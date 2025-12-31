Premium|Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle : श्रमजीवी संघटनेचा लढा; न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी

जनआंदोलनं एखाद्या मुद्द्याची व्यापकता बंदिस्त करीत नाहीत, याउलट शक्यतांच्या परिसीमेपर्यंत विस्तारण्याची मुभा देतात. प्रश्न गुदमरवून संपवून टाकत नाहीत. प्रश्नाचं गांभीर्य अबाधित ठेवतात. प्रश्नांची उकल करण्यावर मर्यादा आणत नाहीत, म्हणून संघटित जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, हे सिद्धपीठाच्या लढ्यानं आम्हाला शिकवलं. संघटनेच्या स्वत:च्या बलस्थानांचा शोध घ्यायला शिकवलं.सिद्धपीठानं कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी सत्याग्रह केला गेला, ज्यात ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते श्रीराम लागू हेदेखील सिद्धपीठाविरोधातल्या सत्याग्रहात सहभागी झाले, ज्यात लागू यांना अटकही झाली होती. .गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाविरोधातला किमान वेतनाचा लढा बेमुदत उपोषणापर्यंत येऊन ठेपला होता. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांच्या सोबत केलेल्या योजनेनुसार सर्वांत मोठा धोका आश्रमाच्या भिंतीवरून आत उड्या मारण्याचा होता, तो आम्ही स्वीकारला होता आणि अमलातही आणला होता, ज्याचा योग्य तो परिणामही झाला. सिद्धपीठाचे विश्वस्त वाटाघाटी करण्यासाठी तयार झाले. जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या शासकीय निवासस्थानी रात्री नऊ वाजता बैठक ठरली. संघटनेचे प्रमुख सात-आठ कार्यकर्ते, कामगार उपायुक्त कार्यालयातील काही अधिकारी, पोलिसांचे प्रतिनिधी बैठकीस होते. सिद्धपीठाकडून विश्वस्त थॉमस कुरुला, श्री. बागवे यांच्यासोबत काही प्रतिनिधी आश्रमाच्या वतीने होते. आमच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या. सुरुवातीचा मुद्दा परदेशी भक्ताने मजुरावर केलेल्या दगडफेकीबाबत होता. आश्रमाच्या वतीने घडल्या प्रसंगाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली, त्यामुळे वाटाघाटीदरम्यान हा मुद्दा आम्ही फार ताणला नाही. आश्रमातील मजुरांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आणि व्यापक होता. किमान वेतनाबाबत सिद्धपीठाच्या विश्वस्तांसोबत आलेले वकील ॲड. हिंगोराणी, हे नेहमीच्याच युक्तिवादानुसार ‘सिद्धपीठ आश्रम हे भक्तीपीठ असल्याने किमान वेतनाच्या कक्षेत येत नाही,’ याचं पालुपद खेचत होते. बऱ्याच चर्चेनंतर कामगार आयुक्तांनी सांगितलेले किमान वेतन देण्यास विश्वस्त तयार झाले. तसा लेखी करारनामा होऊन त्यावर उभयपक्षी स्वाक्षरी होईपर्यंत पहाटेचे चार वाजून गेले. सिद्धपीठाकडे दुपारपासून जमलेले संघटनेचे लोक आमची वाट पाहत होते. पहाटे जिल्हाधिकारी निवासस्थानी झालेल्या करारनाम्यानंतर गणेशपुरीत आम्ही पोहोचेपर्यंत सकाळचे सात वाजले. वाटाघाटीत आपण जिंकलो, या आनंदाने लोकांचा उत्साह रात्रभर नाचत शिगेला पोहोचला होता. विजयी मिरवणूक काढण्यात आली. शिवाजी चौकापासून गणेशपुरीतील नित्यानंद बाबांच्या समाधीपर्यंत वाजत-गाजत-नाचत संघटनेचे लोक विजयाचा जल्लोष करीत होते..Premium| Gandhian socialist leader: सेवेतून समाजवादाची साधना करणारे डॉक्टर डॉ. जी. जी. पारीख\n.