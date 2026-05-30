Premium|China India relations : चीनच्या छुप्या युद्धनीतीचा पर्दाफाश; माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्या नव्या पुस्तकातून धक्कादायक खुलासे!

विनोद राऊत - rautvin@gmail.comचीनची वाटचाल महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने सुरू असल्याचे अलीकडील जागतिक घडामोडींमधून स्पष्ट दिसून येते. बीजिंगमध्ये झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्या शिखर परिषदेनंतर त्याबाबतच्या चर्चेला अधिक धार मिळाली. अशा पार्श्वभूमीवर माजी परराष्ट्र सचिव आणि चीनचे अभ्यासक विजय गोखले यांचे ‘चायनाज वॉर्स : द पॉलिटिकल अॅण्ड डिप्लोमसी बिहाइंड इट्स मिलिटरी कोअर्शन’ हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. चीनने आतापर्यंत केलेली युद्धे, त्यांची राजकीय उद्दिष्टे आणि कूटनीतिक डावपेचांवर ते सखोल प्रकाश टाकते. त्यातून चीन-भारत संबंधांचे महत्त्वाचे पैलू समोर येतात. विशेषतः १९६२च्या भारत-चीन युद्धामागील चिनी नेतृत्वाची मानसिकता, ‘ग्रे-झोन वॉरफेअर’सारख्या रणनीतींचा वापर आणि भविष्यात भारतासमोर उभे राहू शकणारे धोके यांचा पुस्तकातून अभ्यासपूर्ण वेध घेण्यात आला आहे.माओच्या उदयानंतर कम्युनिस्ट चीनने पहिल्या तीस वर्षांत पाच वेळा युद्ध केले. त्यामध्ये कोरिया युद्ध (१९५०), तैवान सामुद्रधुनी संघर्ष (१९५८), १९६२ मधील भारतासोबतचे युद्ध, सोव्हिएत रशियासोबतचा संघर्ष (१९६९) आणि १९७९ मधील व्हिएतनामसोबतच्या संघर्षाचा समावेश आहे. १९७९ नंतर काही अपवाद वगळता चीनने कुठल्याही देशासोबत थेट युद्ध केले नाही. १९९०मध्ये शीतयुद्ध समाप्त झाल्यानंतर चीनने ‘ग्रे-झोन वॉरफेअर’ म्हणजे प्रत्यक्षात लष्करी शक्तीचा वापर न करता आर्थिक शक्तीचा अधिक वापर करण्याची रणनीती आखली. ती आजतागायत चीन राबवत आहे. लेखकाने आपल्या पुस्तकाच्या माध्यमातून चीनने लढलेल्या चार युद्धांमागील कारणे, हेतू आणि त्यांची रणनीती काय होती याबाबतचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे १९६२चे भारत-चीन युद्ध आणि त्यानंतर दोन्ही देशांच्या सीमेवर उद्भवलेल्या तणावपूर्ण संघर्षावर लेखकाने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या युद्धाचा इतिहास लिहिताना चीनने कायम स्वतःला पीडित व भारताला आक्रमक देश असल्याचे जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे तटस्थ व भारतीय अंगाने या युद्धाचे विश्लेषण लेखकाने केले आहे..Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .१९४९मध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाल्यानंतर लाल चीनला मान्यता देणारा पहिला देश भारत होता. तिबेटवर आक्रमण केल्यानंतर तिबेटमधील राजनैतिक व व्यापारी विशेषाधिकार भारताने सोडले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत चीनला स्थान देण्याचा आग्रहही भारताने धरला. तरीही चीन भारताकडे सातत्याने संशयाच्या नजरेने पाहात होता. माओ किंवा तत्कालीन इतर नेतृत्वाने वेळोवेळी इतर राष्ट्रप्रमुखांशी साधलेल्या