Premium|Beyond Machiavelli Beryl Radin : 'हत्तीकडून माकडासारख्या नाचाची अपेक्षा करू नका'; प्रशासनाच्या मर्यादा ओळखून लोककल्याण कसे साधावे?

विवेक पंडितधोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाची रचना गावपातळी ते मंत्रालयातील प्रधान सचिव अशा उतरंडीची अनेक स्तरीय असते. रचना अमूर्त असते, ती बदलत नाही; पण त्यात काम करणारे कर्मचारी-अधिकारी बदलत राहतात. रचनेला मूर्त स्वरूप आणण्याचं काम हे सारे करीत असतात... डॉ. बेरील रॅडीन यांनी मला नेमकं हेच शिकवलं, की व्यवस्था काम करत नाही; तर व्यवस्थेतील ‘माणसं’काम करतात...‘A king should be cunning like a fox. It is safer to be feared than loved, if one can not be both.’ ‘राजा कोल्ह्यासारखा धूर्त, कपटी असावा. प्रेम आणि भीती दोन्ही त्याला मिळू शकत नसतील तर राजाविषयी प्रेम वाटण्यापेक्षा त्याचं भय प्रजेमध्ये असावं, हे राजाकरिता अधिक सुरक्षित असतं.’ ‘Ends justify means’ ‘राजसत्ता टिकवणं हे साध्य साधण्यासाठी राजाला साधनशूचितेचं बंधन नाही.’ सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथाक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्।।ज्ञानी माणसाने आसक्ती न ठेवता लोककल्याणाकरिता (लोकसंग्रहाकरिता) काम केलं पाहिजे.कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि।। राजा जनकासारखं आसक्तीरहित कर्म करूनच परमसिद्धी प्राप्त होते. म्हणून समाजाचे कल्याण (लोकसंग्रह) लक्षात घेऊन तू (अर्जुना) कर्म करणेच उचित आहे.निकोलो मॅकियावली यांच्या ‘द प्रिन्स’ (The Prince) या पुस्तकातील राजा, राजसत्ता यांवरील महत्त्वाचे सिद्धान्त; तसेच श्रीमद्भगवतगीतेच्या तिसऱ्या अध्यायातील विसावा, पंचविसावा जनकल्याणाविषयीचे श्लोक एखाद्या वृत्तवाहिनीवरील बातम्यांच्या धावत्या मथळ्यांसारखे भराभर माझ्या मेंदूच्या पटलावरून सरकत होते...मी अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन डी.सी.मधील ‘ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूट’मध्ये प्रशिक्षण घेत होतो. ‘सार्वजनिक धोरण’ (Public Policy) या विषयातील जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञ विचारवंत प्रा. डॉ. बेरील रॅडीन यांच्या ‘Beyond Machiavelli’ या पुस्तकातील लोकप्रशासन आणि सार्वजनिक धोरण यावरील त्यांच्या सिद्धान्तांविषयी त्या मला सांगत होत्या. त्या सार्वजनिक धोरणांबद्दल बोलत असताना माझ्या मेंदूत समांतर गीतेचे श्लोक वाजत होते; तर कधी मॅकियावलीच्या ‘द प्रिन्स’ या पुस्तकातील ओळी झरझर धावत होत्या..पंधराव्या शतकातील राजकीय तत्त्वज्ञ निकोलो मॅकियावली यांच्या ‘द प्रिन्स’ या पुस्तकातील सर्व राजकीय सिद्धान्तांना छेद देत डॉ. बेरील यांनी त्यांचे स्वत:चे सिद्धान्त ‘Beyond Machiavelli’ या पुस्तकात मांडले. इटलीतील चौदाव्या ते सोळाव्या शतकादरम्यान झालेल्या वैचारिक क्रांती आणि पुनरुज्जीवनाच्या चळवळींमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या, राजकीय व्यवहार धर्म शिकवणाऱ्या मॅकियावलीसारख्या विचारवंतांच्या सिद्धान्ताला छेद देण्याचं धाडस डॉ. बेरील रॅडीन यांनी केलं. त्यांची विद्वत्ता त्यांच्या चेहऱ्यावरील बुद्धिमत्तेच्या तेजावरून त्या बोलत असताना मला स्पष्ट दिसत होती.