Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव

भिवंडीला उपविभागीय अधिकारी अजय भूषण पांडे होते. गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाच्या लढ्यावेळी आंदोलनात मुख्य दरवाजातून उड्या मारलेल्या महिलांचा जीव वाचवण्यासाठी ज्यांनी सिद्धपीठाचा दरवाजा तोडला होता, ते भारतीय प्रशासन सेवेचे नव्यानेच नेमणूक झालेले अधिकारी... त्यांनीही लगेच पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी बोअरवेल मारून दिली..महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आम्ही वेठबिगारांच्या मुक्तीचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात जातीने लक्ष घातले आणि आम्हाला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला होता. जिल्हा प्रशासन सजग झाले होते... याचदरम्यान ठाण्याचे जिल्हाधिकारी बदलले होते. भास्करराव पाटील हे जिल्हाधिकारी म्हणून ठाण्यात आले, त्यामुळे वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला गती आली होती. वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांच्यासोबत आमची बैठक सुरू होती. तो दिवस होता, ६ जानेवारी १९८७चा... त्या बैठकीला भिवंडीला उपविभागीय अधिकारी अजय भूषण पांडे आणि ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम चॅटर्जी हेदेखील उपस्थित होते. चर्चेदरम्यान मुक्त वेठबिगारांसाठी वीटभट्टी सुरू करता येईल, ही कल्पना मी मांडली. बरेचसे वेठबिगार वेठबिगारी करत असताना मालकांच्या वीटभट्टीवर काम करायचे, त्यामुळे त्याबाबतचे कौशल्य त्यांच्यापाशी होतेच. अभिनव सहकारी वीटभट्टी अशाच कल्पनेतून साकारली होती. तशीच दुसरी सुरू करता येईल, असा विचार होता. त्यातूनच सामूहिक, सहकारी पद्धतीवर वीटभट्टी सुरू करण्याची कल्पना पुढे आली. माझा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वांच्या पसंतीस पडला; पण प्रश्न होता जागेचा. भास्कररावांनी मला विचारले, ‘‘जागा कुठाय?’’ .जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांनी ‘विधायक संसद’ संस्थेला दोन वर्षांसाठी उसगावची जागा दिली. सुरुवातीच्या काळात आम्ही वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचे काम तिथे हाती घेतले. उसगाव हे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचंही विद्यापीठ आहे. कार्यकर्त्यांनी इथे यावं, त्यांनी जे जे उपक्रम राबवले त्याची माहिती द्यावी आणि पुढील दिशा व प्रशिक्षण घेऊन आपापल्या कार्यक्षेत्रात परत जावं, हे सातत्याने इथे सुरू आहे..‘‘माझ्याकडे जागाच नाही.’’ ‘‘मग संस्थेची जागा कुठाय?’’ ‘‘संस्थेचीही जागा नाही’’... त्यांनी माझ्याकडे कटाक्ष टाकला. बाजूला वसईचे त्या वेळचे तहसीलदार शिवाजी बहिरव बसले होते. त्यांनी तहसीलदारांना आदेश दिला, ‘‘शिवाजी, आता वाजलेत १२.३०. जिथे कुठे सरकारी जागा आहेत, त्या आताच आपल्या माणसांना बघायला सांगा आणि आजचा सूर्य मावळायच्या आत सात-बारा आणि जागा विवेकच्या ताब्यात द्या.’’आम्हाला क्षणभर काहीच सुचेना... संघटनेच्या पाठीशी शासकीय अधिकारी उभा राहतोय, हे एकवेळ प्रथा-संकेतांना धरून मानता येईल; पण संघटनेला शासकीय जागा द्यायची, हे संघटनेवरचं अपार प्रेम होतं, जे असामान्य होतं... खरोखर शिवाजी बहिरव आम्हाला घेऊन तेथून निघाले आणि त्यांनी पारोळजवळच्या उसगाव येथे आम्हाला जागा दाखवली. १९७२ मध्ये वनाची जमीन भूमिहिनांना, स्वातंत्र्यसैनिकांना, आदिवासींना वाटप करण्याची योजना शासनाने आणली. त्यातली सर्व्हे नंबर १२२ पैकी ही जमीन शिल्लक होती. तो काळ आदिवासींना त्यांच्याच जमिनीवरून बेदखल करून त्या उद्योगपतींना देण्याचा नव्हता; तर शासकीय जमिनी भूमिहीन, आदिवासींना देण्याचा होता. .