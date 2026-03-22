Premium|Ustad Amjad Ali Khan : उस्ताद अमजद अली खाँ: संगीताच्या माध्यमातून युद्धाच्या वातावरणावर फुंकर

सरोदचे जादूगार उस्ताद अमजद अली खाँ यांच्यासह त्यांचे सुपुत्र व नातवंडे, अशा तीन पिढ्यांचे एकत्रित सादरीकरण अनुभवण्याची संधी ‘सकाळ’तर्फे आयोजित ‘द सरोद क्विंटेट’ या मैफिलीतून रसिकांना मिळणार आहे. या मैफिलीच्या निमित्ताने उस्तादजींनी स्वरांचे महत्त्व, गुरू-शिष्य परंपरा, संगीताचे शिक्षण, कलाकारांची कर्तव्ये अशा विविध विषयांवर मनमोकळा संवाद साधला. ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधी महिमा ठोंबरे आणि गायिका-रचनाकार सायली पानसे-शेल्लीकरी यांनी घेतलेल्या उस्तादजींच्या मुलाखतीचा हा संपादित अंश. आपल्या आयुष्यात स्वर किती महत्त्वाचे आहेत? ‘स्वर हेच ईश्वर’ असे आपल्या देशात म्हटले जाते. प्रत्येक माणसाने स्वरांशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न करायला हवा. ‘एकतर स्वर समजून घ्या किंवा शब्द समजून घ्या’, असे आमचे वडील हाफीज अली खाँ साहेब सांगायचे. शब्दांची दुनिया चांगली आहे; पण फार गोंधळात टाकणारी आहे. शब्दांमुळे मतभेद होतात, वाद होतात; स्वर मात्र सगळ्यांना जोडतात, एकत्र आणतात. भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीत जमिनीची फाळणी झाली; मात्र स्वरांची फाळणी नाही झाली! म्हणून स्वरसाधना महत्त्वाची आहे. आपल्या देशात शाळांची सुरुवात प्रार्थना सभेतल्या देशभक्तिपर गाणे आणि विविध श्लोकांनी होते. या गाण्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर शब्दांचे, भाषेचे ओझे आपण नकळत लादतो. त्यामुळे खरेतर ही सुरुवात ‘सरगम’ने व्हायला हवी. शब्दांऐवजी मुलांना स्वरांच्या दुनियेची ओळख करून द्यायला हवी. .Premium|Kaagaz Ke Phool : आयुष्याचं दुःख भरून राहिलेला गीताचा स्वर.हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत हे पाश्चात्त्य संगीतापेक्षा का वेगळे आहे? पाश्चात्त्य संगीत कलाकारांसह एकत्र काम करण्याचा अनुभव कसा होता?आपल्या संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांचे प्रतिबिंब आपल्या संगीतातही पडले आहे. आपल्या देशात कोणीही भेटल्यावर दोन हात जोडून नमस्कार करतो; अन्यत्र एका हाताने सलाम किंवा हात मिळवून अभिवादन केले जाते. आपल्या देशातील अशा भक्ती, समर्पण या मूल्यांचे प्रतिबिंब आपल्या शास्त्रीय संगीतात साहजिकच उमटले आहे. तसेच, आपल्या संगीताने वेगवेगळ्या संस्कृतीतील, विविध गानप्रकारांमधील चांगल्या गोष्टीही स्वीकारल्या. त्यामुळेच आपले संगीत पाश्चात्त्य संगीतापेक्षा निराळे आहे. पाश्चात्त्य संगीतकारांसह एकत्र काम करताना याचा विचार करूनच मी रचना केल्या. खरेतर आपण पाश्चात्त्य संगीतकारांसह एकत्रित काम करण्यास फार उशीर केला. पं. रविशंकर यांनी मात्र अशा एकत्रित काम करायला पर्याय नाही, हे आधीच जाणले होते.