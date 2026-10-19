Premium|Village Homes and Family Relationships : गावात घरं आहेत, माणसं कुठे आहेत?

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comआपल्याला कुटुंब नको आहे, की कुटुंबाच्या नावाखाली आपल्यावर लादल्या जाणाऱ्या अटी? आपल्याला स्वतःचं घर हवं आहे, की स्वतःचं माणूसपण जपता येईल अशी जागा हवी? या सगळ्याची उत्तरं सेपरेट घर बांधलेल्यांनी आणि न बांधलेल्यांनी दोघांनीही शोधण्याची नितांत गरज गावी आल्यानंतर वाटू लागली.गावी गेल्यानंतर फिरणं खूप होऊ लागलं. कामानिमित्तही आणि अवांतरही. फिरण्यातून आजूबाजूचा परिसर तर कळतोच; पण सोबत परिस्थितीचं भानही येत राहतं. त्यामुळे नुसतंच फिरणं होत नाही. त्यातून कळणंही होत जातं आपोआप.माझं गाव वळीवंडे. मुंबई-गोवा हायवेवरून नांदगाव तिठ्यावरून उजव्या हाताला आत वळलं की देवगडचा रस्ता लागतो. नांदगावपासून वळीवंडे गाठताना असलदे, कोळोशी, हडपीड, शिरगाव आणि मग माझं गाव लागतं... संपूर्ण प्रवासात रस्ता वळणावळणाचा. चढ-उताराचा. आजूबाजूला एकापेक्षा एक भारी स्लॅबची घरं दिसतात. स्वप्नात एखादा बंगला बांधायचा झाला तर तो कसा असेल, याची प्रचीती देणारे बंगले दिसत राहतात.कम्पाउंड, मध्यभागी गेट, घरासमोर पार्किंगला जागा, अंगणात तुळस, आजूबाजूला माडाची आणि आंब्याची झाडं, गेटशेजारी एखादा गुलमोहर, घराला वऱ्हांडा, गॅलरी, खाली हॉल, आत बेडरूम, किचन आणि वरतीही काढलेल्या काही खोल्या. वऱ्हांड्यात झोपाळा. रस्त्याशेजारी दिसत असलेलं घर... या वर्णनात थोडाफार बदल केला, तर रस्त्यावरून जाताना अशी साधारण घरं दिसत राहतातच. घरांचा आकार कमी-जास्त असतो. झाडांची संख्या जमिनीच्या आकारानुसार कमी-जास्त होते; पण चित्र सर्वसाधारणपणे एकच दिसतं. दिसायला ही घरं फार गोजिरवाणी वाटतात. आकर्षक दिसतात; पण निरखून पाहिल्यानंतर कळतं की या घरांच्या लाकडी दरवाजांच्या कड्या तर कुलूप लावून बंद केलेल्या आहेत..नांदगाववरून एकदा असाच गावी घरी जायला निघालो होतो. कुलूप लावलेली ही घरं निरखून पाहू लागलो. तेव्हा लक्षात आलं, की ही संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी नाही. कुलुपं लावलेली घरं मोजायची असतील, तर मात्र नीट लक्ष देऊन मोजावं लागेल, इतकी संख्या वाढत गेली.आधी रस्त्याच्या लगत दिसलेली कुलूप लावलेली बंद घरं नंतर गावात शिरल्यानंतर आत आतही दिसू लागली. गणेशोत्सवानिमित्त आमच्या गावातल्या मूळ वाडीत उघडी झालेली घरं नंतर मात्र पुन्हा बंद झालेली दिसली. अंगणात पालापाचोळा पडलेला. कुलूप असलेल्या त्या घराची दारं-खिडक्या बंद. काही घरांमध्ये म्हाताऱ्या माणसांसारखंच घरही म्हातारं झालेलं पाहिलं. कोकणातील माडीची घरं पाहिली, की भारी वाटायचं; पण त्या घरांचीही अवस्था आता बिकट आहे. ही घरं आता कमी कमी होत चालली आहेत हे तर जाणवलंच; पण जी घरं उघडी आहेत, त्यांनाही घरपण किती उरलंय, हाही प्रश्न उरतोच.