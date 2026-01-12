Premium|Mumbai Congress BMC election strategy : “मुंबई भांडवलदारांची नाही, मुंबईकरांचीच!” वर्षा गायकवाड यांनी फुंकले महापालिका निवडणुकीचे रणशिंग

मुंबईचा विकास मुंबईकरांसाठीच व्हावा, भांडवलदारांसाठी नाही, अशी ठाम भूमिका मांडत मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी महापालिका निवडणुकीसाठीचे धोरण स्पष्ट केले. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी काँग्रेस लढणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. ‘सरकारनामा’च्या प्रतिनिधी दीपा कदम यांनी त्यांची घेतलेली मुलाखत मुंबईत ‘अदानी’ या नावावरून तुम्ही आक्रमक आहात, तुमचे आक्षेप नेमके काय आहेत?मुंबईचे वैभव एकाच माणसाच्या घशात घातले जात आहे. कचरा व्यवस्थापनापासून सर्वत्र अदानींचे नाव दिसतेय. अगदी ‘दत्तक वस्ती’ योजनेचे कंत्राट सुद्धा मराठी मुलांना न देता मोठ्या कंपन्यांना दिले जात आहे. मुंबई ही मुंबईकरांची आहे, ती काही मूठभर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी नाही. मुंबईकरांना ‘डपिंग ग्राउंड’वर टाकायचे आणि मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांना द्यायच्या, हे काँग्रेस चालू देणार नाही. आमचा विकासाला विरोध नाही, पण विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या ‘अदानीकरणाला’ विरोध आहे. धारावीकरांना तिथल्या तिथेच हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत. अपात्रतेच्या नावाखाली धारावीकरांना मिठागरांच्या जमिनीवर किंवा शहराबाहेर फेकून देण्याचा सरकारचा कट आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. धारावी ही केवळ एक झोपडपट्टी नाही, तर ते एक लघुउद्योगांचे केंद्र आहे. इथल्या उद्योजकांना आणि चर्मोद्योगाला संरक्षण मिळाले पाहिजे. सरकार विकासकाच्या फायद्याचा विचार करत आहे, आम्ही धारावीकरांच्या हिताचा विचार करत आहोत..तुम्ही मुंबई काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा आहात, या जबाबदारीबद्दल काय सांगाल?कोणत्याही महिलेला कुठल्याही क्षेत्रांत पुरुषांपेक्षा स्वत:ला जास्त सिद्ध करावे लागते. महिला नेहमीच दहा टक्के जास्त मेहनत घेतात, जेणेकरून कोणी बोट दाखवू नये. मी गेल्या २२ वर्षांपासून सक्रिय राजकारणात आहे, चार वेळा आमदार आणि आता खासदार म्हणून काम करताना माझी कामाची पद्धत ठरली आहे. मुंबई काँग्रेसमधील सर्व नेत्यांना सोबत घेऊन एक दिलाने लढा देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. द्वेषाच्या राजकारणाऐवजी प्रेमाचे आणि विकासाचे राजकारण आम्हाला करायचे आहे.मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, काँग्रेसचा मुंबईसाठी नेमका ‘अजेंडा’ काय आहे?काँग्रेस पक्षाची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे - आम्ही मुंबईच्या विकासाचा जाहीरनामा घेऊन जनतेसमोर जाणार आहोत. आमचे काही प्रमुख संकल्प आहेत : मुंबईचा दरडोई पाणी पुरवठा पाचहजार दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, बेस्टच्या ताफ्यातील बस गाड्यांची संख्या सहा हजार पेक्षा जास्त करणार. सध्या केवळ ४५० बसगाड्या पालिकेच्या स्वतःच्या उरल्या आहेत, बाकी भाडेतत्त्वावर आहेत. ही स्थिती आम्ही बदलणार, बंद पडलेल्या मराठी शाळा पुन्हा सुरू करणे आणि इमारतींचे नूतनीकरण करण्यावर आमचा भर असेल. तसेच, सर्व मुंबईकरांना ‘युनिव्हर्सल फ्री हेल्थ कार्ड’ देऊन मोफत औषधे पुरवण्याचे आमचे नियोजन आहे. मुंबईकरांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र बाजार तयार करून त्यांना योग्य ‘सेटअप’ देणार आहोत..Premium|Mumbai BJP Mumbai BMC Election Strategy : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपची रणनिती; 'मुंबईकरांच्या मनातील महापौर'.