संवादातून किंवा लिखित निर्देशांतून ते स्पष्ट होते. १९५१मध्ये तिबेटवर आक्रमण केल्यानंतर तेथे राजकीय व लष्करी ताबा मिळवणे ही चीनची पहिली प्राथमिकता होती. फार मोठे भौगोलिक आव्हान असलेल्या तिबेटला चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी त्या वेळी चीनकडे आवश्यक संसाधनांचा अभाव होता. अन्नधान्य व इतर साहित्य पुरवठ्यासाठी चीन भारतावर अवलंबून होता. त्यामुळे १९५० ते १९५९ पर्यंत चिनी नेतृत्वाने भारतासोबत कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष किंवा सीमावाद उकरून काढला नाही. तशा स्पष्ट सूचना चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने लष्कराला दिल्या होत्या.१९५८मध्ये चिनी लष्कराने तिबेटीयन नागरिकांचा प्रतिकार कठोरतेने मोडून काढण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे असंख्य तिबेटीयन नागरिकांनी भारतात पलायन केले. तिबेटीयन नागरिकांच्या विरोधाला भारताची फूस आहे आणि अमेरिका व ग्रेट ब्रिटनच्या मदतीने भारत तिबेटमध्ये अंतर्गत बंडाळी पसरवत आहे, असे ठाम मत तत्कालीन चिनी नेतृत्वाचे झाले होते. जवाहरलाल नेहरू यांनी २५००व्या बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने दलाई लामांनी तिबेटमध्ये परतावे, अशी वैयक्तिक विनंती केली. तरीही भारतीय हेतूंविषयीचा चिनी नेतृत्वाचा संशय कमी झाला नव्हता. अशा सर्व मुद्द्यांचा ऊहापोह पुस्तकात करण्यात आला आहे. १९५१मध्ये दलाई लामांना भारतात येण्यापासून परावृत्त करावे, अशी विनंती चीनने केली होती, तरीही भारताने दलाई लामांना आश्रय दिला. त्या वेळी डेंग झियाओपिंग यांनी ‘वेळ आल्यावर याचा योग्य तो हिशेब करू,’ असे विधान केले होते. १९५९ मध्ये लडाखमार्गे झिंजियांग ते तिबेटला जोडणारा महामार्ग उभारल्यानंतर चीनने सीमावाद उकरून काढण्यास सुरुवात केली. झोऊ यांनी ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ने प्रकाशित केलेले सीमांचे नकाशे पूर्वी योग्य होते; मात्र आता नाहीत, असे थेट नेहरूंना सांगितले होते. चीनची ही कृती तसेच या विधानातील गांभीर्य समजण्यात भारतीय नेतृत्व कमी पडले. ही सर्व विधाने एका मोठ्या इशाऱ्याकडे बोट दाखवणारी होती..१९६२मध्ये चीनने दोन टप्प्यांत भारताविरोधात मोठी लष्करी कारवाई केली. या युद्धातून चीनला तीन हेतू साध्य करायचे होते. एक म्हणजे ‘टू-फ्रंट वॉर.’ अर्थात दोन पातळ्यांवरील युद्धाची शक्यता संपवणे. दुसरे म्हणजे भारताला सीमाप्रश्नावर चर्चेच्या टेबलावर आणणे आणि तिसरे म्हणजे या युद्धातून चिनी लष्कराने भारतीय सीमेत केलेली घुसखोरी कायम ठेवणे व तिबेटमध्ये बंडखोरांना भारत मदत करू शकतो, हा भ्रम संपवणे.जुलै-ऑगस्ट १९६२ मध्ये भारतासोबत युद्ध करण्याचा निर्णय चिनी नेतृत्वाने घेतला होता. माओने लाल सेनेला भारतीय लष्करासोबत काय करायचे याचे सविस्तर निर्देश दिले होते. ज्या वेळी चीनने भारतीय सीमांवर आपली लष्करी क्षमता वाढवली त्या वेळी भारताला चर्चेची ऑफर दिली. सप्टेंबर १९६२मध्ये चिनी नेतृत्वाला भारताला तोंड देण्यास लष्कर सज्ज असल्याचे वाटले. त्यानंतर लाल सेनेने भारतीय सैन्यासोबत संघर्ष सुरू केला. २०-२१ सप्टेंबर १९६२ला नमका चू भागात भारतीय सैन्यासोबत उडालेला संघर्ष हा चीनने पद्धतशीरपणे आखला होता. १९६२च्या युद्धाचे चीनच्या दृष्टीने चार महत्त्वाचे पैलू होते. एक म्हणजे भारताला चिथावणी न देता सीमेवर चिनी लष्कराला युद्धासाठी सज्ज करणे. दुसरे म्हणजे या युद्धाची तयारी पूर्ण होईपर्यंत भारताला सीमा चर्चेच्या फेऱ्यांत गुंतवून ठेवणे. तिसरे म्हणजे भारताच्या आक्रमक धोरणामुळे चीनला युद्ध करणे भाग पडले, हा ‘नॅरेटिव्ह’ जगभरात निर्माण करणे. तसेच भारताने चिनी सीमेत घुसखोरी केल्यामुळे भारताला लष्करी धडा शिकवला, असा प्रचार करणे..युद्धामागचे हेतू साध्य झाले का?चीनने १९६२च्या युद्धामागे बांधलेले सर्व आराखडे तडीस गेले का, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. त्यातील काही हेतू साध्य करण्यात चीनला यश मिळाले. एक म्हणजे तिबेटमध्ये दक्षिण आशिया किंवा पाश्चिमात्य देश हस्तक्षेप करतील, भारत मदतीला येईल, या तिबेटी जनतेच्या आशा चीनच्या या विजयाने संपुष्टात आल्या. त्यामुळे तिबेटवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यावर चिनी नेतृत्व अधिक लक्ष केंद्रित करू शकले.या लष्करी विजयामुळे भारत-चीन सीमाप्रश्न काही वर्षांसाठी का होईना थंड बस्त्यात गेला. मात्र माओ म्हणाले होते, की या युद्धामुळे भारत-चीन सीमाप्रश्न पुढील काही दशके शांत राहील. प्रत्यक्षात चीनचा हा हेतू असफल ठरला. या युद्धानंतर चीनबद्दल भारतीय नेतृत्वात कायमचा अविश्वास निर्माण झाला, तो आजही कायम आहे. या संघर्षानंतर चीनने भारतापुढे शांतता चर्चेचे अनेक प्रस्ताव ठेवले. मात्र भारताने ते स्वीकारले नाहीत. चीनच्या सीमांसंदर्भातील दावे भारताने आजतागायत मान्य केले नाहीत. प्रत्यक्षात भारत-चीन सीमावाद त्यानंतर कायम धगधगत राहिला.यादरम्यान अणू चाचणी करून भारताने अण्वस्त्रधारी देशांच्या गटात स्थान मिळवले. अमेरिकेविरोधात आशियाई देशांची मोट बांधण्याचे स्वप्न हवेत विरले. या युद्धामुळे भारताने अमेरिकेसोबतचे संबंध वाढवले. १९७१मध्ये भारताने सोव्हिएत रशियासोबत संरक्षण करार करून दोन्ही देशांचे संबंध अधिक घट्ट केले. या करारामुळे १९७१मध्ये पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणे भारताला शक्य झाले. सिक्कीमचा भारतात समावेश करण्यात यश मिळवले. दुसरीकडे या युद्धामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेला धक्का बसला आणि चीनची ‘ग्लोबल साऊथ’मधील ताकद वाढली. या युद्धानंतर चीनने जागतिक स्तरावर कूटनीतिक मोहीम सुरू करून भारतच कसा आक्रमक देश आहे, हे जगाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. लेखकाने अशा प्रकारच्या सर्व मुद्द्यांबाबत आपले विस्तृत विवेचन पुस्तकात नोंदवले आहे. माओच्या निधनानंतर मोठे युद्ध किंवा संघर्ष टाळण्यावर तत्कालीन चिनी नेतृत्वाने भर दिला. शेजारी देशांसोबतचे सीमावाद मागे ठेवून देशाचा आर्थिक विकास करण्याला प्राधान्य दिले. तोपर्यंत सीमाप्रश्नाचे सर्व दावे थंड बस्त्यात टाकण्यात आले. चीनने आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल केली. यादरम्यान ‘ग्रे-झोन कोअर्शन’ अर्थात प्रत्यक्ष युद्ध