गावात घरं आहेत; पण माणसं कुठे आहेत? हा प्रश्न लख्खपणे डोळ्यांसमोर उभा राहिलेला होता. मुंबईतला एक मित्र मला त्याच्या गावच्या घरी घेऊन गेला होता. त्या एकाच घरात चार घरं होती. प्रत्येकासाठी चार वेगवेगळी शौचालयं, चार वेगवेगळे बाथरूमही, चार बेसीन होते... देवाची खोली मात्र एक होती. चार घरांपैकी दोनच घरात माणसं राहत होती. तीदेखील वयस्कर होती. म्हातारी नवरा-बायको. दोघींचा स्वयंपाकही वेगवेगळा होता... या दोघांचीही मुलं शहरात कामानिमित्त होती. चांगल्या पदावर. चांगल्या पगारासह ती काम करत आहेत, असं त्या मित्राचे काका-काकी सांगत होते. त्यांच्या डोळ्यात आणि बोलण्यात हे सांगतानाचा स्वाभिमान लक्षणीय होता, हे विशेष!मित्राच्या गावातून फेरफटका मारताना आम्ही इतर घरं न्याहाळत होतो. तिथेही आम्हाला तेच दिसत होतं. जिथे कुटुंबाचा एकत्र गणपती बसतो, ते मूळ घर बंद. आजूबाजूला असलेल्या अनेक घरांनाही कुलूप लागलेलं होतं. मित्राच्या गावातली परिस्थिती माझ्या गावापेक्षा काही वेगळी नव्हती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, वैभववाडी तालुक्यात दिसणारं हे चित्र संपूर्ण कोकणात असंच असेल, अशी शंका मला आली.गावात लोकांची घरं आहेत; पण त्यात माणसं हल्ली क्वचित आढळतात. कुटुंबाचं मूळ घरही फक्त गणपती एकत्र म्हणून जिवंत ठेवलंय की काय? असा प्रश्न पडतो. घरं बांधून गायब झालेली ही माणसं आहेत कुठे? ती गायब का झाली आहेत? असा प्रश्न पडू लागतो. एकाच घरात चार कुटुंबांसाठी चार वेगवेगळी किचन आणि चार वेगवेगळी शौचालयं आणि बाथरूम का लागतात..? याचा विचार आता गांभीर्याने करण्याची वेळ आली आहे.गावात घरं आहेत; पण माणसं कुठेत? हा प्रश्न फक्त गावातून शहरात होणाऱ्या स्थलांतराचा किंवा ओस पडणारी घरं, याच्यापुरता मर्यादित विषय नाही. तो माणसाच्या स्वातंत्र्याचा, मालकीचा, सत्तेचा, स्वाभिमानाचा आणि नात्यांमधल्या बदललेल्या समीकरणांचा प्रश्न आहे..Premium|Bureaucratic Accountability : असंतोष, नोकरशाही आणि लोकशाहीचा अपुरा आशय.कोकणात मला प्रामुख्याने एक बदल कुटुंबांमध्ये झालेला फार जाणवतो. एकत्र राहण्यापेक्षा स्वतःच्या अटींवर जगण्याला दिलं जाणारं महत्त्व! स्वतःच्या अटीवर जगणं म्हणजे थेट माणसं स्वार्थी झालीत, असा निष्कर्ष घाईघाईने काढता येणार नाही. मात्र, या सगळ्यात रोजच्या जगण्यातले छोटे छोटे संघर्ष आणि छोटी छोटी आव्हानं हेदेखील समजून घेण्याची नितांत गरज आहे.मी गावी येताना केलेला विचार फक्त शांतपणे जगण्यापुरता मर्यादित नव्हता. माणसाला फक्त सुखच हवं असतं, असं नाही. त्याला त्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्या आयुष्यावर स्वतःचा ताबा हवा असतो, हे कोकणातली कुलूप असलेली बंद घरं पाहून मला जाणवलं. या घरांमागची कारणं शोधताना मला स्वातंत्र्याची गरज हा एक समान धागा जाणवला.