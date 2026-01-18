Premium|West Bengal Politics : ‘खेला होबे’चा पहिला डाव!

सुनील चावकेसक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) छाप्यात नको ती कागदपत्रे अमित शहा यांच्या ताब्यात गेली असती, या भीतीने ममता बॅनर्जी यांनी कारवाईमध्ये घटनाबाह्य पद्धतीने हस्तक्षेप केला. आता ही लढाई तीव्र होणार. युद्धात आणि राजकारणात सारे काही क्षम्य असते, या तत्त्वाचा अवलंब करून ममता बॅनर्जी त्यांना लाभलेल्या शक्तींचा वापर करीत आहेत. त्याचे तीव्र पडसाद पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकरूपी युद्धात ‘शतप्रतिशत’ उमटणार यात शंकाच नाही. आता या ‘खेला होबे’चा पहिला डाव सुरू होतोय.. देशातील कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत पश्चिम बंगालमध्ये सहजासहजी सत्तांतर घडत नाही. सत्ताप्राप्तीसाठी झुंजणाऱ्या पक्षाला दडपशाही झुगारून हिंसाचार आणि रस्त्यावरील संघर्षाला सामोरे जाणे अनिवार्य असते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील ७९ वर्षांमध्ये केवळ तीन राजकीय पक्ष किंवा आघाड्यांनी पश्चिम बंगालवर सत्ता गाजवली आहे. काँग्रेसने पहिली तीस वर्षे, डाव्या आघाडीने त्यानंतरची विक्रमी ३४ वर्षे आणि तृणमूल काँग्रेसने गेली पंधरा वर्षे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने आपली पकड कायम राखण्यासाठी साठ आणि सत्तरीच्या दशकात दडपशाहीचा अवलंब केला. काँग्रेसचे वर्चस्व संपविण्यासाठी डाव्या पक्षांच्या आघाडीला जुलमाविरुद्ध लढावे लागले. सुमारे साडेतीन दशकांनंतर त्याच डाव्या आघाडीची राजवट संपवून सत्तेत येण्यासाठी ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसलाही नव्वदीच्या दशकापासून रस्त्यावरील हिंसाचार आणि गळचेपीच्या तंत्राला तोंड द्यावे लागले. तृणमूल काँग्रेसला तीन वर्षांचे सत्तेचे समाधान लाभत नाही, तोच २०१४पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भाजपच्या अत्यंत कडव्या विरोधाचा अहोरात्र सामना करावा लागत आहे. अवघी राजकीय कारकीर्द डाव्या विचारधारेशी लढण्यात गेल्यानंतर ममता बॅनर्जींवर जहाल उजव्या विचारांच्या भाजपचे आव्हान परतावून लावण्याची वेळ आली. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता गमावणाऱ्या राजकीय पक्षाचे किंवा आघाडीचे अस्तित्वच संपुष्टात येते. सहा दशकांहून अधिक काळ अमर्याद सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेस आणि डावे पक्षांची रस्त्यावर लढण्याची क्षमता संपल्यामुळे आज पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ते पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. एकखांबी तंबू असलेला तृणमूल काँग्रेसही या संकटापासून सुरक्षित नाही याची ममता बॅनर्जी यांना कल्पना आहे. ईशान्य भारत आणि केरळप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन करणे हे संघ-भाजपचे लक्ष्य आहे. सततच्या आक्रमक डावपेचांनी नामोहरम करून सत्ताधाऱ्यांना घायकुतीस आणणे हा विरोधात असलेल्या भाजपचा सदैव सक्रिय राहण्याचा राजकीय मंत्र. त्यामुळे लागोपाठ तीनदा नेत्रदीपक विजय मिळवूनही ममता बॅनर्जी यांना प्रत्येक निवडणुकीत अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत आहे. .Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.उजव्यांशी सातत्याने संघर्षतृणमूल काँग्रेसने वर्ष २०११ मध्ये डाव्या आघाडीविरुद्ध २९४ पैकी १८४ जागा जिंकून पश्चिम बंगालच्या राजकारणातून डाव्यांना कायमचे भुईसपाट केले. २०१६मध्ये सारेच विरोधी पक्ष दुबळे असण्याचा फायदा उठवून तृणमूल काँग्रेसने २११वर झेप घेतली. डावी आघाडी अक्षरशः अस्तित्वशून्य होऊन इतिहासजमा होण्याचा हा कालखंड होता. २०२१मध्ये काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीमुळे निर्माण झालेली पोकळी तत्परतेने भरून काढत भाजपने विधानसभेत तीन जागांवरून ७७ जागांवर झेप घेतली खरी, पण २१३ जागांसह ममता बॅनर्जींचा विजयाचा आलेख आणखीच उंचावला. अर्थात, गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांपासून तृणमूल काँग्रेसला आपली सत्ता शाबूत राखण्यासाठी मोदी-शहांच्या भाजपशी कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाची कल्पना या आकडेवारीवरुन येऊ शकत नाही. केंद्रात सत्तेत असताना काँग्रेसने पश्चिम बंगालवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी घटनात्मक आणि घटनाबाह्य अधिकारांचा भरपूर वापर केला. त्यात मोदी सरकारने राज्यपाल, सीबीआय, ईडी आणि निवडणूक आयोगाला लाभलेल्या अधिकारांची भर घालून ममता बॅनर्जींची कोंडी केली आहे. युद्धात आणि राजकारणात सारेकाही क्षम्य असते, या तत्त्वाचा अवलंब करून ममता बॅनर्जीही त्यांना लाभलेल्या शक्तींचा वापर करीत आहेत. त्याचे तीव्र पडसाद पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकरुपी युद्धात ‘शतप्रतिशत’ उमटणार यात शंकाच नाही. पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक ही वर्ष २०२६मधील भारतातील सर्वांत मोठी राजकीय घडामोड ठरणार आहे.