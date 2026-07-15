Premium|We Must Act Now : १५ नोबेल विजेत्यांसह २०० अर्थतज्ज्ञ आणि एआय संशोधकांचे  जगभरातील देशांना पत्र; संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्थाच बलणार असल्याचा इशारा

पुणे – जगभरातील १५ नोबेल विजेत्यांसह २०० पेक्षाही अधिक अर्थतज्ज्ञ, एआय संशोधक तसेच OpenAI, Anthropic आणि Google यांसारख्या जगातील सर्वात मोठ्या एआय कंपन्यांच्या संशोधकांनी एक निवेदन जगभरातील सर्व देशांच्या सरकारांना केलं आहे. यामध्ये त्यांनी येत्या १० वर्षात मोठे बदल होणार असून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होऊ शकत असल्याचा गंभीर इशाराच यामध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळेच आता जगभरातल्या देशांनी त्यांच्या अर्थव्यस्थेत, धोरणांमध्ये मोठे बदल करावे असे सांगितले आहे.नेमके हे पत्र कोणी लिहिलं, त्यामध्ये काय लिहिले आहे, कोणाच्या सह्या आहेत, यातून अर्थतज्ज्ञांना कोणत्या गोष्टींची जाणीव करून द्यायची आहे, या अर्थतज्ज्ञांना या माध्यमातून जगाला कोणत्या बाबतीत सावध करायचं आहे आणि जगासमोरील येत्या काळातील धोके कोणते असू शकतात हे सगळं या सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..पत्र कोणी लिहिलं आणि कधी लिहिलं..?याला पत्र म्हणण्यापेक्षा संयुक्त निवेदन म्हणता येईल. १३ जुलै २०२६ रोजी हे निवेदन जाहीर करण्यात आलं आहे. यामध्ये जगभरातील चक्क १५ नोबेल विजेत्यांच्या सह्या आहेत. त्यासोबतच जगभरात मोठ्या पदांवर काम करणारे एआय संशोधकांचा यामध्ये समावेश आहे.यात गुगल डीपमाइंडचे मुख्य शास्त्रज्ञ जेफ डीन, ओपनएआयच्या मुख्य आर्थिक अधिकारी सॅराह फ्रायर, अँथ्रॉपिकचे सह-संस्थापक जॅक क्लार्क आणि अँथ्रॉपिकच्या इकॉनॉमिक टीममधील इतर सदस्यांचा समावेश आहे. तसेच मायकेल स्पेन्स, डॅरॉन एसेमोग्लू आणि सायमन जॉन्सन यांसारख्या नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अँथ्रॉपिकच्या इकॉनॉमिक टीममध्ये सामील झालेले अँटोन कोरिनेक आणि त्यांचे सहकारी अर्थतज्ज्ञ एरिक ब्रिनजोल्फसन, अजय अग्रवाल व टॉम कनिंगहॅम यांनी या उपक्रमाचे आयोजन केले होते.२०० हून जास्त जणांनी केलेल्या लोकांची नावं आणि मजकूर http://wemustactnow.ai/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..या पत्रात काय म्हंटलं आहे..?पुढील १० वर्षांत AI म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता कमालीची अधिक शक्तिशाली बनू शकते.यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत औद्योगिक क्रांतीपेक्षाही मोठे, परंतु त्यापेक्षा खूपच कमी कालावधीत घडणारे अभूतपूर्व परिवर्तन होऊ शकते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांचे विस्थापन यांसारखे धोके निर्माण होऊ शकतात, तसेच जीवनमानात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होण्यासारख्या संधीही उपलब्ध होऊ शकतात.