एक आवर्जून सांगायचे म्हणजे मला हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत, असे म्हणायला आवडत नाही. कर्नाटक हा भारताचाच भाग आहे ना? हे कोणी सुरू केले, याची मला कल्पना नाही. पण आता ते संपवण्याची वेळ आली आहे. गायन-वादनाशी कर्नाटकचा काय संबंध? ते एक राज्य आहे. कदाचित पूर्वीच्या काळी कन्नडमध्येच रचना गायल्या जात असल्याने तसे नाव पडणे स्वाभाविक होते. पण आता दक्षिणेतही पाच-सहा राज्ये आहेत. त्यामुळे उत्तर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि दक्षिण हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत, असे म्हणायला अधिक आवडेल..कलाकारासाठी स्वरसाधना करत असताना शिक्षण पूर्ण करणेही किती महत्त्वाचे आहे?केवळ स्वाक्षरी करता येते; पण अन्य काही लिहिता-वाचता येत नाही, असे अनेक श्रेष्ठ गायक, कलाकार आहेत. तरीही तुम्ही त्यांना अशिक्षित म्हणणार का? त्यामुळे आपल्याकडील शिक्षणाची पुन्हा नव्याने व्याख्या करण्याची गरज आहे. शिक्षणाने चांगली नोकरी मिळते, पण त्यापलीकडे काय? प्रत्येक मुलामध्ये संवेदनशीलता रुजवायला हवी. हे काम शाळा करू शकणार नाही; ते काम पालकांचेच आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना सर्व धर्मांचा आदर करायला शिकवावे. प्रत्येक धर्मात काही ना काही चांगल्या गोष्टी आहेत, हे मुलांना समजावून सांगायला हवे.दुर्दैवाने आपण दिवसेंदिवस अधिकाधिक आत्ममग्न, स्वार्थी आणि निर्दय होत आहोत. शाळा हा देखील व्यवसाय झाला आहे. शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय या सगळ्याची आता ‘इंडस्ट्री’ झाली आहे. रुग्णालयात आता रुग्ण नाही; ‘क्लायंट्स’ येतात. पूर्वी प्रज्ञावंत व्यक्तींना आपण ‘विद्यापीठ’ म्हणायचो; आता इमारतींना ‘विद्यापीठ’ समजले जाते. गुरू-शिष्य परंपरा देखील हळहळू अस्तंगत होत आहे. कारण प्रत्येक शिष्याला लवकरात लवकर मंचावर सादरीकरण करायचे आहे. त्याच्यात संयम, समर्पण उरलेले नाही.पूर्वीच्या आणि आजच्या काळातील कलाकारांच्या दृष्टिकोनात काय बदल जाणवतो?प्रत्येक काळातील परिस्थिती वेगळी असते. आमच्या लहानपणी शिक्षण म्हणजे संगीताचेच शिक्षण होते. त्यावेळचे वातावरणही वेगळे होते. आमचे वडील हाफीज अली खाँ हे १९३०-४० या काळातील अतिशय लोकप्रिय सरोदवादक होते. त्यांचा एक किस्सा आम्ही ऐकला आहे. एका मैफिलीत आमच्या वडिलांचे सरोदवादन होते आणि त्यानंतर अब्दुल करीम खाँ साहेबांचे गायन होते. वडिलांनी सरोदवर राग तिलक कामोद सादर केला. ते ऐकल्यानंतर अब्दुल करीम खाँ म्हणाले, ‘आज हाफीज का दिन है! उसने ऐसा तिलक कामोद बजाया, की मै गा नही सकता!’’ या प्रामाणिकपणामुळेच ते इतक्या उंचीचे कलाकार झाले. पण दुसऱ्या कलाकाराच्या कलेची इतकी मोकळ्या मनाने प्रशंसा करण्याचा असा खरेपणा आज दिसेल का? आजच्या काळात कोणी अशी प्रशंसा तर करत नाही; किंबहुना हल्लीचे कलाकार इतरांचे गाणेही ऐकत नाही..Premium|Deenanath Mangeshkar: स्वरसमाधीचा अनुभव: गुरुजींच्या गानप्रवासाची अनोखी कथा.मैफिलीत सादरीकरण करताना वेळेची मर्यादा पाळण्याबद्दल आपण नेहमी आग्रही असता. त्यामागील भूमिका अधिक सविस्तर सांगाल?