे सारे सार्वभौम देश आहेत. तिथं अमेरिकेला सत्ताबदल किंवा धोरणबदल हवा आहे. अमेरिकेच्या तालावर चालणारे सत्ताधारी तिथं हवे आहेत. यासाठी दोन कारणं ट्रम्प यांनी शोधली आहेत, एकतर या देशांमधून अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका आहे. दुसरं यातील अनेक देशांतून अमेरिकेत ड्रग्ज तस्करी होते, ती करणाऱ्यांना तिथले विद्यमान सत्ताधारी पाठिंबा देतात. कोलंबिया, मेक्सिकोमधून अमेरिकेत ड्रग्जची तस्करी होते हा त्यांचा आरोप आहे. इराणमध्ये सुरू असलेल्या लोकांच्या आंदोलनास दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका त्यासाठी लष्करी सामर्थ्य वापरेल असे संकेतही देतात. ग्रीनलॅंडशी अमेरिकेचं काहीही भांडण नाही मात्र हा भाग आणि त्याची सुरक्षा डेन्मार्कच्या आवाक्यातील नाही, तेव्हा तो अमेरिकेला जोडावा अन्यथा अमेरिकेच्या सुरक्षेला तिथून धोका होऊ शकतो, असं त्याचं कथन आहे. ग्रीनलॅंडलगत आर्क्टिक भागात रशिया आणि चीनच्या प्रभावाकडं बोट दाखवून ते ग्रीनलॅंडची मागणी करत आहेत..लक्ष्य दुर्मीळ खनिजांचे साठे पश्चिम गोलार्ध आणि आर्क्टिक भागातील अमेरिकी हालचाली शीतयुद्धानंतरची रचना आमूलाग्र बदलणाऱ्या ठरू शकतात. लॅटिन अमेरिकेत चिनी गुंतवणूक वाढली आहे. तिथं तसंच कॅरेबियन देशांत इंधनासह आधुनिक उत्पादनात लागणारे धातू आणि अन्य दुर्मीळ खनिजांचे साठे आहेत. या सगळ्यांपासून चीनला तोडण्याची स्पष्ट भूमिका अमेरिका घेते आहे. पनामातील चिनी गुंतवणुकीलाही टक्कर देण्याची सुरुवात झाली आहे. हे केवळ चीन आणि अमेरिका यांच्या स्पर्धेपुरतं नाही. रशियाचा टॅंकर ताब्यात घेऊन आणखी एक आक्रमक चाल ट्रम्प यांनी खेळली आहे. नैसर्गिक साधनांवरील नियंत्रणाची नवी आणि कदाचित खतरनाक वळण घेऊ शकते अशी स्पर्धा सुरू होते आहे. त्यातील ट्रम्प यांच्या धोरणात अनेक छोटे देश भरडले जातील. या धटिंगणास कोण आणि कसं आवरणार, हा प्रश्न व्हेनेझुएलातील कारवाईनं उभा केला आहे.. 