अर्थतज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेत्यांनी आता तातडीने कृती करून परिवर्तनकारी AI च्या अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे आणि AI ला मानवांना पूरक ठरेल व समाजाच्या हितासाठी कार्य करेल अशा दिशेने मार्गदर्शित करण्यासाठी आवश्यक प्रोत्साहने, सुरक्षा उपाय आणि संस्था उभारणे आवश्यक आहे. हे तीन मुद्दे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये AI ला कुठेही चुकीचे न म्हणता त्यामुळे होणाऱ्या बदलांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहेत..Stanford Digital Economy Lab चा या सगळ्यात काय रोल आहे..?Stanford Digital Economy Lab ने हे निवेदन जाहीर केले. या उपक्रमाचे आयोजन आणि समन्वय Stanford Digital Economy Lab शी संबंधित अर्थतज्ज्ञांनी केले. त्यात Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal, Anton Korinek आणि Tom Cunningham यांचा समावेश होता. यामध्ये विषयाची मांडणी, तज्ज्ञांना एकत्र आणण्याचे काम आणि या विषयावर सार्वजनिक चर्चा घडवून आणण्याचे काम यांनी केले. Stanford Digital Economy Lab च्या संकेतस्थळावर तज्ज्ञांनी काय मते व्यक्त केलं आहे..?AI चे धोके कमी व्हावेत आणि त्याचा वापर कामगारांच्या व समाजाच्या भल्यासाठी व्हावा, या तातडीच्या आवाहनात इतर तज्ज्ञांसोबत सामील होताना मला मला आनंद होत असल्याचं नोबेल विजेते आणि MIT मधील इन्स्टिट्यूट प्राध्यापक डीरॉन एसेमोग्लू यांनी सांगितले.“वाफ, वीज आणि कॉम्प्युटर या तंत्रज्ञानांनी समाजाला त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी अनेक दशकांचा वेळ दिला होता; पण AI आपल्याला कदाचित काही वर्षेच देईल. हे बदल सुरू असताना ऐनवेळी आपण आपली धोरणं आणि व्यवस्था ठरवू शकत नाही. त्यामुळे वाट पाहत बसलो, तर खूप उशीर झालेला असेल,” असे व्हर्जिनिया युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक अँटोन कोरीनेक यांनी सांगितले.“वेगाने पुढे जाणारे AI जगभरातील लोकांचे जीवनमान उंचावणार की संपत्ती एकाच ठिकाणी केंद्रित करणार, हे आताच सांगता येणार नाही. पण आपण आज आपल्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेची पुनर्रचना कशी करतो, यावरच हे अवलंबून आहे. हे संपूर्ण परिवर्तन पूर्ण होईपर्यंत आपण थांबून राहू शकत नाही. तसेच तोपर्यंत जुन्या काळातील व्यवस्थांवर विसंबून राहणे आपल्याला परवडणारे नाही,” असे युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या रॉटमन स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक अजय अग्रवाल म्हणाले.सध्या आपण धुक्यात गाडी चालवत आहोत आणि पुढे नेमके काय होणार आहे, याचा अंदाज लावणे कमालीचे कठीण आहे. या गोंधळाच्या परिस्थितीत स्पष्टता आणण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे METR मधील संशोधक टॉम कनिंगहॅम यांनी सांगितले..आर्थिक विषमता वाढेल असं तज्ज्ञांना का वाटते आहे?'The Guardian या वृत्तपत्रात Joseph Stiglitz या नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञांनी लिहिले आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेत आपल्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेला पूर्णपणे बदलून टाकण्याची क्षमता आहे, परंतु जर आपण बाजारपेठेला तिच्या स्वतःच्या गतीने सोडून दिले, तर आपण एका नव्या 'आधुनिक सरंजामशाहीच्या' उंबरठ्यावर जाऊन उभे राहू.ऐतिहासिकदृष्ट्या, प्रत्येक तंत्रज्ञानाचा फायदा सुरुवातीला श्रीमंतांना झाला, परंतु नंतरच्या काळात त्याचे नियमन करून त्याचा फायदा सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. आज जर आपण AI च्या बाबतीत तसे केले नाही, तर अफाट संपत्ती ही केवळ मोजक्या 'टेक कंपन्यांच्या' मालकांच्या हातात एकवटेल, तर सामान्य जनतेला अत्यंत कमी पगाराच्या कामांवर अवलंबून राहावे लागेल.