जवळपास वर्षभर संघर्ष करून किमान वेतनाचा लढा आम्ही जिंकलो होतो. दुसऱ्या दिवशी चित्र निराळेच होते. कामगार कामासाठी सिद्धपीठाच्या गेटवर गेले, तेव्हा त्यांना प्रवेश करण्यास मनाई केली गेली. कामगारांशी बोलायलाही कुणी तयार नव्हते. आम्ही गेल्यानंतर तिथले काही कर्मचारी प्रत्येक कामगाराच्या नावाने पत्र काढू लागले. शिवाजी चौक ते नित्यानंद बाबांची समाधी हा जिल्हा परिषदेचा मूळ रस्ता होता. त्या रस्त्यावर झाडू मारण्याचे काम या कामगारांनी करावे, अशा आशयाचे ते पत्र होते. आम्ही त्या पत्राचा निषेध करत काम करण्यास नकार दिला.सात दिवस यातच गेले. आम्हीच त्यांना कल्पना दिली, आम्ही सिद्धपीठाचे कामगार आहोत, गणेशपुरी ग्रामपंचायतीचे सेवक नाही. रस्त्याची सफाई करणे हे ग्रामपंचायतीचे काम आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या रस्त्याची सफाई आम्ही करणार नाही. सिद्धपीठाने आमच्याशी याबाबत सोयीस्कर मौन स्वीकारले. पुन्हा आमची निदर्शने सुरू झाली. कामगार उपायुक्तांकडे यासंदर्भात पुन्हा चर्चा झाली. सिद्धपीठाचे म्हणणे की, ‘‘आम्ही कामगारांना पगार देणार आहोत, त्यांनी काय काम करायचे ते आम्ही ठरवू आणि जर ते आम्ही ठरवलेल्या कामाला नकार देत असतील, तर आम्ही त्यांना कामावर घेणार नाही.’’ सिद्धपीठाची ही चाल तेव्हा आमच्या लक्षात आली. आता चर्चेत, वाटाघाटीत काही अर्थ नव्हता.मग आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे ठरवले. विद्युल्लतासोबत संघटनेचे शंकर धांगडा, कमल शेळके यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६च्या संदर्भाने रिट याचिका दाखल केली. ३१ जुलै १९८७ रोजी दाखल झालेल्या या याचिकेत, महाराष्ट्र राज्य, कामगार उपायुक्त-ठाणे, निरीक्षक-किमान वेतन कायदा तसेच गुरुदेव सिद्धपीठ यांना प्रतिवादी केले. प्रसिद्ध वकील ॲड. राजन कोचर -जे पुढे न्यायमूर्ती झाले, ते- आमच्या बाजूने लढत होते, तर ॲड. व्ही. एस. गोखले हे सरकारी वकील होते आणि सिद्धपीठाच्या वतीने मे. हरेश मेहता होते. आम्ही भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६चा आधार घेत सिद्धपीठ तसेच शासनाला कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक प्रश्नांबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, या अपेक्षेने ही रिट याचिका दाखल केली होती. आमचे वकील ॲड. राजन कोचर तसेच त्यांच्या सहकारी ॲड. नीलिमा कानिटकर यांनी न्यायालयापुढे सिद्धपीठाचा दीड वर्षांपासूनचा आमचा लढा आणि किमान वेतन कायद्याच्या अंमलबजावणीची आमची मागणी याची सारी हकीकत मांडली..न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू झाली. एका अर्थानं आम्ही न्यायालयीन डावपेचात नवखे होतो. दीड वर्षांच्या अथक लढ्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतरही आणि सिद्धपीठात घुसण्याच्या कडव्या, आक्रमक आंदोलनानंतरही सिद्धपीठाचा जुलूम रोखण्यास आम्ही कमी पडत होतो. जिल्हाधिकारी भास्करराव पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी आमच्यात आणि सिद्धपीठात लेखी करार होऊनही दुसऱ्याच दिवसापासून सिद्धपीठाने आदिवासी कामगारांना वेठीस धरायला, छळायला सुरुवात केली होती, त्यामुळे न्यायालयाकडे जाण्याशिवाय आम्हाला तरणोपायच नव्हता.