‘एसआयआर’ गेमचेंजर?भाजपने तृणमूल काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी नेहमीच्या आक्रमक आवेशात मोर्चेबांधणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या ‘शुद्ध’ करण्यासाठी सुरू केलेली सखोल पुनरावलोकनाची ‘एसआयआर’ प्रक्रिया या मोर्चेबांधणीची सुरुवात आहे. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये ८ ते ९ टक्के मतांचे अंतर असेल आणि त्यामुळे भाजपला संख्याबळाची शंभरी गाठता येणार नाही, अशा ठाम निष्कर्षासह ममता बॅनर्जींचे निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी आपले भाकीत खरे करून दाखविले होते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या ८ ते १० टक्के मताधिक्याच्या शक्तीस्थळालाच ‘एसआयआर’मुळे मोठे भगदाड पडणार आहे. अंतिम मतदारयादी प्रकाशित होण्यापूर्वी आतापर्यंत सुमारे साठ लाख ‘घुसखोर, कायमचे स्थलांतरित आणि मृत मतदार’ मतदारयाद्यांमधून गाळले गेले आहेत. या कथित ‘व्होटचोरी’मुळे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीचे अंतर नाट्यमयरित्या कमी होणार आहे. त्यावरुन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याशी ममता बॅनर्जींचे खासदार भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी उघड शत्रुत्व घेतले असून, सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसआयआर’च्या प्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप घेणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत किंगमेकरऐवजी किंग बनण्याच्या नादात हात पोळून घेतल्यानंतर पडद्याआडून पुन्हा ममता बॅनर्जींच्या मदतीला आलेल्या प्रशांत किशोर यांना शह देण्यासाठी ‘ईडी’ने कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशीच्या बहाण्याने तृणमूल काँग्रेसची निवडणूक सल्लागार संस्था आयपॅकवर धाडी घातल्या. आपण मुख्यमंत्री आहोत, याची पर्वा न करता ममता बॅनर्जींना ईडीने जप्त केलेला सर्व मुद्देमाल ताब्यात घेण्यासाठी तातडीने घटनाबाह्य हस्तक्षेप करावा लागला.ईडीच्या कारवाईमागे तृणमूल काँग्रेससाठी आयपॅकने सज्ज केलेल्या निवडणूक रणनीतीचा तपशील हाती घेणे हाच मुख्य उद्देश होता, असा ममता बॅनर्जींचा आरोप आहे. आयपॅकच्या दस्तावेजात तृणमूल काँग्रेसच्या संभाव्य विधानसभा उमेदवारांची यादी, निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेला मतदारसंघनिहाय सर्व बारीकसारीक तपशील, मतदानकेंद्रांची जबाबदारी दिलेल्या कार्यकर्त्यांची माहिती आणि प्रत्येक मतदारसंघासाठीच्या रणनीतीचा डेटा असल्याचे म्हटले जाते. ईडीच्या धाडीतून हा सर्व दस्तावेज भाजपचे चाणक्य अमित शहांच्या हाती गेला असता आणि त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसला निवडणुकीच्या रणांगणात निष्प्रभ करणे भाजपला सहज शक्य झाले असते, असा युक्तिवाद करीत तृणमूल काँग्रेसकडून ममता बॅनर्जींनी ईडीच्या कारवाईमध्ये आणलेल्या व्यत्ययाचे आक्रमकपणे समर्थन केले जात आहे. पण हा बचाव आणि युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा केंद्र सरकारने मानण्यास नकार दिल्यास ममता बॅनर्जींच्या अंगलट येऊ शकतो. अर्थात, पश्चिम बंगालमध्ये एकतृतीयांश अनुकूल परिस्थिती असलेल्या भाजपसाठीही त्यात राजकीय जोखीम आहेच. कारण ईडीच्या मुद्यावरुन अटक केल्याने किंवा सरकार बरखास्त केल्याने ममता बॅनर्जींना प्रचंड सहानुभूती मिळू शकते. त्यामुळे निवडणुकीत तुल्यबळ लढतीतून सरशी मिळविण्यासाठी कायदेशीर कारवाईची संधी असूनही संयम दाखविण्याचे दायित्व आता मोदी-शहा यांच्यावर येणार आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.