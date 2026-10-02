Personal Life Audit : माझ्या आयुष्याला अर्थ आहे का? हा प्रश्न खरंच महत्त्वाचा आहे का? नुकतंच झालेलं संशोधन याविषयी काय सांगतंय?

पुणे - What am I doing with my life? किंवा या अर्थाशी जुळणारे अनेक प्रश्न गुगलला, एआयला रोज विचारले जातात. प्रत्येकालाच वयाच्या कोणत्या न कोणत्या टप्प्यावर किंवा अनेक टप्प्यांवर अशा प्रकारचे प्रश्न पडतात. ‘माझ्या आयुष्याला खरंच अर्थ आहे का?’. पण असा प्रश्न आला की, आपण काय करतो.? तो प्रश्न थोड्या काळासाठी येतो, आपण काळजी करतो आणि विसरून पुन्हा कामाला लागतो. पण संशोधनं मात्र याच्या मुळाशी जातात. Meaning in life आणि Purpose in life यातले फरक दाखल्यानिशी समजावून सांगतात, जगण्याचा हेतू आणि नैराश्य याच्यातील संबंध सांगतात, जगण्याचा अर्थ शोधायच्या या प्रवासाला दिशा देतात आणि Personal Life Audit च्या माध्यमातून आपल्याला या सगळ्याकडे पहाण्याची नवी दृष्टी देतात.या विषयाशी संबंधित दोन महत्त्वाची संशोधनं २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. या संशोधनात नेमकं काय म्हंटलं आहे हे समजून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून...पंचवीशीतला अभिजीत याविषयी म्हणतो...मी आता वयाच्या पंचवीशीत आहे, करियर करायला पुरेसा वेळ आहे, लग्न, घरदार या गोष्टी अजून व्हायच्यात त्यामुळे कदाचित ‘माझ्या आयुष्याला अर्थ आहे का?’ वैगेरे असले प्रश्न मला पडत नाहीत, पण जेव्हा मी आजूबाजूला, भावंडांमध्ये, मित्रांमध्ये सुरू असणारे लग्नाचे प्रश्न, नोकरीचे प्रश्न, आजारपणं, घर हे सगळं बघतो तेव्हा मात्र भिती वाटते. आपल्याही आयुष्यात काही दिवसांनी असेच प्रश्न असतील या विचारानं अस्वस्थ व्हायला होतं. हे प्रश्न मुलभूत गरजांसोबतच अस्तित्वाचेही असतात, जे तुम्हाला विचार करायला भाग पाडतात आणि अनेकदा विचार करूनही त्याचं उत्तरच सापडत नाही.आयुष्याला अर्थ असणं आणि अर्थ शोधत राहणं यात फरक आहे का? संशोधन काय सांगतं?२०२६ मध्ये The Journal of Positive Psychology मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात संशोधकांनी ९८ अभ्यासांमधील ५० हजार ,५५२ सहभागींचा डेटा एकत्रित केला. हा साधा literature review नव्हता. संशोधकांनी Meta-Analytic Structural Equation Modeling या पद्धतीचा वापर करून meaning in life, basic psychological needs आणि subjective well-being यांच्यातील संबंध तपासले. या अभ्यासात meaning in life चे दोन वेगळे पैलू पहायला मिळाले.पहिला म्हणजे presence of meaning म्हणजेच माझ्या आयुष्याला अर्थ आहे, माझं जीवन worthwhile आहे आणि मी जे जगतोय त्यामागे काही दिशा आहे, अशी भावना. दुसरा म्हणजे search for meaning माझ्या आयुष्याचा अर्थ काय आहे, याचा शोध घेण्याची प्रक्रिया.या अभ्यासात दिसून आले की, ज्या व्यक्तींच्या आयुष्यात अर्थ असल्याची भावना होती, त्यांचे मानसिक समाधान अधिक होते. याउलट, सतत आयुष्याच्या अर्थाच्या शोधात रहाणाऱ्यांचा संबंध मात्र नकारात्मकतेकडे नेणारा होता.