‘You can not expect an elephant to dance like a monkey.’‘हत्तीकडून माकडासारखं नाचण्याची अपेक्षा करता येत नाही’ हे तत्त्व डॉ. बेरील मला अनेक उदाहरणांसह पटवून देत होत्या आणि मी त्यांना शांतचित्ताने ग्रहण करत होतो. त्यांच्या शिकवणुकीचा पुढे मला संघटक म्हणून फार उपयोग झाला.मॅकियावलीच्या मध्ययुगीन इटलीत अस्थिर राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर तयार झालेल्या सत्ताकेंद्रित, शासककेंद्रित सिद्धान्तांना नाकारत डॉ. बेरील रॅडीन यांनी अमेरिकेतील लोकशाहीच्या पार्श्वभूमीवर विकेंद्रीकरणावर भर दिला. ‘सार्वजनिक धोरण’ ही मॅकियावलीने मांडल्यासारखी केवळ सत्तेच्या राजकारणातील शासकाच्या अस्तित्वासाठीची खेळी नाही; तर ती जनता, संस्था, मूल्यं, व्यवस्था यांमधील परस्पर समन्वय साधणारी एकत्रित प्रक्रिया आहे, हे डॉ. बेरील रॅडीन मला पटवून देत होत्या. या प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने जगभरातील सार्वजनिक धोरणांशी संबंधित अनेक तज्ज्ञ व्यक्तींचा मला सहवास मिळाला. माझ्या जीवनाला समृद्ध करणारे अनेक अनुभव मला इथे शिकता आले. डॉ. बेरील रॅडीन त्यांतील एक... जगातल्या निरनिराळ्या विद्यापीठांमध्ये हा विषय शिकवण्याकरिता त्यांना खास निमंत्रित केलं जात असे. भारतामधील मसुरी येथील ‘लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी’ या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तसेच इतर केंद्रीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांना शिकवण्यासाठी त्यांना दरवर्षी भारतात खास निमंत्रित केलं जात असे. अनेकदा व्यक्तिगत चर्चांमधून मला त्यांच्याशी विचारांचं आदान-प्रदान करता आलं, ज्यातून मी सार्वजनिक धोरण, त्यांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवेळी विविध स्तरांवर धोरणकर्ते, लोक, संस्था, चळवळी, प्रशासक यांतील समन्वय यांबाबत शिकता आलं. या चर्चांमधून मी समृद्ध होत होतो..Premium|Bonded Labour Act : वेठबिगारीच्या कायद्याची पहिली अंमलबजावणी; श्रमजीवी संघटनेचा ऐतिहासिक लढा.घरातून मिळालेल्या सेवादलाच्या संस्कारातून लोकसेवेची आणि समाजसेवेची ढोबळ संकल्पना घेऊन ‘विधायक संसद’ची सुरुवात झाली. त्यातूनच ‘श्रमजीवी संघटने’ची बांधणी झाली. संघटनेने वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी केलेल्या संघर्षातूनच राज्याच्या धोरणकर्त्यांसोबत यानिमित्ताने माझा परिचय झाला. राज्यातील वर्तमानपत्रांच्या पत्रकारांशी, वार्ताहरांशी यानिमित्ताने संपर्क आला. गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सोबतीने; तर कधी त्यांच्याशी संघर्ष करून काम करून घेण्याचा थोडाफार अनुभव माझ्याकडे होता. अंमलबजावणी करणारं प्रशासन निष्ठेने, तळमळीने आपलं उत्तरदायित्व पार पाडत नाही, याने मी अस्वस्थ होत असे. त्यांनी त्यांची कर्तव्यं चोख पार पाडावीत, असा माझा आग्रह असे; पण प्रशासकीय अधिकारी, त्यांची कर्तव्ये, त्यांच्या भूमिका यांबाबत डॉ. बेरील रॅडीन यांच्याकडून मला तपशिलात शिकायला मिळालं. प्रत्येक व्यवस्थेमधील प्रत्येक भूमिका निभावणाऱ्या प्रत्येकाला त्याची त्याची अंगभूत बलस्थानं असतात तशाच मर्यादासुद्धा असतात. त्या समजून-उमजूनच