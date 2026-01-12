Premium|West Bengal election : पश्चिम बंगालमधील ‘युद्धा’ची नांदी

सुनील चावके- ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुखमोदी सरकारच्या यंत्रणांनी पश्चिम बंगालमध्ये कारवाई करायची आणि तिचा ममता बॅनर्जी यांनी प्रतिकार करायचा, या ठरलेल्या ‘स्क्रिप्ट’च्या फलनिष्पत्तीविषयी नेहमीप्रमाणे उत्सुकता आहे. राज्यातील तीन आघाड्यांवर विधानसभा निवडणुकीतील शेवटचे मत मोजले जाईपर्यंत हे ‘युद्ध’ संपणार नाही. नव्या वर्षात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आडून होणाऱ्या राजकीय युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तृणमूल काँग्रेसविरुद्ध भाजप, केंद्राच्या तपास संस्था विरुद्ध पश्चिम बंगालची शासकीय यंत्रणा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाविरुद्ध निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर अशी तीन आघाड्यांवर विधानसभा निवडणुकीतील शेवटचे मत मोजले जाईपर्यंत हे ‘युद्ध’ संपणार नाही. .Premium|Bihar Election NDA Victory : मोदी पुन्हा आक्रमक अवतारात.माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या पक्षांना इतिहासजमा केल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांपासून पश्चिम बंगालवरील भाजपचे आक्रमण परतावून लावणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने आपली खरी ताकद रस्त्यावरच असल्याचे अनेकदा सिद्ध केले. सत्तेत असूनही ममता बॅनर्जींना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची संधी केंद्रातील मोदी सरकारमुळे वारंवार मिळाली. तृणमूल काँग्रेस-भाजप संघर्षाचे पडसाद संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात सतत उमटत असतात आणि त्यातून ममता बनर्जी आणि त्यांच्या सहकारी नेत्यांचा आक्रस्ताळेपणा अधोरेखित होत असतो, पण या चित्तवेधक राजकीय चकमकीत मोदी-शहांच्या भाजपला आतापर्यंत ममता बॅनर्जींना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवणे शक्य झालेले नाही. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची यंदाची आवृत्ती या पूर्वीच्या दोन निवडणुकांपेक्षा वेगळी नसेल. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि ईडी म्हणजे सक्तवसुली संचालनालयाने पश्चिम बंगालमधील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी मोदी सरकारच्या पाठबळाने हाती घेतलेल्या मोहिमांमधून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. मोदी सरकारच्या यंत्रणांनी पश्चिम बंगालमध्ये कारवाई करायची आणि तिचा ममता बॅनर्जींनी भडकून प्रतिकार करायचा या ठरलेल्या ‘स्क्रिप्ट’च्या फलनिष्पत्तीविषयी नेहमीप्रमाणे उत्सुकता निर्माण झाली आहे..ममता बॅनर्जी पंधरा वर्षांपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांवर मोदी सरकारने आपल्या केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून केलेले आक्रमण कशाप्रकारे परतावून लावायचे याचा ‘आदर्श’ त्यांनी इंडिया आघाडीपुढे मांडला आहे, पण ममता बॅनर्जींप्रमाणे आपल्या विरोधकांना शिंगावर घेण्याचे सामर्थ्य अन्य विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना दाखवता आलेले नाही. तृणमूल काँग्रेससाठी विधानसभा निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या ‘आयपॅक’चे कार्यालय, तसेच या संस्थेचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी ‘ईडी’ने आठ जानेवारीच्या पहाटे धाडी घातल्या. निमित्त होते, पाच वर्षांपूर्वी कोळसा घोटाळ्यातील अनेक कोटी रुपये हवालामार्गे आयपॅकला पाठवल्याचे. प्रचंड पैसा खर्च करून बिहारच्या निवडणुकीत ओढवून घेतलेल्या दारुण पराभवानंतर प्रशांत किशोर पुन्हा आपल्या राजकीय सल्लागाराच्या जुन्या भूमिकेकडे वळणार हे उघडच होते. त्यांनी बिहारच्या निवडणुकीत सुमारे अडीचशे कोटी रुपये खर्च केल्याची चर्चा होती. त्यांनी एवढा पैसा कुठून आणला याची ‘ईडी’ला चौकशी करावीशी वाटली नाही, पण पडद्याआडून प्रशांत किशोर सूत्रसंचालन करीत असलेल्या आयपॅकला मात्र ईडीने लगेच लक्ष्य केले. अर्थात, त्यामागे ईडीचा उद्देश भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचा नसून विधानसभा निवडणुकीतील तृणमूल काँग्रेसचे सर्व उमेदवार, त्यांची यादी, निवडणूक रणनीती, मतदान केंद्रनिहाय काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची माहिती