११४ एकरात गणेशपुरीत वसलेल्या या सिद्धपीठात २४८ कामगार होते. या सर्व कामगारांना तिथल्या परिसराची स्वच्छता, बगिचाची तसेच इमारतींची देखभाल यांसह तिथल्या कॅन्टीनमधील कामं करण्यासाठी खरंतर नियुक्त केलं होतं; पण आम्ही किमान वेतनासाठी दिलेल्या लढ्यामुळे सिद्धपीठाचा आमच्यावर रोष होताच. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर प्रशासकीय यंत्रणांच्या मदतीने सिद्धपीठात घुसण्याच्या आमच्या निर्णायक आंदोलनानं सिद्धपीठ हादरलं होतंच आणि संतापलंही होतं. सिद्धपीठाच्या भिंतींच्या आत परदेशी भक्त आणि राजकीय धुरीण यांच्याव्यतिरिक्त एखादं पाखरू किंवा मुंगीलाही प्रवेश नव्हता. आजही सिद्धपीठात ही अनामिक गूढता कायम आहे आणि या अनामिक गूढतेच्या भिंती भेदून सिद्धपीठाला आव्हान द्यायचं काम संघटनेव्यतिरिक्त तेव्हाही कुणीच केलं नव्हतं आणि आजवरही केलेलं नाही. सिद्धपीठाच्या या स्वनिर्मित गूढतेला चव्हाट्यावर आणणाऱ्या संघटनेवरचा त्यांचा रोष त्यांनी आदिवासी कामगारांवर काढला. नियुक्ती देताना नेमून दिलेली कामं त्यांच्याकडून काढून घेतली आणि त्यांना सिद्धपीठाबाहेरील ग्रामपंचायतीचे रस्ते स्वच्छ करण्याचं काम मुद्दामहून देण्यात आलं होतं, जेणेकरून कामगारांनी संतापून त्या कामाला नकार द्यावा. सिद्धपीठाच्या छळवादाचा तो एक भाग होता. सिद्धपीठाचा संघटनेला पराभूत करण्याचा तो डावपेच होता. पण सत्याचा आग्रह धरून अथक लढणाऱ्या आम्हाला फक्त लढायचं माहीत होतं... त्यासाठी चिवटपणे झुंजत राहायचं कळत होतं... प्रश्न सत्याग्रहातून सुटतातच, असा विश्वास आमच्यापाशी होता, तो खराही होता. पण दुष्ट प्रवृत्तींना परास्त करण्यासाठी त्यांच्या कृतींचा निषेध, विरोध करणंच केवळ आपल्याला जिंकवत नाही, तर अनेकदा आपल्याला चिथावणी आपल्यात संताप निर्माण करून आपल्याकडून चुका होण्यास प्रवृत्त केलं जाऊ शकतं आणि आपण त्याला बळी पडलो, तर निष्ठेने केलेल्या संघर्षात आपण तांत्रिकदृष्ट्या पराभूत होऊ शकतो, हे आम्हाला सिद्धपीठाच्या किमान वेतनाच्या लढ्यानं शिकवलं. लेखी करारानंतरही मुद्दामहून कामगारांना ग्रामपंचायतीचे रस्ते स्वच्छ करायला लावून सिद्धपीठाने आम्हाला चिथावणी दिली होती आणि आम्ही त्याला बळी पडून त्यांनी दिलेलं काम करणं स्पष्ट नाकारलं होतं... इथे संघर्षाचा डावपेच म्हणून आमची प्रतिक्रिया चुकली होती, नेमका याचाच फायदा सिद्धपीठानं न्यायालयीन याचिकेवळी उचलला..Premium| Bonded Labour Liberation: वेठबिगार मुक्तीच्या कामातूनच ग्रामविकासाची नवी दिशा कशी मिळाली?.रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सिद्धपीठातील बेकायदेशीर बाबी, कामगारांवरील अन्यायाच्या हकीकती आमच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर आणल्या. ‘सिद्धपीठात माणसांचा नव्हे; तर जंगलचा कायदा अस्तित्वात आहे,’ या शब्दांत सिद्धपीठाच्या जुलूमी राजवटीची निर्भत्सना आमच्या वकिलांकडून करण्यात आली. १८ आणि १९ एप्रिल, १९८७ या दोन दिवसांत परदेशी भक्तांकडून तिथल्या कामगारांना झालेली मारहाण आणि या घटनेच्या निषेधार्थ कामगारांनी केलेला संप आम्ही न्यायालयासमोर मांडला.