बाजारपेठ स्वतःहून या संपत्तीचे समान वाटप करू शकत नाही. म्हणूनच, सरकारांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. आपण कर प्रणालीमध्ये बदल करून 'मानवी श्रमा'ऐवजी 'भांडवल आणि AI' वर अधिक कर लादला पाहिजे. जर आपण तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ मानवी कामगारांना कामावरून काढून खर्च वाचवण्यासाठी केला, तर त्याचा परिणाम आर्थिक मंदीत होईल. याउलट, तंत्रज्ञानाचा वापर कामगारांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी कसा होईल, हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आपण तंत्रज्ञानाला नाही, तर ते तंत्रज्ञान राबवणाऱ्या नियमांना बदलण्याची गरज आहे. असे त्यांनी या लेखात म्हटले आहे..Premium|Soft Skills in Jobs: कामाच्या ठिकाणी फक्त IQ असून चालत नाही, EQ ही तितकाच महत्त्वाचा..! OECD च्या जागतिक अहवालातील माहिती.कामगारांच्या Reskilling साठी गुंतवणूक आवश्यकIMF Blog आणि World Economic Forum च्या लेखात International Monetary Fund च्या प्रमुख Kristalina Georgieva म्हणतात, आपण अशा एका तंत्रज्ञान क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत जी उत्पादकतेला गती देऊ शकते, जागतिक वाढ वाढवू शकते आणि जगभरातील उत्पन्न वाढवू शकते. परंतु, हीच क्रांती नोकऱ्या बदलून टाकू शकते आणि विषमतेची दरी अधिक रुंदावू शकते.IMF च्या विश्लेषणानुसार, जगभरातील जवळपास ४० टक्के नोकऱ्यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा थेट प्रभाव पडणार आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिल्यास, ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्सचा फटका प्रामुख्याने शारीरिक कष्टाच्या नोकऱ्यांना बसत असे. मात्र, AI चे वैशिष्ट्य असे आहे की ते उच्च कौशल्य असणाऱ्या म्हणजेच White-collar नोकऱ्यांवरही प्रभाव पाडण्यास सक्षम आहे. यामुळे, विकसनशील देशांपेक्षा विकसित अर्थव्यवस्थांना याचा धोका अधिक आणि आधी जाणवेल. प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील सुमारे ६० टक्के नोकऱ्यांवर AI चा प्रभाव पडू शकतो.अनेक देशांमध्ये AI मुळे नोकऱ्या पूर्णपणे नष्ट होणार नाहीत, तर कामगारांना AI सोबत काम करायला शिकावे लागेल, ज्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढू शकते. मात्र, ज्या कामगारांना या नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेता येणार नाही, त्यांचे पगार कमी होतील किंवा ते बेरोजगार होतील.बहुतांश विकसनशील देशांकडे AI चा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा किंवा कुशल मनुष्यबळ सध्या उपलब्ध नाही. यामुळे काळानुरूप देशांमधील डिजिटल आणि आर्थिक दरी अधिक वाढण्याचा मोठा धोका आहे.हा विषय केवळ तंत्रज्ञानाचा नाही. हा मानवी भविष्याचा आहे. जर आपल्याला AI चा फायदा मानवतेसाठी करून घ्यायचा असेल, तर सर्व देशांना तातडीने व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना तयार करावी लागेल आणि कामगारांच्या Reskilling साठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. आपण आता घेतलेल्या निर्णयांवरच हे ठरेल की AI मुळे समृद्धी येईल की विषमता वाढेल.दरम्यान या एकूणात विषयावर भारतातही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असून अनेक मोठ्या किंवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती लिंक्डइनवर आपले मत व्यक्त करत आहेत. ------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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