भाजप विरुद्ध ममता संघर्षपश्चिम बंगालच्या निवडणुकांमध्ये आजवर हिंसाचार आणि दहशतीचे राजकारण केल्याशिवाय आजवर कुठल्याही राजकीय पक्षाला यश मिळालेले नाही. २०१८मध्ये ममता बॅनर्जी सरकारच्या दहशतीचे वास्तव पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचा भक्कम पाया ठरलेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या ३४ टक्के उमेदवारांनी अधोरेखित केले होते. या दहशतीला शह देण्यात भाजपनेही आतापर्यंत कोणतीही कसर सोडलेली नाही. पश्चिम बंगाल म्हणजे ममता बॅनर्जी हे गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रस्थापित झालेले राजकीय समीकरण संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपने साम-दाम-दंड-भेदाचा अवलंब केला आहे. ममता बॅनर्जींचे दोन खास विश्वासू नेते मुकुल राय आणि शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक आमदार आणि खासदारांना फोडण्याच्या खेळीत अमित शहांचे डावपेच यशस्वी झाले. एकीकडे ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष विधानसभा निवडणुकीत २१३ जागा जिंकून विक्रमी जनादेशासह इतिहास घडवीत असताना खुद्द ममता बॅनर्जीच निवडणुकीत पराभूत झाल्याने तृणमूल काँग्रेस काही काळासाठी नेतृत्वहीन झाले होते. डाव्यांविरुद्धच्या संघर्षात ममता बॅनर्जींचे बलस्थान बनलेल्या नंदिग्राममध्येच २०२१मध्ये शुभेंदू अधिकारींकडून पराभव घडवून आणत भाजपने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न केला. ममता बॅनर्जीं पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या नसत्या, तर तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडणे अमित शहांसाठी अशक्य नव्हते. पण तसे घडले नाही. अर्थात त्यामुळे भाजपने तृणमूल काँग्रेसला शह देणे सोडलेले नाही. भाजपने चालवलेल्या या निरंतर आक्रमणाच्या केंद्रस्थानी ७१ वर्षीय ममता बॅनर्जी आहेत. भाजपचा हाच प्रयोग उत्तर प्रदेशच्या चारवेळच्या मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या एकखांबी तंबू ठरलेल्या मायावती यांना राजकीयदृष्ट्या संदर्भहीन करण्यात यशस्वी ठरला आहे..ममतांची निकराची लढाईउभे आयुष्य रस्त्यावरील संघर्षात घालविणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या राजकारणाला बंगाली अस्मिता आणि भावनात्मकतेचेही बळ लाभले आहे. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ‘परप्रांतीय’ ठरलेल्या भाजपला ममतांचे गारुड संपुष्टात आणण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाच्या नीतीसह रस्त्यावरील हिंसक संघर्षाला भावनिक जोड द्यावी लागेल. त्यात आज ना उद्या यश मिळेलही. कारण लढवय्या आणि जिद्दी ममतांच्या करिष्म्याचा वारसा पुढे चालविणे त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांना जमेलच याची शाश्वती नाही. यंदा होणारी तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध भाजप ही लढत केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे, तर पश्चिम बंगालच्या भविष्यातील राजकारणाच्या दृष्टीनेही निर्णायक ठरणार आहे. वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाची नव्या वर्षात आता कुठे सुरुवात झाली आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीदरम्यान हा संघर्ष पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासाला साजेशा पराकोटीला पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रातील सरकारचा हस्तक्षेप आणि दबाव झुगारुन डावी आघाडी ३४ वर्षे सत्तेत राहिली. तोच कित्ता गिरवीत विजयांच्या हॅटट्रिकसह ममता बॅनर्जींनी १५ वर्षे राज्य केले आहे. आता त्यांच्यापुढे लक्ष्य असेल ते भाजपविरुद्ध विजयांची हॅटट्रिक साधण्याची. पण दोनवेळा पराभूत होऊन ज्या निर्धाराने आणि ताकदीने भाजप ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध मैदानात उतरला आहे, ते पाहता यंदाची निवडणूक ममता बॅनर्जींच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार आहे. या निवडणुकीत डावे पक्ष आणि काँग्रेसचे उपद्रवमूल्य भाजपविरोधातील मतांचे विभाजन करण्यापुरतेच शिल्लक आहे. ‘एसआयआर’मुळे तृणमूल काँग्रेसच्या घटणाऱ्या मताधिक्यात त्याची भर निर्णायक ठरु शकते. निवडणुकीच्या तोंडावर तृणमूलच्या नेत्यांना ईडी, सीबीआयच्या कारवायांचा सामना करावा लागल्यास तृणमूल काँग्रेसची वाटचाल अवघड होईल. वाढत्या वयात पूर्वीचा जोश आणि आक्रमकता शाबूत राखून भाजपचे आव्हान परतावून लावताना ममता बॅनर्जींना त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वांत मोठ्या कसोटीला सामोरे जावे लागणार आहे. ममतांच्याच भाषेत सांगायचे तर ‘खेला होबे..’ तृणमूल काँग्रेस-भाजप यांच्यातील सत्तासंघर्षाच्या नव्या मालिकेचा खेळ आता कोठे सुरू झालाय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 