मी युवा कलाकारांना सांगत असतो, की आपण रसिकांना आनंद देण्यासाठी आहोत. कारण ‘मुखडा पकडा और दुखडा शुरू हो गया,’,ही शास्त्रीय संगीताची शोकांतिका आहे. दुखडा म्हणजे मला ‘इम्प्रोवायझेशन’ म्हणायचे आहे. अरे अस्थायी अंतरा पूर्ण तर करा, असे मला त्यांना सांगावेसे वाटते. सादरीकरणाच्या वेळेचाही विचार करायला हवा. कधी कधी आपल्याकडे एखादा राग अगदी दोन-अडीच तास देखील सादर केला जातो. वेळेच्या मर्यादेमुळेच मग सुगमसंगीत लोकप्रिय होते. काही नवीन कलाकार आपण फार मोठे पंडित आहोत, हे दाखवण्यासाठी खूप वेळ गात राहतात. हे सारे आपल्या कलेसाठी अधिकच हानिकारक आहे. त्यामुळे शास्त्रीय संगीतात प्रमाणाचे भान असणे आवश्यक आहे. नोबेल शांतता पुरस्कार सोहळ्यात आम्हाला पाच मिनिटांसाठी सादरीकरण करण्याचे आमंत्रण आले होते. केवळ पाच मिनिटे, असे त्याकडे न पाहता त्या पाच मिनिटांत जगभरातील लोकांपर्यंत आपले संगीत पोहोचवण्याची पाच मिनिटे, या दृष्टीने आम्ही पाहिले.कलाकारांच्या बाबतीत ‘व्यावसायिकता’ आणि ‘धंदेवाईक दृष्टिकोन’ यात तुम्ही काय फरक करता? कलाकाराचे रसिकांप्रती नेमके काय कर्तव्य असते?‘मी रसिकांची पर्वा करत नाही, मला हवे तेच गातो,’ असे म्हणणारे आमच्या क्षेत्रात अनेक कलाकार आहेत. माझ्या मते कलाकार मंचावर आल्यानंतर रसिकांचे मनोरंजन करणे, हे त्याचे कर्तव्य आहे. रसिकांना आनंद देणे, हे कलाकाराचे कर्तव्य आहे. कलाकारासाठी प्रामाणिकपणा फार महत्त्वाचा आहे. कलाकार प्रामाणिक असेल, तर त्याचा सूरही सच्चा असतो.आजच्या वातावरणात स्वरांची किंवा संगीताची भूमिका काय असू शकते, असे तुम्हाला वाटते?स्वरांना कोणताही धर्म नाही. स्वर निरागस असतात. जसे फूल, हवा, पाणी, आग, सुगंध यांना कोणताही धर्म नाही, तसेच स्वरांचे आहे. कोणत्याही धर्माला स्वरांचे वावडे नाही. पण दुर्दैवाने जगभरातील राजकारणाचा पाया हा धर्मच आहे. आजूबाजूला चाललेल्या लढाया, युद्ध पाहून मला फार दुःख होते. इतिहासातील दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या लढाया पाहून आपण म्हणतो की त्यावेळची लोक अशिक्षित असल्याने युद्ध करत होती. मग आज आपण सुशिक्षित असून का लढत आहोत? शिक्षण माणसात करुणा आणि दया निर्माण करू शकले नाही, असे मी नेहमी म्हणतो..आज जगातील परिस्थिती पाहून मन विषण्ण होते. मी कोणत्याही एका धर्माचा नाही; जगभरातील आणि आपल्या देशातील प्रत्येक धर्माचा आहे, असे सांगावेसे वाटते. माझे संगीत ऐकणारे रसिक हे वेगवेगळ्या धर्माचे आहेत. मी त्यातील प्रत्येकाचा प्रतिनिधी आहे. या द्वेषाच्या, युद्धाच्या वातावरणाचा त्रास होत असला तरी स्वरांच्या माध्यमातून त्यावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न करत असतो.‘सरोद घर’ या शास्त्रीय संगीताचा वारसा जतन करणाऱ्या संग्रहालयाच्या संकल्पनेबद्दल काय सांगाल? ही कल्पना कशी सुचली?'सरोद घर' जेथे उभे राहिले आहे, ते ग्वाल्हेरमधील माझ्या वडिलांचे आणि माझेही जन्मस्थान आहे. जर्मनीतील एका कलाकाराचे निवासस्थान संग्रहालयात रूपांतरित झाल्याचे पाहून मला ही संकल्पना सुचली. आपल्या देशात राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानांची अशी संग्रहालये झाली आहेत; मात्र कलाकारांच्या स्मृती जपण्यासाठी नाही. त्यातून 'सरोद घर' हे संग्रहालय आकारास आले. येथे आमच्या पूर्वजांची सगळी वाद्ये आहेत. तसेच, उस्ताद बडे गुलाम अली खाँ यांचे स्वरमंडल, उस्ताद अल्लाउदीन खाँ यांचे व्हायोलिन, उस्ताद झाकिर हुसेन यांच्या पूर्वसुरींचा तबला, अशा अनेक दिग्गज कलाकारांची वाद्ये येथे आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.