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि ठाकरे यांची शिवसेना महाविकास आघाडी म्हणून लढलात. महापालिका निवडणुकीत मात्र शिवसेना ठाकरे पक्षासोबत न जाण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला? महाविकास आघाडीमध्ये आम्ही ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत आहोत. मात्र, महापालिका निवडणुकीत त्यांची इतर पक्षांसोबत जाण्यासाठी चर्चा सुरू होती. त्यांच्यासोबत आम्हाला जाणे शक्य नव्हते. समाजातील दरी दूर झाली पाहिजे म्हणून आम्ही जोडणारे आहोत, त्यामुळे आम्ही तोडणाऱ्यांच्या सोबत जाऊ शकत नाही. काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ताळमेळ झाला नव्हता. महापालिका निवडणुकीत ती आगाडी झाली. मात्र, त्यांना सोडलेल्या जागांवर ते उमेदवार देऊ शकले नाहीत. वंचित बहुजन आघाडी आमच्यासोबत आली आहे, ही खूप मोठी ताकद आमच्यासोबत आहे. काही जागांवर त्यांनी उमेदवार दिले नाहीत. मात्र, अनेक समविचारी अपक्ष त्या मतदारसंघामध्ये आहेत, तिथे त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊ. .Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? जाणून घ्या, एका क्लिकवर.बराच काळ महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नव्हते, प्रशासकामार्फत कारभार सुरू होता. याकडे तुम्ही कशा प्रकारे पाहता? ही लोकशाहीची थट्टा आहे. सत्ताधारी पक्षाला निवडणुका घ्यायची इच्छाच नव्हती, केवळ सर्वोच्च न्यायालयामुळे ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रशासक सध्या केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरून काम करत आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीची लूट सुरू आहे. मुदत ठेवींमधील १२ हजार कोटींहून अधिक रक्कम काढून ती वारेमाप खर्च केली जात आहे. मुंबईकरांचा पैसा कंत्राटदार आणि सत्ताधारी यांच्या ‘सिंडिकेट’मध्ये वाटला जात असल्याचा आमचा आरोप आहे. महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविण्याऐवजी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची ‘स्वबळाची’ मागणी का होती? काँग्रेस हा विचारांचा पक्ष आहे. लोकशाही आणि राज्यघटना वाचवणे हा आमचा मुख्य धागा आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावना अशा होत्या की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जर आपण जागा लढवल्या नाहीत, तर कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो. शेवटी पक्ष कार्यकर्त्यांमुळे जिवंत राहतो. त्यामुळे मुंबई काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत आम्ही स्वबळावर लढण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तरीही, इंडिया आघाडी किंवा महाविकास आघाडीमध्ये आमची विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रम याला महत्त्व असेलच. तुम्ही निधी वाटपाबाबत ‘भेदभाव’ होत असल्याचे वारंवार सांगत आहात, नेमके काय घडतेय? आकडेवारी पाहिली तर धक्कादायक वास्तव समोर येते. महापालिकेचा ९९ टक्के निधी केवळ सत्ताधारी आमदार-खासदारांच्या मतदारसंघांत दिला जातोय, तर विरोधकांच्या पदरात केवळ ०.९२ टक्के निधी टाकला जात आहे. हा मुंबईकरांच्या करांच्या पैशाचा अपमान आहे. गरजा पाहून निधी मिळायला हवा, पण इथे केवळ राजकीय सोय पाहिली जात आहे. पाण्याचे प्रकल्प दोन हजार कोटींचे असताना ते ३.५ हजार कोटींचे केले जात आहेत. हे १५०० कोटींची वाढ कोणाच्या फायद्यासाठी? हा पैसा थेट निवडणुकांसाठी वळवला जात आहे. मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेवर तुम्ही स्वतः प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे, तिथे काय परिस्थिती आहे? मुंबईच्या आरोग्य यंत्रणेचे पूर्णपणे खच्चीकरण करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. सायन, शताब्दी, कूपर अशा सर्व रुग्णालयांत मी स्वतः गेले होते. तिथे खासगी यंत्रणेमार्फत सर्व सुविधा पुरवण्यात येत आहेत. लोकमान्य टिळक रुग्णालयाचा अर्धा हिस्सा बिल्डरांना दिला जात आहे. एमआरआय, सिटी स्कॅन यांसारख्या सुविधा खासगी लोकांच्या हातात दिल्या आहेत. व्ही. एन. देसाई रुग्णालयात महिला बाळंतपणानंतर रुग्णालयाच्या पॅसेजमध्ये झोपल्या होत्या, मुंबईची आरोग्य अवस्था अशी कधीच नव्हती. महापालिकेकडे पैसा असूनही तो आरोग्यावर खर्च न होता केवळ कंत्राटदारांच्या खिशात घातला जात आहे. .