याचा अर्थ असा नव्हे की अर्थ शोधणं चुकीचं आहे; पण 'माझ्या आयुष्याला अर्थ आहे' ही स्थिर जाणीव असणं आणि 'माझ्या आयुष्याला अर्थ आहे का?' हा प्रश्न सतत मनामध्ये घोळवून स्वतःला गोंधळात टाकणं, या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या मानसिक अवस्था आहेत. .Premium|Self Identity: ‘काम हीच माझी ओळख आहे’ हे वाक्य धोकादायक आहे का? कामव्यतिरिक्त तुमची identity काय हा प्रश्न स्वत:ला विचारणं का गरजेचं.? मानसशास्त्र काय सांगतं.?.आयुष्याला अर्थ देणं म्हणजे काय?मला कंपनीचा CEO व्हायचं आहे, मला कोट्यधीश व्हायचं आहे, मला जग फिरायचं आहे ही goals असू शकतात. पण purpose म्हणजे मला हे का करायचं आहे?Self-Determination Theory शी संबंधित ‘मुलभूत मानसशास्त्रीय गरजा’ या विषयात महत्त्वाच्या ठरतात. autonomy, competence आणि relatedness. Autonomy म्हणजे आपल्या आयुष्याबद्दलचे निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असल्याची भावना. Competence म्हणजे आपण काही करू शकतो, सक्षम आहोत असं वाटणं. Relatedness म्हणजे इतरांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याची भावना.२०२६ च्या या संशोधनानुसार या psychological needs चा संबंध हा जगण्याचा अर्थ आणि आत्मिक समाधानाशी दिसून येतो. त्यामुळे आयुष्याला अर्थ देणं म्हणजे फक्त एखादं मोठं ध्येय शोधणं नव्हे. आपण स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेतोय का, आपली क्षमता वापरतोय का आणि आपले अर्थपूर्ण संबंध आहेत का, हाही त्याचा भाग आहे.जगण्याचा अर्थ सापडला की नैराश्य कमी येत? या विषयातलं दुसरं संशोधन काय सांगतंय?Journal of Affective Disorders मध्ये प्रकाशित झालेल्या individual-participant meta-analysis मध्ये ४१ अभ्यासांमधील ७२ samples आणि ५ लाख ३१ हजार ३८ सहभागी यांचा डेटा वापरण्यात आला. हे सहभागी ३९ देश आणि सहा भौगोलिक प्रदेशांमधून होते. तर वय हे अगदी १५ पासून ते ११० वर्षापर्यंत होते.या अभ्यासात संशोधकांना जाणून घ्यायचं होतं की, ज्यांना आपल्या आयुष्याला हेतू असल्याची भावना अधिक आहे, त्यांच्यात निराशाजनक विचार कमी दिसतात का? तर याचं उत्तर हे ‘हो’कडे झुकणारं होतं.७२ पैकी ७१ samples मध्ये purpose in life आणि depressive symptoms यांच्यात नकारात्मक संबंध दिसला. संशोधकांनी वय, लिंग, शिक्षण आणि इतर sociodemographic घटकांचा विचार केल्यानंतरही हा संबंध दिसला. या अभ्यासात purpose म्हणजेच हेतू आणि severe depressive distress यांच्यातील संबंधही तपासला गेला. हेतू असल्यामुळे नैराश्य येत नाही’ असं या संशोधनातून म्हणता येत नाही. पण हेतू कमी असणं नैराश्याकडे नेऊ शकतं, नैराश्यामुळे हेतूच्या भावनेवर मात्र चांगला वाईट असा दोन्ही बाजूने परिणाम होऊ शकतो.