कामगार उपायुक्त ठाणे यांच्या २६ मे १९८७ रोजीच्या पत्रान्वये सिद्धपीठाला निर्देशित केल्यानुसार सिद्धपीठाने किमान वेतन देण्याचं मान्य केलं. त्यानुसार आमच्यात व सिद्धपीठात लेखी करारही झाला. २७ मे १९८७ रोजी झालेल्या लेखी करारानंतरही या करारानुसार अंमलबजावणी सिद्धपीठाने प्रत्यक्षात केली नाही. सिद्धपीठानं कामगारांची छळवणूक सुरूच ठेवली. त्यामुळे २७ जून १९८७ रोजी आम्ही कामगारांसह शांततेच्या मार्गानं आंदोलन केलं. लेखी करारनाम्याचा सन्मान सिद्धपीठाकडून राखला जावा, अशी आग्रही मागणी केली; तरीही सिद्धपीठानं याबाबत कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी ९ आणि १० जुलैला आंदोलन आणि ११ जुलैला सत्याग्रह केला गेला, ज्यात ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते श्रीराम लागू हेदेखील सिद्धपीठाविरोधातल्या सत्याग्रहात सहभागी झाले, ज्यात श्रीराम लागू यांना अटकही झाली होती. त्यांच्यासोबत मी, विद्युल्लता, आमदार परशुराम टावरे तसेच विजय तेंडुलकर यांना अटक झाली.याचदरम्यान सिद्धपीठातील कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रश्न विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. प्रश्नाच्या उत्तरावेळी तत्कालीन कामगार मंत्री भगवंतराव गायकवाड यांनी ‘‘सिद्धपीठाने कामगारांना किमान वेतन देण्याचे मान्य केले आहे,’’ अशी ग्वाही विधिमंडळ सभागृहात दिली. आम्ही आमच्या याचिकेसोबत या विधिमंडळ कार्यवृत्तांताची प्रत परिशिष्टात जोडली होती..सर्व स्तरांवरून सिद्धपीठाला निर्देश देऊनही आणि दीड वर्षांच्या अथक लढ्यानंतरही सिद्धपीठ लेखी करारनाम्यानुसार वागत नव्हतं. प्रशासनाचा, शासनाचा सन्मान राखत नव्हतं आणि त्यांच्या छळवादाचा विरोध म्हणून त्यांनी दिलेलं बेकायदेशीर काम करण्यास नकार देणाऱ्या ६१ कामगारांना त्यांनी कामावरून काढून टाकलं होतं. आमच्या वकिलांनी हे सारं विस्तृतपणे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्यासमोर पोटतिडकीने मांडलं. हे सारं न्यायमूर्तीनी आस्थेनं ऐकूनही घेतलं. आमच्या वकिलांपेक्षाही अधिक आक्रमकपणे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी त्यावर बोललेही. देव, धर्म, अध्यात्म यांचा अर्थ ते भर न्यायालयात सिद्धपीठाच्या विश्वस्तांना आणि त्यांच्या वकिलांना सुनावित होते. ‘‘माणसामधला ईश्वर बघता येत नसेल, तर दगडातला ईश्वर तुम्ही कसा पाहणार?’’ हा त्यांचा सिद्धपीठाला खडा सवाल होता. हे सारं ऐकताना, पाहताना आम्ही मनोमन खूश झालो.संविधानानं मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आदिवासींच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यावर सोपवली आहे, ती त्यांनी पार पाडावी इतकंच आमचं न्यायालयाकडे मागणं होतं. तसेच कामगारांना किमान वेतन द्यावं आणि संविधानानं भाग ४ नुसार बहाल केलेल्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण व्हावं, या आमच्या प्रमुख मागण्या होत्या. परंतु सिद्धपीठामध्ये नियुक्त असलेल्या कामगारांनी सिद्धपीठाने दिलेली कामं नाकारली, या एकाच मुद्द्यावर आमची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावली.सुनावणीच्या दोन तारखा झाल्यानंतर तिसऱ्या तारखेला आम्हाला सिद्धपीठाची भूमिका कायद्याच्या चौकटीत योग्य होती, हे लक्षात आलं. आम्ही सिद्धपीठाच्या जुलूमावर चिडून त्यांनी दिलेलं नियमबाह्य काम करणं नाकारलं होतं. वास्तविकत: त्यांनी दिलेलं काम करता करता आमचा लढा आम्ही सुरू ठेवायला हवा होता, त्याऐवजी त्यांनी सांगितलेल्या कामालाच आम्ही नकार दिला. तांत्रिकदृष्ट्या आम्ही ही चूक केली होती, हे आमच्या नंतर लक्षात आलं. न्यायालयाच्या चौकटीतला हा लढा आम्ही हरलो. गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाच्या विरोधात लढलेले गेल्या दीड वर्षातील जीवावर बेतणारे सर्व लढे, प्रशासनाच्या मदतीने आखलेले अनेक डावपेच यांमध्ये आम्ही जिंकलो होतो.सिद्धपीठाचा लढा हा संघटनेच्या संघर्षातील प्रवासातला महत्त्वाचा ठरला, कारण हा लढा आम्ही सर्व पातळ्यांवर लढलो... सुरुवातीला सिद्धपीठाला पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनाविरोधात आणि नंतर कामगारांच्या बाजूने उभे राहिलेल्या प्रशासनासोबत. प्राणाची पर्वा न करता रस्त्यावरचे सर्व प्रकारचे संघर्ष केले, सत्याग्रह केले... प्रशासनासोबत शासनाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. विधिमंडळाच्या पटलावर विविध आयुधांचा वापर करून यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून कायदेमंडळाच्या स्तरावरही लढा दिला. २८ मार्च १९८८ रोजी विधान परिषद सदस्य रा. सु. गवईंसह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन कामगार मंत्री भगवंतराव गायकवाड यांनी, ‘‘कामगार आयुक्त यांच्यापासून मा. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विविध स्तरांवर बैठका घेऊन यावर मार्ग काढण्याचा सर्वंकष प्रयत्न करण्यात आल्याचे तसेच कामगार कायद्याखाली सदर सिद्धपीठाविरुद्ध खटले दाखल करण्याची कारवाई जारी आहे,’’ असे विधिमंडळ सभागृहात म्हटले. २३ नोव्हेंबर १९८७ रोजी विधान परिषद सदस्य शरद रणपिसे, माणिकराव ठाकरे यांनी सिद्धपीठातील बेकायदेशीर इमारतीबाबत तत्कालीन महसूलमंत्री विलासराव देशमुख यांना विधिमंडळात प्रश्न विचारले होते. संघटनेनं सिद्धपीठाच्या गूढ भिंतींना खिंडार पाडलं होते, त्याचाच हा परिपाक असावा की सिद्धपीठाचा मुद्दा विधिमंडळ पटलावर गाजू लागला होता..१६ जुलै १९८७ रोजी विधान परिषद सदस्य शरद रणपिसे, एन. डी. पाटील यांनी सिद्धपीठातल्या परदेशी भक्तानं आमच्या आदिवासी कामगाराला केलेल्या मारहाणीचा मुद्दा विधिमंडळात उचलला होता, त्यावर तत्कालीन कामगार मंत्री भगवंतराव गायकवाड यांनी मारहाण झाल्याचं मान्य करून यासंदर्भात सिद्धपीठानं कामगारांची माफी मागण्याचे निर्देशही दिले होते. तसेच सिद्धपीठ व्यवस्थापन व श्रमजीवी संघटना यांच्यात २५ मे १९८७ रोजी झालेला समझोता आणि त्यानंतरचा २७ मे १९८७चा लेखी करार यांचा उल्लेखही कामगार मंत्र्यांनी तेव्हा सभागृहात केला, ज्यात सर्व कामगारांना किमान वेतन व समान वेतन देण्याचे, तसेच बांधकाम करणाऱ्या मजुरांच्या प्रचलित किमान वेतनाच्या दराबाबत सिद्धपीठ व्यवस्थापनाला कळवून ते व्यवस्थापनाने मान्य केल्याचेही कामगार मंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात नमूद केले.