सत्ताधारी पक्ष ‘कोस्टल रोड’, ‘अटल सेतू’ यांसारख्या प्रकल्पांचे श्रेय घेत आहे, त्याला तुमचे उत्तर काय? या प्रकल्पांची पायाभरणी काँग्रेसच्या काळातच झाली आहे. ‘कोस्टल रोड’ची संकल्पना पृथ्वीराज चव्हाण यांची होती. सी-लिंक, ईस्टर्न-वेस्टर्न एक्स्प्रेस वे हे सर्व काँग्रेसनेच बांधले. हे लोक केवळ आता नारळ फोडण्याचे आणि फीत कापण्याचे काम करत आहेत. मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे असताना मुंबईतील सर्व रस्ते सिमेंटचे करण्याच्या घोषणा त्यांनी केल्या.पण प्रत्यक्षात किती रस्ते झाले? अजून ३० टक्के कामही पूर्ण का झाले नाही? काही ठिकाणी तर शून्य टक्के काम झालेले आहे. केवळ जाहिरातबाजीवर मुंबई चालणार नाही, तिला ठोस धोरणाची गरज आहे. या निवडणुकीत मुंबईत मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद नेहमीच उकरून काढला जातो. काँग्रेस याकडे कशी पाहते? मुंबई ही सर्वांची आहे आणि काँग्रेसने नेहमीच सर्वसमावेशक राजकारणाचा पुरस्कार केला आहे. पण त्याच वेळी, मुंबईचे 'मराठीपण' टिकविणे ही आमची जबाबदारी आहे. मुंबईतील उद्योग गुजरातला पळवले जात आहेत, मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होतोय, यावर बोलणे म्हणजे प्रादेशिक वाद नाही, तर तो मुंबईच्या अस्तित्वाचा लढा आहे. आम्ही मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढूच, पण मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येक श्रमिकाला न्याय मिळवून देणे हा आमचा अजेंडा आहे. .मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असणारी 'बेस्ट' डबघाईला आली असल्याचा आरोप तुम्ही केला आहे. त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल?महायुतीने महापालिकेच्या विविध संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. 'बेस्ट' बस ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असून, लाखो मुंबईकर दररोज 'बेस्ट'मधून प्रवास करतात; पण सत्ताधारी भाजप महायुती सरकार 'बेस्ट' सेवाच मोडीत काढत आहे. 'बेस्ट' व कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण सुरू आहे. 'बेस्ट'मधून निवृत्त झालेल्यांना दोन-दोन वर्षे देणी मिळालेली नाहीत. 'बेस्ट'ची बससेवा मोडीत काढून खासगी कंपनीला रान मोकळे करून देण्याचा घाट घातलेला आहे. मुंबई काँग्रेसने 'बेस्ट बचाव मिशन' हाती घेतले असून, महापालिकेत सत्ता आल्यास बेस्टच्या ताफ्यात सहा हजार बस आणल्या जातील. 'सिटीफ्लो' या खासगी कंपनीच्या 'एमएमआरडीए' भागात तब्बल ४६०० बसेस सुरू आहेत. या बसना परिवहन विभाग, आरटीओ वा सरकारची कोणतीही परवानगी नाही. या बसना ईस्टर्न फ्री वेवर परवानगी आहे, पण इतर बसना परवानगी नाही. 'सिटीफ्लो'च्या बस कोठेही पार्क केलेल्या असतात, आरटीओनी काही बसना दंड ठोठावला, हा २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड रद्द करावा यासाठी मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. 'सिटीफ्लो'च्या मागे ठाण्यातील बड्या नेत्यांचा वरदहस्त आहे. ठाण्यातील बंगला, मलबार हिलचा बंगला व आरटीओ यांना 'सिटीफ्लो'कडून कोट्यवधी रुपयांचे हप्ते दिले जातात.मुंबईकरांना तुम्ही काय आवाहन कराल?मुंबईकरांना मी इतकेच सांगेन की, मुंबई ही संघर्षातून उभी राहिली आहे. आज मुंबईला पुन्हा एकदा अशा नेतृत्वाची गरज आहे जे दिल्लीसमोर झुकणार नाही. काँग्रेस हा तोच पक्ष आहे ज्याने मुंबईचा विकास केला. द्वेषाच्या राजकारणाला बळी न पडता, प्रेमाच्या आणि विकासाच्या राजकारणाला साथ द्या. आम्ही तुमच्या हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढू. 