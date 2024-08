प्रीमियम आर्टिकल

BSE bankex:बीएसई बँकेक्स’

Impact of BSE on banking sector in India: शेअर बाजारात नोंदणीकृत बँकांच्या शेअरचा समावेश असलेला एक निर्देशांक आहे, तो ‘बँकेक्स’ म्हणून ओळखला जातो. मुंबई शेअर बाजार अर्थात ‘बीएसई’वरील ‘बँकेक्स’ हा ‘सेन्सेक्स’च्या कामगिरीत मोलाचे योगदान देतो. या निर्देशांकाचे महत्त्व विशद करण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केला आहे.