२०२६ च्या मोठ्या meta-analysis मध्ये जगण्याचा हेतू मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या अभ्यासांनी वेगवेगळ्या पद्धती किंवा मापकं वापरली. काहींनी purpose in life, काहींनी meaning, fulfillment किंवा life engagement यासंबंधीच्या स्केल्स वापरल्या तरीही depressive symptoms शी याचा दिसणारा संबंध मात्र मोठ्या प्रमाणात सारखा राहिला. .Premium|SBNR : हल्ली लोकं Spirituality कडे का वळतायेत.? नुकतंच प्रसिद्ध झालेलं जागतिक संशोधन काय सांगतंय.?.प्रत्येकाच्या जगण्याच्या हेतूची व्याख्या वेगळी आहे का?‘तुमच्या जगण्याचा हेतू अजून सापडला नाही याचा अर्थ असा नाही की, तुमच्या जगण्याला काही अर्थच नाही, असं देखील हे संशोधन सांगतं. आधीच्या अभ्यासातून एक सूक्ष्म मुद्दा समोर येतो की, आयुष्याचा अर्थ शोधण्याची प्रक्रिया आणि आयुष्यात अर्थ असल्याची भावना या वेगळ्या गोष्टी आहेत. कधी कधी आपण आयुष्याचा अर्थ शोधताना प्रत्यक्ष आयुष्य जगणं विसरतो.‘मला खरंच काय करायचं आहे?’ ‘माझं passion काय आहे?’ ‘माझ्या आयुष्याचा मोठा हेतू काय आहे?’ हे प्रश्न सतत विचारत राहिल्यामुळे अस्वस्थता आणखीन वाढते. त्याऐवजी काही लोकांना अर्थ त्यांच्या आधीपासूनच्या कामात, नात्यांमध्ये, शिकण्यात, इतरांना मदत करण्यात किंवा स्वतःसाठी महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये सापडलेला असतो.वयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर Personal Life Audit करणे आवश्यक आहे का?Personal Life Audit करायलाच हवं असा कोणताही नियम मानसशास्त्रात नाही. पण मानसशास्त्रातील self-reflection, goal-setting, life review आणि self-determination यावरील संशोधन पाहिल्यास, जीवनातील वेगवेगळ्या टप्प्यांवर स्वतःच्या उद्दिष्टांचा, मूल्यांचा आणि अनुभवांचा आढावा घेणं तुमच्याच फायद्याचं ठरू शकतं हे मात्र खरं..मानसशास्त्रात स्वतःचे विचार, भावना, सवयी आणि मूल्यांकडे जाणीवपूर्वक पाहण्याचं महत्त्व आहे. नियमित आत्मपरीक्षणामुळे मी हे का करते आहे? किंवा मला खरंच काय हवं आहे? याचा विचार करता येतो.Locke आणि Latham यांच्या Goal-Setting Theory नुसार ठारविक धेय्य आणि मिळणारा feedback हे धेय्याकडे नेणारी वागणूक सुधारण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच फक्त ध्येय असणं महत्त्वाचं नाही तर आपण ज्या दिशेने जातोय ते धेय्याकडे नेणारेच आहे ना? हेही तपासून पहाणं गरजेचं आहे.पण Personal Life Audit करणं म्हणजे नेमकं काय करायचं? पुन्हा याचाही कोणताही ठोकताळा किंवा साचा नाही. पण या ऑडिटच्या निमित्ताने मी माझ्या आरोग्याविषयी, माझ्या कामाविषयी, नातेसंबंधांविषयी, स्वत:च्या अस्तित्वाविषयी जे ठरवलं आहे त्या दिशेनं जाते आहे ना? हे करत असताना माझ्यासमोरची आव्हानं काय आहेत? मला अजून कोणत्या गोष्टींवर काम करायची गरज आहे? माझी पुढची दिशा कशी असेल? ज्या गोष्टी ठरवल्या त्या झाल्या नाही तर मी काय करीन? आणि हे सगळं करताना मी माझ्या मुल्यांशी तडजोड करते आहे का? असे सगळे प्रश्न स्वत:ला विचारणं आणि त्यातून तार्किकदृष्ट्या योग्य मार्ग निवडणं हेच Personal Life Audit आहे असं म्हणता येईल.-----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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