Premium|Vegan Diet Benefits : ‘वीगन’ची फॅशन नको; पोषणशास्त्र समजून घ्या!

सायली नाईक - sakal.avtaran@gmail.com‘वीगन’ आहार फॅशन म्हणून स्वीकारू नका आणि भीतीपोटी नाकारूही नका. आधी त्यामागचे पोषणशास्त्र समजून घ्या. आपण कोणता आहार घेतो, यापेक्षा त्यातून शरीराला आवश्यक ऊर्जा, प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे, चांगले चरबीचे स्रोत आणि फायबर योग्य प्रमाणात मिळत आहेत का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘वीगन’ हा केवळ आहाराचा ट्रेंड नसून एक जीवनशैली आहे. ‘वीगन’ आहारामध्ये मांस, मासे, चिकन, अंडी; तसेच दूध, दही, पनीर, चीज, तूप, लोणी आणि मध यांसारखे सर्व प्राणिजन्य पदार्थ पूर्णपणे टाळले जातात. त्याऐवजी डाळी, कडधान्ये, सोया, टोफू, संपूर्ण धान्ये, भाज्या, फळे, सुकामेवा आणि विविध प्रकारच्या बियांचा आहारात समावेश केला जातो. योग्य पद्धतीने नियोजन केलेला ‘वीगन’ आहार फायबर, भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि वनस्पतीजन्य पोषकद्रव्यांनी समृद्ध असू शकतो. त्यामुळे वजनाचे व्यवस्थापन, पचनसंस्था आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी त्याचे काही फायदे होऊ शकतात. पर्यावरण संवर्धन आणि प्राणी कल्याणाच्या दृष्टिकोनातूनही काही व्यक्ती ‘वीगन’ जीवनशैली स्वीकारतात, मात्र अशा आहाराची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. प्राणिजन्य पदार्थ पूर्णपणे बंद केल्यामुळे जीवनसत्त्व बी-१२, लोह, कॅल्शियम, डी जीवनसत्त्व, झिंक, आयोडीन, ओमेगा-३ आणि प्रथिनांसारख्या पोषकघटकांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते. त्यातही जीवनसत्त्व बी-१२ बाबत अधिक जागरूक राहणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक वनस्पतीजन्य पदार्थांमधून पुरेशा आणि विश्वासार्ह प्रमाणात बी-१२ मिळत नसल्याने फोर्टिफाइड पदार्थ किंवा पूरक आहाराची आवश्यकता भासू शकते. म्हणूनच, आहारतज्ज्ञ म्हणून मी नेहमी सांगते, ‘वीगन म्हणजे हेल्दी’ एवढेच समीकरण नसून ‘योग्य नियोजन केलेला वीगन आहार आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो,’ असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल..Premium|Luxury Senior Living : सुखाचे चांदणे फुलविणारी ‘ज्युबिली’.आजची पिढी आहाराबाबत संवेदनशीलजगभरात ‘वीगन’ होण्याचा ट्रेंड वाढत आहे, मात्र त्यामागे एकच कारण नाही... आरोग्याबाबत वाढलेली जागरूकता, पर्यावरणाविषयीची चिंता, प्राणी कल्याणाबद्दलची संवेदनशीलता आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. आजची जेन-झी पिढी आहाराबाबत अधिक जागरूक आहे. आपण काय खातो, याबरोबरच आपल्या आहाराचा आरोग्य, पर्यावरण आणि प्राण्यांवर काय परिणाम होतो, याबाबतही ही पिढी संवेदनशील आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी, खेळाडू आणि फिटनेस क्षेत्रामुळे ‘वीगन’ आणि प्लांट-बेस्ड आहाराला मोठी प्रसिद्धी मिळाली आहे. बाजारात वनस्पतीजन्य दूध, टोफू, प्लांट-बेस्ड प्रोटीन आणि इतर पर्याय सहज उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे ‘वीगन’ आहार स्वीकारणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. त्यामुळे अगदी भारतासह जगभरात ‘वीगन’ आहार घेण्याचा ट्रेंड वाढताना दिसत आहे.‘वीगन’ डायट परिपूर्ण आहे का?एक मूलभूत प्रश्न कायम उपस्थित होतो. तो म्हणजे, ‘वीगन’ आहार घेतल्यास मांसाहारातून मिळणारी सर्व जीवनसत्त्वे आणि पोषकद्रव्ये मिळतात का? त्याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. बहुतांश पोषकद्रव्ये वनस्पतीजन्य स्रोतांमधून मिळू शकतात; पण त्यासाठी आहाराचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, प्रथिनांसाठी डाळी, कडधान्ये, सोया, टोफू, टेम्पेह, शेंगदाणे आणि विविध बियांचा वापर करता येतो. लोहासाठी मसूर, राजमा, चणे, हिरव्या पालेभाज्या आणि तीळ यांचा आहारात समावेश करता येतो. ओमेगा-३साठी जवस, चिया बिया आणि अक्रोड हे चांगले पर्याय आहेत. मात्र, काही पोषकद्रव्यांबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागते. जीवनसत्त्व बी-१२ हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचप्रमाणे कॅल्शियम, डी जीवनसत्त्व, लोह, झिंक, आयोडीन आणि ओमेगा-३ यांचेही योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘वीगन’ आहारातून पुरेशी पोषकद्रव्ये मिळत नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे; पण ‘सगळे काही आपोआप मिळते’ असे समजणेही तितकेच चुकीचे आहे.