आपण काय खायचं, कधी उठायचं, कुठे जायचं, किती पैसे खर्च करायचे, मुलांना कसं वाढवायचं, घरात काय करायचं, काय नाही करायचं, हे सगळं ठरवण्याचे निर्णय आपल्याला स्वतःला घेता आले पाहिजेत किंवा ते घेण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, अशी एक इच्छा आपल्या मनात असतेच असते.मानसशास्त्रात याचा संबंध Autonomy, म्हणजेच स्वायत्तता किंवा स्वतःच्या निर्णयांवर स्वतःचा अधिकार, या मूलभूत मानवी गरजेशी जोडला जातो. Self-Determination या सायकॉलॉजिकल थिअरीनुसार स्वायत्तता, स्वतःच्या कृतींबद्दलची क्षमता आणि इतरांशी जोडलेपण या तीन महत्त्वाच्या मानसिक गरजा आहेत. स्वतःच्या इच्छेने एखादी गोष्ट करणं आणि दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून ती करणं या दोन वेगळ्या मानसिक अवस्था आहेत. कृती तीच असली, तरी त्यामागची भावना वेगळी असते..Premium|Bureaucratic Accountability : असंतोष, नोकरशाही आणि लोकशाहीचा अपुरा आशय.उदाहरणार्थ, आई-वडिलांसोबत राहणारा एखादा मुलगा स्वतःहून त्यांची काळजी घेत असेल, तर त्याला ते ओझं वाटेलच असं नाही; पण त्याने रोज ठरावीक वेळी घरी यावं, कुठे जातोय हे सांगावं, किती खर्च केला याचा हिशेब द्यावा, अशी अपेक्षा प्रत्येक वेळी त्याच्यावर लादली गेली, तर त्याच कृतींचं रूपांतर बंधनात होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याला आई-वडिलांची काळजी घ्यायची नसते, असं नाही. त्याला काळजी घेण्याचा निर्णय स्वतःचा असावा, असं वाटत असतं.अनेकदा नात्यांमध्ये संघर्ष हा काम करण्यावरून नसतो. ते काम करण्याचा निर्णय कुणाचा, यावरून असतो. हे मला गावी आल्यानंतर फार प्रकर्षाने जाणवलं. त्यामुळेच स्वतंत्र घराची इच्छा नेहमीच मोठ्या महत्त्वाकांक्षेतून निर्माण होते असं नाही. काही वेळा ती रोजच्या छोट्या छोट्या बंधनांपासून मुक्त होण्याच्या इच्छेतून जन्माला येते.शहरात गेलेलं कुटुंब गावात स्वतःचं घर का बांधतं? याचं उत्तर शोधताना अनेकांशी बोललो. तेव्हा प्रत्येकाची गोष्टी इतकं भरभरून सांगते, की कान तृप्त होतात... पण यातला बंधनातून मुक्त होण्यासाठीचा समान धागा फार कॉमन दिसतो.पूर्वी एकत्र राहण्याचा अर्थ अनेकदा एकत्र निर्णय घेणं, एकत्र खर्च करणं आणि एकत्र जबाबदाऱ्या पेलणं असा होता. आता काही कुटुंबांमध्ये एकाच छताखाली राहूनही स्वतंत्र अर्थकारण, स्वतंत्र स्वयंपाकघर आणि स्वतंत्र निर्णयव्यवस्था निर्माण झाली आहे. कौटुंबिक रचनेतील या मधल्या अवस्थेचं वर्णन सोशल स्टडीमध्येही आढळतो. म्हणजे कुटुंब पूर्णपणे तुटलेलं नाही; पण त्यातलं एकत्रपण बदललेलंय.