न करता लष्करी आणि कूटनीतिक दबाव टाकून आपले हेतू साध्य करण्याला चीनने प्राधान्य दिले आहे. त्यामध्ये चीन बऱ्यापैकी यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. मात्र त्याला मर्यादा असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. तैवान, मलेशिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया देशांच्या सागरी सीमेवर हक्क सांगून दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्व गाजवणे व प्रशांत महासागरातून अमेरिकेला ब्लॉक कसे करता येईल, ही चीनची दीर्घकालीन रणनीती आहे..Premium|Study Room : ट्रम्प यांचा चीन दौरा; २०२०मध्ये भारत-चीनदरम्यान गलवान खोऱ्यात झालेल्या लष्करी संघर्षातून संपूर्ण लष्करी विजय संपादन करणे शक्य नाही, हे अधोरेखित झाले आहे. कारण भारतही १९६२ नंतर बदलला आहे. लेखकाने चीनकडून भारतासमोरील भविष्यातील आव्हानांचा आढावा घेतला आहे. भविष्यात चीन भारतासोबत युद्ध करेल का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना चीनला भारताच्या धोरणांमधून नेमके काय साध्य करायचे आहे, यावर ते अवलंबून असेल असे म्हटले आहे. २०२५मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. त्यात चीनमधील कम्युनिस्ट राजवट टिकवणे व पुढे नेणे, हे अंतिम ध्येय आहे. दुसरे म्हणजे चीनची आर्थिक व लष्करी कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न हाणून पाडणे. या दोन सीमारेषा चिनी नेतृत्वाने आखल्या आहेत. जर अमेरिकेच्या पाठबळावर भारत चीनने आखून दिलेल्या 'रेड लाईन'पैकी कोणतीही मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशी धारणा बीजिंगमध्ये झाली तर चीन भारताविरोधात लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता कायम आहे. दुसरे म्हणजे प्रत्यक्षात दोन देशांत युद्ध झाले नाही तर चीन भविष्यात भारताविरोधात 'ग्रे झोन वॉरफेअर' रणनीतीचा अधिकाधिक वापर करीत राहील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे प्रत्यक्षात लष्करी ताकत वापरली नाही तरी वारंवार युद्धाची परिस्थिती तयार करणे, लष्करी ताकद वापरण्याच्या धमक्या देणे अशा परिस्थितीसाठी भारताला सज्ज राहावे लागणार आहे.शक्तिशाली होत चाललेल्या चीनसोबत भारताने नेमके कसे व्यवहार करावेत, याविषयी भाष्य करताना लेखक भारताने दीर्घकालीन लष्करी सहअस्तित्वासाठी मानसिक तयारी ठेवण्याची गरज अधोरेखित करतात. कारण भारत-चीन संबंधांमध्ये 'शांततापूर्ण सहअस्तित्व' ही जुनी व्याख्या आता मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. दुसरे म्हणजे बीजिंगच्या नेतृत्वाच्या मनात भारताबद्दल नेमके काय विचार सुरू आहेत, यावर सातत्याने आणि बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे लेखक नमूद करतात. चीनला लष्करी ताकदीच्या जोरावर सीमारेषा बदलता येणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी भारताने आपले लष्करी, आर्थिक आणि कूटनीतिक सामर्थ्य अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. हे साध्य केल्यावरच भारत चीनसोबत बरोबरीच्या पातळीवर चर्चा करू शकेल, असे पुस्तकातून सूचित करण्यात आले आहे. 