काम करावं लागतं, याचं भान मला डॉ. बेरील रॅडीन यांनी करून दिलं. त्यामुळे प्रशासनाच्या मर्यादा स्वीकारून त्या चौकटीत त्यांच्याकडील बलस्थानांचा पुरेपूर योग्य वापर धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी करून घ्यायचं तंत्र मी त्यांच्याकडून आत्मसात केलं... ‘हत्तीने माकडासारखं नाचावं, अशी अपेक्षा करता येत नाही’ हे उदाहरणांसह डॉ. बेरील यांनी पटवलेलं तत्त्व पुढे माझ्या आयुष्यात मला खूप कामी आलं.‘धोरण’ हे शासकाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी तयार केलं वा अमलात आणलं जात नाही. धोरण बनविताना आणि राबविताना अशी व्यवस्था निर्माण व्हावी, की ज्यामुळे लोक त्या धोरणाबद्दल बोलतील, त्याला स्वीकारतील आणि स्वत:ला त्याच्याशी जोडून घेतील... त्यांना त्यांच्या जगण्याचं प्रतिबिंब धोरणांमध्ये दिसेल... मुळातच धोरण हे लोकांमधूनच तयार झालं पाहिजे, जेणेकरून ते धोरणाशी स्वत:ला जोडून घेऊ शकतील. ते धोरण त्यांच्यावर लादलेलं नसावं. धोरण आणि ते ज्यांच्याकरिता राबवलं जातंय, असे लोक यांच्यामध्ये सहसंबंध असला पाहिजे, हे मी डॉ. बेरील रॅडीन यांच्याकडून शिकलो. त्याचा उपयोग मला ‘समर्थन’ या संस्थेच्या स्थापनेवेळी तिची दिशा, उद्दिष्टं आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात झाला. त्यातूनच ‘समर्थन’च्या कामाचा ‘रोड मॅप’ तयार झाला. ज्यांच्याकरिता शासन सार्वजनिक धोरण बनवतंय, त्यांच्या वास्तवाचं भान ठेवून त्यांच्या नेमक्या गरजा काय? हे जाणून घेऊन त्यांचं समायोजन धोरणात करता यावं, या दिशेने मी काम करू लागलो. त्यासाठीची त्यांची सत्यस्थिती संघटनेने जनसंपर्कातून जाणून घ्यायची आणि त्याच सत्य परिस्थितीच्या परिप्रेक्ष्यात त्यांच्यासाठीचं धोरण बनवलं जावं, याकरिता ‘समर्थन’मार्फत धोरणकर्ते, पत्रकार यांच्यासारख्या हितधारकांकडून आग्रह धरायचा, जेणेकरून धोरण अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि वास्तवदर्शी होईल, हे मी प्रत्यक्षात करायला लागलो. डॉ. बेरील रॅडीन यांचे सिद्धान्त मी प्रत्यक्षात वापरायला लागलो. अनेकदा डॉ. बेरील आणि माझ्यात कॅथी श्रीधर यांच्या वॉशिंग्टन येथील घरी; तर कधी ॲडव्होकसी इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यावर तासन्-तास चर्चा होत... त्यातूनच मला एखाद्या समस्येला धोरणांच्या पातळीवर सोडवण्याची नवी क्षितिजं सापडली....रस्त्यावरचा संघर्ष जितका महत्त्वाचा, तितकाच त्या संघर्षातून मागितले जाणारे हक्क शासनाकडून धोरणाच्या साच्यात कसे मिळवून घ्यायचे? आणि ते धोरणाच्या साच्यात मिळवून घेण्यासाठी शासनातील, प्रशासनातील, अगदी पत्रकार-वकील यांच्यातील हितचिंतकांचा उपयोग धोरणनिर्मितीत आपली बलस्थानं म्हणून कसा होऊ शकेल? याबाबतचं माझं आकलन वाढत गेलं... आणि ते मी नंतरच्या काळातील लढ्यांमध्ये प्रत्यक्षात वापरलंही...डॉ. बेरील रॅडीन पुढे भारतात आल्या असताना उसगाव डोंगरीला राहिल्या, त्या वेळीही त्यांनी मला सांगितलं, की ‘Policy making is messy, complex, continuous process of negotiation’... ‘धोरण सरळ रेषेत चालत नाही... यात अनेक संस्था, लोकप्रतिनिधी, शासन, प्रशासन, हितधारक आणि या साऱ्यांमधील विविध स्तरांवरील अनेकविध हितसंबंध प्रभाव टाकतात आणि यातूनच उत्तरदायित्वाची गुंतागुंत निर्माण होते... आणि या साऱ्यांचा धोरणाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होतो.’ डॉ. बेरील रॅडीन यांच्या या सिद्धान्तांचा प्रत्यक्ष अनुभव मी वेठबिगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या विविध स्तरांवरील लढ्यांवेळी घेतला होता... वेठबिगारमुक्तीच्या कायद्याच्या चोख अंमलबजावणीसाठी संघटना १९८२पासून आजतागायत म्हणजे वर्ष २०२६पर्यंत संघर्ष करतेय, ते केवळ डॉ. बेरील यांच्या सिद्धान्तानुसार विविध स्तरांवरील अनेकविध हितसंबंधांच्या गुंत्यामुळेच! अन्यथा १९७६ला वेठबिगारमुक्तीचा कायदा होऊनही संघटनेला गेली ४३ वर्षं वेठबिगार मुक्त करण्याचं प्रशासनाचं उत्तरदायित्व पार पाडावं लागलं नसतं आणि मुक्त झालेल्या वेठबिगारांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाशी ४३ वर्षं संघटनेला झगडत राहावं लागलं नसतं...‘धोरण ही सरळ एकरेषीय प्रक्रिया नाही, तशीच धोरणांची अंमलबजावणीही एकरेषीय नाही,’ या सिद्धान्ताचा पुरेपूर अनुभव संघटना ४३ वर्षं घेत आहे. धोरणकर्त्यांशी आणि धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांशी केलेल्या संघर्षाचा, संघटनेचा इतिहास याला साक्षी आहे. डॉ. बेरील रॅडीन यांनी माझ्यात दिलेली ही जाण आणि भान हे माझ्या संघटक म्हणून विकासातील त्यांचे योगदानअधोरेखित करते...धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाची रचना गावपातळी ते मंत्रालयातील प्रधान सचिव अशा उतरंडीची अनेक स्तरीय असते. रचना ही अमूर्त असते, ती बदलत नाही; पण त्या रचनेत काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी बदलत राहतात... रचनेला मूर्त स्वरूप आणण्याचं काम हे सारे करीत असतात... डॉ. बेरील रॅडीन यांनी मला नेमकं हेच शिकवलं, की व्यवस्था काम करत नाही; तर व्यवस्थेतील ‘माणसं’काम करतात. त्यामुळे व्यवस्थेतील बदलत्या माणसांशी, त्यांच्या गुण-दोषांना, त्यांच्यातील मर्यादा-बलस्थानांना समजून घेत संघटनेला आपले हक्क, मागण्या धोरणांच्या चौकटीत पूर्ण करून घ्याव्या लागतात... ती लवचिकता संघटनेपाशी नसेल; तर संघटना तग धरू शकत नाही आणि संघटनेने रस्त्यावर केलेल्या संघर्षाला अर्थही प्राप्त होऊ शकत नाही... व्यवस्थेच्या दृढ, कठोर रचनेतील सतत बदलत्या माणसांसोबतच संघटनेला काम करावं लागतं, आपले हक्क मागून घ्यावे लागतात... व्यवस्था हा एक सांगाडा आहे, त्या व्यवस्थेत काम करणारे, कायद्याची, धोरणांची अंमलबजावणी करणारे हे सारे भूमिका बजावणारे ‘कर्ते’ म्हणजे व्यवस्थेच्या सांगाड्यातील ‘सारसर्वस्व’ आहेत. त्यामुळे आपण अमूर्त व्यवस्थेसोबत काम करीत नसतो; तर आपण मूर्त कर्त्यांसोबत काम करीत असतो... यातले भूमिका बजावणारे कर्ते बदलत राहतात, त्यांचे गुण-दोष समजून घेत संघटनेला काम करावं लागतं... मात्र हे करताना संघटकाने संघटनेच्या ध्येयात, हक्कांच्या मागणीमध्ये लवचिकता आणायची नसते; तर त्याने संघटनेच्या ध्येयाला, मागण्यांना, दृष्टिकोनाला व्यवस्थेतील सतत बदलत राहणाऱ्या माणसांच्या गुण-दोष, मर्यादा-बलस्थानं यांना अनुरूप पद्धतीने बसवावं लागतं... राजसत्ता बदलली... व्यवस्थेतील भूमिका बजावणारे कर्ते बदलले, की अनेकदा संघटना, चळवळी त्यांच्या