२४ जुलै १९८७ रोजी विधान परिषद सदस्य देवीसिंह शेखावत व इतर यांनी लक्ष्यवेधी सूचनेद्वारे श्रमजीवी संघटनेने ११ जुलै १९८७ रोजी केलेला शांततापूर्ण सत्याग्रह आणि सत्याग्रहींवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात संघटनेचे कार्यकर्ते, कामगार जखमी झाल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर विधिमंडळात सादर केलेल्या निवेदनात कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज केल्याचं आणि त्यात कार्यकर्ते जखमी झाल्याचं नमूद केलं होतं. तसेच ६६० लोकांना मुंबई पोलिस कायदा १९५१च्या कलम ६८, ६९ अन्वये अटकाव करून त्याचदिवशी संध्याकाळी सोडण्यात आल्याचं निवेदनात म्हटलं होतं.सिद्धपीठात २५ ऑक्टोबर १९८८ रोजी यज्ञदानावेळी भेटवस्तू वाटत असताना झालेल्या चेंगराचेंगरीत एक महिला मृत झाली होती. हा मुद्दा संघटनेने लावून धरला होता. त्यानंतर हे वाटप आश्रमानं बंद केले ते आजरोजीपर्यंत बंद आहे. मात्र यासंदर्भातही विधिमंडळात प्रश्न विचारला गेला, ज्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी यज्ञावेळी यज्ञदानात ब्लँकेट, तुपाचा डबा, फरसाण व तीन रुपये वाटप होत असताना चेंगराचेंगरी झाली आणि सदर घटनेत एक महिला मृत झाल्याचे तसेच तसा गुन्हा नोंदवल्याचे मान्य केले होते.श्रमजीवी संघटनेने सर्व स्तरांवर सिद्धपीठाचा लढा लढला होता... शेवटचा तरणोपाय म्हणून उच्च न्यायालयात दादही मागितली. पण न्यायालयाला कायद्याची बंदिस्त चौकट असते. चौकोनात त्रिकोणी ठोकळा बसत नाही आणि त्रिकोणात वर्तुळाचा ठोकळा बसत नसतो, या अगदी लहानपणीच्या खेळातल्यासारखं हे असावं. विशिष्ट आकाराचा ठोकळा हा त्याच्या विशिष्ट आकाराच्या बंदिस्त खाचेतच बसवावा लागतो. यात ठोकळ्याच्या आकाराचा दोष नसतो की, खाचेच्या मर्यादेचाही दोष नसतो, पण तो त्याच आकाराच्या खाचेत बसवला तरच तो तंतोतंत बसतो आणि हे अनिवार्य असतं. न्यायालयीन लढाईचंही असंच असावं... ती एक चौकट आहे, ज्यांच्या सीमा ओलांडून जिंकता येत नाही, हे आम्हाला न्यायालयीन लढाईतल्या पराभवानं कळलं. मात्र जनआंदोलनाचं तसं नाही... जनआंदोलनं एखाद्या मुद्द्याची व्यापकता बंदिस्त करीत नाही, याउलट ती व्यापकता शक्यतांच्या परिसीमेपर्यंत विस्तारण्याची मुभा देते. त्यामुळे रस्त्यावरची जनआंदोलने मुद्द्याला व्यापकता आणि सखोलता देतात. प्रश्न गुदमरवून संपवून टाकत नाहीत. प्रश्नाचं गांभीर्य अबाधित ठेवतात. प्रश्नांची उकल करण्यावर मर्यादा आणत नाहीत, म्हणून संघटित जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, हे सिद्धपीठाच्या लढ्यानं आम्हाला शिकवलं. संघटनेच्या स्वत:च्या बलस्थानांचा शोध घ्यायला शिकवलं. वसई, वाडा, भिवंडी, शहापूर या परिसरांत संघटनेचा प्रभाव वाढला. अनेक लोक यानिमित्ताने संघटनेशी जोडले गेले. प्रस्थापित कितीही बलाढ्य असले तरी संघटना सर्व स्तरांवर निकराचा लढा देऊ शकते, हा आत्मविश्वास संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये या निमित्ताने निर्माण झाला... संघटनेच्या ताकदीची, निष्ठेची ओळख जनसामान्यांना झाली. संघटना छोट्याशा दहिसर गावापासून ठाणे जिल्हा ते मंत्रालय-महाराष्ट्र विधिमंडळ तसेच थेट पंतप्रधान कार्यालय इथपर्यंत दाद मागू शकली.सिद्धपीठाच्या लढ्यानं आम्हाला शिकवलं...बुलंदी को छुना ये न था हमारा मक्सद,पर हर घाव ने हमें बुलंद कर दिया....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 