छोट्याशा टेकडीवर मोठमोठाले खड्डे होते. माती काढून ती जागा खोदलेली होती. तिथल्याच एका कोपऱ्यात आजूबाजूचे लोक मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी आणत. त्यामुळे त्या जागेत कुणीही राहायला, जायला तयार नसे. आम्ही त्या जागेला होकार देताच ६ जानेवारी १९८७ रोजी संध्याकाळी आमच्या हातात जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेला आदेश आणि त्यानुसार घडलेला सात-बाराही 'कार्यकारी विश्वस्त, विधायक संसद' या नावाने ठेवण्यात आला. नियमानुसार जिल्हाधिकारी ती जागा भाडेपट्ट्याने दोन वर्षांकरिता देऊ शकत होते. या नियमाचा आधार घेऊन भास्करराव आम्हाला म्हणाले, ''माझा अधिकार आहे. त्या अधिकारानुसार मी तुम्हाला आता जागा देतो. मला भाडेपट्ट्याने जागा देण्याचा अधिकार आहे. मी भाड्याने जागा देतो. नंतर तुम्ही ती कायमस्वरूपी मिळवा.'' अशा रीतीने ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संस्थेला दिली. त्या जागेवर वीटभट्टी होणे शक्यच नव्हते. म्हणून पुढे वीटभट्टीचा प्रस्ताव बदलून वेठबिगारांच्या पुनर्वसनासाठी त्या जागेचा वापर करण्यात आला.. पण संघटनेच्या लढ्यांमध्ये आमच्याशी संघर्ष करता करता प्रशासनाला आमच्या हेतूतील स्पष्टता, उद्देशातली निर्मळता कळू लागली होती. पीडिताला, वंचिताला त्याच्या हक्काचा न्याय मिळवून देण्याची संघटनेची प्रामाणिक तळमळ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत होती. त्यातूनच हा परस्पर विश्वास, आपुलकी वाढली होती. ‘यांना स्वत:साठी काहीएक मिळवायचं नाहीय, तर हे दुसऱ्यांसाठी काहीतरी मागताहेत...’ याची खात्री एकदा पटली, की विरोधकही हितचिंतक होऊन जातो... दुसऱ्यासाठी मागणाऱ्याविषयी आपसूकच समोरच्याच्या मनात आदर निर्माण होतो. स्वत:साठी मागणारा याचक असतो; पण समूहासाठी मागणारा व्यापक असतो... संघटनेतला प्रत्येक कार्यकर्ता हा स्वत:साठी काही मागत नव्हता; तर तो दुसऱ्यासाठी मागत होता... दुसऱ्यासाठी संघर्ष करत होता. ज्ञानेश्वरांनी मागितलेलं पसायदान हा संघटनेच्या विचारांचा - कृतींचा आत्मा आहे. ‘दुरितांचे तिमिर जावो’ या एका मागणीभोवती, प्रार्थनेभोवती संघटनेचा कार्यकर्ता झटत, धडपडत असतो आणि याच पसायदानाचा अर्थ समोरच्याच्या अंत:करणात उमटतो आणि तो संघटनेशी जोडला जातो... प्रशासनातील, शासनातील किंवा इतर क्षेत्रातील संघटनेच्या हितचिंतकांबाबतही हेच झालं आणि ४४ वर्षांत संघटनेसाठी हजारो हात पुढे आले... संघटनेला पसायदानाशी एकरूप होऊन भास्कररावांसारख्या हजारो हितचिंतकांची मांदियाळी संघटनेमागे उभी राहिली आणि आजही उभी राहतेय....सुरुवातीला आम्ही इथे एक छोटंसं झोपडं बांधलं. स्मशानभूमीच्या झुडूप जंगल असलेल्या या जागेत राहण्याचं धारिष्ट्य कुणीच करीत नव्हतं. या जागेत भूत-पिशाच्च असल्याची अफवा आजूबाजूच्या गावांत होती. ‘मग भुतासोबत आम्ही राहतो’ असं म्हणत तेव्हा संघटनेचे कार्यकर्ते भीमाबाई आणि धर्मा मुकणे हे या झोपडीत राहायला आले. हळूहळू आम्ही इथे कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेऊ लागलो. अधूनमधून तालुक्यातून कार्यकर्ते यायचे आणि इथली झुडपे खोदून काढायचे, ती जाळत अन् जमीन साफ करत. अशा तऱ्हेने ओबडधोबड जमिनीला आकार येऊ लागला. भीवा धांगडा, लक्ष्मण सुतार (बागवे काका) यांनी येथील प्रत्येक झाड माझ्यासोबत लावलं आहे. अशोक, सीता, देवदार, कदंब, सप्तपर्णी, कृष्णवड, जकारंडा, लेगेर्स्ट्रोमिया, विविध प्रकारचे आंबे, चिकू अशी मोजून १४० झाडे या जागेत आहेत. ही वृक्षराजी येथे कार्यकर्त्यांसाठी सतत प्राणवायूचा पुरवठा करीत आहे..जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांनी ही जागा ‘विधायक संसद’ या संस्थेला दोन वर्षांसाठी दिली. सुरुवातीच्या काळात आम्ही वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचे काम इथे हाती घेतले. या जागेत अत्यंत कमी साधन-सुविधांच्या जोरावर पोल्ट्री, गाई-म्हशींचा तबेला निर्माण करून दूध संकलन केंद्र सुरू केले; पण आमच्याविरोधात काही मंडळींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. तोपर्यंत भास्करराव पाटील यांची बदली होऊन गो. बा. पिंगुळकर हे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आमच्याकडून ही जागा परत का घेऊ नये? अशी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली. एक तर शासन वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाचं आपलं कर्तव्य पार पाडत नव्हतं. आम्ही पुनर्वसनासाठी स्वत: धडपडत होतो आणि त्यात आमच्या संघटनात्मक-संस्थात्मक कामासाठी दिलेली जागाही काढून घेतली जात होती. मग मी त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या दोन-तीन शेडच्या किल्ल्या घेऊनच जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो. मला पाहताच जिल्हाधिकारी पिंगुळकर म्हणाले, ‘‘बोला पंडित साहेब, आज काय काम काढलं आहे?’’ ‘‘आज काहीच काम काढलं नाही. उसगाव केंद्राच्या या किल्ल्या आपल्याला परत करायला आलो आहे’’... ते काहीसे गोंधळून गेले. मग मी सारं प्रकरण त्यांना समजावून सांगितलं. त्यावर ते म्हणाले, ‘‘पंडित साहेब, असं करायचं नाही. ठेवा त्या चाव्या तुमच्याकडे.’’ जिल्हाधिकाऱ्यांनीच माझ्या वतीने शासनाला स्वत: अर्ज लिहिला आणि ती जागा संस्थेला कायमस्वरूपी देण्यात यावी, याची शासनाकडे मागणी केली. तेव्हापासून ती जागा ‘विधायक संसद’च्या वहिवाटीखाली आहे..नंतरच्या काळात शिबिरांसाठी बांबूंचा वापर करून एक गोलाकार सभागृह तयार केले. सभागृहाच्या भिंती अर्ध्याच होत्या आणि त्याला बांबूचे छप्पर नि त्यावर गवत... सारं सभागृह बांबूंवर तोललेलं होतं. एकदा एक अपंग स्पॅनिश फादर त्यांच्या समस्येकरिता उसगाव येथे आले होते. ते आमचं काम आणि आमची ही जागा पाहून प्रभावित झाले. त्यांनी स्वत:हून इथे एका वास्तूचं आरेखन केलं. केवळ आरेखनच केलं नाही; तर ते स्वत:ही बांधकामावेळी उपस्थित राहायचे. ही वास्तू षट्कोनी आहे आणि त्याला कडेने खांब आहेत. मधला खांब याला नाहीय. ही वास्तू अशीच बनवण्यामागे आमचा एक दृष्टिकोन होता. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसाठी ‘कार्यकर्ता’ म्हणून सर्जनासाठीचं ते प्रतीक आहे. संघटना ‘संस्थापक’ या एकाच खांबावर जर तोलली, तर त्या संपूर्ण वास्तूचं अस्तित्व त्या खांबाच्या अस्तित्वासोबत संपेल... मात्र संघटनेचंही तसंच आहे. संस्था-संघटना संस्थापकावर तोलून धरल्या गेल्या, तर त्या संस्थापकासोबत संपून जातात. संस्थापक स्वत:च्या खांद्यावर संघटनेचं मढं वाहून नेतात आणि जर संस्था-संघटना अनेक कार्यकर्त्यांवर तोलून धरल्या गेल्या; तर त्या टिकून राहतात. म्हणून या वास्तूला मधला खांब नाही; तर बाजूने आठ खांब आहेत... संघटनेचं, सामूहिकतेचं हे महत्त्व कृष्णाने गोप-गोपिकांकडून गोवर्धन पर्वत उचलायला लावून दाखवलं. कृष्णाने स्वत:च्या उदाहरणातून शिकवलेल्या या सामूहिकतेचं प्रतीक म्हणून ही वास्तू आहे. विश्वरूपदर्शन दाखवणारा कृष्ण एकट्याने गोवर्धन तोलूच शकला असता; पण अशाने इतर गोप-गोपींच्या मनाने उभारी घेतली नसती... त्यांच्या आत्मजागृतीसाठी कृष्णाने गोवर्धन सामान्यांकडून तोलून धरला. स्वत:तील आत्मविश्वास जागृत करून अशा एकत्रित आत्मबळावर काय दिव्य करता येऊ शकतं, किती मोठं परिवर्तन घडवता येऊ शकतं, हे या वास्तूच्या निमित्ताने संघटनेच्या येणाऱ्या पिढ्यांसमोर जिवंत राहावं, हा हेतू ही वास्तू उभारण्यामागे होता..