मागणी-हक्कांमध्ये, त्यांच्या मूलभूत गाभ्यामध्ये बदल आणतात आणि मग एखाद्या प्रपातात त्या संपून जातात... ‘समायोजन’ आणि ‘बदलांना शरण जाणं’ यातली सीमारेषा समजून-उमजून संघटनेनं काम केलं पाहिजे. तरच, संघटना बदलत्या कालौघातात पुरासरशी अस्तित्वाच्या साऱ्या खुणांसकट वाहून जाणाऱ्या नदीकाठांसारखी धुपून जात नाही... पुराने गिळंकृत होत नाही... व्यवस्थेतील बदलत्या माणसांच्या गुण-दोषांपुढे, उद्दिष्टांपुढे, स्वभावापुढे शरण न जाता, त्यांच्याशी समायोजन करून त्यातच संघटकाने त्याची ध्येय-धोरणं, दृष्टिकोन, मागणी-हक्क कुशलतेने बसवावी लागतात... आणि ही अखंड प्रक्रिया आहे, जी व्यवस्थेतील बदलत्या कर्त्यांनुसार अव्याहत सुरूच राहते..म्हाईंभटाच्या ‘लीळाचरित्रा’त सांगितल्यानुसार, ‘सांगड घालोनी चाले, तेणे साधे सकळ’ या तत्त्वावर चालणारी ही प्रक्रिया आहे, जी संघटकाला अनिवार्य असते... आणि म्हणूनच ‘संघटना बांधणी’, संघटना चालती ठेवणं, सक्रिय ठेवणं ही एक सुरेख आणि कुशल कसरत आहे. ज्यात सततचं भान आवश्यक असतं... कारण संघटक एकीकडे रस्त्यावर संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसोबत काम करीत असतो; तर दुसरीकडे तो व्यवस्थेतील सतत बदलत्या कर्त्यांसोबत काम करीत असतो... संघटकाला एकीकडे मानवी स्वभावातील क्षणार्धात बदलणारे उंच कडे - खोल दरी लीलया सांभाळत त्यांचा समतोल राखावा लागतो; तर दुसरीकडे त्याला व्यवस्थेतील बदलत्या कर्त्यांच्या मर्यादांना संघटनेच्या बलस्थानांमध्ये परिवर्तीत करीत काम करावं लागतं. बदलत्या घटकांनुसार संघटनेची कार्यपद्धती बदलते; पण संघटनेचा गाभा मात्र अबाधित, स्थिर राहिला पाहिजे... संघटकाला समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, लोकप्रशासन, संवादशास्त्र, राजकारण, व्यवस्थापनशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा, तत्त्वज्ञान अशा अनेक विषयांचं मूलभूत ज्ञान अनिवार्य असतं. संघटक बहुश्रुत, बहुआयामी असेल; तरच तो संघटना समर्थपणे पुढे नेऊ शकतो... त्यामुळे संघटना हा काही फावल्या वेळेतील उद्योग नव्हे; तर सतत भान आणि जाण जागृत ठेवून विवेकावर आधारित असलेली ती सततच्या जोखमीची अव्याहत प्रक्रिया आहे... यात असंख्य हात गुंफले जातात... अनंत पावलं पावलांना जोडून मार्गक्रमण करीत राहतात... अनेक हृदयं परस्परांना सांधली जातात... आणि तेव्हाच संघटना भक्कम उभी राहते. संघटना ही अनेकविध अमूर्त रचनेतील असंख्य चेहऱ्यांच्या, अनेक मनांच्या, अनंत हृदयांच्या माणसांचं मूर्त प्रकटीकरण आहे, हे ज्याला उमगलं तोच संघटना उभारण्याचं आव्हान पेलू शकतो... ज्यांना घेऊन काम करायचं ती संघटनासुद्धा एक रचना आहे आणि ज्यांच्या सोबत धोरण आखण्याचं - राबवण्याचं काम करायचं ती व्यवस्थाही (शासन, प्रशासन) रचनाच आहेत... या दोन्ही रचना काम करीत नाहीत; तर त्या रचनेतील माणसं काम करतात आणि त्या माणसांना आपापल्या रचनांच्या चौकटीत काम करावं लागतं... संघटकाने त्याच्या संघटनेच्या रचनेतील ‘कार्यकर्ते’ आणि व्यवस्थेतील रचनेत काम करणारे ‘कर्ते’ ही दोन्हीही ‘माणसं’आहेत, याचं भान ठेवलं की, कोणतंही आव्हान पेलणं त्याला सुसह्य होतं... हे डॉ. बेरील रॅडीन यांचे सिद्धान्त प्रत्यक्ष कामात वापरताना मला अधिक उमगलं... (क्रमशः).