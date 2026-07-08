Premium|Study Room : विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार; महिलांच्या हक्कांचा ऐतिहासिक निर्णय

अभिजित मोदे'विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार' हे प्रकरण १९९७ मध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. या खटल्यात विविध महिला संघटनांनी नयना कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या 'साक्षी' या संस्थेद्वारे राजस्थान सरकार आणि भारत सरकार यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा मुख्य उद्देश कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाला आळा घालणे हा होता.प्रकरणाची पृष्ठभूमीया प्रकरणाची पार्श्वभूमी राजस्थानमधील भँवरीदेवी यांच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. भँवरीदेवी या ५० वर्षीय समाजसेविका होत्या. त्या आपल्या गावात बालविवाह रोखण्यासाठी कार्यरत होत्या. त्यांनी बालविवाह थांबविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे उच्चवर्णीय आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी त्यांच्यावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केला. ही घटना कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या व्यापक समस्येचे आणि त्या संदर्भातील कायदेशीर यंत्रणेतील अपुरेपणाचे प्रतीक ठरली.विशाखा संघटना आणि याचिकाया घटनेच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांच्या हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या 'विशाखा' या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय 'विशाखा निकाल' किंवा 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' म्हणून ओळखला जातो..Premium|Anti Slavery Movement : शोषणाला चेहरा नसतो, सीमाही नसतात....सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय१९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी पाळावयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश असलेला ऐतिहासिक निर्णय दिला.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच तो अनुच्छेद १९(१)(ग) अंतर्गत व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचाही भंग करतो.विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वेप्रत्येक कामाच्या ठिकाणी, म्हणजेच सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि इतर सर्व प्रकारच्या कार्यस्थळांवर महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी संस्थेच्या नियमावलीत स्पष्ट आणि कडक तरतुदी असणे आवश्यक आहे.प्रत्येक संस्थेने महिलांच्या नेतृत्वाखाली अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी. ही समिती लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करेल, पुराव्यांचा अभ्यास करेल, संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकेल आणि निष्पक्ष तसेच तातडीने निर्णय देईल. समितीमध्ये महिलांचे बहुमत असावे आणि बाह्य सदस्याचाही समावेश असावा, जेणेकरून चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष होईल.लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये त्वरित, प्रभावी आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच पीडित महिलेच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण केले जावे. पीडितेला आवश्यक कायदेशीर मदत, मानसिक आधार आणि संस्थात्मक सहाय्य उपलब्ध करून देणे ही संबंधित संस्थेची जबाबदारी आहे.महिला कर्मचाऱ्यांना लैंगिक छळाची व्याख्या, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, चौकशीची पद्धत, उपलब्ध कायदेशीर उपाय आणि त्यांच्या हक्कांविषयी नियमितपणे माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या योग्य वेळी तक्रार नोंदवू शकतील आणि न्याय मिळवू शकतील.ही मार्गदर्शक तत्त्वे कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता, सन्मान आणि समानतेचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली. या तत्त्वांमुळे भारतीय कायदेव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल घडून आला आणि महिलांच्या सुरक्षित कार्यस्थळाच्या अधिकाराला घटनात्मक अधिष्ठान मिळाले..महिलांच्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षणविशाखा प्रकरण हे भारतातील महिलांच्या हक्कां आणि सुरक्षित कार्यस्थळाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांच्या तत्त्वांचा, विशेषतः 'महिलांवरील सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या उच्चाटनासंबंधीच्या कराराचा' (CEDAW), आधार घेत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली.ही मार्गदर्शक तत्त्वे २०१३ मध्ये लागू झालेल्या 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३' लागू होईपर्यंत देशातील महत्त्वाची कायदेशीर चौकट म्हणून कार्यरत होती.वर्तमान परिस्थितीविशाखा प्रकरणाचे महत्त्व आजही तितकेच कायम आहे. या निर्णयामुळे महिलांना सुरक्षित कार्यस्थळाचा घटनात्मक अधिकार अधिक बळकट झाला. त्यानंतर २०१३ चा कायदा लागू झाला असला, तरी प्रत्येक संस्थेने अंतर्गत तक्रार समितीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, लैंगिक छळाबाबत जागरूकता वाढविणे आणि पीडितेला न्याय मिळवून देणे ही जबाबदारी आजही तितकीच महत्त्वाची आहे.कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि समानता सुनिश्चित करण्यासाठी 'विशाखा प्रकरण' भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक मैलाचा दगड म्हणून कायम स्मरणात राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.