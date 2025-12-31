प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle : श्रमजीवी संघटनेचा लढा; न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी

Tribal Labor Rights Maharashtra : श्रमजीवी संघटनेने गणेशपुरीतील गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रमाविरोधात किमान वेतनासाठी दिलेल्या ऐतिहासिक लढ्याचा आणि जनआंदोलनाच्या ताकदीचा प्रवास या लेखात मांडला आहे.
Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle

Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle

esakal

विवेक पंडित
Updated on

जनआंदोलनं एखाद्या मुद्द्याची व्यापकता बंदिस्त करीत नाहीत, याउलट शक्यतांच्या परिसीमेपर्यंत विस्तारण्याची मुभा देतात. प्रश्न गुदमरवून संपवून टाकत नाहीत. प्रश्नाचं गांभीर्य अबाधित ठेवतात. प्रश्नांची उकल करण्यावर मर्यादा आणत नाहीत, म्हणून संघटित जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, हे सिद्धपीठाच्या लढ्यानं आम्हाला शिकवलं. संघटनेच्या स्वत:च्या बलस्थानांचा शोध घ्यायला शिकवलं.

सिद्धपीठानं कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी सत्याग्रह केला गेला, ज्यात ज्येष्ठ नाटककार विजय तेंडुलकर आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते श्रीराम लागू हेदेखील सिद्धपीठाविरोधातल्या सत्याग्रहात सहभागी झाले, ज्यात लागू यांना अटकही झाली होती.

Loading content, please wait...
worker contract
Labor Laws
Protest
tribal community
Labor Policy

Related Stories

No stories found.