चोरून भाजपला सुपूर्द करण्याचा असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेस करीत आहे. ‘ईडी’चे धाडसत्र सुरू असताना ममता बनर्जींनी स्वतः जाऊन ईडीने जप्त केलेले लॅपटॉप, हार्ड डिस्क आणि फोल्डर ताब्यात घेतले. हा ऐवज ईडीच्या वाहनातून बाहेर काढून मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्या गाडीत ठेवण्यात आला. तृणमूल काँग्रेसच्या विधानसभा उमेदवारांची यादी, बूथ कार्यकर्त्यांचा तपशील, पक्षाची रणनीती जप्त करणे हे ईडीचे काम आहे काय, असा सवाल करीत त्यांनी ईडीविरुद्ध धरणे दिले. घरात चोरी होत असेल तर त्याचा प्रतिकार करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचा युक्तिवाद करीत त्यांनी मोदी सरकारला आव्हान दिले. ममता बनर्जींनी ईडीविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल केला, तर ईडीने उच्च न्यायालयात ममता बॅनर्जींविरुद्ध याचिका दाखल केली..Premium|Kerala Local Body Election Results 2025 : केरळमध्ये 'कमळ' फुलले! तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा, डाव्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार.ममता बॅनर्जींचे हे आचरण अमर्यादित, घटनाबाह्य आणि लाजिरवाणे आहे. त्यांना कशाची भीती वाटत आहे? त्यांचा आयपॅकशी संबंध काय? नियम, कायदे आणि लोकशाहीच्या मर्यादाभंग करून त्या घटनास्थळी पोहोचल्या याचा अर्थ त्या स्वतःला आणि त्यांच्या पक्षाला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी ओरड करणाऱ्या मोदी सरकार किंवा भाजपला त्यांच्या आतापर्यंतच्या आक्रस्ताळेपणाला कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने आवर घालणे शक्य झालेले नाही. यावेळी तसे करण्यासाठी ममता बॅनर्जींना सरकारी कामकाजात व्यत्यय आणल्याच्या आरोपावरून अटक करावी लागेल. ममता बॅनर्जींना अटक करणे विधानसभा निवडणुकीत महागात पडेल याची कल्पना असल्यामुळे मोदी सरकार ते धाडस करण्याची शक्यता कमीच आहे.पश्चिम बंगालच्या २०२१ च्या निवडणुकीत भाजप दोनशेहून अधिक जागा जिंकून सत्तेत येईल असा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दावा केल्यानंतर दोनशे जागा तर दूरच, भाजपने दुहेरी आकडा गाठला तरीही आपण निवडणूक व्यवस्थापनाचे काम सोडून देऊ असे आव्हान प्रशांत किशोर यांनी दिले होते. निवडणुकीच्या निकालात त्यांचा दावा खरा ठरला. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीला शहा-किशोर यांच्या या सुप्तसंघर्षाचीही किनार आहे. प्रशांत किशोर यांचा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या आयपॅकपाशी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचीच नव्हे तर प्रत्येक मतदाराचीही माहिती आहे. ईडीला धाडी घालायला लावून ही सर्व माहिती आयतीच मिळवायची आणि तृणमूल काँग्रेसची रणनीती निष्प्रभ करण्याची भाजपची योजना होती. ती बॅनर्जींच्या थेट हस्तक्षेपामुळे मोडीत निघाली असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात राजकीय हत्यार बनलेल्या ‘ईडी’ने ९८ टक्के भाजपविरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले, पण त्यात न्यायालयात दोषसिद्धी फक्त दोन टक्केच झाली. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या काळात काही महिने आधी विरोधी पक्षांना त्रस्त करण्यासाठी ईडीची कारवाई सुरू होते, असे म्हणत विरोधी पक्ष ममता बॅनर्जींचे कार्यकर्ते समर्थनासाठी सरसारवले आहेत..विविध मतदारसंघांमध्ये कोणत्या पक्षाचे किती मतदार आहेत, मतदानाच्या दिवशी किती बोगस मते टाकायची आहेत, किती प्रमाणात हेराफेरी करायची आहे हीच राजकीय कन्सल्टन्सी प्रशांत किशोर यांची आयपॅक संस्था करीत असते. त्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची बेकायदा देवाण-घेवाण केली जात असेल तर ईडीने चौकशी का करू नये? आयपॅकने संघटितपणे हेराफेरी केली, पण ‘एसआयआर’च्या शुद्धीकरणाअंती मतदारयाद्यांमधून नावे वगळल्यामुळे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर मतदान केंद्रावर आणूनही निवडणूक जिंकता येणार नसल्यामुळे तृणमूल काँग्रेस वैफल्यग्रस्त झाला आहे. ममता बॅनर्जी आणि प्रशांत किशोर यांच्यात झालेला पैशाच्या बेकायदा व्यवहाराचा सुगावा लागल्यामुळे ‘ईडी’ने ही कारवाई केली. या व्यवहाराचा दहशतवादाशीही संबंध आहे असा दावा भाजपच्या वतीने केला जात आहे. त्यामुळे पुढच्या तीन महिन्यांत या निवडणूकरूपी युद्धाचे अनेक पदर उलगडले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 