भारतीय कुटुंब व्यवस्थेवरील एका अभ्यासात अशा कुटुंबरचनेला Transitional Family म्हणजेच संक्रमणशील कुटुंब, असं म्हटलं आहे. अशा कुटुंबांमध्ये स्वतंत्र संसार व्यवस्था निर्माण झालेली असली, तरी विस्तारित कुटुंबातील नातेसंबंध आणि आपलेपणा टिकून राहू शकतो, असा उल्लेख आढळतो.अशा ट्रान्झिशनल फॅमिलीत कधी स्वतंत्र स्वयंपाकघरामुळे भांडणं कमी होतात. त्यामुळे कदाचित नातीही टिकतात... तर कधी स्वयंपाकघर वेगळं होण्यापूर्वीच नात्यांमधला संवाद संपलेला असतो. पण या दोन्हीही गोष्टींमधून काही प्रश्नांवर विचार करण्याची वेळ नक्कीच येऊन ठेपलेली आहे..एकत्र कुटुंबाची ओढ कमी झाली आहे, की एकत्र राहण्याची किंमत वाढली आहे? आपल्याला कुटुंब नको आहे, की कुटुंबाच्या नावाखाली आपल्यावर लादल्या जाणाऱ्या अटी? आपल्याला स्वतःचं घर हवं आहे, की स्वतःचं माणूसपण जपता येईल अशी जागा हवी? या सगळ्याची उत्तरं सेपरेट घर बांधलेल्यांनी आणि न बांधलेल्यांनी दोघांनीही शोधण्याची नितांत गरज गावी आल्यानंतर वाटू लागली.पूर्वी अंगण एक. चूल एक. घरातली माणसं अनेक. तुलनेनं घर लहान; पण आता घरं मोठी असली तरी मला स्वतःची खोली हवी, आर्थिक व्यवहार स्वतंत्र हवेत, निर्णय स्वतःचे हवेत. हे सगळं मी कसं नाकारू? बदलत्या काळाची गरजही बदललेली आहे. काही प्रमाणात व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव आहे. कधी जुन्या सत्तासंबंधांविरुद्धचा प्रतिसाद आहे; तर कधी आपलेपणाची इच्छा असूनही एकत्र राहण्याची किंमत परवडत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.घरं वेगळी होतात, तेव्हा आपण म्हणतो माणसं दुरावली; पण प्रत्येक वेळी तसं असतं का? कधी कधी माणसं एकत्र राहून इतकी दुरावतात, की नातं टिकवण्यासाठी त्यांना वेगळं राहावं लागतं.एकाच घरात चार चुली पेटल्या, याचा अर्थ घरातली चार कुटुंबं एकमेकांची शत्रू झाली, असा नाही. कदाचित त्या चार कुटुंबांना स्वतःच्या संसारासाठी स्वतंत्र जागा हवी असेल. स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायचे असतील; पण या स्वतंत्र चुली पेटल्यानंतरही एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होता येत असेल, तर त्या घरातलं एकत्रपण संपलं असं म्हणता येईल का? हा प्रश्न मला अस्वस्थ करतो... आणि याच्या अगदी उलट, एकाच छताखाली राहूनही प्रत्येक जण स्वतःपुरता जगत असेल, तर त्या घराला एकत्र कुटुंब म्हणायचं तरी कसं?गावात घरं आहेत, जमिनी आहेत, आठवणी आहेत; पण त्या घरात परत येऊन राहण्याची इच्छा निर्माण होण्यासाठीचं मोकळंढाकळं वातावरण खरंच आहे का? गावात माणसं परत आणायची असतील, तर फक्त घरांची दारं उघडून चालणार नाही. त्या घरांत माणसांना स्वतःच्या पद्धतीने जगता येईल, अशी मनाची दारंही उघडावी लागतील! त्याशिवाय घरांना लागलेली कुलपं वाढत गेली, तर नवल वाटायला नको!siddheshsawant50@gmail.comटीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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