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.‘होल्डीन इंडिया’च्या कार्यक्रमाअंतर्गत उसगावला अनेक कार्यक्रम होऊ लागले. तो सामाजिक संघर्षांना बळकटी आणि मान्यता देण्याचा काळ होता. युनिटॅरियन युनिव्हर्सलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष दर चार वर्षांनी बदलले जातात. प्रत्येक अध्यक्षाची पहिली भेट उसगावला असे. तसेच त्यांचे प्रमुख नेतेही उसगावला संघटनेचे कार्य समजून घेण्यास येत. धर्माने ज्यू असलेल्या कॅथी श्रीधर या मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या नागरी हक्क चळवळीच्या समर्थक होत्या. त्यांनी युनिटॅरियनअंतर्गत उसगावमध्ये भेटीस येणाऱ्यांसाठी चार खोल्यांंचं साधं निवासस्थान बांधलं. पुढे कॅथी श्रीधर यांचा संघटनेच्या आणि माझ्या जडणघडणीत मोलाचा सहभाग राहिला. १९९३-९४च्या दरम्यान नेल्सन मंडेला सभागृह उभे राहिले. शिबिरार्थींना राहण्यासाठी १८ खोल्या बांधल्या गेल्या. अनेकांच्या हातभारातून उसगाव केंद्रात अनेक वास्तूंची भर पडत गेली. या केंद्रात आजवर असंख्य शिबिरं झाली. त्याची सुरुवात झाली ‘माहेर’ नावाच्या शिबिराने... ज्या महिलांना नवऱ्याचा मार पडायचा, त्या त्रास सोसायच्या आणि ज्यांना आई-वडीलही स्थान देत नसत अशांना आम्ही इथे बोलावत असू. इथे येऊन त्यांनी आपलं माहेरपण अनुभवणं अपेक्षित होतं. त्यांनी दिवसभर काहीही काम करायचं नाही, फक्त आराम करायचा. त्यांच्या झोपण्याची आणि उठण्याची वेळ त्यांनीच ठरवायची. त्यांना इथे कसलंच बंधन नव्हतं. सासरी जाच सहन करणाऱ्या महिलांसाठी हक्काचं माहेर असावं, अशी सकारात्मक कल्पना त्यामागे होती. उसगाव हे विविध प्रकारच्या शिबिरांचं एक सक्षम स्थान झालं. इथे एका वेळेस दीड हजार प्रशिक्षणार्थींना सामावून घेणारी शिबिरं होतात. सुरुवातीच्या काळात ३४३ वारली, कातकरी मुलींची निवासी शाळाही इथे भरली. त्यातून अनेक आदिवासी मुलींची आयुष्यं घडली. भारतीय प्रशासकीय सेवेचे प्रशिक्षणार्थी, निर्मला निकेतन, टाटा इन्स्टिट्यूट, कर्वे इन्स्टिट्यूट, अहिल्यानगर येथील सी.एस.आर.डी. अशा संस्थांची प्रशिक्षण शिबिरंही इथे गेली अनेक वर्षं होत आहेत. इथे राज्यातूनच नाही; तर मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा परराज्यांतून, देशाबाहेरील नेपाळसारख्या देशांतून कार्यकर्ते येतात. उसगाव हे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचंही विद्यापीठ आहे. कार्यकर्त्यांनी इथे यावं, त्यांनी जे जे उपक्रम राबवले त्याची माहिती द्यावी आणि पुढील दिशा व प्रशिक्षण घेऊन आपापल्या कार्यक्षेत्रात परत जावं, हे सातत्याने इथे सुरू आहे..अनेक संस्था-संघटनांचा जन्म उसगावला झाला आहे. इथे कार्यकर्त्यांच्या मनाचं सर्जन होतं... या भूमीवर येणाऱ्या प्रत्येकात वंचितांविषयी काहीतरी करण्याची तळमळ जागृत होते... ‘मी’च्या पलीकडे जाऊन ‘आपण’ हा संघभाव रुजतो... अनेक पिचलेल्या, वाट चुकलेल्या आयुष्यांना इथल्या मातीत दिशा मिळालीय... असंख्य दु:खितांना जीवनाचा हरवलेला आनंद मिळालाय... अनेक पराभूत मनं इथे येऊन उभी राहिलीत. त्यामुळे उसगावचं ‘साने गुरुजी प्रशिक्षण संकुल’ सर्वार्थाने सर्जनाची, निर्मितीची भूमी आहे... उसगावचा ऊर्जास्रोत गेली चार दशकं अखंड प्रवाहित आहे... 