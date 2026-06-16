Premium|Study Room : वाढते जलसंकट आणि भारतासमोरील पाणी व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान

लेखक :- सुदर्शन कुडचेपाणी हा जीवनाचा मूलभूत आधार आहे. मानव, शेती, उद्योग आणि पर्यावरण यांचे अस्तित्व पाण्यावर अवलंबून आहे. पृथ्वीच्या सुमारे सत्तर टक्के पृष्ठभागावर पाणी असले तरी त्यापैकी सुमारे सत्त्याण्णव टक्के पाणी खारे आहे. भारतात जगाच्या सुमारे सतरा टक्के लोकसंख्या राहते; परंतु जगातील गोड्या पाण्याच्या संसाधनांपैकी केवळ चार टक्के संसाधने भारताकडे आहेत. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदल यांमुळे पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होत आहे.भारतातील जलसंपत्ती आणि वास्तवभारताला नद्या, तलाव, भूजल आणि मान्सून पर्जन्य यांसारखी समृद्ध जलसंपत्ती लाभली असली तरी देशातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या कायम आहे. स्वातंत्र्याच्या काळात प्रतिव्यक्ती वार्षिक जलउपलब्धता पाच हजार घनमीटरपेक्षा जास्त होती; ती आता सुमारे दीड हजार घनमीटरपर्यंत खाली आली आहे. राजस्थान, मराठवाडा, विदर्भ आणि बुंदेलखंड यांसारख्या भागांना वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, तर काही प्रदेश पूरग्रस्त होतात.भूजलावर वाढते अवलंबित्वभारत हा जगातील सर्वाधिक भूजल वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योग यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा वापर केला जातो. पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अनेक भागांमध्ये भूजल पातळी सातत्याने घटत आहे. मराठवाड्यातील लातूर येथे काही वर्षांपूर्वी रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला होता, हे जलसंकटाचे गंभीर उदाहरण मानले जाते..हवामान बदलाचे वाढते परिणामहवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. कमी कालावधीत अतिवृष्टी आणि उर्वरित काळ कोरडा राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवन वाढते आणि जलाशयांतील पाणी लवकर कमी होते. हिमालयातील हिमनद्यांचे आकुंचनही भविष्यातील जलसुरक्षेसाठी चिंतेचा विषय आहे.शेती आणि पाणी वापरदेशातील उपलब्ध गोड्या पाण्यापैकी सुमारे ऐंशी टक्क्यांहून अधिक पाणी शेती क्षेत्रात वापरले जाते. अनेक भागांमध्ये पारंपरिक सिंचन पद्धतींमुळे पाण्याचा अपव्यय होतो. कमी पर्जन्यमान असलेल्या प्रदेशांमध्ये ऊस आणि तांदूळ यांसारख्या पाणीखाऊ पिकांची लागवड केल्याने जलस्रोतांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.शहरी भारतातील जलसंकटवेगाने वाढणारी शहरे आणि लोकसंख्या यांमुळे पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. चेन्नईमध्ये काही वर्षांपूर्वी निर्माण झालेले जलसंकट देशभर चर्चेचा विषय ठरले होते. बेंगळुरू, दिल्ली, पुणे आणि हैदराबाद यांसारख्या शहरांनाही जलस्रोतांवरील वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे.जलप्रदूषणाची समस्यापाणीटंचाईचा प्रश्न केवळ पाण्याच्या प्रमाणाशी संबंधित नाही, तर गुणवत्तेशीही निगडित आहे. औद्योगिक सांडपाणी, शहरी कचरा आणि रासायनिक प्रदूषणामुळे अनेक नद्या आणि तलाव दूषित झाले आहेत. गंगा, यमुना आणि इतर अनेक नद्यांमधील प्रदूषणामुळे उपलब्ध पाण्याचा मोठा भाग वापरण्यायोग्य राहत नाही..सामाजिक आणि आर्थिक परिणामपाणीटंचाईचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो. ग्रामीण भागात महिलांना आणि मुलींना पाण्यासाठी लांब अंतर चालावे लागते. दुष्काळग्रस्त भागांत स्थलांतर वाढते. शेती उत्पादन घटल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमकुवत होते. उद्योग, ऊर्जा निर्मिती आणि पर्यटन क्षेत्रांवरही त्याचा परिणाम होतो.लोकसहभागातून जलक्रांतीची उदाहरणेमहाराष्ट्रातील राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार या गावांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलसंकटावर यशस्वी मात केली आहे. राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात पारंपरिक जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करून अनेक कोरड्या नद्या पुन्हा प्रवाही करण्यात आल्या. ही उदाहरणे प्रभावी जलव्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करतात.उपाय आणि पुढील दिशापाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारण, पावसाचे पाणी साठवण, भूजल पुनर्भरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा विस्तार आवश्यक आहे. शहरांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण अनिवार्य करणे, जलवाहिन्यांमधील गळती कमी करणे आणि नागरिकांमध्ये पाणी बचतीची जाणीव निर्माण करणेही महत्त्वाचे आहे..निष्कर्षभारतातील पाणीटंचाई ही पर्यावरण, शेती, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित व्यापक समस्या आहे. वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल, भूजलाचा अतिरेकी वापर आणि जलप्रदूषण यांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. मात्र प्रभावी जलव्यवस्थापन, लोकसहभाग आणि संवर्धनाच्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून या संकटावर मात करणे शक्य आहे. भविष्यातील जलसुरक्षेसाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे ही काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.