आहारतज्ज्ञ म्हणून मी कोणत्याही एका आहार पद्धतीला सर्वांसाठी योग्य किंवा अयोग्य ठरवत नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा वेगळ्या असतात. एखाद्या व्यक्तीला नैतिक, पर्यावरणीय किंवा आरोग्याच्या कारणांमुळे ‘वीगन’ व्हायचे असेल; तर योग्य नियोजन करून तो आहार नक्कीच घेता येतो. पण मी ‘फक्त मांस आणि दूध बंद करा’ एवढाच सल्ला देणार नाही. त्याऐवजी त्या व्यक्तीच्या आहारात पुरेशी प्रथिने, बी-१२, लोह, कॅल्शियम, डी जीवनसत्त्व, ओमेगा-३, झिंक आणि आयोडीन यांची पूर्तता कशी होईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विशेषतः मुले, किशोरवयीन, गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता, वृद्ध व्यक्ती आणि खेळाडू यांनी ‘वीगन’ आहार स्वीकारताना वैयक्तिक पोषण नियोजन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे..‘वीगन’ आहाराचा जन्म‘वीगन’ हा शब्द आधुनिक अर्थाने १९४४ मध्ये इंग्लंडमध्ये डोनाल्ड वॉटसन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पहिल्यांदा दैनदिन वापरात आणला. त्याच काळात इंग्लंडमध्ये ‘वीगन’ सोसायटीची स्थापना झाली. त्यामुळे आधुनिक ‘वीगन’ चळवळीची सुरुवात ब्रिटनमध्ये झाली, असे मानले जाते. मात्र, वनस्पतीप्रधान आहार भारतासाठी अजिबात नवीन नाही. आपल्या पारंपरिक आहारामध्ये शतकानुशतके डाळी, कडधान्ये, धान्ये, भाज्या, फळे, बिया आणि सुकामेवा यांना महत्त्व आहे. म्हणून ‘वीगन’ हा आधुनिक शब्द आणि चळवळ नवीन असली, तरी वनस्पतीप्रधान आहाराची संकल्पना भारतात खूप जुनी आहे.भारतात ट्रेंड वाढतोयजगभराप्रमाणे भारतही ‘वीगन’ आहारशैलीला अपवाद ठरला नाही. विशेषतः शहरी भागातील तरुण, फिटनेस क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांमध्ये ‘वीगन’ आणि प्लांट-बेस्ड आहाराबद्दलची उत्सुकता वाढताना दिसते. भारतासाठी सकारात्मक बाब म्हणजे, आपली पारंपरिक खाद्यसंस्कृती आधीपासूनच अनेक वनस्पतीजन्य पदार्थांनी समृद्ध आहे. डाळी, कडधान्ये, राजमा, चणे, सोयाबीन, विविध भाज्या, फळे, धान्ये, शेंगदाणे, तीळ, जवस इत्यादींसारखे पदार्थ आपल्या आहारात सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे भारतीय खाद्यपदार्थांचा योग्य वापर करून संतुलित ‘वीगन’ आहार तयार करणे शक्य आहे. मात्र, बाजारात उपलब्ध असलेले प्रत्येक ‘वीगन’ किंवा ‘प्लांट-बेस्ड’ उत्पादन आरोग्यदायी असेलच असे नाही. काही प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये मीठ, साखर किंवा संतृप्त चरबीचे प्रमाण अधिक असू शकते. त्यामुळे केवळ ‘वीगन’ असा शिक्का पाहण्यापेक्षा पदार्थातील पोषणमूल्य आणि घटक तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.शेवटी, ‘वीगन’ आहाराबद्दल माझा एक महत्त्वाचा सल्ला आहे... ‘वीगन’ आहार फॅशन म्हणून स्वीकारू नका आणि भीतीपोटी नाकारूही नका. आधी त्यामागचे पोषणशास्त्र समजून घ्या. आपण कोणता आहार घेतो, यापेक्षा त्यातून शरीराला आवश्यक ऊर्जा, प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे, चांगले चरबीचे स्रोत आणि फायबर योग्य प्रमाणात मिळत आहेत का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आहाराचा प्रकार कोणताही असो, तो संतुलित, वैविध्यपूर्ण, पुरेसा आणि व्यक्तीच्या गरजेनुसार असणे, हेच खऱ्या अर्थाने आरोग्यदायी आहाराचे लक्षण आहे.लेखिका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आणि ‘बुल्सआय न्यूट्रिशन’च्या संस्थापक आहेत. आयपीएल दिल्ली संघाच्या माजी आहारतज्ज्ञ म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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